Тур: 14. Стадион: Consto Arena. Зрители: 1456
0'
0:1
2' ГолХельмерсен Андреас
0:2
57' Гол в свои воротаСвеен Оле
0:3
72' ГолХельмерсен Андреас
76' Желтая карточкаФальхенер Хенрик
90' Желтая карточкаСольберг Йоаким
90'+5
Ход матча
2'
57'
0:2
72'
76'
90'
21
Вогт
Педер
19
Бренден
Эрик
20
Alie
Conteh
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Вогт ПедерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Alie ContehНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Keerat Singh
-
-
18 Simon Appiah
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Jo Staalesen
-
-
-
24 Madiodio Dia
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Мейнхард
|4 (1)
|0.29
|Брингакер Матиас
|4
|0.29
|Mats Pedersen
|3
|0.21
|Бренден Эрик
|3
|0.21
|Alie Conteh
|3
|0.21
|Холтен Расмус
|2
|0.14
|Эверби Сиверт
|1
|0.07
|Вогт Педер
|1
|0.07
|Скоген Сондре
|1
|0.07
|Keerat Singh
|1
|0.07
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Andreas Heredia-Randen
|0
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|13 (1)
|0.93
|Stian Rokaas Michalsen
|5
|0.36
|Heine Larsen
|4
|0.29
|Magnus Lankhof-Dahlby
|4
|0.29
|Ingvald Halgunset
|2
|0.14
|Henrik Elvevold
|2
|0.14
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.07
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.07
|Салмон Джастин
|1
|0.07
|Chris Sleveland
|0
|0
|Таддесе Хоренус
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
|Fanuel Yrga-Alem
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скоген Сондре
|4
|0
|Холтен Расмус
|4
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Сольберг Йоаким
|2
|0
|Вогт Педер
|2
|0
|Mats Pedersen
|2
|0
|Simon Appiah
|2
|0
|Alie Conteh
|0
|1
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Свеен Оле
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Бренден Эрик
|1
|0
|Thomas Kinn
|1
|0
|Johannes Dahlby
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Andreas Heredia-Randen
|1
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальхенер Хенрик
|4
|0
|Aadne Midtskogen
|3
|0
|Heine Larsen
|3
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Ingvald Halgunset
|2
|0
|Jo Staalesen
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Chris Sleveland
|1
|0
|Таддесе Хоренус
|1
|0
|Magnus Lankhof-Dahlby
|1
|0
|Robert Williams2
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Эгерсунд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
8
9
Мьёндален
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эгерсунд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
4
8
Мьёндален
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Эгерсунд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
15
25
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
4
27%
2
8%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
4
27%
3
12%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
1
7%
10
40%
61-75
1
7%
5
20%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
7%
4
22%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
3
21%
2
11%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
3
33%
3
33%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Пропущено
14
7
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
3
21%
3
43%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Забито
24
34
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
6
25%
2
6%
1-15
3
13%
3
9%
16-30
4
17%
5
15%
31-45
4
17%
3
9%
46-60
4
17%
13
38%
61-75
3
13%
8
24%
76-90
Пропущено
28
25
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
14%
7
28%
1-15
5
18%
4
16%
16-30
5
18%
4
16%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
6
21%
4
16%
61-75
4
14%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1
Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1
Эгерсунд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эгерсунд - Волеренга 1:1 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2
Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2
Результаты матчей
Мьёндален
Эгерсунд
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
4:5
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Эгерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
24
26
15
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
15
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
68
104
311
77
113
212
113
113
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|10 (5)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|8 (2)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|8 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Рёуфосс
|Torjus Engebakken
|1 3