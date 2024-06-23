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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 1456
Мьёндален
0:3
Конец матча
Эгерсунд
0'
0:1
2' Гол
Хельмерсен Андреас
0:2
57' Гол в свои ворота
Свеен Оле
0:3
72' Гол
Хельмерсен Андреас
76' Желтая карточка
Фальхенер Хенрик
90' Желтая карточка
Сольберг Йоаким
90'+5
1
Thomas
Kinn
21
Вогт
Педер
4
Холтен
Расмус
3
Скоген
Сондре
11
Ольсен
Мейнхард
19
Бренден
Эрик
8
Свеен
Оле
25
Andreas
Heredia-Randen
9
Брингакер
Матиас
20
Alie
Conteh
15
Love
Reuterswaerd
31
Скьярштейн
Кнут-Андре
19
Fanuel
Yrga-Alem
2
Aadne
Midtskogen
4
Фальхенер
Хенрик
12
Robert
Williams2
7
Heine
Larsen
8
Chris
Sleveland
22
Таддесе
Хоренус
15
Henrik
Elvevold
20
Хельмерсен
Андреас
10
Stian
Rokaas
Michalsen
Мьёндален
4-3-3
Эгерсунд
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Мейнхард 4 (1) 0.29
Брингакер Матиас 4 0.29
Mats Pedersen 3 0.21
Бренден Эрик 3 0.21
Alie Conteh 3 0.21
Холтен Расмус 2 0.14
Эверби Сиверт 1 0.07
Вогт Педер 1 0.07
Скоген Сондре 1 0.07
Keerat Singh 1 0.07
Love Reuterswaerd 0 0
Brinder Singh 0 0
Andreas Heredia-Randen 0 0
Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 13 (1) 0.93
Stian Rokaas Michalsen 5 0.36
Heine Larsen 4 0.29
Magnus Lankhof-Dahlby 4 0.29
Ingvald Halgunset 2 0.14
Henrik Elvevold 2 0.14
Фальхенер Хенрик 1 0.07
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.07
Салмон Джастин 1 0.07
Chris Sleveland 0 0
Таддесе Хоренус 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Robert Williams2 0 0
Fanuel Yrga-Alem 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скоген Сондре 4 0
Холтен Расмус 4 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Сольберг Йоаким 2 0
Вогт Педер 2 0
Mats Pedersen 2 0
Simon Appiah 2 0
Alie Conteh 0 1
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Свеен Оле 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Бренден Эрик 1 0
Thomas Kinn 1 0
Johannes Dahlby 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Andreas Heredia-Randen 1 0
Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальхенер Хенрик 4 0
Aadne Midtskogen 3 0
Heine Larsen 3 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Ingvald Halgunset 2 0
Jo Staalesen 2 0
Салмон Джастин 2 0
Chris Sleveland 1 0
Таддесе Хоренус 1 0
Magnus Lankhof-Dahlby 1 0
Robert Williams2 1 0
Madiodio Dia 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Эгерсунд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

8
9
Мьёндален
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эгерсунд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

4
8
Мьёндален
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Эгерсунд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

15
25
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
4
27%
2
8%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
4
27%
3
12%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
1
7%
10
40%
61-75
1
7%
5
20%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
7%
4
22%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
3
21%
2
11%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
3
33%
3
33%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

14
7
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
3
21%
3
43%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
1
14%
76-90

Забито

24
34
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
6
25%
2
6%
1-15
3
13%
3
9%
16-30
4
17%
5
15%
31-45
4
17%
3
9%
46-60
4
17%
13
38%
61-75
3
13%
8
24%
76-90

Пропущено

28
25
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
14%
7
28%
1-15
5
18%
4
16%
16-30
5
18%
4
16%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
6
21%
4
16%
61-75
4
14%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1
Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1
Эгерсунд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эгерсунд - Волеренга 1:1 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2
Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2

Результаты матчей

Мьёндален
Эгерсунд

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
4:5
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Эгерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
2
4
2
6
2.5
1
5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
5
2.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
6
8
1.5
10
4
3
11
2.5
7
7
1
13
3.5
2
12
1
13
4.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 14 8 3 3 36 - 18 27
2.
Мосс
 14 8 2 4 25 - 23 26
3.
Эгерсунд
 14 7 5 2 34 - 25 26
4.
Конгсвингер
 14 7 4 3 26 - 26 25
5.
Брюне
 14 8 0 6 19 - 15 24
6.
Согндаль
 14 6 5 3 23 - 14 23
7.
Стабек
 13 6 4 3 32 - 25 22
8.
Рёуфосс
 13 5 3 5 14 - 14 18
9.
Люн
 14 4 6 4 26 - 20 18
10.
Ранхейм
 14 4 5 5 23 - 23 17
11.
Левангер
 13 3 6 4 22 - 18 15
12.
Мьёндален
 14 3 5 6 23 - 29 14
13.
Осане
 14 3 4 7 18 - 25 13
14.
ИК Старт
 14 3 4 7 18 - 28 13
15.
Санднес
 13 2 3 8 17 - 38 9
16.
Олесунн
 14 2 3 9 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 8 7 0 1 16 - 7 21
2.
Мосс
 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Согндаль
 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Конгсвингер
 7 4 2 1 15 - 13 14
5.
Стабек
 6 4 1 1 17 - 9 13
6.
Волеренга
 7 4 1 2 19 - 8 13
7.
ИК Старт
 7 3 2 2 13 - 15 11
8.
Ранхейм
 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Люн
 7 2 4 1 13 - 7 10
10.
Мьёндален
 8 2 4 2 14 - 15 10
11.
Рёуфосс
 6 3 0 3 5 - 6 9
12.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
13.
Эгерсунд
 6 2 3 1 9 - 7 9
14.
Осане
 7 2 3 2 9 - 14 9
15.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
16.
Олесунн
 8 1 2 5 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 8 5 2 1 25 - 18 17
2.
Волеренга
 7 4 2 1 17 - 10 14
3.
Конгсвингер
 7 3 2 2 11 - 13 11
4.
Мосс
 7 3 1 3 12 - 16 10
5.
Рёуфосс
 7 2 3 2 9 - 8 9
6.
Согндаль
 7 2 3 2 7 - 6 9
7.
Стабек
 7 2 3 2 15 - 16 9
8.
Люн
 7 2 2 3 13 - 13 8
9.
Ранхейм
 8 1 4 3 12 - 14 7
10.
Левангер
 7 1 3 3 9 - 13 6
11.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
12.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
13.
Осане
 7 1 1 5 9 - 11 4
14.
Брюне
 6 1 0 5 3 - 8 3
15.
ИК Старт
 7 0 2 5 5 - 13 2
16.
Санднес
 6 0 1 5 3 - 23 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 10 (5)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 8 (2)
Ранхейм Бюэ Бендик 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Осане Иверсен Эйнар 5
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Рёуфосс Torjus Engebakken 1 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Вогт Педер уходит с поля. Jesper Svenungsen Skau выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Мьёндален 0:3 Эгерсунд онлайн

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