  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 13.
Варберг БоИС
4:3
Конец матча
Гефле
0'
0:1
11' Гол
Constantino Capotondi
1:1
23' Гол
Токич Марк
34' Желтая карточка
Токич Марк
2:1
64' Гол
Isak Bjerkebo
2:2
67' Гол
Энглунд Лео
2:3
75' Гол
Энглунд Лео
3:3
76' Гол
Aulon Bitiqi
4:3
85' Гол
Aulon Bitiqi
90' Желтая карточка
Энглунд Лео
90' Желтая карточка
Альфонси Оливер
90'+6
27
Ольссон
Давид
22
Янссон
Лео
4
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
5
Сверриссон
Оскар
11
Isak
Bjerkebo
23
Токич
Марк
13
Эдлунд
Олле
10
Монтиль
Диего
II
20
Aulon
Bitiqi
9
Курочкин
Антон
1
Йонссон
Оскар
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
14
Sebastian
Friman
10
Якуб
Антонио
44
Iu
Ranera
18
Constantino
Capotondi
7
Эдквист
Адриан
11
Энглунд
Лео
Варберг БоИС
4-4-2
Гефле
5-4-1

История личных встреч

Варберг БоИС
Гефле

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

С
1:2
С
2:2
С
2:0
С
2:0
КШ
2:1
К
2:1
КШ
3:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 4 0.31
Aulon Bitiqi 3 0.23
Токич Марк 2 0.15
Монтиль Диего II 2 (1) 0.15
Курочкин Антон 1 (1) 0.08
Эдлунд Олле 1 0.08
Транберг Робин 1 0.08
Yusuff Abdulazeez 1 0.08
Янссон Лео 1 0.08
Сверриссон Оскар 0 0
Видьеског Исак 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 5 (1) 0.38
Йельте Якоб 4 0.31
Constantino Capotondi 3 0.23
Лундин Антон 2 0.15
Эдквист Адриан 2 0.15
Лагерфельдт Лукас 2 0.15
Ройсхенберг Мартин 1 0.08
Якуб Антонио 0 0
Iu Ranera 0 0
Sebastian Friman 0 0
Рафаэль Йорк 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Niclas Haakansson 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закриссон Хампус 5 0
Транберг Робин 3 1
Сверриссон Оскар 2 1
Эдлунд Олле 3 0
Токич Марк 3 0
Курочкин Антон 3 0
Дальстрём Никлас 2 0
Liam Olausson 2 0
Видьеског Исак 2 0
Aulon Bitiqi 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Ольссон Давид 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Yusuff Abdulazeez 1 0
Альфонси Оливер 1 0
Янссон Лео 1 0
Isak Bjerkebo 1 0
Альфонси Диего 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лагерфельдт Лукас 4 0
Эдквист Адриан 2 1
Тобиас Йоханссон 2 0
Рафаэль Йорк 2 0
Iu Ranera 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Лундин Антон 1 0
Энглунд Лео 1 0
Йельте Якоб 1 0
Адриан Самуэль 1 0
Kevin Persson 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Адольфссон Йеспер 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Гефле
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
6
Варберг БоИС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Гефле
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

2
10
Варберг БоИС
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Гефле
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

6
16

Голы по времени матча

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
1
8%
3
50%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

12
14
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
4
33%
3
21%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
2
17%
4
29%
76-90

Забито

4
13
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
4
31%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Забито

16
19
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
4
21%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
5
31%
5
26%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
3
19%
5
26%
76-90

Пропущено

22
24
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
9%
2
8%
1-15
3
14%
6
25%
16-30
6
27%
6
25%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
4
18%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1
Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3
Гефле
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3
Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1

Результаты матчей

Варберг БоИС
Гефле

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
4:3
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
2
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
7
6
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 12 8 3 1 20 - 7 27
2.
Сандвикен
 13 7 3 3 19 - 13 24
3.
Дегерфорс
 13 6 5 2 22 - 14 23
4.
Браге
 13 6 3 4 16 - 10 21
5.
Эстер
 12 5 5 2 16 - 10 20
6.
Утсиктенс
 13 5 4 4 14 - 12 19
7.
Треллеборг
 12 5 3 4 12 - 12 18
8.
Хельсинборг
 12 4 5 3 13 - 11 17
9.
Эстерсунд
 13 4 4 5 12 - 15 16
10.
Варберг БоИС
 13 4 3 6 17 - 21 15
11.
Сковде АИК
 13 4 3 6 9 - 17 15
12.
Оддевольд
 13 3 5 5 12 - 17 14
13.
Гефле
 13 3 4 6 20 - 23 13
14.
Эребру
 12 3 3 6 12 - 16 12
15.
Эргрюте
 12 2 4 6 15 - 19 10
16.
Сундсвалль
 13 2 3 8 10 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Ландскруна
 5 4 1 0 9 - 1 13
3.
Браге
 6 4 1 1 10 - 3 13
4.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
5.
Эстер
 6 3 3 0 9 - 3 12
6.
Треллеборг
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Утсиктенс
 6 3 2 1 7 - 3 11
8.
Эстерсунд
 6 3 2 1 8 - 7 11
9.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
10.
Эребру
 6 3 1 2 9 - 7 10
11.
Варберг БоИС
 7 3 1 3 12 - 12 10
12.
Оддевольд
 6 2 3 1 6 - 5 9
13.
Сундсвалль
 6 2 2 2 7 - 8 8
14.
Сковде АИК
 7 2 2 3 3 - 6 8
15.
Хельсинборг
 7 1 4 2 5 - 6 7
16.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Дегерфорс
 7 2 4 1 9 - 7 10
4.
Сандвикен
 7 2 3 2 8 - 9 9
5.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Браге
 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Утсиктенс
 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Сковде АИК
 6 2 1 3 6 - 11 7
9.
Треллеборг
 5 2 0 3 3 - 5 6
10.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Варберг БоИС
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Эстерсунд
 7 1 2 4 4 - 8 5
13.
Оддевольд
 7 1 2 4 6 - 12 5
14.
Эребру
 6 0 2 4 3 - 9 2
15.
Гефле
 6 0 2 4 7 - 13 2
16.
Сундсвалль
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Браге Ieltsin Camoes 7 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (4)
Эребру Хольмберг Карл 6 (3)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 6
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
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    Где смотреть матч Варберг БоИС 4:3 Гефле онлайн

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