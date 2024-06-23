Тур: 13.
4:3
Конец матча
0'
0:1
11' ГолConstantino Capotondi
1:1
23' ГолТокич Марк
34' Желтая карточкаТокич Марк
2:1
64' ГолIsak Bjerkebo
2:2
67' ГолЭнглунд Лео
2:3
75' ГолЭнглунд Лео
3:3
76' ГолAulon Bitiqi
4:3
85' ГолAulon Bitiqi
90' Желтая карточкаЭнглунд Лео
90' Желтая карточкаАльфонси Оливер
90'+6
Ход матча
11'
23'
1:1
34'
64'
2:1
67'
75'
2:3
76'
3:3
85'
4:3
90'
90'
22
Янссон
Лео
23
Токич
Марк
13
Эдлунд
Олле
20
Aulon
Bitiqi
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Токич МаркПолузащитник
-
13 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Aulon BitiqiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Якуб АнтониоПолузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Albin Hjelm
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Варберг БоИС
Гефле
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|4
|0.31
|Aulon Bitiqi
|3
|0.23
|Токич Марк
|2
|0.15
|Монтиль Диего II
|2 (1)
|0.15
|Курочкин Антон
|1 (1)
|0.08
|Эдлунд Олле
|1
|0.08
|Транберг Робин
|1
|0.08
|Yusuff Abdulazeez
|1
|0.08
|Янссон Лео
|1
|0.08
|Сверриссон Оскар
|0
|0
|Видьеског Исак
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|5 (1)
|0.38
|Йельте Якоб
|4
|0.31
|Constantino Capotondi
|3
|0.23
|Лундин Антон
|2
|0.15
|Эдквист Адриан
|2
|0.15
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.15
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.08
|Якуб Антонио
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закриссон Хампус
|5
|0
|Транберг Робин
|3
|1
|Сверриссон Оскар
|2
|1
|Эдлунд Олле
|3
|0
|Токич Марк
|3
|0
|Курочкин Антон
|3
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Liam Olausson
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Aulon Bitiqi
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Ольссон Давид
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Yusuff Abdulazeez
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лагерфельдт Лукас
|4
|0
|Эдквист Адриан
|2
|1
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Лундин Антон
|1
|0
|Энглунд Лео
|1
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Адриан Самуэль
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Гефле
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
6
Варберг БоИС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Гефле
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
2
10
Варберг БоИС
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Гефле
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
6
16
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
1
8%
3
50%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
12
14
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
4
33%
3
21%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
2
17%
4
29%
76-90
Забито
4
13
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
4
31%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Забито
16
19
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
4
21%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
5
31%
5
26%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
3
19%
5
26%
76-90
Пропущено
22
24
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
9%
2
8%
1-15
3
14%
6
25%
16-30
6
27%
6
25%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
4
18%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1
Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3
Гефле
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3
Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1
Результаты матчей
Варберг БоИС
Гефле
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
4:3
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
52
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
49
76
112
310
112
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|6 (3)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|6
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5