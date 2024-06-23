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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 2456
Стабек
1:0
Конец матча
Левангер
0'
21' Желтая карточка
Haavard Kleven Lorentsen
1:0
62' Гол
Oskar Spiten-Nysaether
76' Красная карточка
Daniel Pollen
88' Желтая карточка
Jo Sondre Aas
90'+6
1
Россбах
Сондре
3
Jon
Haukvik
Oeya
4
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
26
Joachim
Nysveen
6
Кристенсен
Магнус
27
William
Wendt
14
Робертс
Томас
20
Андресен
Александр
7
Rasmus
Eggen
Vinge
21
Oskar
Spiten-Nysaether
12
Сетра
Мортен
19
Jonas
Pereira
5
Haavard
Kleven
Lorentsen
2
Daniel
Pollen
25
Isak
Vadebu
8
Adrian
Olsen
Teigen
6
Sander
Saugestad
10
Jo
Sondre
Aas
7
Ermal
Hajdari
14
Arne
Gunnes
11
Sanel
Bojadzic
Стабек
3-5-2
Левангер
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oskar Spiten-Nysaether 8 0.62
Bassekou Diabate 6 (1) 0.46
Sebastian Olderheim 4 0.31
Робертс Томас 3 (1) 0.23
Педерсен Каспер 3 0.23
William Wendt 2 0.15
Вальстад Николас 1 0.08
Несс Николай 1 0.08
Андресен Александр 1 0.08
Rasmus Eggen Vinge 1 0.08
Andreas Victorio 1 0.08
Упсет Кристиан 1 (1) 0.08
Кристенсен Магнус 0 0
Fillip Riise 0 0
Геэльмуйден Херман 0 0
Лиллеорен-Веум Олав 0 0
Левангер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sanel Bojadzic 13 (5) 1
Arne Gunnes 3 0.23
Jonas Pereira 1 0.08
Jo Sondre Aas 1 0.08
Adrian Olsen Teigen 1 0.08
Haavard Kleven Lorentsen 1 0.08
Simen Hagboe 1 0.08
Daniel Pollen 1 0.08
Ermal Hajdari 0 0
Sander Sundnes 0 0
Sander Saugestad 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Сондре 3 0
Вальстад Николас 3 0
Несс Николай 2 0
Кристенсен Магнус 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Андресен Александр 1 0
Oskar Spiten-Nysaether 1 0
Левангер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ermal Hajdari 3 0
Haavard Kleven Lorentsen 3 0
Sanel Bojadzic 3 0
Daniel Pollen 1 1
Jo Sondre Aas 2 0
Jonas Pereira 2 0
Sander Saugestad 2 0
Per Verner Roenning 1 0
Arne Gunnes 1 0
Aadne Gikling Bruseth 1 0
Simen Hagboe 1 0
Kjartan Ulstad 1 0
Herman Stang Stakset 1 0

Результаты матчей

Стабек
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Левангер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
8
Стабек
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Левангер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

12
12
Стабек
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Левангер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

17
9
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
5
29%
29%
4
44%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
4
24%
3
33%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
4
44%
5
38%
76-90

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
20%
4
31%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
5
38%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Пропущено

16
5
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
13%
3
60%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
20%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
1
20%
76-90

Забито

32
22
15 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
8
25%
8
36%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
3
9%
6
27%
31-45
7
22%
5
23%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
6
19%
2
9%
76-90

Пропущено

25
18
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
12%
4
22%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
4
16%
4
22%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
6
24%
1
6%
61-75
6
24%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5
Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1
Левангер
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Левангер - Олесунн 4:0 Левангер - ИК Старт 1:1 Волеренга - Левангер 3:1 Эгерсунд - Левангер 2:2
Левангер - Ранхейм 2:2 Люн - Левангер 3:1 Левангер - Викинг 4:2 Левангер - Согндаль 0:0 Левангер - Бранн 1:0 Санднес - Левангер 2:2 Стьордалс Блинк - Левангер 0:1 Левангер - Конгсвингер 1:2 Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1

Результаты матчей

Стабек
Левангер

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
4:5
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:2
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Стабек
Левангер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
3
3
2.5
2
4
3
3
3.5
2
4
1
5
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
3
4
4
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
9
4
1.5
6
7
7
6
2.5
2
11
3
10
3.5
2
11
1
12
4.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 14 8 3 3 36 - 18 27
2.
Мосс
 14 8 2 4 25 - 23 26
3.
Эгерсунд
 14 7 5 2 34 - 25 26
4.
Конгсвингер
 14 7 4 3 26 - 26 25
5.
Брюне
 14 8 0 6 19 - 15 24
6.
Согндаль
 14 6 5 3 23 - 14 23
7.
Стабек
 13 6 4 3 32 - 25 22
8.
Рёуфосс
 13 5 3 5 14 - 14 18
9.
Люн
 14 4 6 4 26 - 20 18
10.
Ранхейм
 14 4 5 5 23 - 23 17
11.
Левангер
 13 3 6 4 22 - 18 15
12.
Мьёндален
 14 3 5 6 23 - 29 14
13.
Осане
 14 3 4 7 18 - 25 13
14.
ИК Старт
 14 3 4 7 18 - 28 13
15.
Санднес
 13 2 3 8 17 - 38 9
16.
Олесунн
 14 2 3 9 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 8 7 0 1 16 - 7 21
2.
Мосс
 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Согндаль
 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Конгсвингер
 7 4 2 1 15 - 13 14
5.
Стабек
 6 4 1 1 17 - 9 13
6.
Волеренга
 7 4 1 2 19 - 8 13
7.
ИК Старт
 7 3 2 2 13 - 15 11
8.
Ранхейм
 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Люн
 7 2 4 1 13 - 7 10
10.
Мьёндален
 8 2 4 2 14 - 15 10
11.
Рёуфосс
 6 3 0 3 5 - 6 9
12.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
13.
Эгерсунд
 6 2 3 1 9 - 7 9
14.
Осане
 7 2 3 2 9 - 14 9
15.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
16.
Олесунн
 8 1 2 5 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 8 5 2 1 25 - 18 17
2.
Волеренга
 7 4 2 1 17 - 10 14
3.
Конгсвингер
 7 3 2 2 11 - 13 11
4.
Мосс
 7 3 1 3 12 - 16 10
5.
Рёуфосс
 7 2 3 2 9 - 8 9
6.
Согндаль
 7 2 3 2 7 - 6 9
7.
Стабек
 7 2 3 2 15 - 16 9
8.
Люн
 7 2 2 3 13 - 13 8
9.
Ранхейм
 8 1 4 3 12 - 14 7
10.
Левангер
 7 1 3 3 9 - 13 6
11.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
12.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
13.
Осане
 7 1 1 5 9 - 11 4
14.
Брюне
 6 1 0 5 3 - 8 3
15.
ИК Старт
 7 0 2 5 5 - 13 2
16.
Санднес
 6 0 1 5 3 - 23 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 10 (5)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 8 (2)
Ранхейм Бюэ Бендик 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Осане Иверсен Эйнар 5
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Рёуфосс Torjus Engebakken 1 3
Весь список
  • 62'
    William Wendt сделал результативную передачу.
  • 62'
    Г О О О О Л - Oskar Spiten-Nysaether бьет в цель!
  • 46'
    Joachim Nysveen уходит с поля. Геэльмуйден Херман выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Haavard Kleven Lorentsen получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Стабек 1:0 Левангер онлайн

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