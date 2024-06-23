Тур: 14. Стадион: Наддеруд. Зрители: 2456
0'
21' Желтая карточкаHaavard Kleven Lorentsen
1:0
62' ГолOskar Spiten-Nysaether
76' Красная карточкаDaniel Pollen
88' Желтая карточкаJo Sondre Aas
90'+6
Ход матча
62'
76'
88'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Marius Ulla
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
-
12 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Isak VadebuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пер Вернер Рённинг
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oskar Spiten-Nysaether
|8
|0.62
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|0.46
|Sebastian Olderheim
|4
|0.31
|Робертс Томас
|3 (1)
|0.23
|Педерсен Каспер
|3
|0.23
|William Wendt
|2
|0.15
|Вальстад Николас
|1
|0.08
|Несс Николай
|1
|0.08
|Андресен Александр
|1
|0.08
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0.08
|Andreas Victorio
|1
|0.08
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.08
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Геэльмуйден Херман
|0
|0
|Лиллеорен-Веум Олав
|0
|0
Левангер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sanel Bojadzic
|13 (5)
|1
|Arne Gunnes
|3
|0.23
|Jonas Pereira
|1
|0.08
|Jo Sondre Aas
|1
|0.08
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0.08
|Haavard Kleven Lorentsen
|1
|0.08
|Simen Hagboe
|1
|0.08
|Daniel Pollen
|1
|0.08
|Ermal Hajdari
|0
|0
|Sander Sundnes
|0
|0
|Sander Saugestad
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Сондре
|3
|0
|Вальстад Николас
|3
|0
|Несс Николай
|2
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|1
|0
Левангер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ermal Hajdari
|3
|0
|Haavard Kleven Lorentsen
|3
|0
|Sanel Bojadzic
|3
|0
|Daniel Pollen
|1
|1
|Jo Sondre Aas
|2
|0
|Jonas Pereira
|2
|0
|Sander Saugestad
|2
|0
|Per Verner Roenning
|1
|0
|Arne Gunnes
|1
|0
|Aadne Gikling Bruseth
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Kjartan Ulstad
|1
|0
|Herman Stang Stakset
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Левангер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
8
Стабек
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Левангер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
12
12
Стабек
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Левангер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
17
9
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
5
29%
29%
4
44%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
4
24%
3
33%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
4
44%
5
38%
76-90
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
20%
4
31%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
5
38%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
2
15%
76-90
Пропущено
16
5
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
13%
3
60%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
20%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
1
20%
76-90
Забито
32
22
15 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
8
25%
8
36%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
3
9%
6
27%
31-45
7
22%
5
23%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
6
19%
2
9%
76-90
Пропущено
25
18
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
12%
4
22%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
4
16%
4
22%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
6
24%
1
6%
61-75
6
24%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5
Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1
Левангер
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Левангер - Олесунн 4:0 Левангер - ИК Старт 1:1 Волеренга - Левангер 3:1 Эгерсунд - Левангер 2:2
Левангер - Ранхейм 2:2 Люн - Левангер 3:1 Левангер - Викинг 4:2 Левангер - Согндаль 0:0 Левангер - Бранн 1:0 Санднес - Левангер 2:2 Стьордалс Блинк - Левангер 0:1 Левангер - Конгсвингер 1:2 Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1
Результаты матчей
Стабек
Левангер
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
4:5
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:2
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Стабек
Левангер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
24
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
34
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
94
67
76
211
310
211
112
112
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|10 (5)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|8 (2)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|8 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Рёуфосс
|Torjus Engebakken
|1 3