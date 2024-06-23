Тур: 14. Стадион: Aasane Arena. Зрители: 575
0'
11' Желтая карточкаКольскоген Оле
0:1
12' ПенальтиThomas Klemetsen Jakobsen
0:2
15' ГолАлександерссон Ноа
1:2
55' ГолKnut Haga
1:3
65' ГолSebastian Pedersen II
1:4
88' ГолKristoffer Harrison
90' Желтая карточкаEirik Wollen Steen
90'+7
Ход матча
11'
12'
15'
55'
65'
88'
14
Knut
Haga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Knut HagaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Jon Berisha
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Joao BarrosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Elias Bachke
-
-
-
14 Altin Lajqi
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Осане
Мосс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|0.29
|Ларсен Кристоффер
|2
|0.14
|Ole Kallevaag
|2
|0.14
|Иверсен Эйнар
|2
|0.14
|Сколевик Стеффен
|1
|0.07
|Didrik Fredriksen
|1
|0.07
|Sander Eng Strand
|1
|0.07
|Бармен Кристоффер
|1
|0.07
|Knut Haga
|1
|0.07
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|1
|0.07
|Mats Selmer Thornes
|1
|0.07
|Thomas Lotsberg
|1
|0.07
|Dennis Moeller Wolfe
|0
|0
|Stian Nygaard I
|0
|0
|Jon Berisha
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Pedersen II
|7
|0.5
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|4 (1)
|0.29
|Bo Aasulv Hegland
|3
|0.21
|Ian Hoffmann
|3
|0.21
|Marius Andresen2
|2
|0.14
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|2
|0.14
|Странде Кристиан
|2
|0.14
|Александерссон Ноа
|1
|0.07
|Kristoffer Harrison
|1
|0.07
|Aksel Baran Potur
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
|Oliver Kjeilen Stavdal
|0
|0
Карточки
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иверсен Эйнар
|5
|0
|Martin Ueland
|3
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|0
|Eirik Wollen Steen
|2
|0
|Сколевик Стеффен
|2
|0
|Didrik Fredriksen
|2
|0
|Кольскоген Оле
|2
|0
|Sander Eng Strand
|2
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Stian Nygaard I
|1
|0
|Ole Kallevaag
|1
|0
|Emmanuel Bangoura
|1
|0
|Thomas Lotsberg
|1
|0
|Dennis Moeller Wolfe
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ian Hoffmann
|4
|0
|Странде Кристиан
|3
|0
|Александерссон Ноа
|3
|0
|Marius Andresen2
|3
|0
|Aksel Baran Potur
|3
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|2
|0
|Элми Саадик Файсал
|2
|0
|Kristoffer Harrison
|2
|0
|Bo Aasulv Hegland
|2
|0
|Ilir Kukleci
|1
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|1
|0
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|1
|0
Результаты матчей
Осане
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Мосс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
4
Осане
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Мосс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
7
12
Осане
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Мосс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
15
16
Голы по времени матча
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
50%
2
17%
76-90
Пропущено
13
16
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
15%
1
6%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
4
31%
3
19%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
15%
1
6%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
4
44%
5
38%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Забито
19
25
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
11%
3
12%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
2
11%
5
20%
46-60
1
5%
5
20%
61-75
9
47%
7
28%
76-90
Пропущено
24
23
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
17%
2
9%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
6
25%
4
17%
31-45
3
13%
7
30%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
5
21%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Осане
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Конгсвингер - Осане 0:5 Брюне - Осане 1:0 Эгерсунд - Осане 1:0 Осане - Санднес 1:0
Олесунн - Осане 4:1 Осане - Волеренга 1:5 Мьёндален - Осане 2:1 Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1
Мосс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мосс - Брюне 1:0 Волеренга - Мосс 5:1 Мосс - Олесунн 1:0 Мьёндален - Мосс 1:2
Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4
Результаты матчей
Осане
Мосс
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
5 раз 36%
2:2
3 раза 21%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
5
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Осане
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
43
16
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
410
86
113
410
113
113
113
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|10 (5)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|8 (2)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|8 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Рёуфосс
|Torjus Engebakken
|1 3