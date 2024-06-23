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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 575
Осане
1:4
Конец матча
Мосс
0'
11' Желтая карточка
Кольскоген Оле
0:1
12' Пенальти
Thomas Klemetsen Jakobsen
0:2
15' Гол
Александерссон Ноа
1:2
55' Гол
Knut Haga
1:3
65' Гол
Sebastian Pedersen II
1:4
88' Гол
Kristoffer Harrison
90' Желтая карточка
Eirik Wollen Steen
90'+7
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
22
Dennis
Moeller
Wolfe
3
Eirik
Wollen
Steen
4
Кольскоген
Оле
14
Knut
Haga
18
Ole
Kallevaag
10
Бармен
Кристоффер
16
Didrik
Fredriksen
20
Stian
Nygaard
I
5
Иверсен
Эйнар
7
Mats
Selmer
Thornes
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
3
Странде
Кристиан
31
Kristoffer
Harrison
5
Ilir
Kukleci
2
Marius
Andresen2
24
Joao
Barros
18
Элми
Саадик
Файсал
6
Alexander
Haapnes
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
19
Eythor
Martin
Bjoergolfsson
23
Александерссон
Ноа
Осане
4-3-3
Мосс
3-4-2-1

История личных встреч

Осане
Мосс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюклебуст Эрлинг 4 0.29
Ларсен Кристоффер 2 0.14
Ole Kallevaag 2 0.14
Иверсен Эйнар 2 0.14
Сколевик Стеффен 1 0.07
Didrik Fredriksen 1 0.07
Sander Eng Strand 1 0.07
Бармен Кристоффер 1 0.07
Knut Haga 1 0.07
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 1 0.07
Mats Selmer Thornes 1 0.07
Thomas Lotsberg 1 0.07
Dennis Moeller Wolfe 0 0
Stian Nygaard I 0 0
Jon Berisha 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 7 0.5
Thomas Klemetsen Jakobsen 4 (1) 0.29
Bo Aasulv Hegland 3 0.21
Ian Hoffmann 3 0.21
Marius Andresen2 2 0.14
Eythor Martin Bjoergolfsson 2 0.14
Странде Кристиан 2 0.14
Александерссон Ноа 1 0.07
Kristoffer Harrison 1 0.07
Aksel Baran Potur 0 0
Alexander Haapnes 0 0
Oliver Kjeilen Stavdal 0 0

Карточки

Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иверсен Эйнар 5 0
Martin Ueland 3 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3 0
Eirik Wollen Steen 2 0
Сколевик Стеффен 2 0
Didrik Fredriksen 2 0
Кольскоген Оле 2 0
Sander Eng Strand 2 0
Бармен Кристоффер 1 0
Stian Nygaard I 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Emmanuel Bangoura 1 0
Thomas Lotsberg 1 0
Dennis Moeller Wolfe 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ian Hoffmann 4 0
Странде Кристиан 3 0
Александерссон Ноа 3 0
Marius Andresen2 3 0
Aksel Baran Potur 3 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 2 0
Элми Саадик Файсал 2 0
Kristoffer Harrison 2 0
Bo Aasulv Hegland 2 0
Ilir Kukleci 1 0
Хуссейн Адан Абадала 1 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0
Eythor Martin Bjoergolfsson 1 0

Результаты матчей

Осане
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Мосс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
4
Осане
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Мосс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

7
12
Осане
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Мосс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

15
16

Голы по времени матча

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
50%
2
17%
76-90

Пропущено

13
16
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
15%
1
6%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
4
31%
3
19%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
15%
1
6%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
4
44%
5
38%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Забито

19
25
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
11%
3
12%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
2
11%
5
20%
46-60
1
5%
5
20%
61-75
9
47%
7
28%
76-90

Пропущено

24
23
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
17%
2
9%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
6
25%
4
17%
31-45
3
13%
7
30%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
5
21%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Конгсвингер - Осане 0:5 Брюне - Осане 1:0 Эгерсунд - Осане 1:0 Осане - Санднес 1:0
Олесунн - Осане 4:1 Осане - Волеренга 1:5 Мьёндален - Осане 2:1 Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1
Мосс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мосс - Брюне 1:0 Волеренга - Мосс 5:1 Мосс - Олесунн 1:0 Мьёндален - Мосс 1:2
Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4

Результаты матчей

Осане
Мосс

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
5 раз 36%
2:2
3 раза 21%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
5
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Осане
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
8
6
1
13
2.5
4
10
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 14 8 3 3 36 - 18 27
2.
Мосс
 14 8 2 4 25 - 23 26
3.
Эгерсунд
 14 7 5 2 34 - 25 26
4.
Конгсвингер
 14 7 4 3 26 - 26 25
5.
Брюне
 14 8 0 6 19 - 15 24
6.
Согндаль
 14 6 5 3 23 - 14 23
7.
Стабек
 13 6 4 3 32 - 25 22
8.
Рёуфосс
 13 5 3 5 14 - 14 18
9.
Люн
 14 4 6 4 26 - 20 18
10.
Ранхейм
 14 4 5 5 23 - 23 17
11.
Левангер
 13 3 6 4 22 - 18 15
12.
Мьёндален
 14 3 5 6 23 - 29 14
13.
Осане
 14 3 4 7 18 - 25 13
14.
ИК Старт
 14 3 4 7 18 - 28 13
15.
Санднес
 13 2 3 8 17 - 38 9
16.
Олесунн
 14 2 3 9 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 8 7 0 1 16 - 7 21
2.
Мосс
 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Согндаль
 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Конгсвингер
 7 4 2 1 15 - 13 14
5.
Стабек
 6 4 1 1 17 - 9 13
6.
Волеренга
 7 4 1 2 19 - 8 13
7.
ИК Старт
 7 3 2 2 13 - 15 11
8.
Ранхейм
 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Люн
 7 2 4 1 13 - 7 10
10.
Мьёндален
 8 2 4 2 14 - 15 10
11.
Рёуфосс
 6 3 0 3 5 - 6 9
12.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
13.
Эгерсунд
 6 2 3 1 9 - 7 9
14.
Осане
 7 2 3 2 9 - 14 9
15.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
16.
Олесунн
 8 1 2 5 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 8 5 2 1 25 - 18 17
2.
Волеренга
 7 4 2 1 17 - 10 14
3.
Конгсвингер
 7 3 2 2 11 - 13 11
4.
Мосс
 7 3 1 3 12 - 16 10
5.
Рёуфосс
 7 2 3 2 9 - 8 9
6.
Согндаль
 7 2 3 2 7 - 6 9
7.
Стабек
 7 2 3 2 15 - 16 9
8.
Люн
 7 2 2 3 13 - 13 8
9.
Ранхейм
 8 1 4 3 12 - 14 7
10.
Левангер
 7 1 3 3 9 - 13 6
11.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
12.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
13.
Осане
 7 1 1 5 9 - 11 4
14.
Брюне
 6 1 0 5 3 - 8 3
15.
ИК Старт
 7 0 2 5 5 - 13 2
16.
Санднес
 6 0 1 5 3 - 23 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 10 (5)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 8 (2)
Ранхейм Бюэ Бендик 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Осане Иверсен Эйнар 5
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Рёуфосс Torjus Engebakken 1 3
Весь список
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    • 46'
      Ilir Kukleci уходит с поля. Гйесдал Хенрик выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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