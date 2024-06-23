Тур: 13.
0:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаОвсенек Жига
14' Желтая карточкаAmin Al-Hamawi
0:1
53' ГолCalvin Kabuye
87' Желтая карточкаElias Lindell
0:2
90' ГолLiam Vaboe
90' Желтая карточкаЯкобссон Феликс
90'+9
Ход матча
12'
14'
53'
0:1
87'
90'
0:2
90'
23
Овсенек
Жига
21
Adam
Kiani
15
Джуниор
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Овсенек ЖигаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Adam KianiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
Бомбардиры внутри турнира
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Мамудо
|3
|0.23
|Emil Skillermo
|1
|0.08
|Hugo Engstroem
|1
|0.08
|Filip Schyberg
|1
|0.08
|Mikael Moerk
|1
|0.08
|Mamadou Diagne
|1
|0.08
|Абрахам Саргон
|1 (1)
|0.08
|Fritiof Hellichius
|0
|0
|Armend Suljev
|0
|0
|Marcus Mikhail
|0
|0
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|James Kirby
|4
|0.31
|Calvin Kabuye
|3
|0.23
|Джуниор Джон
|3
|0.23
|Энгквист Эмиль
|3 (2)
|0.23
|Amin Al-Hamawi
|2
|0.15
|Martin Springfeldt
|1
|0.08
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.08
|Юсеф Мохаммед I
|1
|0.08
|Liam Vaboe
|1
|0.08
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
|Ludwig Thorell
|0
|0
Карточки
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Filip Schyberg
|5
|1
|Зендехас Адриан
|3
|0
|Mamadou Diagne
|3
|0
|Stefan Alexander Ljubicic
|2
|0
|Абрахам Эльмар
|2
|0
|Hugo Engstroem
|2
|0
|Srdjan Tufegdzic
|2
|0
|Овсенек Жига
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Fritiof Hellichius
|1
|0
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|Elias Lindell
|1
|0
|Armend Suljev
|1
|0
|Marcus Mikhail
|1
|0
|Filip Drinic
|1
|0
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Сёдерберг Даниэль
|3
|0
|Якобссон Феликс
|1
|1
|Джуниор Джон
|2
|0
|Mamadou Koyate
|2
|0
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Jonathan Karlsson
|1
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Amin Al-Hamawi
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Результаты матчей
Сковде АИК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сандвикен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Сковде АИК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сандвикен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
4
11
Сковде АИК
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сандвикен
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
6
9
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
5
45%
76-90
Пропущено
11
4
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
55%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Забито
9
19
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
1
11%
2
11%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
1
11%
7
37%
76-90
Пропущено
17
13
2 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
7
41%
4
31%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
4
24%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сковде АИК
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1
Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0
Сандвикен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0
Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2
Результаты матчей
Сковде АИК
Сандвикен
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сковде АИК
Сандвикен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
15
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
112
85
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|6 (3)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|6
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5