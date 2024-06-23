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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 13.
Сковде АИК
0:2
Конец матча
Сандвикен
0'
12' Желтая карточка
Овсенек Жига
14' Желтая карточка
Amin Al-Hamawi
0:1
53' Гол
Calvin Kabuye
87' Желтая карточка
Elias Lindell
0:2
90' Гол
Liam Vaboe
90' Желтая карточка
Якобссон Феликс
90'+9
30
Зендехас
Адриан
19
Сёрман
Самуэль
18
Edvin
Tellgren
3
Filip
Schyberg
21
Marcus
Mikhail
6
Абрахам
Эльмар
23
Овсенек
Жига
10
Абрахам
Саргон
24
Fritiof
Hellichius
13
Hugo
Engstroem
7
Emil
Skillermo
1
Якобссон
Феликс
21
Adam
Kiani
23
Энгквист
Эмиль
17
Mamadou
Koyate
4
Jonathan
Karlsson
10
Малаховски
Адриан
15
Джуниор
Джон
8
Сёдерберг
Даниэль
16
Mohammed
Sadat
29
Calvin
Kabuye
30
Amin
Al-Hamawi
Сковде АИК
4-2-3-1
Сандвикен
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Мамудо 3 0.23
Emil Skillermo 1 0.08
Hugo Engstroem 1 0.08
Filip Schyberg 1 0.08
Mikael Moerk 1 0.08
Mamadou Diagne 1 0.08
Абрахам Саргон 1 (1) 0.08
Fritiof Hellichius 0 0
Armend Suljev 0 0
Marcus Mikhail 0 0
Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
James Kirby 4 0.31
Calvin Kabuye 3 0.23
Джуниор Джон 3 0.23
Энгквист Эмиль 3 (2) 0.23
Amin Al-Hamawi 2 0.15
Martin Springfeldt 1 0.08
Сёдерберг Даниэль 1 0.08
Юсеф Мохаммед I 1 0.08
Liam Vaboe 1 0.08
Mohammed Sadat 0 0
Adam Kiani 0 0
Ludwig Thorell 0 0

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Filip Schyberg 5 1
Зендехас Адриан 3 0
Mamadou Diagne 3 0
Stefan Alexander Ljubicic 2 0
Абрахам Эльмар 2 0
Hugo Engstroem 2 0
Srdjan Tufegdzic 2 0
Овсенек Жига 1 0
Моро Мамудо 1 0
Fritiof Hellichius 1 0
Сёрман Самуэль 1 0
Elias Lindell 1 0
Armend Suljev 1 0
Marcus Mikhail 1 0
Filip Drinic 1 0
Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Springfeldt 3 1
Сёдерберг Даниэль 3 0
Якобссон Феликс 1 1
Джуниор Джон 2 0
Mamadou Koyate 2 0
Calvin Kabuye 2 0
Adam Kiani 2 0
James Kirby 2 0
Jonathan Karlsson 1 0
Yannick Mukunzi 1 0
Amin Al-Hamawi 1 0
Liam Vaboe 1 0

Результаты матчей

Сковде АИК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сандвикен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Сковде АИК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сандвикен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

4
11
Сковде АИК
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сандвикен
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

6
9
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
5
45%
76-90

Пропущено

11
4
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
55%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Забито

9
19
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
1
11%
2
11%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
1
11%
7
37%
76-90

Пропущено

17
13
2 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
7
41%
4
31%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
4
24%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1
Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0
Сандвикен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0
Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2

Результаты матчей

Сковде АИК
Сандвикен

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сковде АИК
Сандвикен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
1
12
1.5
8
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 12 8 3 1 20 - 7 27
2.
Сандвикен
 13 7 3 3 19 - 13 24
3.
Дегерфорс
 13 6 5 2 22 - 14 23
4.
Браге
 13 6 3 4 16 - 10 21
5.
Эстер
 12 5 5 2 16 - 10 20
6.
Утсиктенс
 13 5 4 4 14 - 12 19
7.
Треллеборг
 12 5 3 4 12 - 12 18
8.
Хельсинборг
 12 4 5 3 13 - 11 17
9.
Эстерсунд
 13 4 4 5 12 - 15 16
10.
Варберг БоИС
 13 4 3 6 17 - 21 15
11.
Сковде АИК
 13 4 3 6 9 - 17 15
12.
Оддевольд
 13 3 5 5 12 - 17 14
13.
Гефле
 13 3 4 6 20 - 23 13
14.
Эребру
 12 3 3 6 12 - 16 12
15.
Эргрюте
 12 2 4 6 15 - 19 10
16.
Сундсвалль
 13 2 3 8 10 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Ландскруна
 5 4 1 0 9 - 1 13
3.
Браге
 6 4 1 1 10 - 3 13
4.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
5.
Эстер
 6 3 3 0 9 - 3 12
6.
Треллеборг
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Утсиктенс
 6 3 2 1 7 - 3 11
8.
Эстерсунд
 6 3 2 1 8 - 7 11
9.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
10.
Эребру
 6 3 1 2 9 - 7 10
11.
Варберг БоИС
 7 3 1 3 12 - 12 10
12.
Оддевольд
 6 2 3 1 6 - 5 9
13.
Сундсвалль
 6 2 2 2 7 - 8 8
14.
Сковде АИК
 7 2 2 3 3 - 6 8
15.
Хельсинборг
 7 1 4 2 5 - 6 7
16.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Дегерфорс
 7 2 4 1 9 - 7 10
4.
Сандвикен
 7 2 3 2 8 - 9 9
5.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Браге
 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Утсиктенс
 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Сковде АИК
 6 2 1 3 6 - 11 7
9.
Треллеборг
 5 2 0 3 3 - 5 6
10.
Эргрюте
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Варберг БоИС
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Эстерсунд
 7 1 2 4 4 - 8 5
13.
Оддевольд
 7 1 2 4 6 - 12 5
14.
Эребру
 6 0 2 4 3 - 9 2
15.
Гефле
 6 0 2 4 7 - 13 2
16.
Сундсвалль
 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Браге Ieltsin Camoes 7 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (4)
Эребру Хольмберг Карл 6 (3)
Ландскруна Frederik Ihler 6 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 6
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
Весь список
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    • 53'
      Г О О О О Л - Calvin Kabuye бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 14'
      Amin Al-Hamawi получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Овсенек Жига получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сковде АИК 0:2 Сандвикен онлайн

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