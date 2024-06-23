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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 3640
Олесунн
1:2
Конец матча
Ранхейм
0'
1:0
6' Гол
Sander Hestetun Kilen
1:1
45' Гол
Бюэ Бендик
74' Желтая карточка
Рамсланн Мартин
1:2
90' Пенальти
Сетер Йон-Хоу
90' Желтая карточка
Kristoffer Nessoe
90'+9
1
Грютебуст
Стен
7
Kristoffer
Nessoe
6
Haakon
Butli
Hammer
18
Рамсланн
Мартин
25
Кителано
Йон
28
Колве
Эйвинд
22
Карлсбакк
Маркус
11
David
Snaer
Johannsson
19
Атанга
Исаак
10
Claudio
Braga
15
Sander
Hestetun
Kilen
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
4
Nikolai
Skuseth
2
Слёрдаль
Филип
15
Erik
Toenne
7
Шелбред
Пер-Сильян
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
10
Сетер
Йон-Хоу
19
Dennis
Gaustad
9
Бюэ
Бендик
23
Йонсен
Микаэль-Терсет
Олесунн
4-3-3
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Ранхейм

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
3:3
К
1:1
ПД
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:3
КН
4:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2.67
2.33

Среднее время на гол

33
38

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.83
2.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
41

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 3 0.21
Атанга Исаак 3 0.21
Haakon Butli Hammer 3 0.21
Sander Hestetun Kilen 2 0.14
Карлсбакк Маркус 2 0.14
Kristoffer Nessoe 1 0.07
Кителано Йон 1 0.07
Диоп Моктар 1 0.07
Грогард Томас 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сетер Йон-Хоу 10 (3) 0.71
Бюэ Бендик 8 0.57
Sander Amble Haugen 1 0.07
Dennis Gaustad 1 0.07
Vetle Wenaas 1 0.07
Erik Toenne 1 0.07
Gustav Mogensen 1 0.07
Йонсен Микаэль-Терсет 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Солли Сиверт 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Квигстад Лассе 0 0
Oliver Kvendbo Holden 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грогард Томас 4 0
Рамсланн Мартин 3 0
David Snaer Johannsson 3 0
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Кителано Йон 2 0
Kristoffer Nessoe 2 0
Максимов Методи 2 0
Харам Симен 2 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Claudio Braga 1 0
Колве Эйвинд 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikolai Skuseth 4 0
Сетер Йон-Хоу 3 0
Erik Toenne 3 0
Йонсен Микаэль-Терсет 3 0
Sander Amble Haugen 2 0
Слёрдаль Филип 2 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Шелбред Пер-Сильян 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Видтун-Нильсен Симен 1 0
Ростен Хокон 1 0
Dennis Gaustad 1 0
Vetle Wenaas 1 0

Результаты матчей

Олесунн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Ранхейм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
10
Олесунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Ранхейм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

4
9
Олесунн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Ранхейм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

11
19

Голы по времени матча

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
4
33%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
7
37%
5
36%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
6
32%
4
29%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
5
56%
61-75
4
33%
3
33%
76-90

Забито

16
23
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 1
2
13%
2
9%
1-15
5
31%
3
13%
16-30
3
19%
6
26%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
3
19%
6
26%
76-90

Пропущено

31
23
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
6%
2
9%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
11
35%
6
26%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
3
10%
6
26%
61-75
10
32%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1
Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1
Ранхейм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2
Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2

Результаты матчей

Олесунн
Ранхейм

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
3
3
2
6
2.5
2
4
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
5
1.5
4
4
1
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
1
3
11
1.5
7
7
3
11
2.5
3
11
2
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 14 8 3 3 36 - 18 27
2.
Мосс
 14 8 2 4 25 - 23 26
3.
Эгерсунд
 14 7 5 2 34 - 25 26
4.
Конгсвингер
 14 7 4 3 26 - 26 25
5.
Брюне
 14 8 0 6 19 - 15 24
6.
Согндаль
 14 6 5 3 23 - 14 23
7.
Стабек
 13 6 4 3 32 - 25 22
8.
Рёуфосс
 13 5 3 5 14 - 14 18
9.
Люн
 14 4 6 4 26 - 20 18
10.
Ранхейм
 14 4 5 5 23 - 23 17
11.
Левангер
 13 3 6 4 22 - 18 15
12.
Мьёндален
 14 3 5 6 23 - 29 14
13.
Осане
 14 3 4 7 18 - 25 13
14.
ИК Старт
 14 3 4 7 18 - 28 13
15.
Санднес
 13 2 3 8 17 - 38 9
16.
Олесунн
 14 2 3 9 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 8 7 0 1 16 - 7 21
2.
Мосс
 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Согндаль
 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Конгсвингер
 7 4 2 1 15 - 13 14
5.
Стабек
 6 4 1 1 17 - 9 13
6.
Волеренга
 7 4 1 2 19 - 8 13
7.
ИК Старт
 7 3 2 2 13 - 15 11
8.
Ранхейм
 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Люн
 7 2 4 1 13 - 7 10
10.
Мьёндален
 8 2 4 2 14 - 15 10
11.
Рёуфосс
 6 3 0 3 5 - 6 9
12.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
13.
Эгерсунд
 6 2 3 1 9 - 7 9
14.
Осане
 7 2 3 2 9 - 14 9
15.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
16.
Олесунн
 8 1 2 5 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 8 5 2 1 25 - 18 17
2.
Волеренга
 7 4 2 1 17 - 10 14
3.
Конгсвингер
 7 3 2 2 11 - 13 11
4.
Мосс
 7 3 1 3 12 - 16 10
5.
Рёуфосс
 7 2 3 2 9 - 8 9
6.
Согндаль
 7 2 3 2 7 - 6 9
7.
Стабек
 7 2 3 2 15 - 16 9
8.
Люн
 7 2 2 3 13 - 13 8
9.
Ранхейм
 8 1 4 3 12 - 14 7
10.
Левангер
 7 1 3 3 9 - 13 6
11.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
12.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
13.
Осане
 7 1 1 5 9 - 11 4
14.
Брюне
 6 1 0 5 3 - 8 3
15.
ИК Старт
 7 0 2 5 5 - 13 2
16.
Санднес
 6 0 1 5 3 - 23 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (1)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 10 (5)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 8 (2)
Ранхейм Бюэ Бендик 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Осане Иверсен Эйнар 5
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Рёуфосс Torjus Engebakken 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Oliver Kvendboe Holden сделал результативную передачу.
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