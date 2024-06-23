Тур: 14. Стадион: Колор Лайн. Зрители: 3640
0'
1:0
6' ГолSander Hestetun Kilen
1:1
45' ГолБюэ Бендик
74' Желтая карточкаРамсланн Мартин
1:2
90' ПенальтиСетер Йон-Хоу
90' Желтая карточкаKristoffer Nessoe
90'+9
Ход матча
6'
45'
74'
90'
1:2
25
Кителано
Йон
28
Колве
Эйвинд
19
Атанга
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
28 Колве ЭйвиндПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Харам СименЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертПолузащитник
-
-
17 Vetle Wenaas
-
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Олесунн
Ранхейм
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2.67
2.33
Среднее время на гол
33
38
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.83
2.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
41
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|3
|0.21
|Атанга Исаак
|3
|0.21
|Haakon Butli Hammer
|3
|0.21
|Sander Hestetun Kilen
|2
|0.14
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.14
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.07
|Кителано Йон
|1
|0.07
|Диоп Моктар
|1
|0.07
|Грогард Томас
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сетер Йон-Хоу
|10 (3)
|0.71
|Бюэ Бендик
|8
|0.57
|Sander Amble Haugen
|1
|0.07
|Dennis Gaustad
|1
|0.07
|Vetle Wenaas
|1
|0.07
|Erik Toenne
|1
|0.07
|Gustav Mogensen
|1
|0.07
|Йонсен Микаэль-Терсет
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|4
|0
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|David Snaer Johannsson
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Kristoffer Nessoe
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Колве Эйвинд
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikolai Skuseth
|4
|0
|Сетер Йон-Хоу
|3
|0
|Erik Toenne
|3
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|3
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Слёрдаль Филип
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Dennis Gaustad
|1
|0
|Vetle Wenaas
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Ранхейм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
10
Олесунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Ранхейм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
4
9
Олесунн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Ранхейм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
11
19
Голы по времени матча
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
4
33%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
7
37%
5
36%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
6
32%
4
29%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
5
56%
61-75
4
33%
3
33%
76-90
Забито
16
23
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 1
2
13%
2
9%
1-15
5
31%
3
13%
16-30
3
19%
6
26%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
3
19%
6
26%
76-90
Пропущено
31
23
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
6%
2
9%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
11
35%
6
26%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
3
10%
6
26%
61-75
10
32%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1
Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1
Ранхейм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2
Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2
Результаты матчей
Олесунн
Ранхейм
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
33
26
24
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
71
15
44
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
131
311
77
311
311
212
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (1)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|10 (5)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|8 (2)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|8 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Рёуфосс
|Torjus Engebakken
|1 3