Тур: 13.
4:3
Конец матча
0'
1:0
6' ГолMax Nilsson
1:1
23' ГолПолсон Дэниел
28' Желтая карточкаПолсон Дэниел
1:2
35' ГолАбукар Айдарус
2:2
45' ГолSamuel Burakovsky
3:2
51' ГолFrederik Ihler
60' Желтая карточкаСилисуфай Эди
72' Желтая карточкаЭгнелль Адам
72' Желтая карточкаБеркрот Никлас
75' Желтая карточкаPhilip Andersson I
3:3
81' ГолСвенссон Уильям
4:3
83' ГолMax Nilsson
90' Желтая карточкаДальквист Исак
90' Желтая карточкаVincent Sundberg
90' Желтая карточкаСахпекидис Филип
90' Желтая карточкаФайе Абдулайе
90'+7
Ход матча
6'
1:0
23'
1:1
28'
35'
1:2
45'
51'
60'
72'
72'
81'
3:3
83'
4:3
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Max
Nilsson
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Max NilssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Jesper Strid
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
-
28 Erion Sadiku
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Ландскруна
Эргрюте
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
16 матчей
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
12.5%
68.8%
18.7%
2 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Среднее время на гол
60
80
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.25
1.44
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
62
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|7
|0.54
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|0.23
|Эгнелль Адам
|3
|0.23
|Max Nilsson
|3
|0.23
|Дзабич Робин
|2
|0.15
|Samuel Burakovsky
|2
|0.15
|Vincent Sundberg
|1
|0.08
|Карлссон Виктор
|1
|0.08
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.08
|Йонссон Мелкер
|1
|0.08
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|Rassa Rahmani
|0
|0
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Jesper Strid
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|6 (1)
|0.46
|Абукар Айдарус
|3
|0.23
|Люндберг Виктор
|2
|0.15
|Свенссон Уильям
|2
|0.15
|Полсон Дэниел
|1
|0.08
|Дальквист Исак
|1
|0.08
|Christoffer Styffe
|1
|0.08
|Виндехолл Чарли
|1
|0.08
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.08
|Муянич Амел
|0
|0
|Noah Christoffersson
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Andersson I
|4
|0
|Эдвардссон Давид
|3
|0
|Max Nilsson
|3
|0
|Rassa Rahmani
|1
|1
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Vincent Sundberg
|2
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Gustaf Bruzelius
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|4
|0
|Дальквист Исак
|4
|0
|Муянич Амел
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Абукар Айдарус
|1
|0
|Виндехолл Чарли
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Эргрюте
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
6
Ландскруна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Эргрюте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
10
6
Ландскруна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Эргрюте
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
15%
1
11%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
6
46%
76-90
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
6
55%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
5
50%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
24
18
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
8
33%
1
6%
1-15
2
8%
6
33%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
3
13%
3
17%
76-90
Пропущено
10
23
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
1
10%
1
4%
1-15
2
20%
4
17%
16-30
2
20%
2
9%
31-45
1
10%
3
13%
46-60
1
10%
5
22%
61-75
3
30%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1
Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2
Эргрюте
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2
Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1
Результаты матчей
Ландскруна
Эргрюте
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
7 раз 54%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
42
25
24
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
24
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
76
49
49
310
211
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (3)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|7 (3)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (4)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|6 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5