  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 13.
Ландскруна
4:3
Конец матча
Эргрюте
0'
1:0
6' Гол
Max Nilsson
1:1
23' Гол
Полсон Дэниел
28' Желтая карточка
Полсон Дэниел
1:2
35' Гол
Абукар Айдарус
2:2
45' Гол
Samuel Burakovsky
3:2
51' Гол
Frederik Ihler
60' Желтая карточка
Силисуфай Эди
72' Желтая карточка
Эгнелль Адам
72' Желтая карточка
Беркрот Никлас
75' Желтая карточка
Philip Andersson I
3:3
81' Гол
Свенссон Уильям
4:3
83' Гол
Max Nilsson
90' Желтая карточка
Дальквист Исак
90' Желтая карточка
Vincent Sundberg
90' Желтая карточка
Сахпекидис Филип
90' Желтая карточка
Файе Абдулайе
90'+7
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
12
Йонссон
Мелкер
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
7
Карлссон
Виктор
19
Vincent
Sundberg
9
Frederik
Ihler
17
Samuel
Burakovsky
44
Густафссон
Хампус
6
Дюрестам
Микаэль
5
Christoffer
Styffe
25
Файе
Абдулайе
15
Дальквист
Исак
8
Муянич
Амел
7
Виндехолл
Чарли
19
Андреассон
Антон
14
Полсон
Дэниел
26
Силисуфай
Эди
31
Абукар
Айдарус
Ландскруна
4-3-3
Эргрюте
3-4-3

История личных встреч

Ландскруна
Эргрюте

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

12.5%
68.8%
18.7%
2 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:2
С
0:1
С
0:1
С
3:2
С
3:2
С
1:1
С
4:0
С
2:2
ПД
2:1
ПД
0:2
С
0:0
С
2:4
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
1:2

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Среднее время на гол

60
80

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.25
1.44

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
62

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 7 0.54
Kofi Fosuhene Asare 3 0.23
Эгнелль Адам 3 0.23
Max Nilsson 3 0.23
Дзабич Робин 2 0.15
Samuel Burakovsky 2 0.15
Vincent Sundberg 1 0.08
Карлссон Виктор 1 0.08
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.08
Йонссон Мелкер 1 0.08
Сахпекидис Филип 0 0
Rassa Rahmani 0 0
Gustaf Bruzelius 0 0
Jesper Strid 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 6 (1) 0.46
Абукар Айдарус 3 0.23
Люндберг Виктор 2 0.15
Свенссон Уильям 2 0.15
Полсон Дэниел 1 0.08
Дальквист Исак 1 0.08
Christoffer Styffe 1 0.08
Виндехолл Чарли 1 0.08
Азулай Джонатан 1 (1) 0.08
Муянич Амел 0 0
Noah Christoffersson 0 0
Тагессон Линус 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Andersson I 4 0
Эдвардссон Давид 3 0
Max Nilsson 3 0
Rassa Rahmani 1 1
Карлссон Виктор 2 0
Vincent Sundberg 2 0
Каддура Амр 1 0
Сахпекидис Филип 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Gustaf Bruzelius 1 0
Jesper Strid 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 4 0
Дальквист Исак 4 0
Муянич Амел 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Азулай Джонатан 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Дюрестам Микаэль 1 0
Erion Sadiku 1 0
Абукар Айдарус 1 0
Виндехолл Чарли 1 0
Emmanuel Ekpenyong 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Эргрюте
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
6
Ландскруна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Эргрюте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

10
6
Ландскруна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Эргрюте
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
15%
1
11%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
6
46%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
6
55%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
5
50%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

24
18
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
8
33%
1
6%
1-15
2
8%
6
33%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
3
13%
3
17%
76-90

Пропущено

10
23
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
1
10%
1
4%
1-15
2
20%
4
17%
16-30
2
20%
2
9%
31-45
1
10%
3
13%
46-60
1
10%
5
22%
61-75
3
30%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Эстер - Ландскруна 2:1
Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2
Эргрюте
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2
Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1

Результаты матчей

Ландскруна
Эргрюте

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
7 раз 54%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
2
1.5
2
5
2
4
2.5
1
6
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
2
4
2
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
4
9
4
9
2.5
3
10
2
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 13 9 3 1 24 - 10 30
2.
Сандвикен
 13 7 3 3 19 - 13 24
3.
Эстер
 13 6 5 2 20 - 10 23
4.
Дегерфорс
 13 6 5 2 22 - 14 23
5.
Браге
 13 6 3 4 16 - 10 21
6.
Утсиктенс
 13 5 4 4 14 - 12 19
7.
Треллеборг
 13 5 4 4 13 - 13 19
8.
Хельсинборг
 13 4 5 4 13 - 15 17
9.
Эстерсунд
 13 4 4 5 12 - 15 16
10.
Варберг БоИС
 13 4 3 6 17 - 21 15
11.
Сковде АИК
 13 4 3 6 9 - 17 15
12.
Оддевольд
 13 3 5 5 12 - 17 14
13.
Гефле
 13 3 4 6 20 - 23 13
14.
Эребру
 13 3 4 6 13 - 17 13
15.
Эргрюте
 13 2 4 7 18 - 23 10
16.
Сундсвалль
 13 2 3 8 10 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 5 1 0 13 - 4 16
2.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
3.
Эстер
 7 4 3 0 13 - 3 15
4.
Браге
 6 4 1 1 10 - 3 13
5.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
6.
Треллеборг
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Утсиктенс
 6 3 2 1 7 - 3 11
8.
Эстерсунд
 6 3 2 1 8 - 7 11
9.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
10.
Эребру
 7 3 2 2 10 - 8 11
11.
Варберг БоИС
 7 3 1 3 12 - 12 10
12.
Оддевольд
 6 2 3 1 6 - 5 9
13.
Сундсвалль
 6 2 2 2 7 - 8 8
14.
Сковде АИК
 7 2 2 3 3 - 6 8
15.
Хельсинборг
 7 1 4 2 5 - 6 7
16.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 6 3 1 2 8 - 9 10
3.
Дегерфорс
 7 2 4 1 9 - 7 10
4.
Сандвикен
 7 2 3 2 8 - 9 9
5.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Браге
 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Утсиктенс
 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Треллеборг
 6 2 1 3 4 - 6 7
9.
Сковде АИК
 6 2 1 3 6 - 11 7
10.
Эргрюте
 6 1 2 3 9 - 13 5
11.
Варберг БоИС
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Эстерсунд
 7 1 2 4 4 - 8 5
13.
Оддевольд
 7 1 2 4 6 - 12 5
14.
Эребру
 6 0 2 4 3 - 9 2
15.
Гефле
 6 0 2 4 7 - 13 2
16.
Сундсвалль
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
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Топ бомбардиров
Браге Ieltsin Camoes 7 (3)
Эребру Хольмберг Карл 7 (3)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (4)
Эргрюте Силисуфай Эди 6 (1)
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
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