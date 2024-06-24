Тур: 13.
4:0
Конец матча
0'
1:0
20' ГолРодич Владимир
45' Желтая карточкаАлиев Алибек
2:0
47' ГолМёрфельт Альбин
3:0
65' ГолБергмарк-Виберг Адам
72' Желтая карточкаБиркфельдт Йон
4:0
78' ГолМёрфельт Альбин
86' Желтая карточкаЛюнг Даниэль
90'+4
Ход матча
20'
1:0
45'
47'
2:0
65'
72'
78'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Кричак
Иван
20
Алиев
Алибек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Mirsad Basic
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
33 Amar Muhsin
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Эстер
Хельсинборг
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.88
0.83
Среднее время на гол
48
108
Всего голов
8
17
Голов в среднем за матч
1.33
2.13
Среднее время на гол
67
42
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.64
1.57
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
57
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0.31
|Алиев Алибек
|4
|0.31
|Родич Владимир
|4
|0.31
|Мёрфельт Альбин
|3
|0.23
|Сегер Давид
|2
|0.15
|Кусу Манассе
|1
|0.08
|Кричак Иван
|1
|0.08
|Theodor Johansson
|1
|0.08
|Lukas Bergqvist
|0
|0
|Люнг Даниэль
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лупер Вильгельм
|3 (2)
|0.23
|Сильверхолт Тейлор
|3 (1)
|0.23
|Milan Rasmussen
|2
|0.15
|Ervin Gigovac
|1
|0.08
|Benjamin Acquah
|1
|0.08
|Amar Muhsin
|1
|0.08
|Adrian Svanback
|1
|0.08
|Кабаши Ариан
|0
|0
|Биркфельдт Йон
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
|Benjamin Orn
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|4
|0
|Кричак Иван
|3
|0
|Кусу Манассе
|3
|0
|Адольфссон Маттис
|3
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Родич Владимир
|1
|0
|Хедлунд Себастьян
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
|Сёдерберг Никлас
|1
|0
|Lukas Bergqvist
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|6
|1
|Рогне Томас
|2
|1
|Биркфельдт Йон
|3
|0
|Хелльборг Адам
|2
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Ervin Gigovac
|2
|0
|Lukas Kjellnaes
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Milan Rasmussen
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
0
Эстер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хельсинборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
5
Эстер
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Хельсинборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
2
29%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
10%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
20
12
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
3
25%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
3
15%
3
25%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
8
40%
2
17%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
10%
2
13%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
2
20%
5
31%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1
Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1
Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1
Результаты матчей
Эстер
Хельсинборг
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эстер
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
76
310
211
211
112
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (3)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|7 (3)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (4)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|6 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5