  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 13.
Эстер
4:0
Конец матча
Хельсинборг
0'
1:0
20' Гол
Родич Владимир
45' Желтая карточка
Алиев Алибек
2:0
47' Гол
Мёрфельт Альбин
3:0
65' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
72' Желтая карточка
Биркфельдт Йон
4:0
78' Гол
Мёрфельт Альбин
86' Желтая карточка
Люнг Даниэль
90'+4
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
10
Мёрфельт
Альбин
8
Кусу
Манассе
7
Сегер
Давид
23
Родич
Владимир
20
Алиев
Алибек
19
Бергмарк-Виберг
Адам
1
Йоэльссон
Калле
19
Benjamin
Orn
2
Биркфельдт
Йон
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
11
Milan
Rasmussen
21
Adrian
Svanback
9
Сильверхолт
Тейлор
Эстер
4-3-3
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Эстер
Хельсинборг

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1
ТМК
2:4
С
2:1
С
0:1
ТМК
2:0
С
4:4
С
3:1
С
0:2
С
1:2
ТМК
2:0
ТМК
2:4
А
3:0
А
1:1

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.88
0.83

Среднее время на гол

48
108

Всего голов

8
17

Голов в среднем за матч

1.33
2.13

Среднее время на гол

67
42

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.64
1.57

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
57

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 4 0.31
Алиев Алибек 4 0.31
Родич Владимир 4 0.31
Мёрфельт Альбин 3 0.23
Сегер Давид 2 0.15
Кусу Манассе 1 0.08
Кричак Иван 1 0.08
Theodor Johansson 1 0.08
Lukas Bergqvist 0 0
Люнг Даниэль 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лупер Вильгельм 3 (2) 0.23
Сильверхолт Тейлор 3 (1) 0.23
Milan Rasmussen 2 0.15
Ervin Gigovac 1 0.08
Benjamin Acquah 1 0.08
Amar Muhsin 1 0.08
Adrian Svanback 1 0.08
Кабаши Ариан 0 0
Биркфельдт Йон 0 0
William Westerlund 0 0
Benjamin Orn 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 4 0
Кричак Иван 3 0
Кусу Манассе 3 0
Адольфссон Маттис 3 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Люнг Даниэль 2 0
Родич Владимир 1 0
Хедлунд Себастьян 1 0
Варманен Тату 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Сегер Давид 1 0
Сёдерберг Никлас 1 0
Lukas Bergqvist 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 6 1
Рогне Томас 2 1
Биркфельдт Йон 3 0
Хелльборг Адам 2 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Ervin Gigovac 2 0
Lukas Kjellnaes 2 0
Daniel Bergman 2 0
Йоэльссон Калле 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Milan Rasmussen 1 0
William Westerlund 1 0

Результаты матчей

Эстер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
0
Эстер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хельсинборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
5
Эстер
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Хельсинборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
2
29%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
10%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

20
12
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
3
25%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
3
15%
3
25%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
8
40%
2
17%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
10%
2
13%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
2
20%
5
31%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1
Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1
Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1

Результаты матчей

Эстер
Хельсинборг

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эстер
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
7
6
1.5
3
10
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 13 9 3 1 24 - 10 30
2.
Сандвикен
 13 7 3 3 19 - 13 24
3.
Эстер
 13 6 5 2 20 - 10 23
4.
Дегерфорс
 13 6 5 2 22 - 14 23
5.
Браге
 13 6 3 4 16 - 10 21
6.
Утсиктенс
 13 5 4 4 14 - 12 19
7.
Треллеборг
 13 5 4 4 13 - 13 19
8.
Хельсинборг
 13 4 5 4 13 - 15 17
9.
Эстерсунд
 13 4 4 5 12 - 15 16
10.
Варберг БоИС
 13 4 3 6 17 - 21 15
11.
Сковде АИК
 13 4 3 6 9 - 17 15
12.
Оддевольд
 13 3 5 5 12 - 17 14
13.
Гефле
 13 3 4 6 20 - 23 13
14.
Эребру
 13 3 4 6 13 - 17 13
15.
Эргрюте
 13 2 4 7 18 - 23 10
16.
Сундсвалль
 13 2 3 8 10 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 5 1 0 13 - 4 16
2.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
3.
Эстер
 7 4 3 0 13 - 3 15
4.
Браге
 6 4 1 1 10 - 3 13
5.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
6.
Треллеборг
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Утсиктенс
 6 3 2 1 7 - 3 11
8.
Эстерсунд
 6 3 2 1 8 - 7 11
9.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
10.
Эребру
 7 3 2 2 10 - 8 11
11.
Варберг БоИС
 7 3 1 3 12 - 12 10
12.
Оддевольд
 6 2 3 1 6 - 5 9
13.
Сундсвалль
 6 2 2 2 7 - 8 8
14.
Сковде АИК
 7 2 2 3 3 - 6 8
15.
Хельсинборг
 7 1 4 2 5 - 6 7
16.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 6 3 1 2 8 - 9 10
3.
Дегерфорс
 7 2 4 1 9 - 7 10
4.
Сандвикен
 7 2 3 2 8 - 9 9
5.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Браге
 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Утсиктенс
 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Треллеборг
 6 2 1 3 4 - 6 7
9.
Сковде АИК
 6 2 1 3 6 - 11 7
10.
Эргрюте
 6 1 2 3 9 - 13 5
11.
Варберг БоИС
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Эстерсунд
 7 1 2 4 4 - 8 5
13.
Оддевольд
 7 1 2 4 6 - 12 5
14.
Эребру
 6 0 2 4 3 - 9 2
15.
Гефле
 6 0 2 4 7 - 13 2
16.
Сундсвалль
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Браге Ieltsin Camoes 7 (3)
Эребру Хольмберг Карл 7 (3)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (4)
Эргрюте Силисуфай Эди 6 (1)
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Алиев Алибек получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Сегер Давид сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Родич Владимир бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Эстер 4:0 Хельсинборг онлайн

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