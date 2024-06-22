Тур: 1. Стадион: Соу-Фай Стэдиум.
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История личных встреч
Бразилия
Коста-Рика
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
135
Результаты последних матчей
Бразилия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
США - Бразилия 1:1 Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1
Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0
Коста-Рика
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гренада - Коста-Рика 0:3 Коста-Рика - Сент-Китс и Невис 4:0 Коста-Рика - Уругвай 0:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1
Коста-Рика - Гондурас 3:1 Коста-Рика - Сальвадор 2:0 Панама - Коста-Рика 3:1 Коста-Рика - Панама 0:3 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Мексика - Коста-Рика 2:0 Коста-Рика - Мартиника 6:4 Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Панама 1:2 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Гватемала - Коста-Рика 1:0 Коста-Рика - Панама 0:1 Мартиника - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Германия 2:4 Япония - Коста-Рика 0:1
Группа D
Группа D
- — Выход в плей-офф
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|1
|Аргентина
|Альварес Хулиан
|1
|Аргентина
|Месси Лионель
|0 (1)
|Аргентина
|Макаллистер Алексис
|0 (1)
|Чили
|Санчес Алексис
|1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|1
|Аргентина
|Де Пауль Родриго
|1
|Чили
|Пульгар Эрик
|1
|Чили
|Давила Виктор
|1
Прогнозы на матч Бразилия - Коста-Рика
Исход игры
Бразилия
96.5% (55)
Ничья
0% (0)
Коста-Рика
3.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (31)
Меньше
42.59% (23)
Обе команды забьют
Да
31.48% (17)
Нет
68.52% (37)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
36.8% (21)
3:0 Бразилия
22.8% (13)
3:1 Бразилия
14% (8)
2:1 Бразилия
8.8% (5)
4:1 Бразилия
5.3% (3)
1:0 Бразилия
3.5% (2)
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