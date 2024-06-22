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Тур: 1. Стадион: .
Бразилия
FIFA #4
 
Позже
Коста-Рика
FIFA #52
Прогнозы 57
Бразилия 96.5% (55)
X 0% (0)
Коста-Рика 3.5% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бразилия
Ничья
Коста-Рика
1.16
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8.76
8.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бразилия
Коста-Рика

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМ
2:0
ТМС
0:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
США - Бразилия 1:1 Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1
Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0
Коста-Рика
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гренада - Коста-Рика 0:3 Коста-Рика - Сент-Китс и Невис 4:0 Коста-Рика - Уругвай 0:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1
Коста-Рика - Гондурас 3:1 Коста-Рика - Сальвадор 2:0 Панама - Коста-Рика 3:1 Коста-Рика - Панама 0:3 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Мексика - Коста-Рика 2:0 Коста-Рика - Мартиника 6:4 Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Панама 1:2 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Гватемала - Коста-Рика 1:0 Коста-Рика - Панама 0:1 Мартиника - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Германия 2:4 Япония - Коста-Рика 0:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парагвай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Колумбия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Коста-Рика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бразилия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Коста-Рика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Колумбия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Парагвай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Коста-Рика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Колумбия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Парагвай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 1
Аргентина Альварес Хулиан 1
Аргентина Месси Лионель 0 (1)
Аргентина Макаллистер Алексис 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чили Санчес Алексис 1
Перу Самбрано Очандарте 1
Аргентина Де Пауль Родриго 1
Чили Пульгар Эрик 1
Чили Давила Виктор 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Коста-Рика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июня 2024, осталось 2 дня 18 часов 40 минут.



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    • Прогнозы 57
    Бразилия 96.5% (55)
    X 0% (0)
    Коста-Рика 3.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Коста-Рика
    1.16
    Реклама, zenit.win
    8.76
    8.80
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Бразилия - Коста-Рика

    Исход игры
    Бразилия
    96.5% (55)
    Ничья
    0% (0)
    Коста-Рика
    3.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.41% (31)
    Меньше
    42.59% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    31.48% (17)
    Нет
    68.52% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Бразилия
    36.8% (21)
    3:0 Бразилия
    22.8% (13)
    3:1 Бразилия
    14% (8)
    2:1 Бразилия
    8.8% (5)
    4:1 Бразилия
    5.3% (3)
    1:0 Бразилия
    3.5% (2)
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