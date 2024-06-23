Тур: 2. Стадион: Чилдренс Мерси Парк.
История личных встреч
Перу
Канада
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Перу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Канада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Перу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самбрано Очандарте
|1
|0
Канада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Коне Исмаэль
|1
|0
Результаты матчей
Перу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Перу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Канада
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Перу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Перу - Чили 0:0 Перу - Сальвадор 1:0 Перу - Парагвай 0:0 Перу - Доминиканская Республика 4:1
Перу - Никарагуа 2:0 Перу - Венесуэла 1:1 Боливия - Перу 2:0 Перу - Аргентина 0:2 Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 0:1 Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1 Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0 Германия - Перу 2:0 Боливия - Перу 0:1 Перу - Парагвай 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Мексика - Перу 1:0 Австралия - Перу 0:0
Канада
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аргентина - Канада 2:0 Франция - Канада 0:0 Нидерланды - Канада 4:0 Канада - Тринидад и Тобаго 2:0
Канада - Ямайка 2:3 Ямайка - Канада 1:2 Япония - Канада 4:1 США - Канада 2:2 Канада - Куба 4:2 Гватемала - Канада 0:0 Канада - Гваделупа 2:2 Канада - США 0:2 Панама - Канада 0:2 Канада - Гондурас 4:1 Кюрасао - Канада 0:2 Канада - Марокко 1:2 Хорватия - Канада 4:1 Бельгия - Канада 1:0 Япония - Канада 1:2 Бахрейн - Канада 2:2
Результаты матчей
Перу
Канада
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Перу
Канада
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
Группа A
- — Выход в плей-офф
|Венесуэла
|Кадис Хондер
|1
|Венесуэла
|Бельо Эдуард
|1
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|1
|Мексика
|Артеага Херардо
|1
|Аргентина
|Альварес Хулиан
|1
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|1
|Чили
|Санчес Алексис
|1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|1
|Венесуэла
|Мачис Дарвин
|1
|Аргентина
|Де Пауль Родриго
|1
Прогнозы на матч Перу - Канада
Исход игры
Перу
36.4% (16)
Ничья
40.9% (18)
Канада
22.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
39.53% (17)
Меньше
60.47% (26)
Обе команды забьют
Да
72.09% (31)
Нет
27.91% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.8% (14)
2:1 Перу
20.5% (9)
1:2 Канада
13.6% (6)
2:0 Перу
6.8% (3)
1:0 Перу
6.8% (3)
0:1 Канада
4.5% (2)
2:2 Ничья
4.5% (2)
0:0 Ничья
4.5% (2)
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