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Тур: 2. Стадион: .
Перу
FIFA #31
 
Позже
Канада
FIFA #48
Прогнозы 44
Перу 36.4% (16)
X 40.9% (18)
Канада 22.7% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Перу
Ничья
Канада
3.30
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3.35
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3.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Перу
Канада

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Перу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Перу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самбрано Очандарте 1 0
Канада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 1 0
Коне Исмаэль 1 0

Результаты матчей

Перу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Перу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Канада
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Перу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Перу - Чили 0:0 Перу - Сальвадор 1:0 Перу - Парагвай 0:0 Перу - Доминиканская Республика 4:1
Перу - Никарагуа 2:0 Перу - Венесуэла 1:1 Боливия - Перу 2:0 Перу - Аргентина 0:2 Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 0:1 Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1 Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0 Германия - Перу 2:0 Боливия - Перу 0:1 Перу - Парагвай 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Мексика - Перу 1:0 Австралия - Перу 0:0
Канада
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аргентина - Канада 2:0 Франция - Канада 0:0 Нидерланды - Канада 4:0 Канада - Тринидад и Тобаго 2:0
Канада - Ямайка 2:3 Ямайка - Канада 1:2 Япония - Канада 4:1 США - Канада 2:2 Канада - Куба 4:2 Гватемала - Канада 0:0 Канада - Гваделупа 2:2 Канада - США 0:2 Панама - Канада 0:2 Канада - Гондурас 4:1 Кюрасао - Канада 0:2 Канада - Марокко 1:2 Хорватия - Канада 4:1 Бельгия - Канада 1:0 Япония - Канада 1:2 Бахрейн - Канада 2:2

Результаты матчей

Перу
Канада

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Перу
Канада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Перу
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Чили
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Канада
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Перу
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Канада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чили
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чили
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Перу
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аргентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Канада
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Венесуэла Кадис Хондер 1
Венесуэла Бельо Эдуард 1
Аргентина Мартинес Лаутаро 1
Мексика Артеага Херардо 1
Аргентина Альварес Хулиан 1
Весь список

Топ нарушителей
Эквадор Валенсия Эннер 1
Чили Санчес Алексис 1
Перу Самбрано Очандарте 1
Венесуэла Мачис Дарвин 1
Аргентина Де Пауль Родриго 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Перу - Канада от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июня 2024, осталось 2 дня 16 часов 55 минут.



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    • Прогнозы 44
    Перу 36.4% (16)
    X 40.9% (18)
    Канада 22.7% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Перу
    Ничья
    Канада
    3.30
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    Прогнозы на матч Перу - Канада

    Исход игры
    Перу
    36.4% (16)
    Ничья
    40.9% (18)
    Канада
    22.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.53% (17)
    Меньше
    60.47% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    72.09% (31)
    Нет
    27.91% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.8% (14)
    2:1 Перу
    20.5% (9)
    1:2 Канада
    13.6% (6)
    2:0 Перу
    6.8% (3)
    1:0 Перу
    6.8% (3)
    0:1 Канада
    4.5% (2)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
    0:0 Ничья
    4.5% (2)
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