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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 3241 Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Саннефьёрд
1:2
Конец матча
Хам-Кам
0'
0:1
9' Гол
Йонссон Видар
16' Желтая карточка
Martin Gjone
1:1
41' Гол
Оттоссон Филип
1:2
60' Пенальти
Удаль Хенрик
68' Undefined phrase: football_event_
Сандберг Маркус
90' Желтая карточка
Ченг Кристофер
90'+10

Ход матча

9'
0:1
Йонссон Видар
16'
Martin Gjone
 
27'
Эгели Ветле Валле
Карсон-Педерсен Фредрик
 
41'
Оттоссон Филип
(Амин Симон)
1:1
60'
1:2
Удаль Хенрик
65'
 
Kristian Loenstad Onsrud
Эдегор Никлас
65'
 
Бьярнасон Бриньяр Инги
Шельстад Фредрик
68'
 
Сандберг Маркус
79'
Loris Mettler
Рисан Сандер
 
79'
Sebastian Holm Mathisen
Тветер Александер Рууд
 
87'
Мельхиор Маркус
Jakob Masloe Dunsby
 
87'
Nishimwe Beltran Mvuka
Амин Симон
 
90'
 
Julian Bakkeli Gonstad
Мава Мозес
90'
Ченг Кристофер
 
90'
 
Arne Odegard
Tore Andre Soeraas

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 518 Количество передач 291
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
2
Fredrik
Tobias
Berglie
22
Martin
Gjone
17
Ченг
Кристофер
6
Рисан
Сандер
18
Оттоссон
Филип
21
Амин
Симон
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
7
Марковик
Эман
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
21
Йонссон
Видар
18
Gard
Simenstad
11
Tore
Andre
Soeraas
17
Эдегор
Никлас
2
Конгсро
Вегар
9
Удаль
Хенрик
10
Мава
Мозес
Саннефьёрд
4-3-3
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Саннефьёрд
Хам-Кам

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

50%
50%
6 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:3
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
3:2
ПД
2:0
А
2:3

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.17
0.83

Среднее время на гол

41
108

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

2
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

45
98

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марковик Эман 3 0.25
Тветер Александер Рууд 3 (1) 0.25
Амин Симон 2 0.17
Кристиансен Стиан 2 0.17
Оттоссон Филип 1 0.08
Danilo Al-Saed 1 0.08
Рисан Сандер 1 0.08
Fredrik Tobias Berglie 1 0.08
Нильссон Александер II 1 0.08
Sebastian Holm Mathisen 1 0.08
Loris Mettler 0 0
Ченг Кристофер 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gard Simenstad 3 0.23
Удаль Хенрик 2 (1) 0.15
John Olav Norheim 2 0.15
Йонссон Видар 2 0.15
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.15
Эдегор Никлас 2 0.15
Киркеволд Пол 1 0.08
Мава Мозес 1 0.08
Марес Люк 1 (1) 0.08
Конгсро Вегар 0 0
Куртович Виллиам 0 0
Tore Andre Soeraas 0 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 4 0
Кристиансен Стиан 2 1
Марковик Эман 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Оттоссон Филип 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Ченг Кристофер 2 0
Эгели Ветле Валле 2 0
Loris Mettler 2 0
Martin Gjone 2 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 4 0
John Olav Norheim 2 1
Kristian Loenstad Onsrud 2 0
Марес Люк 2 0
Мава Мозес 2 0
Кьяергор Оливер 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Шельстад Фредрик 1 0
Gard Simenstad 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Tore Andre Soeraas 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Хам-Кам
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
3
Саннефьёрд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Хам-Кам
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

6
3
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Хам-Кам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
13%
3
25%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
6
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
5
38%
2
33%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

16
16
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
6%
4
25%
1-15
1
6%
5
31%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
5
31%
1
6%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Пропущено

21
16
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
2
10%
5
31%
31-45
5
24%
1
6%
46-60
6
29%
3
19%
61-75
4
19%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё / Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1
Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё / Глимт 1:0
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1

Результаты матчей

Саннефьёрд
Хам-Кам

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:7
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
2
6
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
4
8
1.5
3
10
3
9
2.5
1
12
1
11
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 12 8 3 1 25 - 8 27
2.
Бранн
 13 8 3 2 22 - 13 27
3.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
4.
Мольде
 12 6 3 3 25 - 16 21
5.
Викинг
 11 5 4 2 18 - 13 19
6.
Стрёмсгодсет
 11 5 2 4 14 - 15 17
7.
Лиллестрём
 12 5 1 6 15 - 20 16
8.
КФУМ Осло
 12 3 6 3 16 - 17 15
9.
Русенборг
 11 4 2 5 15 - 18 14
10.
Хёугесунн
 11 4 1 6 10 - 15 13
11.
ФК Кристиансунн
 12 3 4 5 17 - 20 13
12.
Одд
 12 3 4 5 12 - 22 13
13.
Хам-Кам
 13 3 4 6 16 - 16 13
14.
Тромсё
 11 3 1 7 14 - 19 10
15.
Сарпсборг-08
 11 3 1 7 14 - 25 10
16.
Саннефьёрд
 12 2 3 7 16 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 0 2 11 - 7 15
2.
Будё / Глимт
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 7 3 2 2 15 - 11 11
5.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 7 3 0 4 13 - 12 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Хёугесунн
 6 2 0 4 4 - 8 6
12.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
Лиллестрём
 6 1 1 4 5 - 15 4
15.
КФУМ Осло
 6 0 4 2 6 - 11 4
16.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 6 5 0 1 15 - 4 15
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Лиллестрём
 6 4 0 2 10 - 5 12
4.
Бранн
 6 3 3 0 11 - 6 12
5.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
6.
Мольде
 5 3 1 1 10 - 5 10
7.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
8.
Хам-Кам
 8 2 3 3 12 - 10 9
9.
Викинг
 5 2 2 1 9 - 6 8
10.
Одд
 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 11 - 12 7
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 6 1 1 4 7 - 11 4
15.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
16.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эйкрем Магнус 7 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 6 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 4
Хам-Кам Куртович Виллиам 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хёугесунн Лейте Бруно 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Амин Симон сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Оттоссон Филип из команды Саннефьёрд правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
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