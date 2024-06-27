Тур: 12. Стадион: Jotun Arena. Зрители: 3241 Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
1:2
Конец матча
0'
0:1
9' ГолЙонссон Видар
16' Желтая карточкаMartin Gjone
1:1
41' ГолОттоссон Филип
1:2
60' ПенальтиУдаль Хенрик
68' Undefined phrase: football_event_Сандберг Маркус
90' Желтая карточкаЧенг Кристофер
90'+10
Ход матча
9'
0:1
16'
41'
1:1
60'
1:2
68'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
518 Количество передач 291
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
7.00 точный счёт 1:1
22
Martin
Gjone
21
Амин
Симон
14
Марес
Люк
10
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Martin GjoneЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 МаудуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
24 Arne Odegard
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Саннефьёрд
Хам-Кам
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
50%
50%
6 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.17
0.83
Среднее время на гол
41
108
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
2
0.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
45
98
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марковик Эман
|3
|0.25
|Тветер Александер Рууд
|3 (1)
|0.25
|Амин Симон
|2
|0.17
|Кристиансен Стиан
|2
|0.17
|Оттоссон Филип
|1
|0.08
|Danilo Al-Saed
|1
|0.08
|Рисан Сандер
|1
|0.08
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.08
|Нильссон Александер II
|1
|0.08
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.08
|Loris Mettler
|0
|0
|Ченг Кристофер
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gard Simenstad
|3
|0.23
|Удаль Хенрик
|2 (1)
|0.15
|John Olav Norheim
|2
|0.15
|Йонссон Видар
|2
|0.15
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.15
|Эдегор Никлас
|2
|0.15
|Киркеволд Пол
|1
|0.08
|Мава Мозес
|1
|0.08
|Марес Люк
|1 (1)
|0.08
|Конгсро Вегар
|0
|0
|Куртович Виллиам
|0
|0
|Tore Andre Soeraas
|0
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|4
|0
|Кристиансен Стиан
|2
|1
|Марковик Эман
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Оттоссон Филип
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|2
|0
|Ченг Кристофер
|2
|0
|Эгели Ветле Валле
|2
|0
|Loris Mettler
|2
|0
|Martin Gjone
|2
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртович Виллиам
|4
|0
|John Olav Norheim
|2
|1
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0
|Марес Люк
|2
|0
|Мава Мозес
|2
|0
|Кьяергор Оливер
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Шельстад Фредрик
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Tore Andre Soeraas
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Хам-Кам
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
3
Саннефьёрд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Хам-Кам
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
6
3
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Хам-Кам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
8
12
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
13%
3
25%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
13
6
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
5
38%
2
33%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
16
16
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
6%
4
25%
1-15
1
6%
5
31%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
5
31%
1
6%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Пропущено
21
16
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
2
10%
5
31%
31-45
5
24%
1
6%
46-60
6
29%
3
19%
61-75
4
19%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё / Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1
Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё / Глимт 1:0
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1
Результаты матчей
Саннефьёрд
Хам-Кам
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:7
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
7
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
85
48
310
39
112
111
112
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|5 (2)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|4
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|4
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
7.00 точный счёт 1:1