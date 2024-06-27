Тур: 12. Стадион: Aaraasen Stadion. Зрители: 6212 Главный судья: Mohammad Aslam
2:1
Конец матча
0'
1:0
19' ГолГарнас Эспен
45' Желтая карточкаАнтонио Владимиро
1:1
48' ГолJohannes Hummelvoll-Nunez
82' Желтая карточкаAkinsola Akinyemi
2:1
86' ГолФосс Сандер Моэн
90' Желтая карточкаAyoub Aleesami
90' Желтая карточкаAlexander Roessing
90'+9
Ход матча
19'
1:0
48'
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
439 Количество передач 416
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
64
Ларссон
Эрик
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
64 Ларссон ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 _Efe L.
-
-
Главный тренер: Andreas Georgson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лиллестрём
КФУМ Осло
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
2.5
2.33
Среднее время на гол
36
38
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|5 (1)
|0.42
|Гарнас Эспен
|3
|0.25
|Китолано Эрик
|2
|0.17
|Осен Йермунд
|1
|0.08
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.08
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0.08
|Антонио Владимиро
|1
|0.08
|Frederik Elkaer
|0
|0
|Лундему Мариус
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
|Uba Charles
|0
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|5
|0.42
|Носа Даль Петтер
|4
|0.33
|Simen Hestnes
|2
|0.17
|Robin Rasch
|1
|0.08
|Алеесами Хайтам
|1
|0.08
|Haakon Hoseth
|1
|0.08
|Mame Mor Ndiaye
|1
|0.08
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.08
|Teodor Berg Haltvik
|0
|0
|Jonas Lange Hjorth
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Антонио Владимиро
|1
|1
|Лундему Мариус
|2
|0
|Гарнас Эспен
|2
|0
|Alexander Roessing
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
|Uba Charles
|1
|0
|_Efe L.
|1
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Akinsola Akinyemi
|3
|0
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|Simen Hestnes
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Momodou Lion Njie
|2
|0
|Robin Rasch
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Remi Svindland
|1
|0
|Haakon Hoseth
|1
|0
|Ayoub Aleesami
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
КФУМ Осло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
Лиллестрём
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
КФУМ Осло
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
8
4
Лиллестрём
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
КФУМ Осло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
5
45%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
15
5
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
7%
2
40%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
4
27%
1
20%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
6
11
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
4
36%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
2
18%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Забито
14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
21%
5
29%
29%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
4
29%
2
12%
76-90
Пропущено
21
16
4 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
10%
4
25%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
1
5%
5
31%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
5
24%
3
19%
61-75
6
29%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3
Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё / Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё / Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0
КФУМ Осло
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё / Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0
Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3
Результаты матчей
Лиллестрём
КФУМ Осло
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
КФУМ Осло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
57
48
111
210
111
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|5 (2)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|4
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|4
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|4