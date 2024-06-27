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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 6212 Главный судья: Mohammad Aslam
Лиллестрём
2:1
Конец матча
КФУМ Осло
0'
1:0
19' Гол
Гарнас Эспен
45' Желтая карточка
Антонио Владимиро
1:1
48' Гол
Johannes Hummelvoll-Nunez
82' Желтая карточка
Akinsola Akinyemi
2:1
86' Гол
Фосс Сандер Моэн
90' Желтая карточка
Ayoub Aleesami
90' Желтая карточка
Alexander Roessing
90'+9

Ход матча

19'
Гарнас Эспен
1:0
45'
Антонио Владимиро
 
46'
Кнутсон Эрлинг
Ларссон Эрик
 
46'
 
Teodor Berg Haltvik
Remi Svindland
48'
1:1
Johannes Hummelvoll-Nunez
50'
Frederik Elkaer
Кнутсон Эрлинг
 
61'
Alexander Roessing
Хофф Вебьёрн
 
70'
 
Ayoub Aleesami
Momodou Lion Njie
73'
 
Obilor Denzel Okeke
Носа Даль Петтер
74'
 
Mame Mor Ndiaye
Johannes Hummelvoll-Nunez
74'
Фосс Сандер Моэн
Тённесен Кристоффер
 
79'
 
Haakon Hoseth
Амин Нури
82'
 
Akinsola Akinyemi
86'
Фосс Сандер Моэн
(Frederik Elkaer)
2:1
90'
 
Ayoub Aleesami
90'
Alexander Roessing
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 439 Количество передач 416
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Кристиансен
Мадс
64
Ларссон
Эрик
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
19
Тённесен
Кристоффер
6
Хофф
Вебьёрн
8
Лундему
Мариус
23
Осен
Йермунд
7
Ибрахимай
Илльдрен
10
Ольсен
Томас
20
Антонио
Владимиро
1
Emil
Oedegaard
5
Akinsola
Akinyemi
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
33
Амин
Нури
7
Robin
Rasch
8
Simen
Hestnes
42
David
Hickson
6
Remi
Svindland
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
22
Носа
Даль
Петтер
Лиллестрём
4-3-3
КФУМ Осло
3-4-3

История личных встреч

Лиллестрём
КФУМ Осло

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
3:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ТМС
1:2
К
1:3

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

2.5
2.33

Среднее время на гол

36
38

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 5 (1) 0.42
Гарнас Эспен 3 0.25
Китолано Эрик 2 0.17
Осен Йермунд 1 0.08
Кнутсон Эрлинг 1 0.08
Фосс Сандер Моэн 1 0.08
Антонио Владимиро 1 0.08
Frederik Elkaer 0 0
Лундему Мариус 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0
Uba Charles 0 0
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 5 0.42
Носа Даль Петтер 4 0.33
Simen Hestnes 2 0.17
Robin Rasch 1 0.08
Алеесами Хайтам 1 0.08
Haakon Hoseth 1 0.08
Mame Mor Ndiaye 1 0.08
Remi Svindland 1 (1) 0.08
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росет Мартин-Уве 1 1
Антонио Владимиро 1 1
Лундему Мариус 2 0
Гарнас Эспен 2 0
Alexander Roessing 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ольсен Томас 1 0
Китолано Эрик 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
August Karlin 1 0
Uba Charles 1 0
_Efe L. 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Akinsola Akinyemi 3 0
Алеесами Хайтам 2 0
Simen Hestnes 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Momodou Lion Njie 2 0
Robin Rasch 1 0
David Hickson 1 0
Remi Svindland 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Ayoub Aleesami 1 0
Салдана Адам 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0
Sverre Hakami Sandal 1 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0
Mathias Toennessen 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
КФУМ Осло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Лиллестрём
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
КФУМ Осло
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

8
4
Лиллестрём
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
КФУМ Осло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
5
45%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

15
5
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
7%
2
40%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
4
27%
1
20%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
4
36%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
2
18%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
21%
5
29%
29%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
4
29%
2
12%
76-90

Пропущено

21
16
4 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
10%
4
25%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
1
5%
5
31%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
5
24%
3
19%
61-75
6
29%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3
Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё / Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё / Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0
КФУМ Осло
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё / Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0
Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3

Результаты матчей

Лиллестрём
КФУМ Осло

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
4
8
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 12 8 3 1 25 - 8 27
2.
Бранн
 13 8 3 2 22 - 13 27
3.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
4.
Мольде
 12 6 3 3 25 - 16 21
5.
Викинг
 11 5 4 2 18 - 13 19
6.
Стрёмсгодсет
 11 5 2 4 14 - 15 17
7.
Лиллестрём
 12 5 1 6 15 - 20 16
8.
КФУМ Осло
 12 3 6 3 16 - 17 15
9.
Русенборг
 11 4 2 5 15 - 18 14
10.
Хёугесунн
 11 4 1 6 10 - 15 13
11.
ФК Кристиансунн
 12 3 4 5 17 - 20 13
12.
Одд
 12 3 4 5 12 - 22 13
13.
Хам-Кам
 13 3 4 6 16 - 16 13
14.
Тромсё
 11 3 1 7 14 - 19 10
15.
Сарпсборг-08
 11 3 1 7 14 - 25 10
16.
Саннефьёрд
 12 2 3 7 16 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 0 2 11 - 7 15
2.
Будё / Глимт
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 7 3 2 2 15 - 11 11
5.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 7 3 0 4 13 - 12 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Хёугесунн
 6 2 0 4 4 - 8 6
12.
Одд
 6 1 2 3 8 - 14 5
13.
Хам-Кам
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
Лиллестрём
 6 1 1 4 5 - 15 4
15.
КФУМ Осло
 6 0 4 2 6 - 11 4
16.
Сарпсборг-08
 5 1 0 4 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 6 5 0 1 15 - 4 15
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Лиллестрём
 6 4 0 2 10 - 5 12
4.
Бранн
 6 3 3 0 11 - 6 12
5.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
6.
Мольде
 5 3 1 1 10 - 5 10
7.
Стрёмсгодсет
 6 3 0 3 8 - 11 9
8.
Хам-Кам
 8 2 3 3 12 - 10 9
9.
Викинг
 5 2 2 1 9 - 6 8
10.
Одд
 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 11 - 12 7
13.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
ФК Кристиансунн
 6 1 1 4 7 - 11 4
15.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
16.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
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Мольде Эриксен Кристиан I 6 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 5 (2)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 4
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 4
Хам-Кам Куртович Виллиам 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хёугесунн Лейте Бруно 4
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  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Alexander Roessing получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 96'
    Рефери не любит споров - именно за это Ayoub Aleesami сейчас получил желтую
  • 86'
    Фредерик Элькаер сделал результативную передачу.
  • 86'
    ГОООООЛ - Фосс Сандер Моэн Лиллестрём забивает ударом головой
  • 82'
    Akinsola Akinyemi совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 79'
    Амин Нури получил легкую травму, и его заменил Haakon Hoseth.
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    • 46'
      Тактическая замена. Ларссон Эрик уходит с поля и его заменяет Кнутсон Эрлинг
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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