  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
3:1
Конец матча
ВПС
0'
3' Желтая карточка
Dimitri Legbo
1:0
11' Гол
Luka Kuittinen
2:0
22' Пенальти
Ботье Жан
47' Желтая карточка
Ставицки Тимо
54' Желтая карточка
Luka Kuittinen
2:1
76' Гол
Хасселбайнк Глеофило
3:1
81' Гол
Djoully Nzoko
90'+7
36
Ville
Seppae
5
Гранлунд Альбин
3
Хямяляйнен
Юусо
22
Luka
Kuittinen
19
Ярвинен
Ииро
17
Bismark
Ampofo
10
Флориан
Кребс
6
Dimitri
Legbo
24
Ставицки
Тимо
11
Ботье
Жан
28
Axel
Kouame
1
Teppo
Marttinen
23
Ниеми
Мийка
29
Pedro
Justiniano
19
Хаукиоя
Мартти
77
Аланко
Саму
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
17
kalle
Multanen
11
Mads
Borchers
Интер Турку
ВПС

История личных встреч

Интер Турку
ВПС

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 11 побед

43 матча

32.6%
34.9%
32.5%
14 побед 15 ничьих 14 побед

Первый тайм

30.2%
41.9%
27.9%
13 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

25.6%
48.8%
25.6%
11 побед 21 ничья 11 побед

История матчей

В
3:1
В
1:1
В
0:2
В
3:0
В
1:5
В
1:1
В
1:2
В
1:1
В
1:2
К
1:2
В
1:1
В
1:3
В
2:0
В
2:2
В
3:2
В
0:1
К
2:0
В
1:1
В
0:2
В
0:0
В
1:1
В
0:0
В
3:0
В
1:0
В
3:0
В
0:0
В
1:2
В
1:2
В
0:0
В
2:0
В
1:1
В
0:2
В
0:0
В
3:3
В
3:1
В
0:3
В
1:0
КЛ
1:2
В
2:2
В
0:1
В
0:4
В
2:0
КЛ
5:0

Голы

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.23
1.38

Среднее время на гол

73
65

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.33
1.09

Среднее время на гол

67
82

Всего голов

55
53

Голов в среднем за матч

1.28
1.23

Тотал матчей

2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
20
Больше 47%
Меньше 53%
23
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

70
73

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботье Жан 4 (2) 0.29
Ставицки Тимо 3 0.21
Darren Smith III 2 (1) 0.14
Luka Kuittinen 2 0.14
Djoully Nzoko 2 0.14
Тамминен Матиас 1 0.07
Флориан Кребс 1 0.07
Ярвинен Ииро 1 0.07
Хямяляйнен Юусо 1 0.07
Joonas Kekarainen 1 0.07
Алмен Микаэль 0 0
Bismark Ampofo 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 8 (5) 0.57
Teemu Hytoenen 3 0.21
Хасселбайнк Глеофило 3 0.21
Башкиров Евгений 2 0.14
Хаукиоя Мартти 2 0.14
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.07
Alfie Cicale 1 0.07
Ниеми Мийка 1 0.07
Mikko Pitkaenen 1 0.07
Antonio Almen 1 0.07
Вахтера Йонас 0 0
Prosper Ahiabu 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставицки Тимо 5 0
Ботье Жан 3 1
Хямяляйнен Юусо 4 0
Алмен Микаэль 4 0
Ярвинен Ииро 3 0
Thomas Lahdensuo 3 0
Гранлунд Альбин 2 0
Jussi Niska 2 0
Luka Kuittinen 2 0
Dimitri Legbo 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Хуухтанен Ээту 0 1
Darren Smith III 1 0
Ville Seppae 1 0
Флориан Кребс 1 0
Eero Vuorjoki 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 3 0
Antti-Ville Raeisaenen 3 0
Mikko Pitkaenen 3 0
Энгстрем Йеспер 2 0
Аланко Саму 2 0
Pedro Justiniano 2 0
Prosper Ahiabu 2 0
Ниеми Мийка 1 0
Вахтера Йонас 1 0
Хаукиоя Мартти 1 0
Riku Jaaska 1 0
Josep Nuorela 1 0
Alfie Cicale 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
ВПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
2
Интер Турку
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ВПС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

2
12
Интер Турку
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
ВПС
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
3
25%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
25%
4
40%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
5
56%
2
22%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
2
33%
1
8%
1-15
1
17%
4
31%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
2
15%
76-90

Пропущено

14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Забито

18
23
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
5
28%
2
9%
1-15
2
11%
6
26%
16-30
4
22%
1
4%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
17%
6
26%
61-75
4
22%
4
17%
76-90

Пропущено

23
18
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
3
13%
5
28%
46-60
1
4%
5
28%
61-75
9
39%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2
Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0
ВПС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0
ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0

Результаты матчей

Интер Турку
ВПС

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
3 раза 43%

Точный счет

3:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:2
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

3:1
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
3
4
3
4
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
5
9
1.5
7
7
3
11
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 14 7 4 3 26 - 14 25
2.
КуПС
 14 7 4 3 24 - 15 25
3.
ВПС
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Ильвес
 13 6 4 3 25 - 15 22
5.
СЯК Сейнайоки
 13 6 4 3 22 - 18 22
6.
Хака
 12 6 3 3 18 - 16 21
7.
Мариехамн
 12 4 4 4 15 - 16 16
8.
Интер Турку
 14 4 3 7 18 - 24 15
9.
Гнистан
 13 3 4 6 17 - 24 13
10.
Оулу
 13 2 6 5 19 - 24 12
11.
Лахти
 12 1 5 6 11 - 23 8
12.
ЕИФ Экенас
 12 1 3 8 11 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
Хака
 7 4 2 1 12 - 7 14
3.
СЯК Сейнайоки
 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
КуПС
 5 4 0 1 13 - 5 12
5.
ВПС
 7 3 3 1 13 - 9 12
6.
Ильвес
 7 3 2 2 18 - 12 11
7.
Интер Турку
 7 3 2 2 12 - 10 11
8.
Мариехамн
 6 2 3 1 9 - 7 9
9.
Оулу
 6 2 3 1 7 - 6 9
10.
Гнистан
 6 2 1 3 4 - 10 7
11.
ЕИФ Экенас
 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Лахти
 6 1 2 3 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 4 1 2 10 - 9 13
2.
КуПС
 9 3 4 2 11 - 10 13
3.
Ильвес
 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
ХИК
 6 2 2 2 10 - 8 8
5.
СЯК Сейнайоки
 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Хака
 5 2 1 2 6 - 9 7
7.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Гнистан
 7 1 3 3 13 - 14 6
9.
Интер Турку
 7 1 1 5 6 - 14 4
10.
Лахти
 6 0 3 3 4 - 12 3
11.
Оулу
 7 0 3 4 12 - 18 3
12.
ЕИФ Экенас
 6 0 1 5 6 - 14 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 6
Гнистан Joakim Latonen 6
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 6
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Г О О О О Л - Ботье Жан из команды Интер Турку забивает с точки!
    • 11'
      Флориан Кребс сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Luka Kuittinen бьет в цель!
    • 3'
      Dimitri Legbo получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Интер Турку 3:1 ВПС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (27) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный