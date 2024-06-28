Тур: 1. Стадион: Веритас.
3:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаDimitri Legbo
1:0
11' ГолLuka Kuittinen
2:0
22' ПенальтиБотье Жан
47' Желтая карточкаСтавицки Тимо
54' Желтая карточкаLuka Kuittinen
2:1
76' ГолХасселбайнк Глеофило
3:1
81' ГолDjoully Nzoko
90'+7
Ход матча
11'
1:0
22'
2:0
47'
54'
76'
81'
Прогноз на матч от Liveresult
36
Ville
Seppae
19
Ярвинен
Ииро
11
Ботье
Жан
28
Axel
Kouame
23
Ниеми
Мийка
77
Аланко
Саму
- Основной состав
-
36 Ville SeppaeВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ботье ЖанНападающий
-
28 Axel KouameНападающий
- Запасные игроки
-
18 Оседе ДерикЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
33 Akon Kuek
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Интер Турку
ВПС
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 11 побед
43 матча
32.6%
34.9%
32.5%
14 побед 15 ничьих 14 побед
Первый тайм
30.2%
41.9%
27.9%
13 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
25.6%
48.8%
25.6%
11 побед 21 ничья 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
1.23
1.38
Среднее время на гол
73
65
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.33
1.09
Среднее время на гол
67
82
Всего голов
55
53
Голов в среднем за матч
1.28
1.23
Тотал матчей
2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
20
Больше 47%
Меньше 53%
23
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
70
73
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботье Жан
|4 (2)
|0.29
|Ставицки Тимо
|3
|0.21
|Darren Smith III
|2 (1)
|0.14
|Luka Kuittinen
|2
|0.14
|Djoully Nzoko
|2
|0.14
|Тамминен Матиас
|1
|0.07
|Флориан Кребс
|1
|0.07
|Ярвинен Ииро
|1
|0.07
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0.07
|Joonas Kekarainen
|1
|0.07
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|8 (5)
|0.57
|Teemu Hytoenen
|3
|0.21
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0.21
|Башкиров Евгений
|2
|0.14
|Хаукиоя Мартти
|2
|0.14
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.07
|Alfie Cicale
|1
|0.07
|Ниеми Мийка
|1
|0.07
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.07
|Antonio Almen
|1
|0.07
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Prosper Ahiabu
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставицки Тимо
|5
|0
|Ботье Жан
|3
|1
|Хямяляйнен Юусо
|4
|0
|Алмен Микаэль
|4
|0
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Thomas Lahdensuo
|3
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Jussi Niska
|2
|0
|Luka Kuittinen
|2
|0
|Dimitri Legbo
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Хуухтанен Ээту
|0
|1
|Darren Smith III
|1
|0
|Ville Seppae
|1
|0
|Флориан Кребс
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|3
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|3
|0
|Mikko Pitkaenen
|3
|0
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Аланко Саму
|2
|0
|Pedro Justiniano
|2
|0
|Prosper Ahiabu
|2
|0
|Ниеми Мийка
|1
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Хаукиоя Мартти
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
ВПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
2
Интер Турку
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ВПС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
2
12
Интер Турку
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
ВПС
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
3
25%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
25%
4
40%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
5
56%
2
22%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
2
33%
1
8%
1-15
1
17%
4
31%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
2
15%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Забито
18
23
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
5
28%
2
9%
1-15
2
11%
6
26%
16-30
4
22%
1
4%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
17%
6
26%
61-75
4
22%
4
17%
76-90
Пропущено
23
18
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
3
13%
5
28%
46-60
1
4%
5
28%
61-75
9
39%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2
Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0
ВПС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0
ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0
Результаты матчей
Интер Турку
ВПС
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
3 раза 43%
Точный счет
3:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:2
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
3:1
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
59
77
311
311
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|6
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|6
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 4