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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 15933 Главный судья: Крингстад Сигурд
Бранн
0:0
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
76' Желтая карточка
Кристиансен Рубен
87' Желтая карточка
Jostein Ekeland
90'+6

Ход матча

56'
Варминг Магнус
Матисен Ульрик
 
64'
Селанн-Хеггебе Эуне
Финне Бор
 
66'
 
Jostein Ekeland
Мелькерсен Элиас Хофф
76'
Кристиансен Рубен
 
87'
 
Jostein Ekeland
88'
 
Samuel Silalahi
Marko Lawk Farji
88'
 
Dadi Dodou Gaye
Вильсвик Ларс-Кристофер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 557 Количество передач 234
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
10
Корнвиг
Эмиль
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
14
Матисен
Ульрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
17
Томассон
Логи
77
Менерт
Маркус
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
21
Marko
Lawk
Farji
Бранн
4-3-3
Стрёмсгодсет
3-4-3

История личных встреч

Бранн
Стрёмсгодсет

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

30 матчей

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
6:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:4
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:0
КН
4:3
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
4:2
Э
2:1
ТМС
1:3
Э
2:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

29
12

Голов в среднем за матч

1.81
0.86

Среднее время на гол

49
105

Всего голов

31
16

Голов в среднем за матч

2.21
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

60
28

Голов в среднем за матч

2
0.93

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

45
96

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солтведт Йоахим 5 (3) 0.36
Селанн-Хеггебе Эуне 4 0.29
Финне Бор 3 0.21
Бломберг Оле-Дидрик 3 0.21
Нильсен Сиверт 2 0.14
Корнвиг Эмиль 2 (1) 0.14
Кастро Никлас 1 0.07
Хорн Майер 1 0.07
Кнудсен Фредрик 1 0.07
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Картум Сандер Эрик 0 0
Варминг Магнус 0 0
Матисен Ульрик 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькерсен Элиас Хофф 3 0.25
Стенгель Херман 2 0.17
Валсвик Густав 2 0.17
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0.17
Томассон Логи 1 0.08
Jesper Taaje 1 0.08
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.08
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Marko Lawk Farji 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кроне Свенн 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Сери Яфет 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Нильсен Сиверт 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Кастро Никлас 1 0
Хорн Майер 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Варминг Магнус 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Lawk Farji 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Красники Крешник 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Jesper Taaje 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Бранн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
1
Бранн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Стрёмсгодсет
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

11
5
Бранн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Стрёмсгодсет
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

12
6

Голы по времени матча

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
9%
2
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Пропущено

7
11
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
4
57%
5
45%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
3
27%
2
40%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

22
13
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
14%
3
23%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
3
23%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
5
23%
3
23%
61-75
5
23%
3
23%
76-90

Пропущено

13
16
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
6
46%
5
31%
61-75
1
8%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3
ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0
Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0

Результаты матчей

Бранн
Стрёмсгодсет

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Бранн
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
1
4
4
1.5
2
3
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
2
1.5
2
5
1
5
2.5
2
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
4
8
6
1.5
4
8
2
12
2.5
2
10
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 13 9 3 1 27 - 9 30
2.
Бранн
 14 8 4 2 22 - 13 28
3.
Мольде
 2:0 13 7 3 3 27 - 16 24
4.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
5.
Викинг
 11 5 4 2 18 - 13 19
6.
Стрёмсгодсет
 12 5 3 4 14 - 15 18
7.
Лиллестрём
 12 5 1 6 15 - 20 16
8.
КФУМ Осло
 12 3 6 3 16 - 17 15
9.
Русенборг
 11 4 2 5 15 - 18 14
10.
ФК Кристиансунн
 13 3 5 5 18 - 21 14
11.
Одд
 13 3 5 5 13 - 23 14
12.
Хёугесунн
 11 4 1 6 10 - 15 13
13.
Хам-Кам
 13 3 4 6 16 - 16 13
14.
Тромсё
 0:2 12 3 1 8 14 - 21 10
15.
Сарпсборг-08
 12 3 1 8 15 - 27 10
16.
Саннефьёрд
 12 2 3 7 16 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Будё / Глимт
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 2:0 7 3 2 2 15 - 11 11
5.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 0:2 8 3 0 5 13 - 14 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Хёугесунн
 6 2 0 4 4 - 8 6
12.
Одд
 7 1 3 3 9 - 15 6
13.
Хам-Кам
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
Лиллестрём
 6 1 1 4 5 - 15 4
15.
КФУМ Осло
 6 0 4 2 6 - 11 4
16.
Сарпсборг-08
 6 1 0 5 4 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Мольде
 2:0 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 6 4 0 2 10 - 5 12
5.
Бранн
 6 3 3 0 11 - 6 12
6.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
8.
Хам-Кам
 8 2 3 3 12 - 10 9
9.
Викинг
 5 2 2 1 9 - 6 8
10.
Одд
 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 11 - 12 7
13.
ФК Кристиансунн
 7 1 2 4 8 - 12 5
14.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
16.
Тромсё
 0:2 4 0 1 3 1 - 7 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эриксен Кристиан I 7 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (1)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 5
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 4
Хам-Кам Куртович Виллиам 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хёугесунн Лейте Бруно 4
Весь список
  • 56'
    Тактическая замена. Матисен Ульрик уходит с поля и его заменяет Варминг Магнус
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 1'
    Судья начинает матч
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