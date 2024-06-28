Тур: 12. Стадион: Бранн. Зрители: 15933 Главный судья: Крингстад Сигурд
0:0
Конец матча
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
9 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
557 Количество передач 234
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бранн
Стрёмсгодсет
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
30 матчей
30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
12
Голов в среднем за матч
1.81
0.86
Среднее время на гол
49
105
Всего голов
31
16
Голов в среднем за матч
2.21
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
60
28
Голов в среднем за матч
2
0.93
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
45
96
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солтведт Йоахим
|5 (3)
|0.36
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|0.29
|Финне Бор
|3
|0.21
|Бломберг Оле-Дидрик
|3
|0.21
|Нильсен Сиверт
|2
|0.14
|Корнвиг Эмиль
|2 (1)
|0.14
|Кастро Никлас
|1
|0.07
|Хорн Майер
|1
|0.07
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.07
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Картум Сандер Эрик
|0
|0
|Варминг Магнус
|0
|0
|Матисен Ульрик
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелькерсен Элиас Хофф
|3
|0.25
|Стенгель Херман
|2
|0.17
|Валсвик Густав
|2
|0.17
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0.17
|Томассон Логи
|1
|0.08
|Jesper Taaje
|1
|0.08
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.08
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Marko Lawk Farji
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кроне Свенн
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Сери Яфет
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Нильсен Сиверт
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Кастро Никлас
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Lawk Farji
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Jesper Taaje
|1
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|1
|0
|Jostein Ekeland
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
1
Бранн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Стрёмсгодсет
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
11
5
Бранн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Стрёмсгодсет
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
12
6
Голы по времени матча
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
9%
2
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Пропущено
7
11
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
4
57%
5
45%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
3
27%
2
40%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
22
13
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
14%
3
23%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
3
23%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
5
23%
3
23%
61-75
5
23%
3
23%
76-90
Пропущено
13
16
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
6
46%
5
31%
61-75
1
8%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3
ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0
Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0
Результаты матчей
Бранн
Стрёмсгодсет
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Бранн
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
41
44
23
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
42
25
15
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
84
86
48
212
210
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|27 - 9
|30
|2.
|14
|8
|4
|2
|22 - 13
|28
|3.
|2:0
|13
|7
|3
|3
|27 - 16
|24
|4.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|5.
|11
|5
|4
|2
|18 - 13
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|14 - 15
|18
|7.
|12
|5
|1
|6
|15 - 20
|16
|8.
|12
|3
|6
|3
|16 - 17
|15
|9.
|11
|4
|2
|5
|15 - 18
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|13 - 23
|14
|12.
|11
|4
|1
|6
|10 - 15
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 16
|13
|14.
|0:2
|12
|3
|1
|8
|14 - 21
|10
|15.
|12
|3
|1
|8
|15 - 27
|10
|16.
|12
|2
|3
|7
|16 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|2.
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|15 - 11
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|0:2
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
|15.
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|16.
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|5.
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|8.
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|16.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|7 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (1)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|5 (2)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|5
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|4
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|4