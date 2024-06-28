  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 6401 Главный судья: Сагги Рохит
Сарпсборг-08
1:2
Конец матча
Будё / Глимт
0'
1:0
23' Гол
Henrik Meister
1:1
52' Гол
Берг Патрик
77' Желтая карточка
Бьоркан Фредерик
90' Желтая карточка
Илич Марко
1:2
90' Гол в свои ворота
Тебо Франклин
90'+8

Ход матча

23'
Henrik Meister
(Сандер Кристиансен)
1:0
46'
 
Вембангомо Брис
Сёренсен Адам
46'
 
Грёнбек Альберт
Миккельсен Эугуст
52'
1:1
Берг Патрик
(Эвьен Хэкон)
66'
 
Бьоркан Фредерик
Хог Каспер Ваарст
69'
Peter Reinhardsen
Вишне Эйрик
 
69'
Martin Hoel Andersen
Victor Halvorsen
 
74'
 
Бьортуфт Один Лурас
Мо Бреде
77'
 
Бьоркан Фредерик
81'
Хрупалла Павел
Йохансен Стефан
 
87'
Зехнини Рафик
Henrik Meister
 
90'
Илич Марко
 
90'
1:2
Тебо Франклин
90'
 
Капскармо Оскар
Эвьен Хэкон

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 320 Количество передач 561
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Илич
Марко
72
Сандер
Кристиансен
4
Касас
Арнау
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
6
Шер
Аймар
10
Йохансен
Стефан
32
Вишне
Эйрик
22
Victor
Halvorsen
27
Sondre
Oerjasaeter
19
Henrik
Meister
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
30
Сёренсен
Адам
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
94
Миккельсен
Эугуст
9
Хог
Каспер
Ваарст
23
Хёуге
Йенс
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Будё / Глимт
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Будё / Глимт

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

23 матча

21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.4%
21.7%
60.9%
4 победы 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
2:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
1:4
Э
4:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
0:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:0
К
4:0
Э
1:2
Э
0:2
ТМК
4:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
3:4
Э
2:1
ПД
2:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.27
1.25

Среднее время на гол

70
72

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

2.33
1.64

Среднее время на гол

38
55

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

1.83
1.43

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

49
62

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sondre Oerjasaeter 4 0.33
Хрупалла Павел 2 0.17
Йохансен Стефан 2 (1) 0.17
Сандберг Никлас 2 (2) 0.17
Вишне Эйрик 1 0.08
Бергет Йо Инге 1 0.08
Peter Reinhardsen 1 0.08
Henrik Meister 1 0.08
Тебо Франклин 1 0.08
Martin Hoel Andersen 0 0
Шер Аймар 0 0
Anders Hiim 0 0
Сандер Кристиансен 0 0
Будё / Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 8 (1) 0.62
Хог Каспер Ваарст 4 0.31
Зугеля Нино 3 0.23
Хёуге Йенс 3 0.23
Эвьен Хэкон 2 0.15
Салтнес Ульрик 2 0.15
Берг Патрик 2 0.15
Миккельсен Эугуст 1 0.08
Бьоркан Фредерик 1 0.08
Сёрли Сондре 0 0
Гундерсен Йостейн 0 0
Сёренсен Адам 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 4 0
Вишне Эйрик 2 0
Шер Аймар 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Илич Марко 1 0
Хрупалла Павел 1 0
Henrik Meister 1 0
Тебо Франклин 1 0
Sondre Oerjasaeter 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0
Будё / Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 3 0
Хёуге Йенс 3 0
Эвьен Хэкон 3 0
Бьоркан Фредерик 3 0
Берг Патрик 2 0
Сёренсен Адам 2 0
Хог Каспер Ваарст 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Будё / Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
0
Сарпсборг-08
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Будё / Глимт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

9
10
Сарпсборг-08
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Будё / Глимт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

5
16
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
3
60%
3
19%
61-75
1
20%
4
25%
76-90

Пропущено

14
6
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
5
36%
2
33%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
2
33%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
4
40%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Пропущено

11
4
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
5
45%
1
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

17
26
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
2
12%
3
12%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
3
18%
5
19%
46-60
4
24%
7
27%
61-75
3
18%
5
19%
76-90

Пропущено

25
10
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
8%
0
0%
1-15
6
24%
2
20%
16-30
3
12%
3
30%
31-45
3
12%
2
20%
46-60
6
24%
1
10%
61-75
5
20%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4
Будё / Глимт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё / Глимт 0:1 Будё / Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё / Глимт - КФУМ Осло 2:2
Хам-Кам - Будё / Глимт 1:0 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё / Глимт 2:4 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё / Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Юнкерен - Будё / Глимт 0:2 Будё / Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё / Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё / Глимт 0:6 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё / Глимт 0:2 Будё / Глимт - Мольде 3:5 Будё / Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё / Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё / Глимт - Аякс 1:2

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Будё / Глимт

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Будё / Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
5
2
2
4
2.5
3
4
1
5
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
12
1
3
9
1.5
7
6
2
10
2.5
4
9
1
11
3.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 13 9 3 1 27 - 9 30
2.
Бранн
 14 8 4 2 22 - 13 28
3.
Мольде
 2:0 13 7 3 3 27 - 16 24
4.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
5.
Викинг
 11 5 4 2 18 - 13 19
6.
Стрёмсгодсет
 12 5 3 4 14 - 15 18
7.
Лиллестрём
 12 5 1 6 15 - 20 16
8.
КФУМ Осло
 12 3 6 3 16 - 17 15
9.
Русенборг
 11 4 2 5 15 - 18 14
10.
ФК Кристиансунн
 13 3 5 5 18 - 21 14
11.
Одд
 13 3 5 5 13 - 23 14
12.
Хёугесунн
 11 4 1 6 10 - 15 13
13.
Хам-Кам
 13 3 4 6 16 - 16 13
14.
Тромсё
 0:2 12 3 1 8 14 - 21 10
15.
Сарпсборг-08
 12 3 1 8 15 - 27 10
16.
Саннефьёрд
 12 2 3 7 16 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Будё / Глимт
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 2:0 7 3 2 2 15 - 11 11
5.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 0:2 8 3 0 5 13 - 14 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Хёугесунн
 6 2 0 4 4 - 8 6
12.
Одд
 7 1 3 3 9 - 15 6
13.
Хам-Кам
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
Лиллестрём
 6 1 1 4 5 - 15 4
15.
КФУМ Осло
 6 0 4 2 6 - 11 4
16.
Сарпсборг-08
 6 1 0 5 4 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Мольде
 2:0 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 6 4 0 2 10 - 5 12
5.
Бранн
 6 3 3 0 11 - 6 12
6.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
8.
Хам-Кам
 8 2 3 3 12 - 10 9
9.
Викинг
 5 2 2 1 9 - 6 8
10.
Одд
 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 11 - 12 7
13.
ФК Кристиансунн
 7 1 2 4 8 - 12 5
14.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
16.
Тромсё
 0:2 4 0 1 3 1 - 7 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эриксен Кристиан I 7 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (1)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 5
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 4
Хам-Кам Куртович Виллиам 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хёугесунн Лейте Бруно 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сарпсборг-08 1:2 Будё / Глимт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (27) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный