Тур: 12. Стадион: Сарпсборг. Зрители: 6401 Главный судья: Сагги Рохит
1:2
Конец матча
0'
1:0
23' ГолHenrik Meister
1:1
52' ГолБерг Патрик
77' Желтая карточкаБьоркан Фредерик
90' Желтая карточкаИлич Марко
1:2
90' Гол в свои воротаТебо Франклин
90'+8
Ход матча
23'
52'
1:1
77'
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
320 Количество передач 561
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
31
Илич
Марко
17
Anders
Hiim
32
Вишне
Эйрик
18
Мо
Бреде
26
Эвьен
Хэкон
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
83 Adam Kaszuba
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
-
24 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сарпсборг-08
Будё / Глимт
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
23 матча
21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.4%
21.7%
60.9%
4 победы 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.27
1.25
Среднее время на гол
70
72
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
2.33
1.64
Среднее время на гол
38
55
Всего голов
42
33
Голов в среднем за матч
1.83
1.43
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
49
62
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sondre Oerjasaeter
|4
|0.33
|Хрупалла Павел
|2
|0.17
|Йохансен Стефан
|2 (1)
|0.17
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.17
|Вишне Эйрик
|1
|0.08
|Бергет Йо Инге
|1
|0.08
|Peter Reinhardsen
|1
|0.08
|Henrik Meister
|1
|0.08
|Тебо Франклин
|1
|0.08
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Шер Аймар
|0
|0
|Anders Hiim
|0
|0
|Сандер Кристиансен
|0
|0
Будё / Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|8 (1)
|0.62
|Хог Каспер Ваарст
|4
|0.31
|Зугеля Нино
|3
|0.23
|Хёуге Йенс
|3
|0.23
|Эвьен Хэкон
|2
|0.15
|Салтнес Ульрик
|2
|0.15
|Берг Патрик
|2
|0.15
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.08
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.08
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Гундерсен Йостейн
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Шер Аймар
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Будё / Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|3
|0
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Эвьен Хэкон
|3
|0
|Бьоркан Фредерик
|3
|0
|Берг Патрик
|2
|0
|Сёренсен Адам
|2
|0
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Будё / Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
4
0
Сарпсборг-08
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Будё / Глимт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
9
10
Сарпсборг-08
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Будё / Глимт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
5
16
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
3
60%
3
19%
61-75
1
20%
4
25%
76-90
Пропущено
14
6
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
5
36%
2
33%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
2
33%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
4
40%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Пропущено
11
4
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
5
45%
1
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
17
26
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
2
12%
3
12%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
3
18%
5
19%
46-60
4
24%
7
27%
61-75
3
18%
5
19%
76-90
Пропущено
25
10
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
8%
0
0%
1-15
6
24%
2
20%
16-30
3
12%
3
30%
31-45
3
12%
2
20%
46-60
6
24%
1
10%
61-75
5
20%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4
Будё / Глимт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё / Глимт 0:1 Будё / Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё / Глимт - КФУМ Осло 2:2
Хам-Кам - Будё / Глимт 1:0 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё / Глимт 2:4 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё / Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Юнкерен - Будё / Глимт 0:2 Будё / Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё / Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё / Глимт 0:6 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё / Глимт 0:2 Будё / Глимт - Мольде 3:5 Будё / Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё / Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё / Глимт - Аякс 1:2
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Будё / Глимт
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Будё / Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
52
24
34
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
121
39
76
210
49
111
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|27 - 9
|30
|2.
|14
|8
|4
|2
|22 - 13
|28
|3.
|2:0
|13
|7
|3
|3
|27 - 16
|24
|4.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|5.
|11
|5
|4
|2
|18 - 13
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|14 - 15
|18
|7.
|12
|5
|1
|6
|15 - 20
|16
|8.
|12
|3
|6
|3
|16 - 17
|15
|9.
|11
|4
|2
|5
|15 - 18
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|13 - 23
|14
|12.
|11
|4
|1
|6
|10 - 15
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 16
|13
|14.
|0:2
|12
|3
|1
|8
|14 - 21
|10
|15.
|12
|3
|1
|8
|15 - 27
|10
|16.
|12
|2
|3
|7
|16 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|2.
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|15 - 11
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|0:2
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
|15.
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|16.
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|5.
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|8.
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|16.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|7 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (1)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|5 (2)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|5
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|4
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|4