  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 14.
Браге
2:2
Конец матча
Гефле
0'
0:1
6' Гол
Энглунд Лео
1:1
39' Гол
Christopher Redenstrand
41' Желтая карточка
Тити Адиль
1:2
62' Гол
Ройсхенберг Мартин
77' Желтая карточка
Constantino Capotondi
2:2
89' Гол
Ferhan Abic
90' Желтая карточка
Лундин Антон
90'+5
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
2
Зеттерстрём
Александр
5
Oskar
Aagren
23
Christopher
Redenstrand
11
Johan
Arvidsson
21
Henry
Sletsjoee
6
Тити
Адиль
7
Викстрём
Эмиль
12
Ieltsin
Camoes
10
Берггрен
Густав
1
Йонссон
Оскар
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
14
Sebastian
Friman
18
Constantino
Capotondi
44
Iu
Ranera
16
Kevin
Persson
7
Эдквист
Адриан
11
Энглунд
Лео
10
Якуб
Антонио
Браге
4-4-2
Гефле
3-4-3

История личных встреч

Браге
Гефле

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
3:0
С
2:0
ТМК
0:1
С
1:1
ТМК
2:1
С
0:2
С
4:2
ТМК
0:0
ТМК
1:2
ТМС
0:2
ТМС
1:1
ТМС
5:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

2.67
1.11

Среднее время на гол

33
81

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.58
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

56
83

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 7 (1) 0.5
Henry Sletsjoee 2 0.14
Берггрен Густав 2 0.14
Johan Arvidsson 2 0.14
Викстрём Эмиль 1 0.07
Christopher Redenstrand 1 0.07
Kevin Appiah Nyarko 1 0.07
Тити Адиль 1 0.07
Ferhan Abic 1 0.07
Pontus Jonsson1 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Oemuer Pektas 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 6 (1) 0.43
Йельте Якоб 4 0.29
Constantino Capotondi 3 0.21
Эдквист Адриан 2 0.14
Ройсхенберг Мартин 2 0.14
Лундин Антон 2 0.14
Лагерфельдт Лукас 2 0.14
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0
Iu Ranera 0 0
Рафаэль Йорк 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Niclas Haakansson 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 4 0
Берггрен Густав 2 0
Зеттерстрём Александр 2 0
Samouil Izountouemoi 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Тити Адиль 1 0
Вейлид Сесар 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Oskar Aagren 1 0
Oemuer Pektas 1 0
Kevin Appiah Nyarko 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лагерфельдт Лукас 4 0
Эдквист Адриан 2 1
Тобиас Йоханссон 2 0
Лундин Антон 2 0
Рафаэль Йорк 2 0
Iu Ranera 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Энглунд Лео 1 0
Йельте Якоб 1 0
Адриан Самуэль 1 0
Kevin Persson 1 0
Адольфссон Йеспер 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

Браге
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Гефле
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
8
Браге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Гефле
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
10
Браге
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Гефле
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

8
18

Голы по времени матча

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
4
50%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

5
16
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
60%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
20%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Забито

6
13
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
4
31%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
10%
76-90

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
0
0%
5
24%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
3
17%
5
24%
61-75
5
28%
5
24%
76-90

Пропущено

12
26
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
25%
2
8%
1-15
1
8%
6
23%
16-30
1
8%
7
27%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
3
25%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0
Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2
Гефле
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1
Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1

Результаты матчей

Браге
Гефле

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
4:3
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Браге
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
8
6
1
13
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 13 9 3 1 24 - 10 30
2.
Сандвикен
 13 7 3 3 19 - 13 24
3.
Эстер
 13 6 5 2 20 - 10 23
4.
Дегерфорс
 13 6 5 2 22 - 14 23
5.
Браге
 14 6 4 4 18 - 12 22
6.
Хельсинборг
 14 5 5 4 14 - 15 20
7.
Утсиктенс
 13 5 4 4 14 - 12 19
8.
Треллеборг
 13 5 4 4 13 - 13 19
9.
Эстерсунд
 13 4 4 5 12 - 15 16
10.
Сковде АИК
 13 4 3 6 9 - 17 15
11.
Варберг БоИС
 14 4 3 7 17 - 22 15
12.
Оддевольд
 13 3 5 5 12 - 17 14
13.
Гефле
 14 3 5 6 22 - 25 14
14.
Эребру
 13 3 4 6 13 - 17 13
15.
Эргрюте
 13 2 4 7 18 - 23 10
16.
Сундсвалль
 13 2 3 8 10 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 5 1 0 13 - 4 16
2.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
3.
Эстер
 7 4 3 0 13 - 3 15
4.
Браге
 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
6.
Треллеборг
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Утсиктенс
 6 3 2 1 7 - 3 11
8.
Эстерсунд
 6 3 2 1 8 - 7 11
9.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
10.
Эребру
 7 3 2 2 10 - 8 11
11.
Варберг БоИС
 7 3 1 3 12 - 12 10
12.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
13.
Оддевольд
 6 2 3 1 6 - 5 9
14.
Сундсвалль
 6 2 2 2 7 - 8 8
15.
Сковде АИК
 7 2 2 3 3 - 6 8
16.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 6 3 1 2 8 - 9 10
3.
Дегерфорс
 7 2 4 1 9 - 7 10
4.
Сандвикен
 7 2 3 2 8 - 9 9
5.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Браге
 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Утсиктенс
 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Треллеборг
 6 2 1 3 4 - 6 7
9.
Сковде АИК
 6 2 1 3 6 - 11 7
10.
Эргрюте
 6 1 2 3 9 - 13 5
11.
Эстерсунд
 7 1 2 4 4 - 8 5
12.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Оддевольд
 7 1 2 4 6 - 12 5
14.
Гефле
 7 0 3 4 9 - 15 3
15.
Эребру
 6 0 2 4 3 - 9 2
16.
Сундсвалль
 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Браге Ieltsin Camoes 7 (4)
Эребру Хольмберг Карл 7 (3)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (4)
Гефле Энглунд Лео 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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