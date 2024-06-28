Тур: 14.
0'
0:1
6' ГолЭнглунд Лео
1:1
39' ГолChristopher Redenstrand
41' Желтая карточкаТити Адиль
1:2
62' ГолРойсхенберг Мартин
77' Желтая карточкаConstantino Capotondi
2:2
89' ГолFerhan Abic
90' Желтая карточкаЛундин Антон
90'+5
Ход матча
6'
0:1
39'
41'
62'
89'
2:2
90'
22
Вейлид
Сесар
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
18 Ferhan Abic
-
-
Главный тренер: Janne Mian
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
-
10 Якуб АнтониоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Albin Hjelm
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Браге
Гефле
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
2.67
1.11
Среднее время на гол
33
81
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.22
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.58
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
56
83
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|7 (1)
|0.5
|Henry Sletsjoee
|2
|0.14
|Берггрен Густав
|2
|0.14
|Johan Arvidsson
|2
|0.14
|Викстрём Эмиль
|1
|0.07
|Christopher Redenstrand
|1
|0.07
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.07
|Тити Адиль
|1
|0.07
|Ferhan Abic
|1
|0.07
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|6 (1)
|0.43
|Йельте Якоб
|4
|0.29
|Constantino Capotondi
|3
|0.21
|Эдквист Адриан
|2
|0.14
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0.14
|Лундин Антон
|2
|0.14
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.14
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|4
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Зеттерстрём Александр
|2
|0
|Samouil Izountouemoi
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Тити Адиль
|1
|0
|Вейлид Сесар
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ferhan Abic
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Oskar Aagren
|1
|0
|Oemuer Pektas
|1
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лагерфельдт Лукас
|4
|0
|Эдквист Адриан
|2
|1
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Энглунд Лео
|1
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Адриан Самуэль
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Браге
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Гефле
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
8
Браге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Гефле
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
5
10
Браге
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Гефле
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
8
18
Голы по времени матча
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
4
50%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Пропущено
5
16
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
60%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
20%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Забито
6
13
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
4
31%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
10%
76-90
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
0
0%
5
24%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
3
17%
5
24%
61-75
5
28%
5
24%
76-90
Пропущено
12
26
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
25%
2
8%
1-15
1
8%
6
23%
16-30
1
8%
7
27%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
3
25%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0
Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2
Гефле
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1
Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1
Результаты матчей
Браге
Гефле
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
4:3
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Браге
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
52
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
410
86
113
311
113
113
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|7 (3)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (4)
|Гефле
|Энглунд Лео
|6 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5