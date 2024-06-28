Тур: 1. Стадион: Raatin stadion.
0'
31' Желтая карточкаКоффей Эшли
54' Желтая карточкаJowin Radzinski
61' Желтая карточкаKonstantinos Bratsos
1:0
79' ГолЙокелайнен Никлас
81' Желтая карточкаДанвуди Джейк
90'+8
Ход матча
31'
54'
79'
81'
Прогноз на матч от Liveresult
35
Уорд
Каллум
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
34 Otto Ruoppi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
Оулу
КуПС
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
17 матчей
5.9%
5.9%
88.2%
1 победа 1 ничья 15 побед
Первый тайм
11.8%
23.5%
64.7%
2 победы 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
5.9%
23.5%
70.6%
1 победа 4 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.43
Среднее время на гол
112
210
Всего голов
18
29
Голов в среднем за матч
2.57
2.9
Среднее время на гол
35
31
Всего голов
26
32
Голов в среднем за матч
1.53
1.88
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
58
47
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|7 (2)
|0.54
|Ренникс Джастин
|4
|0.31
|Йокелайнен Никлас
|3 (1)
|0.23
|Yassin Daoussi
|2
|0.15
|Метаксас Димитрис
|1
|0.08
|Julius Koerkkoe
|1
|0.08
|Данвуди Джейк
|0
|0
|Андре Маркос
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
|Daniel Barrow
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|4 (1)
|0.29
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|3
|0.21
|Саволайнен Саку
|3
|0.21
|Музинга Джонатан
|3
|0.21
|Otto Ruoppi
|3
|0.21
|Хейнонен Артту
|3 (2)
|0.21
|Видьеског Аксель
|2 (1)
|0.14
|Антви Клинтон
|1
|0.07
|Лампинен Пири
|1
|0.07
|Хямяляйнен Танели
|1
|0.07
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|5
|1
|Samuli Hoelttae
|4
|0
|Yassin Daoussi
|4
|0
|Йокелайнен Никлас
|3
|0
|Каллинен Йере
|3
|0
|Метаксас Димитрис
|3
|0
|Данвуди Джейк
|2
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Ренникс Джастин
|1
|0
|Эло Айето Хосе
|1
|0
|Juho Lehtiranta
|1
|0
|Eelis Taskila
|1
|0
|Jowin Radzinski
|1
|0
|Konstantinos Bratsos
|1
|0
|Роопе Сало
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Видьеског Аксель
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|0
|Миеттинен Самули
|2
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
|Matias Siltanen
|1
|0
|Jani Honkavaara
|1
|0
|Mohammed Muritala Omotosho
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
КуПС
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
6
Оулу
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
КуПС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
4
13
Оулу
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
КуПС
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
33%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
4
44%
76-90
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
18%
5
38%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
3
27%
2
15%
76-90
Пропущено
18
5
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
4
22%
1
20%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
4
22%
1
20%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Забито
18
25
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
0 Не забивали 3
2
11%
1
4%
1-15
3
17%
5
20%
16-30
2
11%
4
16%
31-45
2
11%
7
28%
46-60
4
22%
2
8%
61-75
5
28%
6
24%
76-90
Пропущено
24
14
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
4
17%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
5
21%
2
14%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
6
25%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2
КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0
КуПС
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1
КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0
Результаты матчей
Оулу
КуПС
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Оулу
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
36
25
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
49
Больше Меньше
77
211
410
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|6
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|6
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 4