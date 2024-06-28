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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Оулу
1:0
Конец матча
КуПС
0'
31' Желтая карточка
Коффей Эшли
54' Желтая карточка
Jowin Radzinski
61' Желтая карточка
Konstantinos Bratsos
1:0
79' Гол
Йокелайнен Никлас
81' Желтая карточка
Данвуди Джейк
90'+8
35
Уорд
Каллум
4
Liiban
Abdirahman
Abadid
2
Samuli
Hoelttae
5
Эло
Айето
Хосе
20
Juho
Lehtiranta
18
Метаксас
Димитрис
8
Каллинен
Йере
3
Jowin
Radzinski
14
Йокелайнен
Никлас
9
Коффей
Эшли
12
Ренникс
Джастин
23
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
6
Саволайнен
Саку
13
Оксанен
Яакко
28
Matias
Siltanen
8
Пеннанен
Петтери
26
Видьеског
Аксель
9
Музинга
Джонатан
Оулу
КуПС

История личных встреч

Оулу
КуПС

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

17 матчей

5.9%
5.9%
88.2%
1 победа 1 ничья 15 побед

Первый тайм

11.8%
23.5%
64.7%
2 победы 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

5.9%
23.5%
70.6%
1 победа 4 ничьи 12 побед

История матчей

В
4:1
ТМК
2:5
ТМК
5:0
В
1:0
В
0:2
В
2:1
В
0:3
В
2:0
В
0:2
К
1:0
К
2:6
КС
0:2
КЛ
1:0
В
3:1
В
2:5
КЛ
0:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.43

Среднее время на гол

112
210

Всего голов

18
29

Голов в среднем за матч

2.57
2.9

Среднее время на гол

35
31

Всего голов

26
32

Голов в среднем за матч

1.53
1.88

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

58
47

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 7 (2) 0.54
Ренникс Джастин 4 0.31
Йокелайнен Никлас 3 (1) 0.23
Yassin Daoussi 2 0.15
Метаксас Димитрис 1 0.08
Julius Koerkkoe 1 0.08
Данвуди Джейк 0 0
Андре Маркос 0 0
Juho Lehtiranta 0 0
Daniel Barrow 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 4 (1) 0.29
Joslyn Luyeye-Lutumba 3 0.21
Саволайнен Саку 3 0.21
Музинга Джонатан 3 0.21
Otto Ruoppi 3 0.21
Хейнонен Артту 3 (2) 0.21
Видьеског Аксель 2 (1) 0.14
Антви Клинтон 1 0.07
Лампинен Пири 1 0.07
Хямяляйнен Танели 1 0.07
Воутилайнен Джерри 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 5 1
Samuli Hoelttae 4 0
Yassin Daoussi 4 0
Йокелайнен Никлас 3 0
Каллинен Йере 3 0
Метаксас Димитрис 3 0
Данвуди Джейк 2 0
Liiban Abdirahman Abadid 2 0
Julius Koerkkoe 2 0
Андре Маркос 1 0
Ренникс Джастин 1 0
Эло Айето Хосе 1 0
Juho Lehtiranta 1 0
Eelis Taskila 1 0
Jowin Radzinski 1 0
Konstantinos Bratsos 1 0
Роопе Сало 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 3 1
Видьеског Аксель 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Пеннанен Петтери 2 0
Миеттинен Самули 2 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Антви Клинтон 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0
Matias Siltanen 1 0
Jani Honkavaara 1 0
Mohammed Muritala Omotosho 1 0

Результаты матчей

Оулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
КуПС
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
6
Оулу
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
КуПС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

4
13
Оулу
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
КуПС
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
4
44%
76-90

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
18%
5
38%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Пропущено

18
5
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
4
22%
1
20%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
4
22%
1
20%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Забито

18
25
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
0 Не забивали 3
2
11%
1
4%
1-15
3
17%
5
20%
16-30
2
11%
4
16%
31-45
2
11%
7
28%
46-60
4
22%
2
8%
61-75
5
28%
6
24%
76-90

Пропущено

24
14
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
4
17%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
5
21%
2
14%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
6
25%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2
КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0
КуПС
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1
КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0

Результаты матчей

Оулу
КуПС

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Оулу
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
3
6
2
5
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
9
1.5
Больше Меньше
7
7
2
11
2.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 14 7 4 3 26 - 14 25
2.
КуПС
 14 7 4 3 24 - 15 25
3.
ВПС
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Ильвес
 13 6 4 3 25 - 15 22
5.
СЯК Сейнайоки
 13 6 4 3 22 - 18 22
6.
Хака
 12 6 3 3 18 - 16 21
7.
Мариехамн
 12 4 4 4 15 - 16 16
8.
Интер Турку
 14 4 3 7 18 - 24 15
9.
Гнистан
 13 3 4 6 17 - 24 13
10.
Оулу
 13 2 6 5 19 - 24 12
11.
Лахти
 12 1 5 6 11 - 23 8
12.
ЕИФ Экенас
 12 1 3 8 11 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
Хака
 7 4 2 1 12 - 7 14
3.
СЯК Сейнайоки
 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
КуПС
 5 4 0 1 13 - 5 12
5.
ВПС
 7 3 3 1 13 - 9 12
6.
Ильвес
 7 3 2 2 18 - 12 11
7.
Интер Турку
 7 3 2 2 12 - 10 11
8.
Мариехамн
 6 2 3 1 9 - 7 9
9.
Оулу
 6 2 3 1 7 - 6 9
10.
Гнистан
 6 2 1 3 4 - 10 7
11.
ЕИФ Экенас
 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Лахти
 6 1 2 3 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 4 1 2 10 - 9 13
2.
КуПС
 9 3 4 2 11 - 10 13
3.
Ильвес
 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
ХИК
 6 2 2 2 10 - 8 8
5.
СЯК Сейнайоки
 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Хака
 5 2 1 2 6 - 9 7
7.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Гнистан
 7 1 3 3 13 - 14 6
9.
Интер Турку
 7 1 1 5 6 - 14 4
10.
Лахти
 6 0 3 3 4 - 12 3
11.
Оулу
 7 0 3 4 12 - 18 3
12.
ЕИФ Экенас
 6 0 1 5 6 - 14 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 6
Гнистан Joakim Latonen 6
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 6
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Коффей Эшли получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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