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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Одд
1:1
Конец матча
ФК Кристиансунн
0'
0:0
26' Не забитый пенальти
Рууд Эспен
0:1
34' Гол
Брусет Хейне
67' Желтая карточка
Осбак Кристоффер
1:1
69' Гол
Ингебритсен Микаэль
70' Желтая карточка
Хуссейн Эцаз
89' Желтая карточка
Исаксен Йеспер
90'+5

Ход матча

26'
Рууд Эспен
0:0
34'
0:1
Брусет Хейне
(Сивертсен Оскар)
55'
 
Осбак Кристоффер
Сивертсен Оскар
60'
Аас Сайвер
Свендсен Тобиас
 
60'
Samuel Skree Skjeldal
Баккай Йосеф Бриан
 
67'
 
Осбак Кристоффер
69'
Ингебритсен Микаэль
1:1
70'
Хуссейн Эцаз
 
82'
 
David Tufekcic
Брусет Хейне
87'
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
Нжи Билал
 
89'
 
Исаксен Йеспер
90'
 
Haakon Haugen
Haakon Sjaatil
90'
 
Leander Alvheim
Hilmir Mikaelsson

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хансен
Андре
2
Рууд
Эспен
5
Миеттинен
Тони
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
8
Хуссейн
Эцаз
6
Свендсен
Тобиас
10
Ингебритсен
Микаэль
9
Мидтскуген
Оле-Эрик
24
Нжи
Билал
1
Лэнсинг
Майкл
22
Haakon
Sjaatil
18
Ярл
Себастиан
6
Хопмарк
Андреас
15
Mikkel
Rakneberg
14
Исаксен
Йеспер
23
Брусет
Хейне
8
Ruben
Kristensen
Alte
37
Сивертсен
Оскар
9
Hilmir
Mikaelsson
7
Гейе
Папе
Хабиб
Одд
4-3-3
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Одд
ФК Кристиансунн

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:2
Э
2:4
Э
2:0
Э
4:3
Э
2:1
Э
1:1
К
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:0

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.67
1.57

Среднее время на гол

54
57

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1.33

Среднее время на гол

48
67

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.77
1.46

Тотал матчей

2.5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
61

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.23
Ингебритсен Микаэль 2 0.15
Свендсен Тобиас 2 0.15
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.15
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.08
Нжи Билал 1 0.08
Миеттинен Тони 1 0.08
Аас Сайвер 1 0.08
Samuel Skree Skjeldal 0 0
Рууд Эспен 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0
Йоргенсен Филип 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Папе Хабиб 4 0.31
Сивертсен Оскар 3 (3) 0.23
Ruben Kristensen Alte 2 0.15
Брусет Хейне 2 0.15
Исаксен Йеспер 2 0.15
Hilmir Mikaelsson 2 (1) 0.15
Ульвестад Дан Петер 1 0.08
Ярл Себастиан 1 0.08
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.08
Mikkel Rakneberg 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Эцаз 5 0
Миеттинен Тони 2 1
Mihajlo Ivancevic 2 1
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Исаксен Йеспер 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Hilmir Mikaelsson 2 0
Marius Olsen 2 0
Амунд Скири 1 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Mikkel Rakneberg 1 0
Брусет Хейне 1 0

Результаты матчей

Одд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
5
Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ФК Кристиансунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
8
Одд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
ФК Кристиансунн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
7
47%
4
33%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
4
44%
76-90

Забито

13
18
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
0
0%
2
11%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
6
33%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
4
31%
2
11%
76-90

Пропущено

23
21
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
8
35%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0
Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1
ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё / Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0

Результаты матчей

Одд
ФК Кристиансунн

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Одд
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
3
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
5
8
1
12
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 13 9 3 1 27 - 9 30
2.
Бранн
 14 8 4 2 22 - 13 28
3.
Мольде
 2:0 13 7 3 3 27 - 16 24
4.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
5.
Викинг
 11 5 4 2 18 - 13 19
6.
Стрёмсгодсет
 12 5 3 4 14 - 15 18
7.
Лиллестрём
 12 5 1 6 15 - 20 16
8.
КФУМ Осло
 12 3 6 3 16 - 17 15
9.
Русенборг
 11 4 2 5 15 - 18 14
10.
ФК Кристиансунн
 13 3 5 5 18 - 21 14
11.
Одд
 13 3 5 5 13 - 23 14
12.
Хёугесунн
 11 4 1 6 10 - 15 13
13.
Хам-Кам
 13 3 4 6 16 - 16 13
14.
Тромсё
 0:2 12 3 1 8 14 - 21 10
15.
Сарпсборг-08
 12 3 1 8 15 - 27 10
16.
Саннефьёрд
 12 2 3 7 16 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Будё / Глимт
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 2:0 7 3 2 2 15 - 11 11
5.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 0:2 8 3 0 5 13 - 14 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Хёугесунн
 6 2 0 4 4 - 8 6
12.
Одд
 7 1 3 3 9 - 15 6
13.
Хам-Кам
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
Лиллестрём
 6 1 1 4 5 - 15 4
15.
КФУМ Осло
 6 0 4 2 6 - 11 4
16.
Сарпсборг-08
 6 1 0 5 4 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Мольде
 2:0 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 6 4 0 2 10 - 5 12
5.
Бранн
 6 3 3 0 11 - 6 12
6.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
8.
Хам-Кам
 8 2 3 3 12 - 10 9
9.
Викинг
 5 2 2 1 9 - 6 8
10.
Одд
 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 11 - 12 7
13.
ФК Кристиансунн
 7 1 2 4 8 - 12 5
14.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
16.
Тромсё
 0:2 4 0 1 3 1 - 7 1
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эриксен Кристиан I 7 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (1)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 5
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 4
Хам-Кам Куртович Виллиам 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хёугесунн Лейте Бруно 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Сивертсен Оскар сделал результативную передачу.
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    • 34'
      Г О О О О Л - Брусет Хейне забивает с левой ноги!
    • 26'
      ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Рууд Эспен бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
    • 1'
      Судья начинает матч
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