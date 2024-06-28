Тур: 12. Стадион: Скагерак Арена. Главный судья: Хагенес Кристоффер
1:1
Конец матча
0'
0:0
26' Не забитый пенальтиРууд Эспен
0:1
34' ГолБрусет Хейне
67' Желтая карточкаОсбак Кристоффер
1:1
69' ГолИнгебритсен Микаэль
70' Желтая карточкаХуссейн Эцаз
89' Желтая карточкаИсаксен Йеспер
90'+5
Ход матча
26'
0:0
34'
0:1
67'
69'
70'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
24
Нжи
Билал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Нжи БилалНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
-
-
-
-
-
-
27 Oliver Hagen
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Одд
ФК Кристиансунн
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.67
1.57
Среднее время на гол
54
57
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.86
1.33
Среднее время на гол
48
67
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.77
1.46
Тотал матчей
2.5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
61
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.23
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0.15
|Свендсен Тобиас
|2
|0.15
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|2
|0.15
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.08
|Нжи Билал
|1
|0.08
|Миеттинен Тони
|1
|0.08
|Аас Сайвер
|1
|0.08
|Samuel Skree Skjeldal
|0
|0
|Рууд Эспен
|0
|0
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
|Йоргенсен Филип
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.31
|Сивертсен Оскар
|3 (3)
|0.23
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0.15
|Брусет Хейне
|2
|0.15
|Исаксен Йеспер
|2
|0.15
|Hilmir Mikaelsson
|2 (1)
|0.15
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.08
|Ярл Себастиан
|1
|0.08
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.08
|Mikkel Rakneberg
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Эцаз
|5
|0
|Миеттинен Тони
|2
|1
|Mihajlo Ivancevic
|2
|1
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Йоргенсен Филип
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Hilmir Mikaelsson
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Амунд Скири
|1
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Mikkel Rakneberg
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
Результаты матчей
Одд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
5
Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ФК Кристиансунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
8
Одд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
ФК Кристиансунн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
7
47%
4
33%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
4
44%
76-90
Забито
13
18
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
0
0%
2
11%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
6
33%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
4
31%
2
11%
76-90
Пропущено
23
21
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
8
35%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0
Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1
ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё / Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0
Результаты матчей
Одд
ФК Кристиансунн
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Одд
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
49
58
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|27 - 9
|30
|2.
|14
|8
|4
|2
|22 - 13
|28
|3.
|2:0
|13
|7
|3
|3
|27 - 16
|24
|4.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|5.
|11
|5
|4
|2
|18 - 13
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|14 - 15
|18
|7.
|12
|5
|1
|6
|15 - 20
|16
|8.
|12
|3
|6
|3
|16 - 17
|15
|9.
|11
|4
|2
|5
|15 - 18
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|13 - 23
|14
|12.
|11
|4
|1
|6
|10 - 15
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 16
|13
|14.
|0:2
|12
|3
|1
|8
|14 - 21
|10
|15.
|12
|3
|1
|8
|15 - 27
|10
|16.
|12
|2
|3
|7
|16 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|2.
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|15 - 11
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|0:2
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
|15.
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|16.
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|5.
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|8.
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|16.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|7 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (1)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|5 (2)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|5
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|4
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|4