Тур: 14.
1:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаAulon Bitiqi
63' Желтая карточкаLukas Kjellnaes
1:0
85' ГолBenjamin Acquah
90'+6
Ход матча
32'
63'
85'
1:0
19
Benjamin
Orn
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Aulon BitiqiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
История личных встреч
Хельсинборг
Варберг БоИС
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
17
Голов в среднем за матч
1.5
2.83
Среднее время на гол
60
31
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
15
24
Голов в среднем за матч
1.5
2.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
60
37
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лупер Вильгельм
|3 (2)
|0.21
|Сильверхолт Тейлор
|3 (1)
|0.21
|Benjamin Acquah
|2
|0.14
|Milan Rasmussen
|2
|0.14
|Ervin Gigovac
|1
|0.07
|Amar Muhsin
|1
|0.07
|Adrian Svanback
|1
|0.07
|Олссон Деннис
|0
|0
|Кабаши Ариан
|0
|0
|Биркфельдт Йон
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
|Benjamin Orn
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|4
|0.29
|Aulon Bitiqi
|3
|0.21
|Токич Марк
|2
|0.14
|Монтиль Диего II
|2 (1)
|0.14
|Курочкин Антон
|1 (1)
|0.07
|Эдлунд Олле
|1
|0.07
|Транберг Робин
|1
|0.07
|Yusuff Abdulazeez
|1
|0.07
|Янссон Лео
|1
|0.07
|Сверриссон Оскар
|0
|0
|Видьеског Исак
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|6
|1
|Рогне Томас
|2
|1
|Биркфельдт Йон
|3
|0
|Lukas Kjellnaes
|3
|0
|Хелльборг Адам
|2
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Ervin Gigovac
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Milan Rasmussen
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закриссон Хампус
|5
|0
|Транберг Робин
|3
|1
|Сверриссон Оскар
|2
|1
|Эдлунд Олле
|3
|0
|Токич Марк
|3
|0
|Курочкин Антон
|3
|0
|Aulon Bitiqi
|3
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Liam Olausson
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Ольссон Давид
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Yusuff Abdulazeez
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Варберг БоИС
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Хельсинборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Варберг БоИС
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
7
10
Хельсинборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Варберг БоИС
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
4
33%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
4
25%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
3
23%
5
31%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
3
23%
3
19%
76-90
Пропущено
16
23
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
3
19%
6
26%
31-45
5
31%
3
13%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
2
13%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1
Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Варберг БоИС - Гефле 4:3 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1
Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1
Результаты матчей
Хельсинборг
Варберг БоИС
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
17
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
311
410
212
113
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|7 (3)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|6 (4)
|Гефле
|Энглунд Лео
|6 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|5
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|5