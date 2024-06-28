  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 14.
Хельсинборг
1:0
Конец матча
Варберг БоИС
0'
32' Желтая карточка
Aulon Bitiqi
63' Желтая карточка
Lukas Kjellnaes
1:0
85' Гол
Benjamin Acquah
90'+6
1
Йоэльссон
Калле
19
Benjamin
Orn
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
11
Milan
Rasmussen
21
Adrian
Svanback
33
Amar
Muhsin
29
Андерссон
Фредрик
22
Янссон
Лео
4
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
5
Сверриссон
Оскар
11
Isak
Bjerkebo
13
Эдлунд
Олле
7
Транберг
Робин
10
Монтиль
Диего
II
9
Курочкин
Антон
20
Aulon
Bitiqi
Хельсинборг
4-4-2
Варберг БоИС
4-4-2

История личных встреч

Хельсинборг
Варберг БоИС

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
2:3
А
1:3
А
0:0
А
1:3
А
0:3
С
3:1
С
3:3
С
2:0
С
3:3
КШ
0:5

Голы

Всего голов

6
17

Голов в среднем за матч

1.5
2.83

Среднее время на гол

60
31

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

15
24

Голов в среднем за матч

1.5
2.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

60
37

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лупер Вильгельм 3 (2) 0.21
Сильверхолт Тейлор 3 (1) 0.21
Benjamin Acquah 2 0.14
Milan Rasmussen 2 0.14
Ervin Gigovac 1 0.07
Amar Muhsin 1 0.07
Adrian Svanback 1 0.07
Олссон Деннис 0 0
Кабаши Ариан 0 0
Биркфельдт Йон 0 0
William Westerlund 0 0
Benjamin Orn 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 4 0.29
Aulon Bitiqi 3 0.21
Токич Марк 2 0.14
Монтиль Диего II 2 (1) 0.14
Курочкин Антон 1 (1) 0.07
Эдлунд Олле 1 0.07
Транберг Робин 1 0.07
Yusuff Abdulazeez 1 0.07
Янссон Лео 1 0.07
Сверриссон Оскар 0 0
Видьеског Исак 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 6 1
Рогне Томас 2 1
Биркфельдт Йон 3 0
Lukas Kjellnaes 3 0
Хелльборг Адам 2 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Ervin Gigovac 2 0
Daniel Bergman 2 0
Йоэльссон Калле 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Milan Rasmussen 1 0
William Westerlund 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закриссон Хампус 5 0
Транберг Робин 3 1
Сверриссон Оскар 2 1
Эдлунд Олле 3 0
Токич Марк 3 0
Курочкин Антон 3 0
Aulon Bitiqi 3 0
Дальстрём Никлас 2 0
Liam Olausson 2 0
Видьеског Исак 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Ольссон Давид 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Yusuff Abdulazeez 1 0
Альфонси Оливер 1 0
Янссон Лео 1 0
Isak Bjerkebo 1 0
Альфонси Диего 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Варберг БоИС
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Хельсинборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Варберг БоИС
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

7
10
Хельсинборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Варберг БоИС
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
4
33%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
4
25%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
3
23%
5
31%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
3
23%
3
19%
76-90

Пропущено

16
23
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
3
19%
6
26%
31-45
5
31%
3
13%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
2
13%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1
Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Варберг БоИС - Гефле 4:3 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1
Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1

Результаты матчей

Хельсинборг
Варберг БоИС

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
4
10
2
12
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 13 9 3 1 24 - 10 30
2.
Сандвикен
 13 7 3 3 19 - 13 24
3.
Эстер
 13 6 5 2 20 - 10 23
4.
Дегерфорс
 13 6 5 2 22 - 14 23
5.
Браге
 14 6 4 4 18 - 12 22
6.
Хельсинборг
 14 5 5 4 14 - 15 20
7.
Утсиктенс
 13 5 4 4 14 - 12 19
8.
Треллеборг
 13 5 4 4 13 - 13 19
9.
Эстерсунд
 13 4 4 5 12 - 15 16
10.
Сковде АИК
 13 4 3 6 9 - 17 15
11.
Варберг БоИС
 14 4 3 7 17 - 22 15
12.
Оддевольд
 13 3 5 5 12 - 17 14
13.
Гефле
 14 3 5 6 22 - 25 14
14.
Эребру
 13 3 4 6 13 - 17 13
15.
Эргрюте
 13 2 4 7 18 - 23 10
16.
Сундсвалль
 13 2 3 8 10 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 5 1 0 13 - 4 16
2.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
3.
Эстер
 7 4 3 0 13 - 3 15
4.
Браге
 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Дегерфорс
 6 4 1 1 13 - 7 13
6.
Треллеборг
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Утсиктенс
 6 3 2 1 7 - 3 11
8.
Эстерсунд
 6 3 2 1 8 - 7 11
9.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
10.
Эребру
 7 3 2 2 10 - 8 11
11.
Варберг БоИС
 7 3 1 3 12 - 12 10
12.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
13.
Оддевольд
 6 2 3 1 6 - 5 9
14.
Сундсвалль
 6 2 2 2 7 - 8 8
15.
Сковде АИК
 7 2 2 3 3 - 6 8
16.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 6 3 1 2 8 - 9 10
3.
Дегерфорс
 7 2 4 1 9 - 7 10
4.
Сандвикен
 7 2 3 2 8 - 9 9
5.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Браге
 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Утсиктенс
 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Треллеборг
 6 2 1 3 4 - 6 7
9.
Сковде АИК
 6 2 1 3 6 - 11 7
10.
Эргрюте
 6 1 2 3 9 - 13 5
11.
Эстерсунд
 7 1 2 4 4 - 8 5
12.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Оддевольд
 7 1 2 4 6 - 12 5
14.
Гефле
 7 0 3 4 9 - 15 3
15.
Эребру
 6 0 2 4 3 - 9 2
16.
Сундсвалль
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Браге Ieltsin Camoes 7 (4)
Эребру Хольмберг Карл 7 (3)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 6 (4)
Гефле Энглунд Лео 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 5
Весь список
  • 68'
    Adrian Svanbaeck уходит с поля. Бенжамин Аква выходит вместо него
  • 63'
    Lukas Kjellnaes получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Aulon Bitiqi получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Хельсинборг 1:0 Варберг БоИС онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (27) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный