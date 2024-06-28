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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Тромсё
0:2
Второй тайм: 83'
Мольде
0'
16' Желтая карточка
Ловик Матиас
0:1
33' Гол
Эриксен Кристиан
0:2
61' Гол
Ловик Матиас
78' Желтая карточка
Albert Posiadala

Ход матча

6'
 
Лунд Йенсен Вальдемар
Хагельскьер Андерс
16'
 
Ловик Матиас
33'
0:1
Эриксен Кристиан
(Линнес Мартин)
61'
0:2
Ловик Матиас
70'
 
Хестад Эйрик
Коса Маркус Андреас
70'
Нильсен Лассе
Yaw Paintsil
 
78'
Винтер Феликс
Норхейм Рунар
 
78'
 
Albert Posiadala
83'
 
Оланаре Аарон
Эйкрем Магнус

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 251 Количество передач 295
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
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Тромсё
Ничья
Мольде
9.46
4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
17
Yaw
Paintsil
23
Норхейм
Рунар
9
Нордас
Лассе
6
Jens
Hjertoe-Dahl
8
Антонсен
Кент-Аре
11
Йенсен
Рубен
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
22
Albert
Posiadala
25
Хагельскьер
Андерс
3
Эйванн
Каспер
26
Амундсен
Исак
21
Линнес
Мартин
16
Брейвик
Эмиль
17
Дели
Матс
Мёллер
15
Коса
Маркус
Андреас
31
Ловик
Матиас
7
Эйкрем
Магнус
20
Эриксен
Кристиан
I
Тромсё
5-4-1
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Тромсё
Мольде

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед

32 матча

28.1%
21.9%
50%
9 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
28.1%
46.9%
8 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
8 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:4
Э
1:0
Э
0:1
Э
5:1
Э
3:0
Э
3:3
Э
3:0
Э
2:1
Э
2:4
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
ТМК
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:3
Э
1:1
КН
2:1
Э
3:2
Э
0:2
Э
2:2
ТМС
5:1
Э
0:1
Э
2:3
Э
1:0
Э
1:1
ТМС
0:1
Э
4:4
Э
0:0

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.63
1.06

Среднее время на гол

55
84

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

2.06
1.63

Среднее время на гол

43
55

Всего голов

59
43

Голов в среднем за матч

1.84
1.34

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

48
66

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 4 (1) 0.33
Vegard Oestraat Erlien 2 0.17
Йенсен Рубен 2 0.17
Норхейм Рунар 1 0.08
Антонсен Кент-Аре 1 0.08
Vetle Skjaervik 1 0.08
Tobias Guddal 1 0.08
Jakob Napoleon Romsaas 1 0.08
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.08
Енссен Андерс 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан I 7 0.54
Эйкрем Магнус 7 0.54
Хестад Эйрик 3 0.23
Стеневик Халлдор 2 0.15
Гульбрандсен Фредрик 2 0.15
Ловик Матиас 2 0.15
Хёуген Кристоффер 1 0.08
Оланаре Аарон 1 0.08
Хагельскьер Андерс 1 0.08
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.08
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Брейвик Эмиль 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Sondre Granaas 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 2 1
Йенсен Рубен 2 0
Хаугор Якоб 2 0
Норхейм Рунар 2 0
Псише Кристоф 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Винтер Феликс 1 0
Нордас Лассе 1 0
Робертсен Йеспер 1 0
Tobias Guddal 1 0
Mamadou Barry 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Эриксен Кристиан I 3 0
Амундсен Исак 3 0
Ловик Матиас 3 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0

Результаты матчей

Тромсё
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Мольде
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
2
Тромсё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мольде
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

0
14
Тромсё
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Мольде
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

4
16

Голы по времени матча

Забито

14
10
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
5
36%
3
30%
61-75
2
14%
1
10%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
1
20%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
9%
2
40%
76-90

Забито

1
17
0 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 6
10 Не забивали 5
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
100%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

15
27
3 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
5 Не забивали 0
0
0%
3
11%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
1
7%
5
19%
31-45
5
33%
5
19%
46-60
5
33%
6
22%
61-75
2
13%
3
11%
76-90

Пропущено

18
14
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
11%
2
14%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
2
11%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0
Тромсё - Русенборг 3:2 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0
Мольде
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4
Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё / Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё / Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0

Результаты матчей

Тромсё
Мольде

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
6
1
3
4
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
8
4
3
8
2.5
3
9
1
10
3.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 13 9 3 1 27 - 9 30
2.
Бранн
 14 8 4 2 22 - 13 28
3.
Мольде
 2:0 13 7 3 3 27 - 16 24
4.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
5.
Викинг
 11 5 4 2 18 - 13 19
6.
Стрёмсгодсет
 12 5 3 4 14 - 15 18
7.
Лиллестрём
 12 5 1 6 15 - 20 16
8.
КФУМ Осло
 12 3 6 3 16 - 17 15
9.
Русенборг
 11 4 2 5 15 - 18 14
10.
ФК Кристиансунн
 13 3 5 5 18 - 21 14
11.
Одд
 13 3 5 5 13 - 23 14
12.
Хёугесунн
 11 4 1 6 10 - 15 13
13.
Хам-Кам
 13 3 4 6 16 - 16 13
14.
Тромсё
 0:2 12 3 1 8 14 - 21 10
15.
Сарпсборг-08
 12 3 1 8 15 - 27 10
16.
Саннефьёрд
 12 2 3 7 16 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Будё / Глимт
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Мольде
 2:0 7 3 2 2 15 - 11 11
5.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 0:2 8 3 0 5 13 - 14 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Хёугесунн
 6 2 0 4 4 - 8 6
12.
Одд
 7 1 3 3 9 - 15 6
13.
Хам-Кам
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
Лиллестрём
 6 1 1 4 5 - 15 4
15.
КФУМ Осло
 6 0 4 2 6 - 11 4
16.
Сарпсборг-08
 6 1 0 5 4 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Мольде
 2:0 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 6 4 0 2 10 - 5 12
5.
Бранн
 6 3 3 0 11 - 6 12
6.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
8.
Хам-Кам
 8 2 3 3 12 - 10 9
9.
Викинг
 5 2 2 1 9 - 6 8
10.
Одд
 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 11 - 12 7
13.
ФК Кристиансунн
 7 1 2 4 8 - 12 5
14.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
16.
Тромсё
 0:2 4 0 1 3 1 - 7 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эриксен Кристиан I 7 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (1)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 5
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 4
Хам-Кам Куртович Виллиам 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хёугесунн Лейте Бруно 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Линнес Мартин сделал результативную передачу.
  • 33'
    Г О О О О Л - Эриксен Кристиан I забивает с левой ноги!
  • 16'
    Ловик Матиас получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Хагельскьер Андерс получил травму и заменен. Лунд Йенсен Вальдемар выходит на поле.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Мольде.
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Тромсё
Ничья
Мольде
9.46
4.10
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