Тур: 12. Стадион: Romsaa Arena. Главный судья: Daniel Higraff
0'
16' Желтая карточкаЛовик Матиас
0:1
33' ГолЭриксен Кристиан
0:2
61' ГолЛовик Матиас
78' Желтая карточкаAlbert Posiadala
90'+7
Ход матча
16'
33'
61'
0:2
78'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 7
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
585 Количество передач 572
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
17
Yaw
Paintsil
11
Йенсен
Рубен
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yaw PaintsilЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тромсё
Мольде
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед
32 матча
28.1%
21.9%
50%
9 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
25%
28.1%
46.9%
8 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
8 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.63
1.06
Среднее время на гол
55
84
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
2.06
1.63
Среднее время на гол
43
55
Всего голов
59
43
Голов в среднем за матч
1.84
1.34
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
48
66
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|4 (1)
|0.33
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0.17
|Йенсен Рубен
|2
|0.17
|Норхейм Рунар
|1
|0.08
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.08
|Vetle Skjaervik
|1
|0.08
|Tobias Guddal
|1
|0.08
|Jakob Napoleon Romsaas
|1
|0.08
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.08
|Енссен Андерс
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан I
|7
|0.54
|Эйкрем Магнус
|7
|0.54
|Хестад Эйрик
|3
|0.23
|Стеневик Халлдор
|2
|0.15
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.15
|Ловик Матиас
|2
|0.15
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.08
|Оланаре Аарон
|1
|0.08
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.08
|Коса Маркус Андреас
|1 (1)
|0.08
|Линнес Мартин
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|2
|1
|Йенсен Рубен
|2
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Норхейм Рунар
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Робертсен Йеспер
|1
|0
|Tobias Guddal
|1
|0
|Mamadou Barry
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Эриксен Кристиан I
|3
|0
|Амундсен Исак
|3
|0
|Ловик Матиас
|3
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
|Albert Posiadala
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Мольде
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
2
Тромсё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мольде
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
0
14
Тромсё
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Мольде
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
4
16
Голы по времени матча
Забито
14
12
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
5
36%
4
33%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Пропущено
13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
15%
1
20%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
1
8%
2
40%
76-90
Забито
1
17
0 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 6
11 Не забивали 6
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
100%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
15
29
3 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
6 Не забивали 0
0
0%
3
10%
1-15
2
13%
5
17%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
5
33%
5
17%
46-60
5
33%
7
24%
61-75
2
13%
3
10%
76-90
Пропущено
20
14
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
10%
2
14%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
3
15%
3
21%
61-75
2
10%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0
Тромсё - Русенборг 3:2 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0
Мольде
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4
Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё / Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё / Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0
Результаты матчей
Тромсё
Мольде
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
61
35
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
48
94
39
310
111
211
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|7 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (1)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|5 (2)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|5
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|4
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|4