Тур: 2. Стадион: Стадион Стейт Фарм.
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История личных встреч
Колумбия
Коста-Рика
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
1.75
0
Среднее время на гол
51
0
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Колумбия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лерма Хефферсон
|1
|1
|Муньос Даниэль
|1
|1
|Родригес Хамес
|0
|0
Коста-Рика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Колумбия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерма Хефферсон
|1
|0
Коста-Рика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальво Франсиско
|1
|0
|Угальде Манфред
|1
|0
Результаты матчей
Колумбия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коста-Рика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Колумбия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коста-Рика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Колумбия
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Колумбия - Парагвай 2:1 Колумбия - Боливия 3:0 США - Колумбия 1:5 Румыния - Колумбия 2:3
Испания - Колумбия 0:1 Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Германия - Колумбия 0:2 Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 США - Колумбия 0:0 Парагвай - Колумбия 0:2 Колумбия - Мексика 3:2
Коста-Рика
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бразилия - Коста-Рика 0:0 Гренада - Коста-Рика 0:3 Коста-Рика - Сент-Китс и Невис 4:0 Коста-Рика - Уругвай 0:0
Аргентина - Коста-Рика 3:1 Коста-Рика - Гондурас 3:1 Коста-Рика - Сальвадор 2:0 Панама - Коста-Рика 3:1 Коста-Рика - Панама 0:3 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Мексика - Коста-Рика 2:0 Коста-Рика - Мартиника 6:4 Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Панама 1:2 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Гватемала - Коста-Рика 1:0 Коста-Рика - Панама 0:1 Мартиника - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Германия 2:4
Результаты матчей
Колумбия
Коста-Рика
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Колумбия
Коста-Рика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
Группа D
- — Выход в плей-офф
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|2
|США
|Пулишич Кристиан
|1 (1)
|Уругвай
|Винья Матиас
|1 (1)
|Венесуэла
|Кадис Хондер
|1
|Венесуэла
|Бельо Эдуард
|1
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|1
|Перу
|Араухо Мигель
|1
|Чили
|Исла Маурисио
|1
|Чили
|Санчес Алексис
|1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|1
Прогнозы на матч Колумбия - Коста-Рика
Исход игры
Колумбия
86.5% (64)
Ничья
12.2% (9)
Коста-Рика
1.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.59% (31)
Меньше
54.41% (37)
Обе команды забьют
Да
58.82% (40)
Нет
41.18% (28)
Популярный счёт
2:1 Колумбия
36.5% (27)
2:0 Колумбия
23% (17)
1:0 Колумбия
14.9% (11)
1:1 Ничья
12.2% (9)
3:1 Колумбия
4.1% (3)
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