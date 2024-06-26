  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Америки 2024
Тур: 2. Стадион: .
Колумбия
FIFA #13
 
Позже
Коста-Рика
FIFA #52
Прогнозы 74
Колумбия 86.5% (64)
X 12.2% (9)
Коста-Рика 1.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Колумбия
Ничья
Коста-Рика
1.37
5.20
Реклама, ligastavok.ru
9.98
Все Коэффициенты

История личных встреч

Колумбия
Коста-Рика

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
3:1
КА
2:3
ТМС
1:0
КА
1:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

1.75
0

Среднее время на гол

51
0

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Колумбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лерма Хефферсон 1 1
Муньос Даниэль 1 1
Родригес Хамес 0 0
Коста-Рика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Колумбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерма Хефферсон 1 0
Коста-Рика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальво Франсиско 1 0
Угальде Манфред 1 0

Результаты матчей

Колумбия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коста-Рика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Колумбия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коста-Рика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колумбия
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Колумбия - Парагвай 2:1 Колумбия - Боливия 3:0 США - Колумбия 1:5 Румыния - Колумбия 2:3
Испания - Колумбия 0:1 Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Германия - Колумбия 0:2 Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 США - Колумбия 0:0 Парагвай - Колумбия 0:2 Колумбия - Мексика 3:2
Коста-Рика
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бразилия - Коста-Рика 0:0 Гренада - Коста-Рика 0:3 Коста-Рика - Сент-Китс и Невис 4:0 Коста-Рика - Уругвай 0:0
Аргентина - Коста-Рика 3:1 Коста-Рика - Гондурас 3:1 Коста-Рика - Сальвадор 2:0 Панама - Коста-Рика 3:1 Коста-Рика - Панама 0:3 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Мексика - Коста-Рика 2:0 Коста-Рика - Мартиника 6:4 Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Панама 1:2 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Гватемала - Коста-Рика 1:0 Коста-Рика - Панама 0:1 Мартиника - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Германия 2:4

Результаты матчей

Колумбия
Коста-Рика

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Колумбия
Коста-Рика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бразилия
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Коста-Рика
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Парагвай
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бразилия
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Парагвай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Коста-Рика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коста-Рика
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Бразилия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Колумбия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Парагвай
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 2
США Пулишич Кристиан 1 (1)
Уругвай Винья Матиас 1 (1)
Венесуэла Кадис Хондер 1
Венесуэла Бельо Эдуард 1
Весь список

Топ нарушителей
Эквадор Валенсия Эннер 1
Перу Араухо Мигель 1
Чили Исла Маурисио 1
Чили Санчес Алексис 1
Перу Самбрано Очандарте 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Колумбия - Коста-Рика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июня 2024, осталось 2 дня 13 часов 38 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 37 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 74
    Колумбия 86.5% (64)
    X 12.2% (9)
    Коста-Рика 1.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Колумбия
    Ничья
    Коста-Рика
    1.37
    5.20
    Реклама, ligastavok.ru
    9.98
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Колумбия - Коста-Рика онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Колумбия - Коста-Рика

    Исход игры
    Колумбия
    86.5% (64)
    Ничья
    12.2% (9)
    Коста-Рика
    1.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.59% (31)
    Меньше
    54.41% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    58.82% (40)
    Нет
    41.18% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Колумбия
    36.5% (27)
    2:0 Колумбия
    23% (17)
    1:0 Колумбия
    14.9% (11)
    1:1 Ничья
    12.2% (9)
    3:1 Колумбия
    4.1% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Колумбия
    Коста-Рика
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (26) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный