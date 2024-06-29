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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
3:0
Второй тайм: 55'
Орландо Сити
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
О'Тул
Кевин
6
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
10
Родригес
Сантьяго
88
Джонс
Малачи
16
Мартинес
Алонсо
31
Стедждухар
Мейсон
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
77
Ангуло
Иван
5
Араухо
Сесар
14
Лодейро
Николас
10
Торрес
Факундо
11
Охеда
Мартин
13
Макгуайр
Дункан
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Орландо Сити
4-4-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Орландо Сити

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы

24 матча

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
2:1
М
5:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:3
ОК
1:1
М
1:1
М
2:2
М
0:2
М
3:0
М
2:0
М
0:3
М
1:2
М
1:0
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
2:1
М
5:3
М
1:1

Голы

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

2.18
1.23

Среднее время на гол

41
73

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.15
1.18

Среднее время на гол

78
76

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

1.63
1.21

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

55
74

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Сантьяго 8 (2) 0.4
Мартинес Алонсо 6 0.3
Вольф Ханнес 4 0.2
Охеда Агустин 3 0.15
Фернандес Джулиан 2 0.1
Паркс Китон 2 0.1
О'Тул Кевин 1 0.05
Перея Андрес 1 0.05
Джонс Малачи 1 0.05
Бакрар Монсеф 1 0.05
Грей Тэйвон 0 0
Моралес Максимильяно 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгуайр Дункан 6 0.3
Торрес Факундо 5 (1) 0.25
Муриэль Луис 3 (1) 0.15
Ангуло Иван 2 0.1
Линн Джек 2 0.1
Лодейро Николас 1 0.05
Охеда Мартин 1 0.05
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.05
Брекало Давид 1 0.05
Рафаэл Дос Сантос 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 5 1
Паркс Китон 4 1
Родригес Сантьяго 5 0
Перея Андрес 4 0
Иленчич Митя 2 1
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Мартинс Тьяго II 2 0
Танасиевич Страхния 2 0
Грей Тэйвон 2 0
Моралес Максимильяно 1 0
Фернандес Джулиан 1 0
Вольф Ханнес 1 0
Охеда Агустин 1 0
Риса Бирк 1 0
Фриз Мэтт 1 0
Хаак Джастин 1 0
Мартинес Алонсо 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 7 0
Янссон Робин 5 0
Макгуайр Дункан 4 0
Вильдер Картахена 3 0
Ангуло Иван 3 0
Фелипе 3 0
Шлегель Родриго 1 1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Муриэль Луис 1 0
Торрес Факундо 1 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Орландо Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
5
Нью-Йорк Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Орландо Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

7
6
Нью-Йорк Сити
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
16% (3)
26% (5)
Орландо Сити
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
15

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

19
12
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
8
42%
5
42%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
17%
6
35%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
2
17%
5
29%
29%
61-75
3
25%
2
12%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
4
36%
1
7%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
1
9%
6
40%
76-90

Забито

26
22
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
6 Не забивали 8
3
12%
3
14%
1-15
3
12%
5
23%
16-30
6
23%
3
14%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
10
38%
6
27%
76-90

Пропущено

23
32
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
4
17%
8
25%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
3
13%
4
13%
31-45
7
30%
2
6%
46-60
3
13%
7
22%
61-75
4
17%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2
Орландо Сити
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0
Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Орландо Сити

Точный счет

2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:3
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
7
3
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
12
7
9
10
1.5
7
12
2
17
2.5
3
16
1
18
3.5
1
18
1
18
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 19 11 4 4 38 - 23 37
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 20 10 7 3 38 - 27 37
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 9 4 7 38 - 32 31
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 19 7 6 6 26 - 23 27
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 6 7 23 - 28 27
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 18 7 4 7 26 - 24 25
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 20 6 7 7 27 - 25 25
11.
Даллас
 Заявка 19 5 5 9 27 - 31 20
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 19 3 10 6 24 - 31 19
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 20 3 5 12 31 - 44 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 19 3 2 14 29 - 51 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 20 12 5 3 46 - 29 41
2.
Цинциннати
 Заявка 19 12 3 4 32 - 23 39
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 9 7 4 34 - 25 34
4.
Нью-Йорк Сити
 3:0 Заявка 20 10 2 8 29 - 23 32
5.
Шарлотт
 Заявка 20 9 5 6 23 - 20 32
6.
Коламбус Крю
 Заявка 17 8 6 3 29 - 17 30
7.
Нэшвилл
 Заявка 19 6 8 5 23 - 23 26
8.
Торонто
 Заявка 20 7 3 10 28 - 35 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 19 5 6 8 26 - 24 21
10.
Орландо Сити
 0:3 Заявка 20 5 6 9 23 - 34 21
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 4 8 7 31 - 31 20
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 6 1 10 17 - 30 19
13.
ФК Монреаль
 Заявка 19 4 7 8 26 - 41 19
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 20 4 7 9 26 - 37 19
15.
Чикаго Файр
 Заявка 19 4 6 9 23 - 34 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 6 1 2 20 - 8 19
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 4 3 2 20 - 15 15
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 5 1 13 - 7 14
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 3 5 20 - 23 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 2 1 6 11 - 19 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 3:0 Заявка 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
3.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
5.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Нэшвилл
 Заявка 11 4 5 2 17 - 12 17
7.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 19 - 16 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
14.
Орландо Сити
 0:3 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 1 8 18 - 32 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
2.
Интер Майами
 Заявка 9 6 2 1 18 - 13 20
3.
Коламбус Крю
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 5 1 18 - 13 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 0:3 Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Нью-Йорк Сити
 3:0 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
12.
Торонто
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 2 3 6 13 - 28 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 1 4 4 12 - 17 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (8)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Торонто Лонг Кевин 1 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 8
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Лодейро Николас уходит с поля. Кочевски Джорджио выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 60'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 56'
    Тейвон Грэй сделал результативную передачу.
  • 56'
    Г О О О О Л - Охеда Агустин бьет в цель!
  • 49'
    Тейвон Грэй сделал результативную передачу.
  • 49'
    Г О О О О Л - Вольф Ханнес бьет в цель!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Орландо Сити
4.10
Реклама, zenit.win
6.09
9.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити онлайн

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