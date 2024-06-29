Тур: 1. Стадион: Янки.
3:0
Второй тайм: 55'
Ход матча
15'
45'
2:0
45'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
88
Джонс
Малачи
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Джонс МалачиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
-
30 Фриман АлексЗащитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
- Нападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
-
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Орландо Сити
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы
24 матча
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
2.18
1.23
Среднее время на гол
41
73
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.15
1.18
Среднее время на гол
78
76
Всего голов
39
29
Голов в среднем за матч
1.63
1.21
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
55
74
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Сантьяго
|8 (2)
|0.4
|Мартинес Алонсо
|6
|0.3
|Вольф Ханнес
|4
|0.2
|Охеда Агустин
|3
|0.15
|Фернандес Джулиан
|2
|0.1
|Паркс Китон
|2
|0.1
|О'Тул Кевин
|1
|0.05
|Перея Андрес
|1
|0.05
|Джонс Малачи
|1
|0.05
|Бакрар Монсеф
|1
|0.05
|Грей Тэйвон
|0
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгуайр Дункан
|6
|0.3
|Торрес Факундо
|5 (1)
|0.25
|Муриэль Луис
|3 (1)
|0.15
|Ангуло Иван
|2
|0.1
|Линн Джек
|2
|0.1
|Лодейро Николас
|1
|0.05
|Охеда Мартин
|1
|0.05
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0.05
|Брекало Давид
|1
|0.05
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|5
|1
|Паркс Китон
|4
|1
|Родригес Сантьяго
|5
|0
|Перея Андрес
|4
|0
|Иленчич Митя
|2
|1
|Бакрар Монсеф
|3
|0
|Джонс Малачи
|3
|0
|Мартинс Тьяго II
|2
|0
|Танасиевич Страхния
|2
|0
|Грей Тэйвон
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|1
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|0
|Вольф Ханнес
|1
|0
|Охеда Агустин
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Фриз Мэтт
|1
|0
|Хаак Джастин
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|7
|0
|Янссон Робин
|5
|0
|Макгуайр Дункан
|4
|0
|Вильдер Картахена
|3
|0
|Ангуло Иван
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Шлегель Родриго
|1
|1
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Муриэль Луис
|1
|0
|Торрес Факундо
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Орландо Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
5
Нью-Йорк Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Орландо Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
7
6
Нью-Йорк Сити
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
16% (3)
26% (5)
Орландо Сити
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
15
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
19
12
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
8
42%
5
42%
76-90
Пропущено
12
17
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
17%
6
35%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
2
17%
5
29%
29%
61-75
3
25%
2
12%
76-90
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
4
36%
1
7%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
1
9%
6
40%
76-90
Забито
26
22
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
6 Не забивали 8
3
12%
3
14%
1-15
3
12%
5
23%
16-30
6
23%
3
14%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
10
38%
6
27%
76-90
Пропущено
23
32
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
4
17%
8
25%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
3
13%
4
13%
31-45
7
30%
2
6%
46-60
3
13%
7
22%
61-75
4
17%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2
Орландо Сити
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0
Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Орландо Сити
Точный счет
2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:3
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
73
37
19
19
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
27
45
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
127
910
712
217
316
118
118
118
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|38 - 23
|37
|2.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|38 - 27
|37
|4.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|38 - 32
|31
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 23
|27
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 33
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 28
|27
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 24
|25
|10.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|27 - 25
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 31
|20
|12.
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|24 - 31
|19
|13.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|31 - 44
|14
|14.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|29 - 51
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 29
|41
|2.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 23
|39
|3.
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|34 - 25
|34
|4.
|3:0 Заявка
|20
|10
|2
|8
|29 - 23
|32
|5.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|23 - 20
|32
|6.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 17
|30
|7.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|23 - 23
|26
|8.
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|28 - 35
|24
|9.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|26 - 24
|21
|10.
|0:3 Заявка
|20
|5
|6
|9
|23 - 34
|21
|11.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|31 - 31
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|17 - 30
|19
|13.
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|26 - 41
|19
|14.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|26 - 37
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 34
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|20 - 8
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 15
|15
|9.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|20 - 23
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|14.
|0:3 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 13
|9
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|18 - 32
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 13
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|0:3 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|3:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 28
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (8)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 7
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|8
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|8