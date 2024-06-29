Тур: 1. Стадион: OmaSP Stadion.
2:0
Перерыв
Ход матча
25'
33'
1:0
41'
2:0
26
Наамо
Дарио
10
Ханнола
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Наамо ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ханнола ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Мёммё ЭэтуПолузащитник
-
14 Лайне ЛауриНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Stevie Grieve
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Juho KiloПолузащитник
- Нападающий
-
77 Oliver WhyteНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Oliver Heino
-
-
-
-
Главный тренер: Энди Смит
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
Хака
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.22
Среднее время на гол
51
73
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.13
Среднее время на гол
67
80
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.53
1.18
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
58
76
Бомбардиры внутри турнира
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|0.5
|Kasper Paananen
|4
|0.29
|Карялайнен Расмус
|3
|0.21
|Ханнола Пюрю
|2
|0.14
|Фати Бабакар
|2
|0.14
|Fallou Ndiaye
|2
|0.14
|Valentin Gasc
|1
|0.07
|Пирес Келвин
|1
|0.07
|Salim Giabo Yussif
|1
|0.07
|Tuomas Kaukua
|0
|0
|Наамо Дарио
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|5
|0.38
|Maissa Fall
|4
|0.31
|Juho Kilo
|2
|0.15
|Imani Lanquedoc
|2
|0.15
|Oliver Whyte
|1
|0.08
|Магута Райан
|1
|0.08
|Фриберг Никлас
|1
|0.08
|Сейдиу Арлинд
|1
|0.08
|Marko Bacanin
|1
|0.08
|Мастокангас Элиас
|0
|0
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
Карточки
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Келвин
|5
|0
|Тикканен Вилле
|3
|0
|Арсало Маркус
|3
|0
|Valentin Gasc
|3
|0
|Fallou Ndiaye
|3
|0
|Jaime Moreno II
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|2
|0
|Фати Бабакар
|2
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Паунио Роопе
|1
|0
|Kingsley Ofori
|1
|0
|Salim Giabo Yussif
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|5
|0
|Oliver Whyte
|4
|0
|Maissa Fall
|4
|0
|Магута Райан
|2
|1
|Nicolas Gianini Dantas
|3
|0
|Nikolas Talo
|3
|0
|Мастокангас Элиас
|2
|0
|Патулидис Эвангелос
|2
|0
|Сийра Тууре
|1
|0
|Фриберг Никлас
|1
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Haymenn Bah-Traore
|1
|0
|Juho Kilo
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хака
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
2
СЯК Сейнайоки
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хака
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
11
СЯК Сейнайоки
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Хака
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
17%
2
33%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
1
10%
1
11%
76-90
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
4
44%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
3
43%
76-90
Забито
21
18
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
6
29%
4
22%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
5
24%
3
17%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
5%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
5
26%
2
13%
46-60
2
11%
4
25%
61-75
5
26%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1
ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2
Хака
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1
Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
Хака
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
СЯК Сейнайоки
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
43
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
102
67
57
49
210
112
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|26 - 14
|25
|2.
|14
|7
|4
|3
|24 - 15
|25
|3.
|2:0
|14
|7
|4
|3
|24 - 18
|25
|4.
|14
|7
|4
|3
|23 - 18
|25
|5.
|13
|6
|4
|3
|25 - 15
|22
|6.
|0:2
|13
|6
|3
|4
|18 - 18
|21
|7.
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|17 - 24
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|19 - 24
|12
|11.
|12
|1
|5
|6
|11 - 23
|8
|12.
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|2.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|3.
|0:2
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|18 - 12
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|8.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|10.
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|2.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|5.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|7.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|8.
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|9.
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|10.
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|11.
|7
|0
|3
|4
|12 - 18
|3
|12.
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|6
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 4