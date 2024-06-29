Тур: 1. Стадион: OmaSP Stadion.
2:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаПирес Келвин
1:0
33' ГолJaime Moreno II
2:0
41' ГолФати Бабакар
2:1
57' ГолNicolas Gianini Dantas
59' Желтая карточкаМастокангас Элиас
71' Желтая карточкаNikolas Talo
72' Желтая карточкаТикканен Вилле
72' Желтая карточкаФати Бабакар
90'+4
Ход матча
24'
33'
1:0
41'
2:0
57'
71'
72'
72'
26
Наамо
Дарио
10
Ханнола
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Наамо ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ханнола ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Мёммё ЭэтуПолузащитник
-
14 Лайне ЛауриНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Stevie Grieve
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Juho KiloПолузащитник
- Нападающий
-
77 Oliver WhyteНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Oliver Heino
-
-
-
-
Главный тренер: Энди Смит
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
Хака
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.22
Среднее время на гол
51
73
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.13
Среднее время на гол
67
80
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.53
1.18
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
58
76
Бомбардиры внутри турнира
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|0.5
|Kasper Paananen
|4
|0.29
|Карялайнен Расмус
|3
|0.21
|Ханнола Пюрю
|2
|0.14
|Фати Бабакар
|2
|0.14
|Fallou Ndiaye
|2
|0.14
|Valentin Gasc
|1
|0.07
|Пирес Келвин
|1
|0.07
|Salim Giabo Yussif
|1
|0.07
|Наамо Дарио
|0
|0
|Tuomas Kaukua
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|5
|0.38
|Maissa Fall
|4
|0.31
|Juho Kilo
|2
|0.15
|Imani Lanquedoc
|2
|0.15
|Oliver Whyte
|1
|0.08
|Магута Райан
|1
|0.08
|Фриберг Никлас
|1
|0.08
|Сейдиу Арлинд
|1
|0.08
|Nicolas Gianini Dantas
|1
|0.08
|Marko Bacanin
|1
|0.08
|Мастокангас Элиас
|0
|0
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
Карточки
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Келвин
|5
|0
|Тикканен Вилле
|4
|0
|Арсало Маркус
|3
|0
|Фати Бабакар
|3
|0
|Valentin Gasc
|3
|0
|Fallou Ndiaye
|3
|0
|Jaime Moreno II
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|2
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Паунио Роопе
|1
|0
|Kingsley Ofori
|1
|0
|Salim Giabo Yussif
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|5
|0
|Oliver Whyte
|4
|0
|Maissa Fall
|4
|0
|Nikolas Talo
|4
|0
|Магута Райан
|2
|1
|Мастокангас Элиас
|3
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|3
|0
|Патулидис Эвангелос
|2
|0
|Сийра Тууре
|1
|0
|Фриберг Никлас
|1
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Haymenn Bah-Traore
|1
|0
|Juho Kilo
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Хака
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
3
СЯК Сейнайоки
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хака
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
11
СЯК Сейнайоки
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Хака
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
11
14
Голы по времени матча
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
14%
2
29%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
5
45%
31-45
5
45%
1
9%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
1
9%
1
9%
76-90
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
4
44%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
3
43%
76-90
Забито
23
19
14 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
6
26%
4
21%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
2
9%
4
21%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
5
22%
3
16%
76-90
Пропущено
20
18
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
5%
2
11%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
20%
5
28%
31-45
6
30%
2
11%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
5
25%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1
ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2
Хака
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1
Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
Хака
Точный счет
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
СЯК Сейнайоки
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
53
43
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
112
77
58
410
211
113
112
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|6
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 4