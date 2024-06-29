  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
СЯК Сейнайоки
2:1
Конец матча
Хака
0'
24' Желтая карточка
Пирес Келвин
1:0
33' Гол
Jaime Moreno II
2:0
41' Гол
Фати Бабакар
2:1
57' Гол
Nicolas Gianini Dantas
59' Желтая карточка
Мастокангас Элиас
71' Желтая карточка
Nikolas Talo
72' Желтая карточка
Тикканен Вилле
72' Желтая карточка
Фати Бабакар
90'+4
1
Паунио
Роопе
26
Наамо
Дарио
4
Пирес
Келвин
17
Тикканен
Вилле
2
Фати
Бабакар
19
Tuomas
Kaukua
8
Valentin
Gasc
10
Ханнола
Пюрю
18
Арсало
Маркус
7
Карялайнен
Расмус
9
Jaime
Moreno
II
12
Лепола
Антон
3
Фриберг
Никлас
4
Ндам
Хассан
5
Nicolas
Gianini
Dantas
2
Nikolas
Talo
6
Guilherme
Morais
8
Сийра
Тууре
30
Juho
Kilo
7
Мастокангас
Элиас
77
Oliver
Whyte
17
Сейдиу
Арлинд
СЯК Сейнайоки
Хака

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
Хака

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

В
2:0
ТМК
2:0
В
1:0
В
2:1
В
2:0
В
2:2
В
1:1
В
4:0
В
4:0
В
1:4
В
1:1
ТМС
1:1
К
1:3
К
1:6
И
1:1
И
0:0
И
0:0

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.22

Среднее время на гол

51
73

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.13

Среднее время на гол

67
80

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.53
1.18

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

58
76

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 7 (1) 0.5
Kasper Paananen 4 0.29
Карялайнен Расмус 3 0.21
Ханнола Пюрю 2 0.14
Фати Бабакар 2 0.14
Fallou Ndiaye 2 0.14
Valentin Gasc 1 0.07
Пирес Келвин 1 0.07
Salim Giabo Yussif 1 0.07
Наамо Дарио 0 0
Tuomas Kaukua 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 5 0.38
Maissa Fall 4 0.31
Juho Kilo 2 0.15
Imani Lanquedoc 2 0.15
Oliver Whyte 1 0.08
Магута Райан 1 0.08
Фриберг Никлас 1 0.08
Сейдиу Арлинд 1 0.08
Nicolas Gianini Dantas 1 0.08
Marko Bacanin 1 0.08
Мастокангас Элиас 0 0
Haymenn Bah-Traore 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Келвин 5 0
Тикканен Вилле 4 0
Арсало Маркус 3 0
Фати Бабакар 3 0
Valentin Gasc 3 0
Fallou Ndiaye 3 0
Jaime Moreno II 2 0
Ханнола Пюрю 2 0
Родригес Мигель 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Паунио Роопе 1 0
Kingsley Ofori 1 0
Salim Giabo Yussif 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Morais 5 0
Oliver Whyte 4 0
Maissa Fall 4 0
Nikolas Talo 4 0
Магута Райан 2 1
Мастокангас Элиас 3 0
Nicolas Gianini Dantas 3 0
Патулидис Эвангелос 2 0
Сийра Тууре 1 0
Фриберг Никлас 1 0
Лепола Антон 1 0
Haymenn Bah-Traore 1 0
Juho Kilo 1 0
Imani Lanquedoc 1 0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Хака
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
3
СЯК Сейнайоки
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хака
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
11
СЯК Сейнайоки
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Хака
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

11
14

Голы по времени матча

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
14%
2
29%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
5
45%
31-45
5
45%
1
9%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
1
9%
1
9%
76-90

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
4
44%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
3
43%
76-90

Забито

23
19
14 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
6
26%
4
21%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
2
9%
4
21%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
5
22%
3
16%
76-90

Пропущено

20
18
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
5%
2
11%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
20%
5
28%
31-45
6
30%
2
11%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
5
25%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1
ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2
Хака
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1
Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
Хака

Точный счет

2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

СЯК Сейнайоки
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
4
3
3
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
2
7
7
1.5
5
8
4
10
2.5
2
11
1
13
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 14 7 4 3 26 - 14 25
2.
КуПС
 14 7 4 3 24 - 15 25
3.
СЯК Сейнайоки
 14 7 4 3 24 - 19 25
4.
ВПС
 14 7 4 3 23 - 18 25
5.
Ильвес
 13 6 4 3 25 - 15 22
6.
Хака
 13 6 3 4 19 - 18 21
7.
Мариехамн
 12 4 4 4 15 - 16 16
8.
Интер Турку
 14 4 3 7 18 - 24 15
9.
Гнистан
 13 3 4 6 17 - 24 13
10.
Оулу
 13 2 6 5 19 - 24 12
11.
Лахти
 12 1 5 6 11 - 23 8
12.
ЕИФ Экенас
 12 1 3 8 11 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
СЯК Сейнайоки
 8 5 2 1 15 - 10 17
3.
Хака
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
КуПС
 5 4 0 1 13 - 5 12
5.
ВПС
 7 3 3 1 13 - 9 12
6.
Ильвес
 7 3 2 2 18 - 12 11
7.
Интер Турку
 7 3 2 2 12 - 10 11
8.
Мариехамн
 6 2 3 1 9 - 7 9
9.
Оулу
 6 2 3 1 7 - 6 9
10.
Гнистан
 6 2 1 3 4 - 10 7
11.
ЕИФ Экенас
 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Лахти
 6 1 2 3 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 4 1 2 10 - 9 13
2.
КуПС
 9 3 4 2 11 - 10 13
3.
Ильвес
 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
ХИК
 6 2 2 2 10 - 8 8
5.
СЯК Сейнайоки
 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
7.
Хака
 6 2 1 3 7 - 11 7
8.
Гнистан
 7 1 3 3 13 - 14 6
9.
Интер Турку
 7 1 1 5 6 - 14 4
10.
Лахти
 6 0 3 3 4 - 12 3
11.
Оулу
 7 0 3 4 12 - 18 3
12.
ЕИФ Экенас
 6 0 1 5 6 - 14 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7
Гнистан Joakim Latonen 6
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 6
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Наамо Дарио сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Фати Бабакар бьет в цель!
    • 33'
      Фати Бабакар сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Jaime Moreno бьет в цель!
    • 24'
      Пирес Келвин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч СЯК Сейнайоки 2:1 Хака онлайн

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