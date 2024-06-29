  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 14.
Утсиктенс
2:3
Конец матча
Оддевольд
0'
0:1
3' Гол
Аль-Хамлави Ассад
7' Желтая карточка
Бук Робин
17' Желтая карточка
Фальцетас Александр
1:1
30' Гол
Фальцетас Александр
37' Желтая карточка
Аль-Хамлави Ассад
1:1
51' Не забитый пенальти
Лима Лукас
2:1
51' Гол
Фальцетас Александр
74' Желтая карточка
Predrag Randjelovic II
2:2
76' Гол
Каллудра Лиридон
85' Желтая карточка
Мохидин Аллан
2:3
87' Гол
Linus Tornblad
88' Желтая карточка
Пекальски Иво
90'+5
30
Хадая
Элиас
6
Erik
Westermark
33
Sebastian
Lagerlund
21
Родеблад
Лове
Кевин
13
Моенза
Малкольм
27
Мартинссон
Фредрик
15
Suleman
Zurmati
8
Фальцетас
Александр
11
Бук
Робин
20
Трпчевски
Филип
9
Лима
Лукас
33
Экман
Оскар
7
Filip
Karlin
21
Alexander
Almqvist
4
Philip
Engelbrektsson
12
Крезич
Даниэль
18
Gustav
Forssell
25
Kenan
Mehovic
10
Каллудра
Лиридон
5
Anton
Snibb
15
Аль-Хамлави
Ассад
17
Olle
Kjellman
Olblad
Утсиктенс
4-4-2
Оддевольд
3-5-2

История личных встреч

Утсиктенс
Оддевольд

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
4:2
ПД
1:4
ПД
1:3
ПД
4:1
ПД
0:1
ВД
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1
1.83

Среднее время на гол

90
49

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.55
1.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
49

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трпчевски Филип 5 (1) 0.36
Бук Робин 4 (1) 0.29
Лима Лукас 2 0.14
Фальцетас Александр 2 0.14
Albin Skoglund 2 0.14
Моенза Малкольм 1 0.07
Мартинссон Фредрик 0 0
Мохидин Аллан 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 6 (1) 0.43
Каллудра Лиридон 3 0.21
Gabriel Sandberg 2 0.14
Крезич Даниэль 1 0.07
Linus Tornblad 1 0.07
Olle Kjellman Olblad 1 0.07
Gustav Forssell 0 0
Oscar Berntsson 0 0
Anton Snibb 0 0
Adam Engelbrektsson 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальцетас Александр 5 0
Predrag Randjelovic II 5 0
Пекальски Иво 4 0
Брандт Йеспер 3 0
Мохидин Аллан 3 0
Albin Skoglund 3 0
Родеблад Лове Кевин 3 0
Бук Робин 2 0
Erik Westermark 2 0
Хадая Элиас 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Suleman Zurmati 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Oliver Gustafsson 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Лима Лукас 1 0
Mark Gorgos 1 0
Daniel Hermansson 1 0
Bosko Orovic 1 0
Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 3 0
Oscar Berntsson 2 0
Filip Karlin 2 0
Аль-Хамлави Ассад 2 0
Alexander Almqvist 2 0
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Крезич Даниэль 1 0
Anton Snibb 1 0
Viktor Krueger 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Gustav Forssell 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Оддевольд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
4
Утсиктенс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Оддевольд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
4
Утсиктенс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Оддевольд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
22%
5
56%
76-90

Пропущено

6
14
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
3
50%
2
14%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
60%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
2
12%
1
7%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
3
21%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
3
18%
8
57%
76-90

Пропущено

14
20
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
7%
5
25%
1-15
3
21%
3
15%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
6
43%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0
Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0
Оддевольд
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2
Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2

Результаты матчей

Утсиктенс
Оддевольд

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Оддевольд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
1
5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 13 9 3 1 24 - 10 30
2.
Дегерфорс
 14 7 5 2 26 - 15 26
3.
Сандвикен
 14 7 3 4 20 - 17 24
4.
Эстер
 13 6 5 2 20 - 10 23
5.
Браге
 14 6 4 4 18 - 12 22
6.
Хельсинборг
 14 5 5 4 14 - 15 20
7.
Треллеборг
 13 5 4 4 13 - 13 19
8.
Утсиктенс
 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Оддевольд
 14 4 5 5 15 - 19 17
10.
Эстерсунд
 13 4 4 5 12 - 15 16
11.
Эребру
 14 4 4 6 16 - 18 16
12.
Сковде АИК
 13 4 3 6 9 - 17 15
13.
Варберг БоИС
 14 4 3 7 17 - 22 15
14.
Гефле
 14 3 5 6 22 - 25 14
15.
Эргрюте
 13 2 4 7 18 - 23 10
16.
Сундсвалль
 14 2 3 9 11 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 5 1 0 13 - 4 16
2.
Дегерфорс
 7 5 1 1 17 - 8 16
3.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
4.
Эстер
 7 4 3 0 13 - 3 15
5.
Браге
 7 4 2 1 12 - 5 14
6.
Треллеборг
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Эстерсунд
 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
9.
Утсиктенс
 7 3 2 2 9 - 6 11
10.
Эребру
 7 3 2 2 10 - 8 11
11.
Варберг БоИС
 7 3 1 3 12 - 12 10
12.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
13.
Оддевольд
 6 2 3 1 6 - 5 9
14.
Сундсвалль
 7 2 2 3 8 - 11 8
15.
Сковде АИК
 7 2 2 3 3 - 6 8
16.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 6 3 1 2 8 - 9 10
3.
Дегерфорс
 7 2 4 1 9 - 7 10
4.
Сандвикен
 8 2 3 3 9 - 13 9
5.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Браге
 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Утсиктенс
 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Оддевольд
 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
Треллеборг
 6 2 1 3 4 - 6 7
10.
Сковде АИК
 6 2 1 3 6 - 11 7
11.
Эргрюте
 6 1 2 3 9 - 13 5
12.
Эстерсунд
 7 1 2 4 4 - 8 5
13.
Эребру
 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 5 - 10 5
15.
Гефле
 7 0 3 4 9 - 15 3
16.
Сундсвалль
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Браге Ieltsin Camoes 7 (4)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Дегерфорс Вукоевич Диян 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Утсиктенс Фальцетас Александр 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Утсиктенс 2:3 Оддевольд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный