Тур: 14.
0'
0:1
3' ГолАль-Хамлави Ассад
7' Желтая карточкаБук Робин
17' Желтая карточкаФальцетас Александр
1:1
30' ГолФальцетас Александр
37' Желтая карточкаАль-Хамлави Ассад
1:1
51' Не забитый пенальтиЛима Лукас
2:1
51' ГолФальцетас Александр
74' Желтая карточкаPredrag Randjelovic II
2:2
76' ГолКаллудра Лиридон
85' Желтая карточкаМохидин Аллан
2:3
87' ГолLinus Tornblad
88' Желтая карточкаПекальски Иво
90'+5
Ход матча
3'
7'
30'
51'
1:1
51'
76'
85'
87'
2:3
88'
30
Хадая
Элиас
11
Бук
Робин
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бук РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
История личных встреч
Утсиктенс
Оддевольд
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
1
1.83
Среднее время на гол
90
49
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.55
1.82
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
49
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трпчевски Филип
|5 (1)
|0.36
|Бук Робин
|4 (1)
|0.29
|Лима Лукас
|2
|0.14
|Фальцетас Александр
|2
|0.14
|Albin Skoglund
|2
|0.14
|Моенза Малкольм
|1
|0.07
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Мохидин Аллан
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|6 (1)
|0.43
|Каллудра Лиридон
|3
|0.21
|Gabriel Sandberg
|2
|0.14
|Крезич Даниэль
|1
|0.07
|Linus Tornblad
|1
|0.07
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0.07
|Gustav Forssell
|0
|0
|Oscar Berntsson
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
|Adam Engelbrektsson
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальцетас Александр
|5
|0
|Predrag Randjelovic II
|5
|0
|Пекальски Иво
|4
|0
|Брандт Йеспер
|3
|0
|Мохидин Аллан
|3
|0
|Albin Skoglund
|3
|0
|Родеблад Лове Кевин
|3
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Suleman Zurmati
|2
|0
|Sebastian Lagerlund
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
|Bosko Orovic
|1
|0
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|3
|0
|Oscar Berntsson
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0
|Alexander Almqvist
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Крезич Даниэль
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Gustav Forssell
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Оддевольд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
4
Утсиктенс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Оддевольд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
4
Утсиктенс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Оддевольд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
22%
5
56%
76-90
Пропущено
6
14
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
3
50%
2
14%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
60%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
2
12%
1
7%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
3
21%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
3
18%
8
57%
76-90
Пропущено
14
20
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
7%
5
25%
1-15
3
21%
3
15%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
6
43%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0
Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0
Оддевольд
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2
Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2
Результаты матчей
Утсиктенс
Оддевольд
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Оддевольд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
25
15
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
410
410
113
113
113
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (4)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|7 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Утсиктенс
|Фальцетас Александр
|5
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|5