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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 14.
Дегерфорс
4:1
Конец матча
Сандвикен
0'
1:0
16' Гол
Вукоевич Диян
2:0
27' Гол
Вукоевич Диян
3:0
45' Гол
Линдгрен Густав
4:0
52' Гол
Вукоевич Диян
4:1
57' Гол
Calvin Kabuye
82' Красная карточка
Alper Demirol
84' Желтая карточка
Kasper Harletun
84' Желтая карточка
Elias Pihlstrom
90'+6
1
Якобссон
Вилле
6
Валлин
Оскар
15
Моро
Насиру
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
18
Teo
Groenborg
4
Мартенссон
Йохан
21
Elias
Pihlstrom
8
Хольмен
Кевин
2
Mamadouba
Diaby
10
Вукоевич
Диян
9
Линдгрен
Густав
1
Якобссон
Феликс
4
Jonathan
Karlsson
23
Энгквист
Эмиль
17
Mamadou
Koyate
11
Martin
Springfeldt
21
Adam
Kiani
10
Ludwig
Thorell
29
Calvin
Kabuye
15
Джуниор
Джон
30
Amin
Al-Hamawi
8
Сёдерберг
Даниэль
Дегерфорс
3-5-2
Сандвикен
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдгрен Густав 7 (2) 0.5
Вукоевич Диян 7 0.5
Абдулла Пашанг 5 0.36
Хольмен Кевин 2 0.14
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.14
Mamadouba Diaby 1 0.07
Моро Насиру 1 0.07
Alper Demirol 1 0.07
Мартенссон Йохан 0 0
Бузаине Элиас 0 0
Adi Fisic 0 0
Elias Pihlstrom 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Bernardo Morgado 0 0
Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Calvin Kabuye 4 0.29
James Kirby 4 0.29
Джуниор Джон 3 0.21
Энгквист Эмиль 3 (2) 0.21
Amin Al-Hamawi 2 0.14
Martin Springfeldt 1 0.07
Сёдерберг Даниэль 1 0.07
Юсеф Мохаммед I 1 0.07
Liam Vaboe 1 0.07
Mohammed Sadat 0 0
Adam Kiani 0 0
Ludwig Thorell 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольссон Себастьян II 5 0
Mamadouba Diaby 3 1
Шауш Абделькарим Маммар 4 0
Alper Demirol 2 1
Bernardo Morgado 3 0
Моро Насиру 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Хольмен Кевин 2 0
Линдгрен Густав 2 0
Adi Fisic 2 0
Мартенссон Йохан 1 0
Вукоевич Диян 1 0
Якобссон Вилле 1 0
Elias Pihlstrom 1 0
Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Springfeldt 3 1
Сёдерберг Даниэль 3 0
Якобссон Феликс 1 1
Джуниор Джон 2 0
Mamadou Koyate 2 0
Calvin Kabuye 2 0
Adam Kiani 2 0
James Kirby 2 0
Jonathan Karlsson 1 0
Yannick Mukunzi 1 0
Kasper Harletun 1 0
Amin Al-Hamawi 1 0
Liam Vaboe 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сандвикен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
5
Дегерфорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сандвикен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

8
11
Дегерфорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сандвикен
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

18
9
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
4
22%
3
33%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
4
22%
2
22%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
43%
4
31%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
2
15%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
22%
1
9%
1-15
3
33%
3
27%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
5
45%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

27
20
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
0 Не забивали 4
2
7%
2
10%
1-15
9
33%
3
15%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
3
11%
3
15%
61-75
5
19%
7
35%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
29%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
6
43%
5
29%
29%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1
Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0
Сандвикен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1
Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1

Результаты матчей

Дегерфорс
Сандвикен

Точный счет

4:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Сандвикен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
2
3
4
2.5
2
4
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
1.5
Больше Меньше
8
6
3
11
2.5
2
12
2
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 13 9 3 1 24 - 10 30
2.
Дегерфорс
 14 7 5 2 26 - 15 26
3.
Сандвикен
 14 7 3 4 20 - 17 24
4.
Эстер
 13 6 5 2 20 - 10 23
5.
Браге
 14 6 4 4 18 - 12 22
6.
Хельсинборг
 14 5 5 4 14 - 15 20
7.
Треллеборг
 13 5 4 4 13 - 13 19
8.
Утсиктенс
 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Оддевольд
 14 4 5 5 15 - 19 17
10.
Эстерсунд
 13 4 4 5 12 - 15 16
11.
Эребру
 14 4 4 6 16 - 18 16
12.
Сковде АИК
 13 4 3 6 9 - 17 15
13.
Варберг БоИС
 14 4 3 7 17 - 22 15
14.
Гефле
 14 3 5 6 22 - 25 14
15.
Эргрюте
 13 2 4 7 18 - 23 10
16.
Сундсвалль
 14 2 3 9 11 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 5 1 0 13 - 4 16
2.
Дегерфорс
 7 5 1 1 17 - 8 16
3.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
4.
Эстер
 7 4 3 0 13 - 3 15
5.
Браге
 7 4 2 1 12 - 5 14
6.
Треллеборг
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Эстерсунд
 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
9.
Утсиктенс
 7 3 2 2 9 - 6 11
10.
Эребру
 7 3 2 2 10 - 8 11
11.
Варберг БоИС
 7 3 1 3 12 - 12 10
12.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
13.
Оддевольд
 6 2 3 1 6 - 5 9
14.
Сундсвалль
 7 2 2 3 8 - 11 8
15.
Сковде АИК
 7 2 2 3 3 - 6 8
16.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 6 3 1 2 8 - 9 10
3.
Дегерфорс
 7 2 4 1 9 - 7 10
4.
Сандвикен
 8 2 3 3 9 - 13 9
5.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Браге
 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Утсиктенс
 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Оддевольд
 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
Треллеборг
 6 2 1 3 4 - 6 7
10.
Сковде АИК
 6 2 1 3 6 - 11 7
11.
Эргрюте
 6 1 2 3 9 - 13 5
12.
Эстерсунд
 7 1 2 4 4 - 8 5
13.
Эребру
 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 5 - 10 5
15.
Гефле
 7 0 3 4 9 - 15 3
16.
Сундсвалль
 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Браге Ieltsin Camoes 7 (4)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Дегерфорс Вукоевич Диян 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Утсиктенс Фальцетас Александр 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Elias Pihlstroem сделал результативную передачу.
    • 46'
      Jonathan Karlsson уходит с поля. Kasper Harletun выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дегерфорс 4:1 Сандвикен онлайн

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