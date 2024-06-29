Тур: 14.
0'
1:0
16' ГолВукоевич Диян
2:0
27' ГолВукоевич Диян
3:0
45' ГолЛиндгрен Густав
4:0
52' ГолВукоевич Диян
4:1
57' ГолCalvin Kabuye
82' Красная карточкаAlper Demirol
84' Желтая карточкаKasper Harletun
84' Желтая карточкаElias Pihlstrom
90'+6
Ход матча
16'
27'
2:0
45'
52'
4:0
57'
4:1
82'
84'
84'
15
Моро
Насиру
21
Adam
Kiani
15
Джуниор
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Моро НасируЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Касси ЛюкПолузащитник
-
19 Бишис ДжеймиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Adi Fisic
-
-
Главный тренер: William Lundin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Adam KianiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдгрен Густав
|7 (2)
|0.5
|Вукоевич Диян
|7
|0.5
|Абдулла Пашанг
|5
|0.36
|Хольмен Кевин
|2
|0.14
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.14
|Mamadouba Diaby
|1
|0.07
|Моро Насиру
|1
|0.07
|Alper Demirol
|1
|0.07
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Adi Fisic
|0
|0
|Elias Pihlstrom
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Calvin Kabuye
|4
|0.29
|James Kirby
|4
|0.29
|Джуниор Джон
|3
|0.21
|Энгквист Эмиль
|3 (2)
|0.21
|Amin Al-Hamawi
|2
|0.14
|Martin Springfeldt
|1
|0.07
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.07
|Юсеф Мохаммед I
|1
|0.07
|Liam Vaboe
|1
|0.07
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
|Ludwig Thorell
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольссон Себастьян II
|5
|0
|Mamadouba Diaby
|3
|1
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0
|Alper Demirol
|2
|1
|Bernardo Morgado
|3
|0
|Моро Насиру
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Хольмен Кевин
|2
|0
|Линдгрен Густав
|2
|0
|Adi Fisic
|2
|0
|Мартенссон Йохан
|1
|0
|Вукоевич Диян
|1
|0
|Якобссон Вилле
|1
|0
|Elias Pihlstrom
|1
|0
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Сёдерберг Даниэль
|3
|0
|Якобссон Феликс
|1
|1
|Джуниор Джон
|2
|0
|Mamadou Koyate
|2
|0
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Jonathan Karlsson
|1
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Kasper Harletun
|1
|0
|Amin Al-Hamawi
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сандвикен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
5
Дегерфорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сандвикен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
8
11
Дегерфорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сандвикен
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
4
22%
3
33%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
43%
4
31%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
2
15%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
22%
1
9%
1-15
3
33%
3
27%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
5
45%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
27
20
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
0 Не забивали 4
2
7%
2
10%
1-15
9
33%
3
15%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
3
11%
3
15%
61-75
5
19%
7
35%
76-90
Пропущено
14
17
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
29%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
6
43%
5
29%
29%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
3
21%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1
Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0
Сандвикен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1
Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1
Результаты матчей
Дегерфорс
Сандвикен
Точный счет
4:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Сандвикен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
34
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
86
311
212
212
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (4)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|7 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Утсиктенс
|Фальцетас Александр
|5
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|5