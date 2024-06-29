Тур: 14.
1:3
Конец матча
0'
0:1
37' ГолКроон Самуэль
65' Желтая карточкаСаид Мохаммед
77' Желтая карточкаОлссон Деннис
77' Желтая карточкаВальгейрссон Вальгейр
1:1
79' ГолБенгтссон Йохан
1:2
81' ГолГваргис Питер
83' Желтая карточкаLucas Shlimon
89' Желтая карточкаНорд Густав
1:3
90' ГолХольмберг Карл
90'+6
Ход матча
37'
0:1
65'
77'
79'
1:1
81'
83'
89'
90'
1:3
17
Норд
Густав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Yaqub Finey
-
-
Главный тренер: Ion Doros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Adam BarkНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Сундсвалль
Эребру
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
22 матча
45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.73
1.36
Среднее время на гол
52
66
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.45
1.27
Среднее время на гол
61
70
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
1.59
1.32
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
56
68
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|4 (1)
|0.29
|Энгблум Понтус
|2
|0.14
|Бенгтссон Йохан
|2
|0.14
|Бурман Маркус
|1
|0.07
|Паломино Марсело
|1
|0.07
|Monir Jelassi
|1
|0.07
|Норд Густав
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|8 (2)
|0.57
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.14
|Саид Мохаммед
|2
|0.14
|Гваргис Питер
|1
|0.07
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.07
|Adam Bark
|1
|0.07
|Кроон Самуэль
|1
|0.07
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Бакман Виктор
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|2
|1
|Hugo Aviander
|3
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Худу Абдул Халик
|2
|0
|Monir Jelassi
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Форсберг Лукас
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Marc Manchon
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Ludvig Svanberg
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
|Yaqub Finey
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|0
|Lucas Shlimon
|5
|0
|Маккью Эрик
|3
|1
|Крона Себастьян
|2
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|2
|0
|Tobias Bjoernstad
|2
|0
|Хольмберг Карл
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Эребру
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
3
Сундсвалль
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Эребру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
1
10
Сундсвалль
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Эребру
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
3
50%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
4
40%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
2
50%
2
20%
76-90
Пропущено
13
8
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
6
46%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
31%
4
50%
76-90
Забито
13
16
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
23%
6
38%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
5
38%
5
31%
76-90
Пропущено
23
18
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
4
17%
1
6%
1-15
7
30%
1
6%
16-30
1
4%
3
17%
31-45
2
9%
3
17%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
8
35%
8
44%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2
Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1
Эребру
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1
Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0
Результаты матчей
Сундсвалль
Эребру
Точный счет
1:3
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
16
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
95
212
59
113
212
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (4)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|7 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Утсиктенс
|Фальцетас Александр
|5
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|5