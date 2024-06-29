  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 14.
Сундсвалль
1:3
Конец матча
Эребру
0'
0:1
37' Гол
Кроон Самуэль
65' Желтая карточка
Саид Мохаммед
77' Желтая карточка
Олссон Деннис
77' Желтая карточка
Вальгейрссон Вальгейр
1:1
79' Гол
Бенгтссон Йохан
1:2
81' Гол
Гваргис Питер
83' Желтая карточка
Lucas Shlimon
89' Желтая карточка
Норд Густав
1:3
90' Гол
Хольмберг Карл
90'+6
1
Ольссон
Йонас
XI
3
Monir
Jelassi
2
Kojo
Peprah
Oppeng
18
Форсберг
Лукас
5
Олссон
Деннис
6
Худу
Абдул
Халик
44
Стоянович-Фредин
Оливер
7
Бурман
Маркус
15
Паломино
Марсело
17
Норд
Густав
21
Энгблум
Понтус
1
Пальссон
Мальте
27
Вальгейрссон
Вальгейр
4
Маккью
Эрик
5
Модиг
Йеспер
2
Tobias
Bjoernstad
11
Кроон
Самуэль
7
Elias
Barsoum
6
Крона
Себастьян
8
Саид
Мохаммед
28
Adam
Bark
17
Хольмберг
Карл
Сундсвалль
4-2-3-1
Эребру
4-4-2

История личных встреч

Сундсвалль
Эребру

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

22 матча

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

С
0:1
С
2:2
А
0:0
А
1:2
А
2:1
ТМК
2:0
А
0:0
А
2:1
А
0:2
А
3:3
ТМК
3:1
А
3:1
А
1:0
ТМК
2:4
А
1:3
С
1:0
С
3:0
А
2:2
А
3:1
А
1:2
А
2:1
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.73
1.36

Среднее время на гол

52
66

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.45
1.27

Среднее время на гол

61
70

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

1.59
1.32

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

56
68

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 4 (1) 0.29
Энгблум Понтус 2 0.14
Бенгтссон Йохан 2 0.14
Бурман Маркус 1 0.07
Паломино Марсело 1 0.07
Monir Jelassi 1 0.07
Норд Густав 0 0
Олссон Деннис 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Форсберг Лукас 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 8 (2) 0.57
Tobias Bjoernstad 2 0.14
Саид Мохаммед 2 0.14
Гваргис Питер 1 0.07
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.07
Adam Bark 1 0.07
Кроон Самуэль 1 0.07
Модиг Йеспер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Бакман Виктор 0 0
Theodor Hansemon 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 2 1
Hugo Aviander 3 0
Олссон Деннис 2 0
Худу Абдул Халик 2 0
Monir Jelassi 2 0
Норд Густав 2 0
Форсберг Лукас 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Marc Manchon 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Ludvig Svanberg 1 0
Pontus Lindgren 1 0
Yaqub Finey 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальгейрссон Вальгейр 6 0
Lucas Shlimon 5 0
Маккью Эрик 3 1
Крона Себастьян 2 1
Саид Мохаммед 2 0
Модиг Йеспер 2 0
Гваргис Питер 2 0
Пальссон Мальте 2 0
Бергмарк Никлас 2 0
Tobias Bjoernstad 2 0
Хольмберг Карл 1 0
Adam Bark 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Бакман Виктор 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Эребру
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
3
Сундсвалль
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Эребру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

1
10
Сундсвалль
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Эребру
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
3
50%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
4
40%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Пропущено

13
8
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
6
46%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
31%
4
50%
76-90

Забито

13
16
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
23%
6
38%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
5
38%
5
31%
76-90

Пропущено

23
18
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
4
17%
1
6%
1-15
7
30%
1
6%
16-30
1
4%
3
17%
31-45
2
9%
3
17%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
8
35%
8
44%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2
Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1
Эребру
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1
Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0

Результаты матчей

Сундсвалль
Эребру

Точный счет

1:3
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
2
12
1.5
5
9
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 13 9 3 1 24 - 10 30
2.
Дегерфорс
 14 7 5 2 26 - 15 26
3.
Сандвикен
 14 7 3 4 20 - 17 24
4.
Эстер
 13 6 5 2 20 - 10 23
5.
Браге
 14 6 4 4 18 - 12 22
6.
Хельсинборг
 14 5 5 4 14 - 15 20
7.
Треллеборг
 13 5 4 4 13 - 13 19
8.
Утсиктенс
 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Оддевольд
 14 4 5 5 15 - 19 17
10.
Эстерсунд
 13 4 4 5 12 - 15 16
11.
Эребру
 14 4 4 6 16 - 18 16
12.
Сковде АИК
 13 4 3 6 9 - 17 15
13.
Варберг БоИС
 14 4 3 7 17 - 22 15
14.
Гефле
 14 3 5 6 22 - 25 14
15.
Эргрюте
 13 2 4 7 18 - 23 10
16.
Сундсвалль
 14 2 3 9 11 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 5 1 0 13 - 4 16
2.
Дегерфорс
 7 5 1 1 17 - 8 16
3.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
4.
Эстер
 7 4 3 0 13 - 3 15
5.
Браге
 7 4 2 1 12 - 5 14
6.
Треллеборг
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Эстерсунд
 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
9.
Утсиктенс
 7 3 2 2 9 - 6 11
10.
Эребру
 7 3 2 2 10 - 8 11
11.
Варберг БоИС
 7 3 1 3 12 - 12 10
12.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
13.
Оддевольд
 6 2 3 1 6 - 5 9
14.
Сундсвалль
 7 2 2 3 8 - 11 8
15.
Сковде АИК
 7 2 2 3 3 - 6 8
16.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 6 3 1 2 8 - 9 10
3.
Дегерфорс
 7 2 4 1 9 - 7 10
4.
Сандвикен
 8 2 3 3 9 - 13 9
5.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Браге
 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Утсиктенс
 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Оддевольд
 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
Треллеборг
 6 2 1 3 4 - 6 7
10.
Сковде АИК
 6 2 1 3 6 - 11 7
11.
Эргрюте
 6 1 2 3 9 - 13 5
12.
Эстерсунд
 7 1 2 4 4 - 8 5
13.
Эребру
 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 5 - 10 5
15.
Гефле
 7 0 3 4 9 - 15 3
16.
Сундсвалль
 7 0 1 6 3 - 14 1
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Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Браге Ieltsin Camoes 7 (4)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Дегерфорс Вукоевич Диян 7 (1)
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Утсиктенс Фальцетас Александр 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Модиг Йеспер сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Кроон Самуэль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сундсвалль 1:3 Эребру онлайн

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