Тур: 1. Стадион: Лахден.
0'
1:0
3' ГолИванович Люк
1:1
14' ГолMaksim Stjopin
26' Желтая карточкаКастро Пабло
30' Желтая карточкаВийтикко Микко
1:2
31' ГолПопович Антон
35' Желтая карточкаВирта Эмели
49' Желтая карточкаИванович Люк
66' Желтая карточкаАрифи Дони
Ход матча
3'
1:0
14'
1:1
26'
30'
31'
1:2
35'
49'
66'
26
Кастро
Пабло
10
Вирта
Эмели
15
Иванович
Люк
22
Мяенпя
Аапо
19
Oiva
Jukkola
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oiva JukkolaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Риски РоопеНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
История личных встреч
Лахти
Ильвес
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед
32 матча
28.1%
25%
46.9%
9 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.8%
46.9%
34.3%
6 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.4
0.88
Среднее время на гол
64
102
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.47
1.33
Среднее время на гол
61
67
Всего голов
46
35
Голов в среднем за матч
1.44
1.09
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
62
82
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванович Люк
|4
|0.31
|Colin Odutayo
|3 (1)
|0.23
|Лопес Майкл
|2 (1)
|0.15
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.08
|Кастро Пабло
|1
|0.08
|Коскинен Отсо
|1
|0.08
|Akseli Puukko
|0
|0
|Бабикер Асаад
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|5 (2)
|0.36
|Oiva Jukkola
|4
|0.29
|Риски Роопе
|4
|0.29
|Арифи Дони
|2
|0.14
|Попович Антон
|2
|0.14
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0.14
|Maksim Stjopin
|2
|0.14
|Улунду Винсент
|2
|0.14
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.07
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.07
|Миеттунен Тату
|1
|0.07
|Мяенпя Аапо
|1
|0.07
|Ветели Йоона
|0
|0
|Marius Soederbaeck
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|3
|1
|Samuel Pasanen
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Colin Odutayo
|3
|0
|Кастро Пабло
|2
|0
|Вирта Эмели
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Коскинен Отсо
|2
|0
|Фокс Дилан
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Вайнионпяя Матиас
|1
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Бабикер Асаад
|1
|0
|Akseli Puukko
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|4
|1
|Попович Антон
|5
|0
|Ветели Йоона
|5
|0
|Хаарала Сантери
|3
|1
|Пиккарайнен Юханэ
|4
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Виртанен Отсо
|1
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Риски Роопе
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ильвес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Лахти
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ильвес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
3
13
Лахти
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Ильвес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
11
3
9 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
4
18
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
50%
6
33%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
1
25%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
1
8%
5
42%
76-90
Забито
11
25
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
1
9%
2
8%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
3
27%
7
28%
31-45
3
27%
3
12%
46-60
3
27%
5
20%
61-75
0
0%
6
24%
76-90
Пропущено
23
15
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
17%
2
13%
1-15
5
22%
1
7%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
3
13%
4
27%
61-75
3
13%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2
Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5
Ильвес
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1
Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5
Результаты матчей
Лахти
Ильвес
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:6
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лахти
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
24
52
24
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
112
39
76
210
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|26 - 14
|25
|2.
|2:1
|14
|7
|4
|3
|27 - 16
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|24 - 15
|25
|4.
|14
|7
|4
|3
|24 - 19
|25
|5.
|14
|7
|4
|3
|23 - 18
|25
|6.
|13
|6
|3
|4
|19 - 18
|21
|7.
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|17 - 24
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|19 - 24
|12
|11.
|1:2
|13
|1
|5
|7
|12 - 25
|8
|12.
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|6.
|2:1
|7
|3
|2
|2
|18 - 12
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|8.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|10.
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|1:2
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|3.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|4.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|9.
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|10.
|1:2
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|11.
|7
|0
|3
|4
|12 - 18
|3
|12.
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|6
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 4