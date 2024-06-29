  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лахти
1:2
Второй тайм: 82'
Ильвес
0'
1:0
3' Гол
Иванович Люк
1:1
14' Гол
Maksim Stjopin
26' Желтая карточка
Кастро Пабло
30' Желтая карточка
Вийтикко Микко
1:2
31' Гол
Попович Антон
35' Желтая карточка
Вирта Эмели
49' Желтая карточка
Иванович Люк
66' Желтая карточка
Арифи Дони

Ход матча

3'
Иванович Люк
(Лопес Майкл)
1:0
14'
1:1
Maksim Stjopin
26'
Кастро Пабло
 
30'
Вийтикко Микко
 
31'
1:2
Попович Антон
35'
Вирта Эмели
 
49'
Иванович Люк
 
66'
 
Арифи Дони
68'
 
Улунду Винсент
Maksim Stjopin
80'
 
Риски Роопе
Marius Soederbaeck
81'
Marius Koenkkoelae
Коскинен Отсо
 
Лучшие коэффициенты
Лахти
Ничья
Ильвес
7.60
8.40
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Все Коэффициенты
1
Олувайеми
Джош
8
Riku
Selander
21
Вайнионпяя
Матиас
4
Вийтикко
Микко
26
Кастро
Пабло
16
Julius
Tauriainen
10
Вирта
Эмели
6
Samuel
Pasanen
11
Коскинен
Отсо
15
Иванович
Люк
9
Лопес
Майкл
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
8
Maksim
Stjopin
14
Попович
Антон
7
Ветели
Йоона
6
Арифи
Дони
19
Oiva
Jukkola
29
Хаарала
Сантери
17
Marius
Soederbaeck
Лахти
Ильвес

История личных встреч

Лахти
Ильвес

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

32 матча

28.1%
25%
46.9%
9 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.8%
46.9%
34.3%
6 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

В
0:0
В
1:5
В
3:2
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
3:2
В
1:0
В
3:1
В
3:1
В
3:2
К
1:2
В
1:0
В
1:0
В
0:1
В
0:0
В
2:0
К
2:2
В
2:1
В
0:0
В
1:1
К
0:2
В
0:0
В
3:2
В
2:0
В
1:2
В
3:1
В
2:1
КЛ
2:1
КЛ
2:1
КЛ
0:1
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.4
0.88

Среднее время на гол

64
102

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.47
1.33

Среднее время на гол

61
67

Всего голов

46
35

Голов в среднем за матч

1.44
1.09

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

62
82

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Люк 4 0.31
Colin Odutayo 3 (1) 0.23
Лопес Майкл 2 (1) 0.15
Julius Tauriainen 1 (1) 0.08
Кастро Пабло 1 0.08
Коскинен Отсо 1 0.08
Akseli Puukko 0 0
Бабикер Асаад 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 5 (2) 0.36
Oiva Jukkola 4 0.29
Риски Роопе 4 0.29
Арифи Дони 2 0.14
Попович Антон 2 0.14
Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0.14
Maksim Stjopin 2 0.14
Улунду Винсент 2 0.14
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.07
Аспегрен Фелипе 1 0.07
Миеттунен Тату 1 0.07
Мяенпя Аапо 1 0.07
Ветели Йоона 0 0
Marius Soederbaeck 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 3 1
Samuel Pasanen 4 0
Riku Selander 3 0
Colin Odutayo 3 0
Кастро Пабло 2 0
Вирта Эмели 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Коскинен Отсо 2 0
Фокс Дилан 1 0
Иванович Люк 1 0
Вайнионпяя Матиас 1 0
Олувайеми Джош 1 0
Бабикер Асаад 1 0
Akseli Puukko 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 4 1
Попович Антон 5 0
Ветели Йоона 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Пиккарайнен Юханэ 4 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Виртанен Отсо 1 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Риски Роопе 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Joonas Rantanen 1 0

Результаты матчей

Лахти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ильвес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Лахти
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ильвес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

3
13
Лахти
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Ильвес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

11
3
9 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

4
18
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
50%
6
33%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
1
25%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
1
8%
5
42%
76-90

Забито

11
25
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
1
9%
2
8%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
3
27%
7
28%
31-45
3
27%
3
12%
46-60
3
27%
5
20%
61-75
0
0%
6
24%
76-90

Пропущено

23
15
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
17%
2
13%
1-15
5
22%
1
7%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
3
13%
4
27%
61-75
3
13%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2
Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5
Ильвес
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1
Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5

Результаты матчей

Лахти
Ильвес

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:6
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лахти
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
5
2
2
4
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
11
2
3
9
1.5
7
6
2
10
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 14 7 4 3 26 - 14 25
2.
Ильвес
 2:1 14 7 4 3 27 - 16 25
3.
КуПС
 14 7 4 3 24 - 15 25
4.
СЯК Сейнайоки
 14 7 4 3 24 - 19 25
5.
ВПС
 14 7 4 3 23 - 18 25
6.
Хака
 13 6 3 4 19 - 18 21
7.
Мариехамн
 12 4 4 4 15 - 16 16
8.
Интер Турку
 14 4 3 7 18 - 24 15
9.
Гнистан
 13 3 4 6 17 - 24 13
10.
Оулу
 13 2 6 5 19 - 24 12
11.
Лахти
 1:2 13 1 5 7 12 - 25 8
12.
ЕИФ Экенас
 12 1 3 8 11 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
СЯК Сейнайоки
 8 5 2 1 15 - 10 17
3.
Хака
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
КуПС
 5 4 0 1 13 - 5 12
5.
ВПС
 7 3 3 1 13 - 9 12
6.
Ильвес
 2:1 7 3 2 2 18 - 12 11
7.
Интер Турку
 7 3 2 2 12 - 10 11
8.
Мариехамн
 6 2 3 1 9 - 7 9
9.
Оулу
 6 2 3 1 7 - 6 9
10.
Гнистан
 6 2 1 3 4 - 10 7
11.
ЕИФ Экенас
 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Лахти
 1:2 7 1 2 4 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 2:1 7 4 2 1 9 - 4 14
2.
ВПС
 7 4 1 2 10 - 9 13
3.
КуПС
 9 3 4 2 11 - 10 13
4.
ХИК
 6 2 2 2 10 - 8 8
5.
СЯК Сейнайоки
 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
7.
Хака
 6 2 1 3 7 - 11 7
8.
Гнистан
 7 1 3 3 13 - 14 6
9.
Интер Турку
 7 1 1 5 6 - 14 4
10.
Лахти
 1:2 6 0 3 3 4 - 12 3
11.
Оулу
 7 0 3 4 12 - 18 3
12.
ЕИФ Экенас
 6 0 1 5 6 - 14 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7
Гнистан Joakim Latonen 6
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 6
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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