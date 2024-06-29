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  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лахти
2:2
Конец матча
Ильвес
0'
1:0
3' Гол
Иванович Люк
1:1
14' Гол
Maksim Stjopin
26' Желтая карточка
Кастро Пабло
30' Желтая карточка
Вийтикко Микко
1:2
31' Гол
Попович Антон
35' Желтая карточка
Вирта Эмели
48' Желтая карточка
Иванович Люк
65' Желтая карточка
Арифи Дони
2:2
83' Гол
Лопес Майкл
83' Желтая карточка
Улунду Винсент
90' Желтая карточка
Ала-Мюллюмяки Лаури
90'+5
1
Олувайеми
Джош
8
Riku
Selander
21
Вайнионпяя
Матиас
4
Вийтикко
Микко
26
Кастро
Пабло
16
Julius
Tauriainen
10
Вирта
Эмели
6
Samuel
Pasanen
11
Коскинен
Отсо
15
Иванович
Люк
9
Лопес
Майкл
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
8
Maksim
Stjopin
14
Попович
Антон
7
Ветели
Йоона
6
Арифи
Дони
19
Oiva
Jukkola
29
Хаарала
Сантери
17
Marius
Soederbaeck
Лахти
Ильвес

История личных встреч

Лахти
Ильвес

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

32 матча

28.1%
25%
46.9%
9 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.8%
46.9%
34.3%
6 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

В
0:0
В
1:5
В
3:2
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
3:2
В
1:0
В
3:1
В
3:1
В
3:2
К
1:2
В
1:0
В
1:0
В
0:1
В
0:0
В
2:0
К
2:2
В
2:1
В
0:0
В
1:1
К
0:2
В
0:0
В
3:2
В
2:0
В
1:2
В
3:1
В
2:1
КЛ
2:1
КЛ
2:1
КЛ
0:1
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.4
0.88

Среднее время на гол

64
102

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.47
1.33

Среднее время на гол

61
67

Всего голов

46
35

Голов в среднем за матч

1.44
1.09

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

62
82

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Люк 4 0.31
Лопес Майкл 3 (1) 0.23
Colin Odutayo 3 (1) 0.23
Julius Tauriainen 1 (1) 0.08
Кастро Пабло 1 0.08
Коскинен Отсо 1 0.08
Akseli Puukko 0 0
Бабикер Асаад 0 0
Samuel Pasanen 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 5 (2) 0.36
Oiva Jukkola 4 0.29
Риски Роопе 4 0.29
Попович Антон 2 0.14
Арифи Дони 2 0.14
Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0.14
Maksim Stjopin 2 0.14
Улунду Винсент 2 0.14
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.07
Аспегрен Фелипе 1 0.07
Миеттунен Тату 1 0.07
Мяенпя Аапо 1 0.07
Ветели Йоона 0 0
Marius Soederbaeck 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 3 1
Samuel Pasanen 4 0
Riku Selander 3 0
Colin Odutayo 3 0
Кастро Пабло 2 0
Вирта Эмели 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Коскинен Отсо 2 0
Фокс Дилан 1 0
Иванович Люк 1 0
Вайнионпяя Матиас 1 0
Олувайеми Джош 1 0
Бабикер Асаад 1 0
Akseli Puukko 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 5 1
Попович Антон 5 0
Ветели Йоона 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Пиккарайнен Юханэ 4 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0
Виртанен Отсо 1 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Риски Роопе 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Улунду Винсент 1 0
Joonas Rantanen 1 0

Результаты матчей

Лахти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ильвес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4
Лахти
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ильвес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

3
13
Лахти
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ильвес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

9
17

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Пропущено

13
5
11 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
4
31%
1
20%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Забито

4
18
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
50%
6
33%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
1
25%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
1
8%
5
42%
76-90

Забито

13
27
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
2
15%
3
11%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
3
23%
8
30%
30%
31-45
3
23%
3
11%
46-60
3
23%
5
19%
61-75
1
8%
6
22%
76-90

Пропущено

25
17
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
5
20%
3
18%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
6
24%
2
12%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
3
12%
4
24%
61-75
3
12%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2
Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5
Ильвес
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1
Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5

Результаты матчей

Лахти
Ильвес

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:6
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:6
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лахти
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
5
2
2
5
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
12
2
4
9
1.5
8
6
2
11
2.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 14 7 4 3 26 - 14 25
2.
КуПС
 14 7 4 3 24 - 15 25
3.
СЯК Сейнайоки
 14 7 4 3 24 - 19 25
4.
ВПС
 14 7 4 3 23 - 18 25
5.
Ильвес
 14 6 5 3 27 - 17 23
6.
Хака
 13 6 3 4 19 - 18 21
7.
Мариехамн
 12 4 4 4 15 - 16 16
8.
Интер Турку
 14 4 3 7 18 - 24 15
9.
Гнистан
 13 3 4 6 17 - 24 13
10.
Оулу
 13 2 6 5 19 - 24 12
11.
Лахти
 13 1 6 6 13 - 25 9
12.
ЕИФ Экенас
 12 1 3 8 11 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
СЯК Сейнайоки
 8 5 2 1 15 - 10 17
3.
Хака
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
КуПС
 5 4 0 1 13 - 5 12
5.
ВПС
 7 3 3 1 13 - 9 12
6.
Ильвес
 7 3 2 2 18 - 12 11
7.
Интер Турку
 7 3 2 2 12 - 10 11
8.
Мариехамн
 6 2 3 1 9 - 7 9
9.
Оулу
 6 2 3 1 7 - 6 9
10.
Гнистан
 6 2 1 3 4 - 10 7
11.
Лахти
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
ЕИФ Экенас
 6 1 2 3 5 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 4 1 2 10 - 9 13
2.
КуПС
 9 3 4 2 11 - 10 13
3.
Ильвес
 7 3 3 1 9 - 5 12
4.
ХИК
 6 2 2 2 10 - 8 8
5.
СЯК Сейнайоки
 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
7.
Хака
 6 2 1 3 7 - 11 7
8.
Гнистан
 7 1 3 3 13 - 14 6
9.
Интер Турку
 7 1 1 5 6 - 14 4
10.
Лахти
 6 0 3 3 4 - 12 3
11.
Оулу
 7 0 3 4 12 - 18 3
12.
ЕИФ Экенас
 6 0 1 5 6 - 14 1
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7
Гнистан Joakim Latonen 6
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Вирта Эмели получил желтую карточку от судьи
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