Тур: 1. Стадион: Лахден.
0'
1:0
3' ГолИванович Люк
1:1
14' ГолMaksim Stjopin
26' Желтая карточкаКастро Пабло
30' Желтая карточкаВийтикко Микко
1:2
31' ГолПопович Антон
35' Желтая карточкаВирта Эмели
48' Желтая карточкаИванович Люк
65' Желтая карточкаАрифи Дони
2:2
83' ГолЛопес Майкл
83' Желтая карточкаУлунду Винсент
90' Желтая карточкаАла-Мюллюмяки Лаури
90'+5
Ход матча
3'
1:0
14'
1:1
26'
30'
31'
35'
48'
65'
83'
2:2
83'
26
Кастро
Пабло
10
Вирта
Эмели
15
Иванович
Люк
22
Мяенпя
Аапо
19
Oiva
Jukkola
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oiva JukkolaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Риски РоопеНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
История личных встреч
Лахти
Ильвес
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед
32 матча
28.1%
25%
46.9%
9 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.8%
46.9%
34.3%
6 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.4
0.88
Среднее время на гол
64
102
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.47
1.33
Среднее время на гол
61
67
Всего голов
46
35
Голов в среднем за матч
1.44
1.09
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
62
82
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванович Люк
|4
|0.31
|Лопес Майкл
|3 (1)
|0.23
|Colin Odutayo
|3 (1)
|0.23
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.08
|Кастро Пабло
|1
|0.08
|Коскинен Отсо
|1
|0.08
|Akseli Puukko
|0
|0
|Бабикер Асаад
|0
|0
|Samuel Pasanen
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|5 (2)
|0.36
|Oiva Jukkola
|4
|0.29
|Риски Роопе
|4
|0.29
|Попович Антон
|2
|0.14
|Арифи Дони
|2
|0.14
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0.14
|Maksim Stjopin
|2
|0.14
|Улунду Винсент
|2
|0.14
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.07
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.07
|Миеттунен Тату
|1
|0.07
|Мяенпя Аапо
|1
|0.07
|Ветели Йоона
|0
|0
|Marius Soederbaeck
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|3
|1
|Samuel Pasanen
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Colin Odutayo
|3
|0
|Кастро Пабло
|2
|0
|Вирта Эмели
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Коскинен Отсо
|2
|0
|Фокс Дилан
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Вайнионпяя Матиас
|1
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Бабикер Асаад
|1
|0
|Akseli Puukko
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|5
|1
|Попович Антон
|5
|0
|Ветели Йоона
|5
|0
|Хаарала Сантери
|3
|1
|Пиккарайнен Юханэ
|4
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0
|Виртанен Отсо
|1
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Риски Роопе
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
|Улунду Винсент
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ильвес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
4
Лахти
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ильвес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
3
13
Лахти
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ильвес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
9
17
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Пропущено
13
5
11 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
4
31%
1
20%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
15%
1
20%
76-90
Забито
4
18
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
50%
6
33%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
1
25%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
1
8%
5
42%
76-90
Забито
13
27
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
2
15%
3
11%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
3
23%
8
30%
30%
31-45
3
23%
3
11%
46-60
3
23%
5
19%
61-75
1
8%
6
22%
76-90
Пропущено
25
17
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
5
20%
3
18%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
6
24%
2
12%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
3
12%
4
24%
61-75
3
12%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2
Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5
Ильвес
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1
Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5
Результаты матчей
Лахти
Ильвес
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:6
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:6
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лахти
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
34
52
25
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
122
49
86
211
410
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7
|Гнистан
|Joakim Latonen
|6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|6