Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
1:2
Второй тайм: 77'
0'
0:1
6' ГолСтрауд Джаред
14' Желтая карточкаДахоме Кристиан
20' Вторая желтая карточкаДахоме Кристиан
23' Желтая карточкаСантуш Педру
1:1
24' ПенальтиМаноэль Элиас
28' Желтая карточкаДонкор Рональд
1:2
45' ГолСантуш Педру
52' Желтая карточкаРодригес Мартин IV
70' Желтая карточкаБёрк Кори
Ход матча
6'
0:1
14'
20'
23'
24'
1:1
28'
45'
1:2
70'
18
Мира
Райан
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
- Основной состав
-
18 Мира РайанВратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед
30 матчей
80%
20%
24 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
46.7%
3.3%
15 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
73.7%
26.3%
0 побед 14 ничьих 7 побед
49 матчей
49%
24.5%
26.5%
24 победы 12 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.6%
46.9%
22.5%
15 побед 23 ничьи 11 побед
Второй тайм
40.8%
44.9%
14.3%
20 побед 22 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
45
Голов в среднем за матч
1.45
1.67
Среднее время на гол
61
54
Всего голов
37
15
Голов в среднем за матч
1.37
0.68
Среднее время на гол
65
132
Всего голов
69
60
Голов в среднем за матч
1.41
1.22
Тотал матчей
2.5
44
Больше 90%
Меньше 10%
5
31
Больше 63%
Меньше 37%
18
21
Больше 43%
Меньше 57%
28
15
Больше 31%
Меньше 69%
34
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
Среднее время на гол
63
73
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|9 (1)
|0.43
|Форсберг Эмиль
|6 (3)
|0.29
|Маноэль Элиас
|5 (1)
|0.24
|Харпер Кэмерон
|4
|0.19
|Ванзейр Данте
|2
|0.1
|Кармона Викельман
|2
|0.1
|Амайя Фрэнки
|1
|0.05
|Толкин Джон
|1
|0.05
|Бёрк Кори
|1
|0.05
|Рейес Андрес
|1
|0.05
|Гьенгор Деннис
|1
|0.05
|Холл Джулиан
|1
|0.05
|Нилис Шон
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|14 (2)
|0.67
|Страуд Джаред
|2
|0.1
|Клих Матеуш
|2 (2)
|0.1
|Сантуш Педру
|2
|0.1
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0.1
|Бартлетт Лукас
|1
|0.05
|Маррелл Джейкоб
|1
|0.05
|Дахоме Кристиан
|1
|0.05
|Маквей Кристофер
|1
|0.05
|Пирани Габриэл
|1
|0.05
|Флетчер Кристиан
|1
|0.05
|Эррера Аарон
|0
|0
|Бирнбом Стив
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|6
|1
|Эйле Ноа
|4
|1
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Нилис Шон
|2
|1
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Рейес Андрес
|1
|1
|Толкин Джон
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
|Донкор Рональд
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дахоме Кристиан
|8
|1
|Бентеке Кристиан
|6
|1
|Клих Матеуш
|7
|0
|Эррера Аарон
|5
|0
|Сантуш Педру
|3
|1
|Хопкинс Джексон
|4
|0
|Пелтола Матти
|2
|1
|Акинмбони Матаи
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Страуд Джаред
|3
|0
|Бартлетт Лукас
|3
|0
|Бирнбом Стив
|2
|0
|Антли Коннер
|2
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0
|Родригес Мартин IV
|2
|0
|Пирани Габриэл
|2
|0
|Маррелл Джейкоб
|2
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Таббс Гаррисон
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
7
Нью-Йорк Ред Буллз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Ди Си Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
13
11
Нью-Йорк Ред Буллз
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Ди Си Юнайтед
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
16
Упущенные победы
14
18
Голы по времени матча
Забито
18
11
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
13 Не забивали 15
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
4
22%
2
18%
61-75
4
22%
1
9%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
4
29%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
40%
3
21%
76-90
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
0
0%
3
19%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
5
31%
4
25%
76-90
Пропущено
20
22
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
6
30%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
3
15%
5
23%
46-60
7
35%
2
9%
61-75
3
15%
8
36%
76-90
Забито
34
27
12 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
2
6%
3
11%
1-15
5
15%
4
15%
16-30
5
15%
8
30%
30%
31-45
8
24%
2
7%
46-60
5
15%
5
19%
61-75
9
26%
5
19%
76-90
Пропущено
25
36
9 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 18
7
28%
3
8%
1-15
1
4%
6
17%
16-30
1
4%
6
17%
31-45
4
16%
5
14%
46-60
7
28%
5
14%
61-75
5
20%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2
ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
2:2
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
4 раза 20%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
101
54
56
45
110
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
54
65
45
110
18
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
155
119
911
515
218
317
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|38 - 23
|37
|2.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|38 - 27
|37
|4.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|38 - 32
|31
|5.
|1:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|27 - 23
|30
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 33
|27
|8.
|0:1 Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 29
|27
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 24
|25
|10.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|27 - 25
|25
|11.
|0:0 Заявка
|20
|5
|6
|9
|27 - 31
|21
|12.
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|24 - 31
|19
|13.
|1:0 Заявка
|21
|4
|5
|12
|32 - 44
|17
|14.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|29 - 51
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|21
|12
|6
|3
|46 - 29
|42
|2.
|0:0 Заявка
|20
|12
|4
|4
|32 - 23
|40
|3.
|1:2 Заявка
|21
|9
|7
|5
|35 - 27
|34
|4.
|5:1 Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 18
|33
|5.
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|30 - 25
|32
|6.
|0:1 Заявка
|21
|9
|5
|7
|23 - 21
|32
|7.
|0:0 Заявка
|20
|6
|9
|5
|23 - 23
|27
|8.
|1:1 Заявка
|21
|7
|4
|10
|29 - 36
|25
|9.
|1:1 Заявка
|20
|5
|7
|8
|27 - 25
|22
|10.
|2:1 Заявка
|21
|5
|7
|9
|28 - 38
|22
|11.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|25 - 35
|21
|12.
|2:2 Заявка
|20
|4
|9
|7
|33 - 33
|21
|13.
|2:2 Заявка
|20
|4
|8
|8
|28 - 43
|20
|14.
|1:5 Заявка
|18
|6
|1
|11
|18 - 35
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 34
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|20 - 8
|19
|4.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|5.
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|8.
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 15
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|12.
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|21 - 23
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|23 - 14
|22
|2.
|0:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|3.
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|4.
|1:2 Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|5.
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|17 - 12
|18
|6.
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|7.
|5:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|1:1 Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|20 - 17
|12
|10.
|2:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|11.
|2:2 Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 15
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|1:5 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|2:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|3.
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|1:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|18 - 32
|4
|14.
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 12
|23
|2.
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 13
|21
|3.
|5:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|2:2 Заявка
|10
|3
|6
|1
|20 - 15
|15
|5.
|1:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 21
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|1:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|0:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|10.
|2:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|11.
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|12.
|1:5 Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|13.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|14.
|2:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 28
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (8)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|8