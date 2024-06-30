  1. Футбол
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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
1:2
Второй тайм: 77'
Ди Си Юнайтед
0'
0:1
6' Гол
Страуд Джаред
14' Желтая карточка
Дахоме Кристиан
20' Вторая желтая карточка
Дахоме Кристиан
23' Желтая карточка
Сантуш Педру
1:1
24' Пенальти
Маноэль Элиас
28' Желтая карточка
Донкор Рональд
1:2
45' Гол
Сантуш Педру
52' Желтая карточка
Родригес Мартин IV
70' Желтая карточка
Бёрк Кори
18
Мира
Райан
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
2
Гьенгор
Деннис
48
Донкор
Рональд
19
Кармона
Викельман
17
Харпер
Кэмерон
11
Маноэль
Элиас
13
Ванзейр
Данте
1
Миллер
Тайлер
22
Эррера
Аарон
3
Бартлетт
Лукас
4
Пелтола
Матти
11
Дахоме
Кристиан
21
Ку-Дипьетро
Теодор
43
Клих
Матеуш
7
Сантуш
Педру
8
Страуд
Джаред
17
Маррелл
Джейкоб
14
Родригес
Мартин
IV
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2
Ди Си Юнайтед
3-4-3

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед

30 матчей

80%
20%
24 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
46.7%
3.3%
15 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
0 побед 14 ничьих 7 побед

49 матчей

49%
24.5%
26.5%
24 победы 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.6%
46.9%
22.5%
15 побед 23 ничьи 11 побед

Второй тайм

40.8%
44.9%
14.3%
20 побед 22 ничьи 7 побед

История матчей

М
1:4
М
3:5
М
1:0
ОК
1:0
М
0:0
М
4:1
ОК
0:3
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
0:0
М
1:2
М
3:3
М
1:0
М
0:1
М
1:2
М
3:3
М
2:0
М
2:2
М
2:2
М
2:0
М
1:0
М
0:1
М
3:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
2:0
М
1:0
М
2:0
М
1:0
М
2:1
М
0:2
М
0:0
М
0:1
М
2:2
М
2:3
М
0:1
М
0:4
М
0:0
М
0:2
М
2:0
ОК
5:3
М
2:3
М
0:0
М
4:1
М
4:1

Голы

Всего голов

32
45

Голов в среднем за матч

1.45
1.67

Среднее время на гол

61
54

Всего голов

37
15

Голов в среднем за матч

1.37
0.68

Среднее время на гол

65
132

Всего голов

69
60

Голов в среднем за матч

1.41
1.22

Тотал матчей

2.5
44
Больше 90%
Меньше 10%
5
31
Больше 63%
Меньше 37%
18
21
Больше 43%
Меньше 57%
28
15
Больше 31%
Меньше 69%
34
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
47

Среднее время на гол

63
73

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 9 (1) 0.43
Форсберг Эмиль 6 (3) 0.29
Маноэль Элиас 5 (1) 0.24
Харпер Кэмерон 4 0.19
Ванзейр Данте 2 0.1
Кармона Викельман 2 0.1
Амайя Фрэнки 1 0.05
Толкин Джон 1 0.05
Бёрк Кори 1 0.05
Рейес Андрес 1 0.05
Гьенгор Деннис 1 0.05
Холл Джулиан 1 0.05
Нилис Шон 0 0
Эйле Ноа 0 0
Нилис Дилан 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 14 (2) 0.67
Страуд Джаред 2 0.1
Клих Матеуш 2 (2) 0.1
Сантуш Педру 2 0.1
Ку-Дипьетро Теодор 2 0.1
Бартлетт Лукас 1 0.05
Маррелл Джейкоб 1 0.05
Дахоме Кристиан 1 0.05
Маквей Кристофер 1 0.05
Пирани Габриэл 1 0.05
Флетчер Кристиан 1 0.05
Эррера Аарон 0 0
Бирнбом Стив 0 0
Антли Коннер 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 6 1
Эйле Ноа 4 1
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Нилис Шон 2 1
Харпер Кэмерон 3 0
Рейес Андрес 1 1
Толкин Джон 2 0
Кармона Викельман 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Бёрк Кори 1 0
Нилис Дилан 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0
Донкор Рональд 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дахоме Кристиан 8 1
Бентеке Кристиан 6 1
Клих Матеуш 7 0
Эррера Аарон 5 0
Сантуш Педру 3 1
Хопкинс Джексон 4 0
Пелтола Матти 2 1
Акинмбони Матаи 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Страуд Джаред 3 0
Бартлетт Лукас 3 0
Бирнбом Стив 2 0
Антли Коннер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Родригес Мартин IV 2 0
Пирани Габриэл 2 0
Маррелл Джейкоб 2 0
Флетчер Кристиан 1 0
Таббс Гаррисон 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
7
Нью-Йорк Ред Буллз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Ди Си Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

13
11
Нью-Йорк Ред Буллз
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Ди Си Юнайтед
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
16

Упущенные победы

14
18

Голы по времени матча

Забито

18
11
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
13 Не забивали 15
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
4
22%
2
18%
61-75
4
22%
1
9%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
4
29%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
40%
3
21%
76-90

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
0
0%
3
19%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
5
31%
4
25%
76-90

Пропущено

20
22
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
6
30%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
3
15%
5
23%
46-60
7
35%
2
9%
61-75
3
15%
8
36%
76-90

Забито

34
27
12 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
2
6%
3
11%
1-15
5
15%
4
15%
16-30
5
15%
8
30%
30%
31-45
8
24%
2
7%
46-60
5
15%
5
19%
61-75
9
26%
5
19%
76-90

Пропущено

25
36
9 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 18
7
28%
3
8%
1-15
1
4%
6
17%
16-30
1
4%
6
17%
31-45
4
16%
5
14%
46-60
7
28%
5
14%
61-75
5
20%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2
ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
2:2
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
4 раза 20%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
10
1
5
4
1.5
5
6
4
5
2.5
1
10
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
4
6
5
1.5
4
5
1
10
2.5
1
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
15
5
11
9
1.5
9
11
5
15
2.5
2
18
3
17
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 19 11 4 4 38 - 23 37
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 20 10 7 3 38 - 27 37
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 9 4 7 38 - 32 31
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 20 8 6 6 27 - 23 30
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
8.
Остин
 0:1 Заявка 21 7 6 8 23 - 29 27
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 18 7 4 7 26 - 24 25
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 20 6 7 7 27 - 25 25
11.
Даллас
 0:0 Заявка 20 5 6 9 27 - 31 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 19 3 10 6 24 - 31 19
13.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 21 4 5 12 32 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 19 3 2 14 29 - 51 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 21 12 6 3 46 - 29 42
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 20 12 4 4 32 - 23 40
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
4.
Коламбус Крю
 5:1 Заявка 18 9 6 3 34 - 18 33
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 20 10 2 8 30 - 25 32
6.
Шарлотт
 0:1 Заявка 21 9 5 7 23 - 21 32
7.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 20 6 9 5 23 - 23 27
8.
Торонто
 1:1 Заявка 21 7 4 10 29 - 36 25
9.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 20 5 7 8 27 - 25 22
10.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 21 5 7 9 28 - 38 22
11.
Орландо Сити
 Заявка 20 5 6 9 25 - 35 21
12.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 20 4 9 7 33 - 33 21
13.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 20 4 8 8 28 - 43 20
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:5 Заявка 18 6 1 11 18 - 35 19
15.
Чикаго Файр
 Заявка 19 4 6 9 23 - 34 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 6 1 2 20 - 8 19
4.
Даллас
 0:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 13 18
5.
Остин
 0:1 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
8.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 4 3 2 20 - 15 15
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 5 1 13 - 7 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 11 3 3 5 21 - 23 12
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 2 1 6 11 - 19 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 7 1 3 23 - 14 22
2.
Шарлотт
 0:1 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
3.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 10 6 3 1 19 - 7 21
5.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 12 4 6 2 17 - 12 18
6.
Цинциннати
 0:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
7.
Коламбус Крю
 5:1 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 1:1 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 11 3 3 5 20 - 17 12
10.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
11.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 9 2 5 2 15 - 15 11
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:5 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
3.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 0:1 Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 1 8 18 - 32 4
14.
Даллас
 0:0 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 Заявка 10 7 2 1 19 - 12 23
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 13 21
3.
Коламбус Крю
 5:1 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 10 3 6 1 20 - 15 15
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 3 4 14 - 21 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
9.
Шарлотт
 0:1 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
10.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
11.
Торонто
 1:1 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:5 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
14.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 11 2 3 6 13 - 28 9
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 1 4 4 12 - 17 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (8)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 8
Весь список
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    • Лучшие коэффициенты
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Ничья
    Ди Си Юнайтед
    5.40
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    4.50
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    6.30
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    Ди Си Юнайтед
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