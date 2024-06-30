Тур: 1. Стадион: Джилетт.
1:5
Второй тайм: 81'
0'
1:0
9' ГолБоатенг Эммануль
1:1
17' ГолЭрнандес Хуан
1:2
42' ГолАрфстен Макс
45' Желтая карточкаАмундсен Мальте
1:3
45' ГолРосси Диего
1:4
72' ГолКамашо Руди
1:5
79' ГолМорейра Стивен
Ход матча
9'
1:0
17'
42'
1:2
45'
45'
1:3
64'
72'
1:4
79'
1:5
31
Ивачич
Альяз
12
Лима
Ник
24
Джонс
Дехуан
29
Бак
Ноуэл
14
Харкс
Иэн
27
Арфстен
Макс
25
Завадски
Шон
10
Росси
Диего
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
12 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
-
25 Завадски ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Защитник
-
16 Хабрун ТахаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус Крю
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед
40 матчей
30%
22.5%
47.5%
12 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
25%
42.5%
32.5%
10 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
10 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.25
1.05
Среднее время на гол
72
85
Всего голов
30
28
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
55
49
Голов в среднем за матч
1.38
1.23
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
27
Больше 68%
Меньше 33%
13
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
65
73
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|5
|0.28
|Вриони Джакомо
|5
|0.28
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.11
|Чанкалай Томас
|2
|0.11
|Байрактаревич Есмир
|2
|0.11
|Хиль Начо
|1
|0.06
|Бак Ноуэл
|1
|0.06
|Борреро Дилан
|0
|0
|Полстер Мэтт
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|10 (1)
|0.56
|Росси Диего
|5 (1)
|0.28
|Кристиан Рамирез
|3
|0.17
|Арфстен Макс
|3
|0.17
|Рассел-Роу Джейсен
|3
|0.17
|Моррис Эйдан
|2
|0.11
|Фарси Мохамед
|2
|0.11
|Хинестроза Марино
|2
|0.11
|Морейра Стивен
|1
|0.06
|Завадски Шон
|1
|0.06
|Йебоа Яв
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Вриони Джакомо
|4
|1
|Кесслер Генри
|5
|0
|Арреага Хавьер
|4
|0
|Харкс Иэн
|4
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Ивачич Альяз
|2
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Борреро Дилан
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Лима Ник
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|4
|0
|Камашо Руди
|3
|0
|Росси Диего
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|1
|Йебоа Яв
|2
|0
|Завадски Шон
|2
|0
|Шульте Патрик
|2
|0
|Джонс Деррик
|0
|1
|Нагбе Дарлингтон
|1
|0
|Буш Ивен
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Коламбус Крю
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
4
Нью-Инглэнд Революшн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Коламбус Крю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
5
13
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Коламбус Крю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
8
15
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
3
20%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
2
14%
4
36%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
5
45%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
5
36%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Пропущено
16
6
4 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
4
25%
3
50%
61-75
5
31%
1
17%
76-90
Забито
17
29
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
2
12%
1
3%
1-15
4
24%
4
14%
16-30
4
24%
4
14%
31-45
1
6%
7
24%
46-60
3
18%
7
24%
61-75
3
18%
6
21%
76-90
Пропущено
30
17
9 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
7%
2
12%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
5
17%
4
24%
31-45
6
20%
1
6%
46-60
5
17%
3
18%
61-75
10
33%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1
Коламбус Крю
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0
Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус Крю
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
18
44
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
35
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
413
98
116
512
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|38 - 23
|37
|2.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|38 - 27
|37
|4.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|38 - 32
|31
|5.
|1:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|27 - 23
|30
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 33
|27
|8.
|0:1 Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 29
|27
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 24
|25
|10.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|27 - 25
|25
|11.
|0:0 Заявка
|20
|5
|6
|9
|27 - 31
|21
|12.
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|24 - 31
|19
|13.
|1:0 Заявка
|21
|4
|5
|12
|32 - 44
|17
|14.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|29 - 51
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|21
|12
|6
|3
|46 - 29
|42
|2.
|0:0 Заявка
|20
|12
|4
|4
|32 - 23
|40
|3.
|1:2 Заявка
|21
|9
|7
|5
|35 - 27
|34
|4.
|5:1 Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 18
|33
|5.
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|30 - 25
|32
|6.
|0:1 Заявка
|21
|9
|5
|7
|23 - 21
|32
|7.
|0:0 Заявка
|20
|6
|9
|5
|23 - 23
|27
|8.
|1:1 Заявка
|21
|7
|4
|10
|29 - 36
|25
|9.
|1:1 Заявка
|20
|5
|7
|8
|27 - 25
|22
|10.
|2:1 Заявка
|21
|5
|7
|9
|28 - 38
|22
|11.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|25 - 35
|21
|12.
|2:2 Заявка
|20
|4
|9
|7
|33 - 33
|21
|13.
|2:2 Заявка
|20
|4
|8
|8
|28 - 43
|20
|14.
|1:5 Заявка
|18
|6
|1
|11
|18 - 35
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 34
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|20 - 8
|19
|4.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|5.
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|8.
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 15
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|12.
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|21 - 23
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|23 - 14
|22
|2.
|0:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|3.
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|4.
|1:2 Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|5.
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|17 - 12
|18
|6.
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|7.
|5:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|1:1 Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|20 - 17
|12
|10.
|2:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|11.
|2:2 Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 15
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|1:5 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|2:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|3.
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|1:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|18 - 32
|4
|14.
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 12
|23
|2.
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 13
|21
|3.
|5:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|2:2 Заявка
|10
|3
|6
|1
|20 - 15
|15
|5.
|1:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 21
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|1:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|0:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|10.
|2:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|11.
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|12.
|1:5 Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|13.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|14.
|2:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 28
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (8)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|8