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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
1:5
Конец матча
Коламбус Крю
0'
1:0
9' Гол
Боатенг Эммануль
1:1
17' Гол
Эрнандес Хуан
1:2
42' Гол
Арфстен Макс
45' Желтая карточка
Амундсен Мальте
1:3
45' Гол
Росси Диего
1:4
72' Гол
Камашо Руди
1:5
80' Гол
Морейра Стивен
90'+5
31
Ивачич
Альяз
12
Лима
Ник
3
Арреага
Хавьер
2
Ромни
Дейв
24
Джонс
Дехуан
29
Бак
Ноуэл
8
Полстер
Мэтт
14
Харкс
Иэн
47
Байрактаревич
Есмир
9
Вриони
Джакомо
18
Боатенг
Эммануль
II
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
23
Фарси
Мохамед
27
Арфстен
Макс
25
Завадски
Шон
6
Нагбе
Дарлингтон
17
Кристиан
Рамирез
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-3
Коламбус Крю
3-4-2-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус Крю

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед

40 матчей

30%
22.5%
47.5%
12 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

25%
42.5%
32.5%
10 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
10 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

М
1:2
М
1:1
М
0:0
М
2:2
М
1:1
М
2:2
М
1:0
М
1:0
М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
0:2
М
3:1
М
2:1
М
0:0
М
3:1
М
2:4
М
2:1
М
1:0
М
1:2
М
0:1
М
3:2
М
0:2
М
2:0
М
4:3
М
0:0
М
0:3
М
3:1
М
2:2
М
3:2
М
0:1
М
0:1
М
0:1
М
4:0
М
0:1
М
2:3

Голы

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.25
1.05

Среднее время на гол

72
85

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

55
49

Голов в среднем за матч

1.38
1.23

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
27
Больше 68%
Меньше 33%
13
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

65
73

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 5 0.28
Вриони Джакомо 5 0.28
Боатенг Эммануль II 2 0.11
Чанкалай Томас 2 0.11
Байрактаревич Есмир 2 0.11
Хиль Начо 1 0.06
Бак Ноуэл 1 0.06
Борреро Дилан 0 0
Полстер Мэтт 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 10 (1) 0.56
Росси Диего 5 (1) 0.28
Кристиан Рамирез 3 0.17
Арфстен Макс 3 0.17
Рассел-Роу Джейсен 3 0.17
Моррис Эйдан 2 0.11
Фарси Мохамед 2 0.11
Морейра Стивен 2 0.11
Хинестроза Марино 2 0.11
Завадски Шон 1 0.06
Камашо Руди 1 0.06
Йебоа Яв 0 0
Амундсен Мальте 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 6 0
Вриони Джакомо 4 1
Кесслер Генри 5 0
Арреага Хавьер 4 0
Харкс Иэн 4 0
Чанкалай Томас 4 0
Хиль Карлес 3 0
Ивачич Альяз 2 0
Хиль Начо 2 0
Борреро Дилан 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Лима Ник 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 4 0
Камашо Руди 3 0
Росси Диего 3 0
Эрнандес Хуан 1 1
Йебоа Яв 2 0
Завадски Шон 2 0
Шульте Патрик 2 0
Джонс Деррик 0 1
Нагбе Дарлингтон 1 0
Буш Ивен 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Коламбус Крю
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
4
Нью-Инглэнд Революшн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Коламбус Крю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

5
13
Нью-Инглэнд Революшн
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Коламбус Крю
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

9
17

Голы по времени матча

Забито

9
20
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
4
20%
16-30
3
33%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
1
11%
3
15%
61-75
1
11%
4
20%
76-90

Пропущено

19
12
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
5%
2
17%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
4
21%
4
33%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
32%
5
42%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
5
36%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Пропущено

16
6
4 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
4
25%
3
50%
61-75
5
31%
1
17%
76-90

Забито

18
34
11 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
3
17%
1
3%
1-15
4
22%
5
15%
16-30
4
22%
6
18%
31-45
1
6%
7
21%
46-60
3
17%
8
24%
61-75
3
17%
7
21%
76-90

Пропущено

35
18
12 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
2
6%
3
17%
1-15
3
9%
1
6%
16-30
7
20%
4
22%
31-45
6
17%
1
6%
46-60
6
17%
3
17%
61-75
11
31%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1
Коламбус Крю
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0
Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус Крю

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
9
1.5
4
4
1
9
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
5
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
3
4
14
1.5
10
8
1
17
2.5
6
12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 20 12 4 4 39 - 23 40
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 21 10 8 3 38 - 27 38
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 21 9 4 8 38 - 33 31
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 20 8 6 6 27 - 23 30
6.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 20 8 6 6 31 - 29 30
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
8.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
9.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 21 6 8 7 27 - 25 26
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 19 7 4 8 26 - 26 25
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 20 4 10 6 26 - 31 22
12.
Даллас
 Заявка 20 5 5 10 27 - 32 20
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 4 5 12 33 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 20 3 3 14 29 - 51 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 21 13 5 3 48 - 30 44
2.
Цинциннати
 Заявка 20 13 3 4 33 - 23 42
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 9 8 4 36 - 27 35
4.
Коламбус Крю
 Заявка 18 9 6 3 34 - 18 33
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 20 10 2 8 30 - 25 32
6.
Шарлотт
 Заявка 21 9 5 7 23 - 21 32
7.
Нэшвилл
 Заявка 20 6 8 6 24 - 25 26
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 6 6 8 28 - 25 24
9.
Торонто
 Заявка 21 7 3 11 29 - 37 24
10.
ФК Монреаль
 Заявка 20 5 7 8 30 - 43 22
11.
Орландо Сити
 Заявка 20 5 6 9 25 - 35 21
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 4 8 8 33 - 35 20
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 21 4 8 9 28 - 39 20
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 6 1 11 18 - 35 19
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 20 4 7 9 23 - 34 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 11 9 2 0 27 - 8 29
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 6 1 2 20 - 8 19
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
6.
Даллас
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
10.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 10 3 6 1 13 - 7 15
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
13.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 7 1 3 23 - 14 22
3.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
4.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
5.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
7.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
10.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 4 2 17 - 15 13
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 4 5 3 16 - 14 17
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 10 4 2 4 16 - 18 14
6.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 12 4 2 6 20 - 21 14
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 9 1 5 3 15 - 19 8
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 10 1 1 8 18 - 32 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 8 1 1 20 - 12 25
2.
Интер Майами
 Заявка 10 7 2 1 20 - 14 23
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 5 2 20 - 17 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 3 4 14 - 21 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
9.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
12.
Торонто
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 2 3 6 13 - 28 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (8)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 8
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Коламбус Крю онлайн

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