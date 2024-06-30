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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
2:2
Второй тайм: 80'
Филадельфия Юнион
0'
0:1
29' Гол
Салливан Куинн
1:1
36' Гол
Мартинес Хосеф
1:2
41' Гол
Буэно Хесус
2:2
56' Гол
Дюк Брайс
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
25
Корбо
Габриэле
3
Хоакин
Соса
22
Тейшейра
Руан
44
Эдвардс
Рахим
10
Дюк
Брайс
19
Салиба
Натан
14
Сунуси
Ибрахим
28
Вильсен
Жюль-Антони
17
Мартинес
Хосеф
76
Рик
Эндрю
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
33
Салливан
Куинн
31
Флэк
Леон
20
Буэно
Хесус
16
МакГлинн
Джек
25
Донован
Крис
28
Барибо
Тай
ФК Монреаль
3-4-2-1
Филадельфия Юнион
4-4-2

История личных встреч

ФК Монреаль
Филадельфия Юнион

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

29 матчей

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

М
2:2
М
3:0
М
3:2
М
1:1
М
1:2
М
2:2
М
1:1
М
2:1
М
1:4
М
4:0
М
3:0
М
1:4
М
0:2
М
0:3
М
2:1
М
3:3
М
1:1
М
5:1
М
1:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
2:1
М
0:0
М
5:3
М
2:0
М
2:1

Голы

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

2.07
1.4

Среднее время на гол

43
64

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.6
1.43

Среднее время на гол

56
63

Всего голов

53
41

Голов в среднем за матч

1.83
1.41

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

49
63

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сунуси Ибрахим 6 0.3
Ласситер Ариэль 3 0.15
Мартинес Хосеф 3 0.15
Коккаро Матиас 3 (2) 0.15
Вильсен Жюль-Антони 2 0.1
Шуаньер Матьё 2 (1) 0.1
Пьетт Самюэль 1 0.05
Янков Доминик 1 0.05
Дюк Брайс 1 0.05
Фернандо Алварез 1 0.05
Тойе Мейсон 1 0.05
Опоку Квадво 1 0.05
Тейшейра Руан 0 0
Эдвардс Рахим 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Хоакин Соса 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 10 (3) 0.5
Уре Микаэль 6 0.3
Карранса Хулиан 6 0.3
Салливан Куинн 2 0.1
МакГлинн Джек 2 0.1
Бедойя Алехандро 2 0.1
Буэно Хесус 2 0.1
Барибо Тай 2 0.1
Вагнер Кай 1 0.05
Харриэль Натан 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Рафанелло Жереми 0 0
Флэк Леон 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэмпбелл Джордж 6 0
Ласситер Ариэль 4 1
Пьетт Самюэль 5 0
Шуаньер Матьё 5 0
Эдвардс Рахим 3 1
Салиба Натан 3 1
Янков Доминик 4 0
Уотерман Джоэл 4 0
Хоакин Соса 3 0
Коккаро Матиас 2 0
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Фернандо Алварез 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиотт Джек 4 1
Бедойя Алехандро 5 0
Карранса Хулиан 5 0
Лоу Дэмион 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Вагнер Кай 4 0
Газдаг Даниэль 3 0
МакГлинн Джек 3 0
Харриэль Натан 3 0
Уре Микаэль 2 0
Флэк Леон 2 0
Салливан Куинн 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Семмле Оливер 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Филадельфия Юнион
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
10
ФК Монреаль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Филадельфия Юнион
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

25
14

Упущенные победы

7
6
ФК Монреаль
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Филадельфия Юнион
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

28
16

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

13
18
10 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
6
46%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
1
8%
6
33%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
3
23%
5
38%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
4
36%
2
15%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
7
54%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Пропущено

30
18
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
10%
3
17%
1-15
5
17%
2
11%
16-30
3
10%
5
28%
31-45
7
23%
3
17%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
10
33%
3
17%
76-90

Забито

24
31
15 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 6
8 Не забивали 3
6
25%
3
10%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
6
25%
3
10%
31-45
1
4%
10
32%
46-60
6
25%
5
16%
61-75
2
8%
8
26%
76-90

Пропущено

43
31
17 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
3
7%
4
13%
1-15
8
19%
4
13%
16-30
6
14%
7
23%
31-45
10
23%
8
26%
46-60
3
7%
3
10%
61-75
13
30%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2
ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2
Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1

Результаты матчей

ФК Монреаль
Филадельфия Юнион

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
2:3
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
5 раз 26%
1:2
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
2
9 раз 47%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
3
1.5
5
5
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
1
4
7
1.5
7
2
2
9
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
16
3
9
10
1.5
12
7
3
16
2.5
3
16
1
18
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 19 11 4 4 38 - 23 37
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 20 10 7 3 38 - 27 37
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 9 4 7 38 - 32 31
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 20 8 6 6 27 - 23 30
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
8.
Остин
 0:1 Заявка 21 7 6 8 23 - 29 27
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 18 7 4 7 26 - 24 25
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 20 6 7 7 27 - 25 25
11.
Даллас
 0:0 Заявка 20 5 6 9 27 - 31 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 19 3 10 6 24 - 31 19
13.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 21 4 5 12 32 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 19 3 2 14 29 - 51 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 21 12 6 3 46 - 29 42
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 20 12 4 4 32 - 23 40
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
4.
Коламбус Крю
 5:1 Заявка 18 9 6 3 34 - 18 33
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 20 10 2 8 30 - 25 32
6.
Шарлотт
 0:1 Заявка 21 9 5 7 23 - 21 32
7.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 20 6 9 5 23 - 23 27
8.
Торонто
 1:1 Заявка 21 7 4 10 29 - 36 25
9.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 20 5 7 8 27 - 25 22
10.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 21 5 7 9 28 - 38 22
11.
Орландо Сити
 Заявка 20 5 6 9 25 - 35 21
12.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 20 4 9 7 33 - 33 21
13.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 20 4 8 8 28 - 43 20
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:5 Заявка 18 6 1 11 18 - 35 19
15.
Чикаго Файр
 Заявка 19 4 6 9 23 - 34 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 6 1 2 20 - 8 19
4.
Даллас
 0:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 13 18
5.
Остин
 0:1 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
8.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 4 3 2 20 - 15 15
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 5 1 13 - 7 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 11 3 3 5 21 - 23 12
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 2 1 6 11 - 19 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 7 1 3 23 - 14 22
2.
Шарлотт
 0:1 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
3.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 10 6 3 1 19 - 7 21
5.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 12 4 6 2 17 - 12 18
6.
Цинциннати
 0:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
7.
Коламбус Крю
 5:1 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 1:1 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 11 3 3 5 20 - 17 12
10.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
11.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 9 2 5 2 15 - 15 11
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:5 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
3.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 0:1 Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 1 8 18 - 32 4
14.
Даллас
 0:0 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 Заявка 10 7 2 1 19 - 12 23
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 13 21
3.
Коламбус Крю
 5:1 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 10 3 6 1 20 - 15 15
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 3 4 14 - 21 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
9.
Шарлотт
 0:1 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
10.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
11.
Торонто
 1:1 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:5 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
14.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 11 2 3 6 13 - 28 9
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 1 4 4 12 - 17 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (8)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Флэк Леон сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Буэно Хесус бьет в цель!
  • 36'
    Брюс Дьюк сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
  • 29'
    Харриэль Натан сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Салливан Куинн бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    ФК Монреаль
    Ничья
    Филадельфия Юнион
    3.95
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