Тур: 1. Стадион: Сапуто.
2:2
Второй тайм: 80'
0'
0:1
29' ГолСалливан Куинн
1:1
36' ГолМартинес Хосеф
1:2
41' ГолБуэно Хесус
2:2
56' ГолДюк Брайс
Ход матча
29'
0:1
36'
1:1
41'
1:2
56'
2:2
10
Дюк
Брайс
19
Салиба
Натан
76
Рик
Эндрю
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
20
Буэно
Хесус
25
Донован
Крис
28
Барибо
Тай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
- Основной состав
-
76 Рик ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
-
28 Барибо ТайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кёртин Джим
История личных встреч
ФК Монреаль
Филадельфия Юнион
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед
29 матчей
34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
2.07
1.4
Среднее время на гол
43
64
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.6
1.43
Среднее время на гол
56
63
Всего голов
53
41
Голов в среднем за матч
1.83
1.41
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
49
63
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сунуси Ибрахим
|6
|0.3
|Ласситер Ариэль
|3
|0.15
|Мартинес Хосеф
|3
|0.15
|Коккаро Матиас
|3 (2)
|0.15
|Вильсен Жюль-Антони
|2
|0.1
|Шуаньер Матьё
|2 (1)
|0.1
|Пьетт Самюэль
|1
|0.05
|Янков Доминик
|1
|0.05
|Дюк Брайс
|1
|0.05
|Фернандо Алварез
|1
|0.05
|Тойе Мейсон
|1
|0.05
|Опоку Квадво
|1
|0.05
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Хоакин Соса
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|10 (3)
|0.5
|Уре Микаэль
|6
|0.3
|Карранса Хулиан
|6
|0.3
|Салливан Куинн
|2
|0.1
|МакГлинн Джек
|2
|0.1
|Бедойя Алехандро
|2
|0.1
|Буэно Хесус
|2
|0.1
|Барибо Тай
|2
|0.1
|Вагнер Кай
|1
|0.05
|Харриэль Натан
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэмпбелл Джордж
|6
|0
|Ласситер Ариэль
|4
|1
|Пьетт Самюэль
|5
|0
|Шуаньер Матьё
|5
|0
|Эдвардс Рахим
|3
|1
|Салиба Натан
|3
|1
|Янков Доминик
|4
|0
|Уотерман Джоэл
|4
|0
|Хоакин Соса
|3
|0
|Коккаро Матиас
|2
|0
|Зухир Рида
|2
|0
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Фернандо Алварез
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллиотт Джек
|4
|1
|Бедойя Алехандро
|5
|0
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Лоу Дэмион
|4
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Газдаг Даниэль
|3
|0
|МакГлинн Джек
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Уре Микаэль
|2
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Филадельфия Юнион
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
10
ФК Монреаль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Филадельфия Юнион
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
25
14
Упущенные победы
7
6
ФК Монреаль
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Филадельфия Юнион
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
28
16
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
13
18
10 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
6
46%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
1
8%
6
33%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
3
23%
5
38%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
4
36%
2
15%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
7
54%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
1
9%
2
15%
76-90
Пропущено
30
18
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
10%
3
17%
1-15
5
17%
2
11%
16-30
3
10%
5
28%
31-45
7
23%
3
17%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
10
33%
3
17%
76-90
Забито
24
31
15 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 6
8 Не забивали 3
6
25%
3
10%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
6
25%
3
10%
31-45
1
4%
10
32%
46-60
6
25%
5
16%
61-75
2
8%
8
26%
76-90
Пропущено
43
31
17 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
3
7%
4
13%
1-15
8
19%
4
13%
16-30
6
14%
7
23%
31-45
10
23%
8
26%
46-60
3
7%
3
10%
61-75
13
30%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2
ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2
Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1
Результаты матчей
ФК Монреаль
Филадельфия Юнион
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
2:3
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
5 раз 26%
1:2
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
2
9 раз 47%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
82
53
55
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
81
47
72
29
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
163
910
127
316
316
118
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|38 - 23
|37
|2.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|38 - 27
|37
|4.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|38 - 32
|31
|5.
|1:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|27 - 23
|30
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 33
|27
|8.
|0:1 Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 29
|27
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 24
|25
|10.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|27 - 25
|25
|11.
|0:0 Заявка
|20
|5
|6
|9
|27 - 31
|21
|12.
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|24 - 31
|19
|13.
|1:0 Заявка
|21
|4
|5
|12
|32 - 44
|17
|14.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|29 - 51
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|21
|12
|6
|3
|46 - 29
|42
|2.
|0:0 Заявка
|20
|12
|4
|4
|32 - 23
|40
|3.
|1:2 Заявка
|21
|9
|7
|5
|35 - 27
|34
|4.
|5:1 Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 18
|33
|5.
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|30 - 25
|32
|6.
|0:1 Заявка
|21
|9
|5
|7
|23 - 21
|32
|7.
|0:0 Заявка
|20
|6
|9
|5
|23 - 23
|27
|8.
|1:1 Заявка
|21
|7
|4
|10
|29 - 36
|25
|9.
|1:1 Заявка
|20
|5
|7
|8
|27 - 25
|22
|10.
|2:1 Заявка
|21
|5
|7
|9
|28 - 38
|22
|11.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|25 - 35
|21
|12.
|2:2 Заявка
|20
|4
|9
|7
|33 - 33
|21
|13.
|2:2 Заявка
|20
|4
|8
|8
|28 - 43
|20
|14.
|1:5 Заявка
|18
|6
|1
|11
|18 - 35
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 34
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|20 - 8
|19
|4.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|5.
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|8.
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 15
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|12.
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|21 - 23
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|23 - 14
|22
|2.
|0:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|3.
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|4.
|1:2 Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|5.
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|17 - 12
|18
|6.
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|7.
|5:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|1:1 Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|20 - 17
|12
|10.
|2:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|11.
|2:2 Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 15
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|1:5 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|2:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|3.
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|1:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|18 - 32
|4
|14.
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 12
|23
|2.
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 13
|21
|3.
|5:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|2:2 Заявка
|10
|3
|6
|1
|20 - 15
|15
|5.
|1:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 21
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|1:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|0:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|10.
|2:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|11.
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|12.
|1:5 Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|13.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|14.
|2:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 28
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (8)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|8