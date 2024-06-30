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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
4:2
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
0:1
29' Гол
Салливан Куинн
1:1
36' Гол
Мартинес Хосеф
1:2
41' Гол
Буэно Хесус
2:2
56' Гол
Дюк Брайс
3:2
89' Гол
Янков Доминик
4:2
90' Гол
Тейшейра Руан
90' Желтая карточка
Тейшейра Руан
90' Желтая карточка
Глеснес Якоб
90'+7
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
25
Корбо
Габриэле
3
Хоакин
Соса
22
Тейшейра
Руан
44
Эдвардс
Рахим
10
Дюк
Брайс
19
Салиба
Натан
14
Сунуси
Ибрахим
28
Вильсен
Жюль-Антони
17
Мартинес
Хосеф
76
Рик
Эндрю
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
33
Салливан
Куинн
31
Флэк
Леон
20
Буэно
Хесус
16
МакГлинн
Джек
25
Донован
Крис
28
Барибо
Тай
ФК Монреаль
3-4-2-1
Филадельфия Юнион
4-4-2

История личных встреч

ФК Монреаль
Филадельфия Юнион

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

29 матчей

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

М
2:2
М
3:0
М
3:2
М
1:1
М
1:2
М
2:2
М
1:1
М
2:1
М
1:4
М
4:0
М
3:0
М
1:4
М
0:2
М
0:3
М
2:1
М
3:3
М
1:1
М
5:1
М
1:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
2:1
М
0:0
М
5:3
М
2:0
М
2:1

Голы

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

2.07
1.4

Среднее время на гол

43
64

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.6
1.43

Среднее время на гол

56
63

Всего голов

53
41

Голов в среднем за матч

1.83
1.41

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

49
63

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сунуси Ибрахим 6 0.3
Ласситер Ариэль 3 0.15
Мартинес Хосеф 3 0.15
Коккаро Матиас 3 (2) 0.15
Вильсен Жюль-Антони 2 0.1
Янков Доминик 2 0.1
Дюк Брайс 2 0.1
Шуаньер Матьё 2 (1) 0.1
Тейшейра Руан 1 0.05
Пьетт Самюэль 1 0.05
Фернандо Алварез 1 0.05
Тойе Мейсон 1 0.05
Опоку Квадво 1 0.05
Эдвардс Рахим 0 0
Лаппалайнен Ласси 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Хоакин Соса 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 10 (3) 0.5
Уре Микаэль 6 0.3
Карранса Хулиан 6 0.3
Салливан Куинн 2 0.1
МакГлинн Джек 2 0.1
Бедойя Алехандро 2 0.1
Буэно Хесус 2 0.1
Барибо Тай 2 0.1
Вагнер Кай 1 0.05
Харриэль Натан 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Рафанелло Жереми 0 0
Флэк Леон 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэмпбелл Джордж 6 0
Ласситер Ариэль 4 1
Пьетт Самюэль 5 0
Шуаньер Матьё 5 0
Эдвардс Рахим 3 1
Салиба Натан 3 1
Янков Доминик 4 0
Уотерман Джоэл 4 0
Хоакин Соса 3 0
Тейшейра Руан 2 0
Коккаро Матиас 2 0
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Фернандо Алварез 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиотт Джек 4 1
Бедойя Алехандро 5 0
Карранса Хулиан 5 0
Лоу Дэмион 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Вагнер Кай 4 0
Газдаг Даниэль 3 0
МакГлинн Джек 3 0
Харриэль Натан 3 0
Глеснес Якоб 2 0
Уре Микаэль 2 0
Флэк Леон 2 0
Салливан Куинн 2 0
Семмле Оливер 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Филадельфия Юнион
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

7
12
ФК Монреаль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Филадельфия Юнион
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

25
14

Упущенные победы

7
6
ФК Монреаль
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Филадельфия Юнион
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

30
16

Упущенные победы

14
18

Голы по времени матча

Забито

17
20
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
12%
1
5%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
7
41%
4
20%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
3
18%
6
30%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
3
20%
6
35%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
20%
4
24%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 12
4
36%
2
15%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
7
54%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Пропущено

30
18
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
10%
3
17%
1-15
5
17%
2
11%
16-30
3
10%
5
28%
31-45
7
23%
3
17%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
10
33%
3
17%
76-90

Забито

28
33
16 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 7
8 Не забивали 3
6
21%
3
9%
1-15
3
11%
3
9%
16-30
7
25%
4
12%
31-45
2
7%
10
30%
46-60
6
21%
5
15%
61-75
4
14%
8
24%
76-90

Пропущено

45
35
19 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
3
7%
4
11%
1-15
9
20%
4
11%
16-30
7
16%
8
23%
31-45
10
22%
9
26%
46-60
3
7%
3
9%
61-75
13
29%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2
ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2
Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1

Результаты матчей

ФК Монреаль
Филадельфия Юнион

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
4:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:2
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 20%
2:2
3 раза 15%
2:3
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
5 раз 25%
1:2
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
2
10 раз 50%
1
4 раза 20%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
6
3
1.5
5
5
2
7
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
1
4
7
1.5
8
2
2
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
17
3
10
10
1.5
13
7
4
16
2.5
3
17
2
18
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 20 12 4 4 39 - 23 40
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 21 10 8 3 38 - 27 38
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 21 9 4 8 38 - 33 31
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 20 8 6 6 27 - 23 30
6.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 20 8 6 6 31 - 29 30
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
8.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
9.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 21 6 8 7 27 - 25 26
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 19 7 4 8 26 - 26 25
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 20 4 10 6 26 - 31 22
12.
Даллас
 Заявка 20 5 5 10 27 - 32 20
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 4 5 12 33 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 20 3 3 14 29 - 51 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 21 13 5 3 48 - 30 44
2.
Цинциннати
 Заявка 20 13 3 4 33 - 23 42
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 9 8 4 36 - 27 35
4.
Коламбус Крю
 Заявка 18 9 6 3 34 - 18 33
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 20 10 2 8 30 - 25 32
6.
Шарлотт
 Заявка 21 9 5 7 23 - 21 32
7.
Нэшвилл
 Заявка 20 6 8 6 24 - 25 26
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 6 6 8 28 - 25 24
9.
Торонто
 Заявка 21 7 3 11 29 - 37 24
10.
ФК Монреаль
 Заявка 20 5 7 8 30 - 43 22
11.
Орландо Сити
 Заявка 20 5 6 9 25 - 35 21
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 4 8 8 33 - 35 20
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 21 4 8 9 28 - 39 20
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 6 1 11 18 - 35 19
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 20 4 7 9 23 - 34 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 11 9 2 0 27 - 8 29
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 6 1 2 20 - 8 19
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
6.
Даллас
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
10.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 10 3 6 1 13 - 7 15
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
13.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 7 1 3 23 - 14 22
3.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
4.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
5.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
7.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
10.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 4 2 17 - 15 13
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 4 5 3 16 - 14 17
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 10 4 2 4 16 - 18 14
6.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 12 4 2 6 20 - 21 14
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 9 1 5 3 15 - 19 8
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 10 1 1 8 18 - 32 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 8 1 1 20 - 12 25
2.
Интер Майами
 Заявка 10 7 2 1 20 - 14 23
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 5 2 20 - 17 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 3 4 14 - 21 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
9.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
12.
Торонто
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 2 3 6 13 - 28 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (8)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Флэк Леон сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Буэно Хесус бьет в цель!
    • 36'
      Брюс Дьюк сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
    • 29'
      Харриэль Натан сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Салливан Куинн бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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