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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
2:1
Конец матча
Торонто
0'
1:0
45' Гол
Альмада Тьяго
1:1
46' Гол
Бернардески Федерико
48' Желтая карточка
Фортьюн Аджани
52' Желтая карточка
Лонг Кевин
72' Желтая карточка
Грегерсен Стиан
2:1
90' Гол
Тьяре Джамал
90'+9
1
Гузан
Брэд
5
Грегерсен
Стиан
3
Уильямс
Дэррик
24
Кобб
Ноа
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
35
Фортьюн
Аджани
8
Муюмба
Тристан
10
Альмада
Тьяго
16
Силва
Алешандре
19
Риос
Даниэль
90
Гавран
Лука
28
Петретта
Рауль
5
Лонг
Кевин
15
Гомис
Никесон
10
Бернардески
Федерико
11
Этьенн
Дерик
8
Лонгстафф
Мэттью
20
Флорес
Дейби
7
Маршалл-Ратти
Джакил
24
Инсинье
Лоренцо
99
Овусу
Принс-Осеи
Атланта Юнайтед
3-4-1-2
Торонто
3-4-2-1

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Торонто

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

16 матчей

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

М
2:0
М
2:2
М
1:1
М
4:2
М
2:1
М
1:1
М
0:2
М
1:0
М
1:0
М
1:2
М
3:2
М
2:0
М
4:1
М
2:2
М
2:2
М
2:2

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.88
1.25

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

48
72

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмада Тьяго 6 (2) 0.3
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.25
Тьяре Джамал 5 0.25
Лобжанидзе Саба 4 0.2
Риос Даниэль 3 0.15
Силва Алешандре 2 0.1
Уайли Калеб 1 0.05
Слиш Бартош 1 0.05
Леннон Брукс 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Москера Эдвин 0 0
Фортьюн Аджани 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 8 0.38
Овусу Принс-Осеи 6 0.29
Инсинье Лоренцо 4 (1) 0.19
Лонгстафф Мэттью 2 0.1
Спайсер Тайрис 2 0.1
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.05
Камареро Алонсо Коэльо 1 0.05
Петретта Рауль 1 0.05
Осорио Джонатан 1 0.05
Флорес Дейби 1 0.05
Этьенн Дерик 1 0.05
Франклин Кобе 0 0
Керр Деандре 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альмада Тьяго 5 0
Грегерсен Стиан 4 0
Леннон Брукс 4 0
Гузан Брэд 2 1
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Муюмба Тристан 3 0
Силва Алешандре 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Фортьюн Аджани 2 0
Уайли Калеб 2 0
Уильямс Дэррик 1 0
Кобб Ноа 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонг Кевин 8 1
Бернардески Федерико 6 2
Гомис Никесон 4 1
Осорио Джонатан 5 0
Флорес Дейби 5 0
Лонгстафф Мэттью 5 0
Петретта Рауль 4 0
Инсинье Лоренцо 3 0
Джонсон Шон 3 0
Рустед Сигурд 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Спайсер Тайрис 2 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Акинола Айо 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Томпсон Коси 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Торонто
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

10
6
Атланта Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Торонто
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
17

Упущенные победы

7
12
Атланта Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Торонто
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (3)
38% (8)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
24% (5)
52% (11)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
18

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

21
9
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
1
5%
2
22%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
5
24%
1
11%
31-45
5
24%
2
22%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
3
33%
76-90

Пропущено

17
19
3 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
6
35%
1
5%
46-60
5
29%
29%
3
16%
61-75
3
18%
8
42%
76-90

Забито

7
19
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
2
29%
4
21%
46-60
3
43%
2
11%
61-75
1
14%
5
26%
76-90

Пропущено

8
19
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
3
38%
2
11%
31-45
1
13%
5
26%
46-60
2
25%
4
21%
61-75
0
0%
7
37%
76-90

Забито

28
28
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
1
4%
4
14%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
6
21%
5
18%
31-45
7
25%
6
21%
46-60
7
25%
2
7%
61-75
5
18%
8
29%
76-90

Пропущено

25
38
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
2
8%
1
3%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
4
16%
5
13%
31-45
7
28%
6
16%
46-60
7
28%
7
18%
61-75
3
12%
15
39%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3
Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1
Торонто
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2
Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Торонто

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
1.5
5
5
2
9
2.5
3
7
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
5
1
8
1.5
3
8
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
16
5
9
11
1.5
8
13
3
17
2.5
3
18
1
19
3.5
1
20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 20 12 4 4 39 - 23 40
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 21 10 8 3 38 - 27 38
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 21 9 4 8 38 - 33 31
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 20 8 6 6 27 - 23 30
6.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 20 8 6 6 31 - 29 30
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
8.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
9.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 21 6 8 7 27 - 25 26
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 19 7 4 8 26 - 26 25
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 20 4 10 6 26 - 31 22
12.
Даллас
 Заявка 20 5 5 10 27 - 32 20
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 4 5 12 33 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 20 3 3 14 29 - 51 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 21 13 5 3 48 - 30 44
2.
Цинциннати
 Заявка 20 13 3 4 33 - 23 42
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 9 8 4 36 - 27 35
4.
Коламбус Крю
 Заявка 18 9 6 3 34 - 18 33
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 20 10 2 8 30 - 25 32
6.
Шарлотт
 Заявка 21 9 5 7 23 - 21 32
7.
Нэшвилл
 Заявка 20 6 8 6 24 - 25 26
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 6 6 8 28 - 25 24
9.
Торонто
 Заявка 21 7 3 11 29 - 37 24
10.
ФК Монреаль
 Заявка 20 5 7 8 30 - 43 22
11.
Орландо Сити
 Заявка 20 5 6 9 25 - 35 21
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 4 8 8 33 - 35 20
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 21 4 8 9 28 - 39 20
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 6 1 11 18 - 35 19
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 20 4 7 9 23 - 34 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 11 9 2 0 27 - 8 29
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 6 1 2 20 - 8 19
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
6.
Даллас
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
10.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 10 3 6 1 13 - 7 15
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
13.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 7 1 3 23 - 14 22
3.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
4.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
5.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
7.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
10.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 4 2 17 - 15 13
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 4 5 3 16 - 14 17
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 10 4 2 4 16 - 18 14
6.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 12 4 2 6 20 - 21 14
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 9 1 5 3 15 - 19 8
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 10 1 1 8 18 - 32 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 8 1 1 20 - 12 25
2.
Интер Майами
 Заявка 10 7 2 1 20 - 14 23
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 5 2 20 - 17 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 3 4 14 - 21 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
9.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
12.
Торонто
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 2 3 6 13 - 28 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (8)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Риос Даниэль сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Альмада Тьяго бьет в цель!
    • 25'
      Г О О О О Л - Инсинье Лоренцо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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