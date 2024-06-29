Тур: 3. Стадион: Интер-энд-Ко Стэдиум. Главный судья: Ролдан Вилмар
Прогноз на матч от Liveresult
16
Крепо
Максим
15
Бомбито
Мойс
22
Ларьи
Ричи
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
-
15 Бомбито МойсЗащитник
- Защитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хиберт КайлЗащитник
-
23 Миллар ЛиамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Али АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бреретон БенПолузащитник
-
24 Перес СесарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
Бомбардиры внутри турнира
Канада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|1
|0.5
|Шаффелбург Джейкоб
|0
|0
Чили
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Канада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларьи Ричи
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Коне Исмаэль
|1
|0
Чили
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Исла Маурисио
|1
|0
|Санчес Алексис
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Давила Виктор
|1
|0
|Суасо Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Канада
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Чили
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
0
Канада
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Чили
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Канада
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Перу - Канада 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Франция - Канада 0:0 Нидерланды - Канада 4:0
Канада - Тринидад и Тобаго 2:0 Канада - Ямайка 2:3 Ямайка - Канада 1:2 Япония - Канада 4:1 США - Канада 2:2 Канада - Куба 4:2 Гватемала - Канада 0:0 Канада - Гваделупа 2:2 Канада - США 0:2 Панама - Канада 0:2 Канада - Гондурас 4:1 Кюрасао - Канада 0:2 Канада - Марокко 1:2 Хорватия - Канада 4:1 Бельгия - Канада 1:0 Япония - Канада 1:2
Чили
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Чили - Аргентина 0:1 Перу - Чили 0:0 Чили - Парагвай 3:0 Франция - Чили 3:2
Албания - Чили 0:3 Эквадор - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Чили - Перу 2:0 Чили - Колумбия 0:0 Уругвай - Чили 3:1 Боливия - Чили 0:0 Чили - Доминиканская Республика 5:0 Чили - Куба 3:0 Чили - Парагвай 3:2 Словакия - Чили 0:0 Польша - Чили 1:0 Катар - Чили 2:2 Марокко - Чили 2:0 Гана - Чили 0:0
Результаты матчей
Канада
Чили
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Канада
Чили
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа A
Группа A
- — Выход в плей-офф
|Уругвай
|Араухо Максимилиано
|2 (1)
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|2
|Бразилия
|Винисиус Жуниор
|2
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|2
|США
|Балогун Фоларин
|2
|Парагвай
|Кубас Андрес
|1 1
|Коста-Рика
|Угальде Манфред
|2
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|1
|Панама
|Карраскилья Адальберто
|1
|Перу
|Араухо Мигель
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Канада - Чили
Исход игры
Канада
18.5% (24)
Ничья
32.3% (42)
Чили
49.2% (64)
Тотал 2.5
Больше
48.21% (54)
Меньше
51.79% (58)
Обе команды забьют
Да
78.57% (88)
Нет
21.43% (24)
Популярный счёт
1:2 Чили
29.2% (38)
1:1 Ничья
28.5% (37)
0:1 Чили
10.8% (14)
2:1 Канада
8.5% (11)
1:0 Канада
3.1% (4)
0:2 Чили
1.5% (2)
1:3 Чили
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!