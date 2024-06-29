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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Ролдан Вилмар
Канада
FIFA #48
 
Позже
Чили
FIFA #40
Прогнозы 129
Канада 17.8% (23)
X 32.6% (42)
Чили 49.6% (64)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Канада
Ничья
Чили
3.45
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3.40
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3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Крепо
Максим
2
Джонстон
Алистер
15
Бомбито
Мойс
13
Корнелиус
Дерек
22
Ларьи
Ричи
14
Шаффелбург
Джейкоб
21
Осорио
Джонатан
7
Эуштакиу
Стивен
19
Дэвис
Альфонсо
9
Ларин
Кайл
10
Дэвид
Джонатан
12
Ариас
Габриэль
4
Исла
Маурисио
16
Личновски
Игор
3
Марипан
Гильермо
2
Суасо
Габриэль
7
Нуньес
Марселино
18
Эчеверрия
Родриго
8
Осорио
Дарио
10
Санчес
Алексис
9
Давила
Виктор
11
Варгас
Эдуардо
Канада
4-4-2
Чили
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Канада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 1 0.5
Шаффелбург Джейкоб 0 0
Чили
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Канада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларьи Ричи 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Коне Исмаэль 1 0
Чили
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исла Маурисио 1 0
Санчес Алексис 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Давила Виктор 1 0
Суасо Габриэль 1 0

Результаты матчей

Канада
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Чили
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
0
Канада
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Чили
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Канада
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Перу - Канада 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Франция - Канада 0:0 Нидерланды - Канада 4:0
Канада - Тринидад и Тобаго 2:0 Канада - Ямайка 2:3 Ямайка - Канада 1:2 Япония - Канада 4:1 США - Канада 2:2 Канада - Куба 4:2 Гватемала - Канада 0:0 Канада - Гваделупа 2:2 Канада - США 0:2 Панама - Канада 0:2 Канада - Гондурас 4:1 Кюрасао - Канада 0:2 Канада - Марокко 1:2 Хорватия - Канада 4:1 Бельгия - Канада 1:0 Япония - Канада 1:2
Чили
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Чили - Аргентина 0:1 Перу - Чили 0:0 Чили - Парагвай 3:0 Франция - Чили 3:2
Албания - Чили 0:3 Эквадор - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Чили - Перу 2:0 Чили - Колумбия 0:0 Уругвай - Чили 3:1 Боливия - Чили 0:0 Чили - Доминиканская Республика 5:0 Чили - Куба 3:0 Чили - Парагвай 3:2 Словакия - Чили 0:0 Польша - Чили 1:0 Катар - Чили 2:2 Марокко - Чили 2:0 Гана - Чили 0:0

Результаты матчей

Канада
Чили

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Канада
Чили

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Канада
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Чили
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Перу
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Перу
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
3.
Канада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чили
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Канада
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Чили
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Перу
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Араухо Максимилиано 2 (1)
Аргентина Мартинес Лаутаро 2
Бразилия Винисиус Жуниор 2
Уругвай Нуньес Дарвин 2
США Балогун Фоларин 2
Весь список

Топ нарушителей
Парагвай Кубас Андрес 1 1
Коста-Рика Угальде Манфред 2
Эквадор Валенсия Эннер 1
Панама Карраскилья Адальберто 1
Перу Араухо Мигель 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Канада - Чили от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июня 2024, осталось 28 минут.

    Главный судья: Ролдан Вилмар

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    • Прогнозы 129
    Канада 17.8% (23)
    X 32.6% (42)
    Чили 49.6% (64)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Канада
    Ничья
    Чили
    3.45
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    3.40
    Реклама, ligastavok.ru
    3.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Канада - Чили

    Исход игры
    Канада
    18.5% (24)
    Ничья
    32.3% (42)
    Чили
    49.2% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.21% (54)
    Меньше
    51.79% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (88)
    Нет
    21.43% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Чили
    29.2% (38)
    1:1 Ничья
    28.5% (37)
    0:1 Чили
    10.8% (14)
    2:1 Канада
    8.5% (11)
    1:0 Канада
    3.1% (4)
    0:2 Чили
    1.5% (2)
    1:3 Чили
    1.5% (2)
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