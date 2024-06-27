Тур: 3. Стадион: Интер-энд-Ко Стэдиум.
Бомбардиры внутри турнира
Канада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|1
|0.5
|Шаффелбург Джейкоб
|0
|0
Чили
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Канада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларьи Ричи
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Коне Исмаэль
|1
|0
Чили
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Исла Маурисио
|1
|0
|Санчес Алексис
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Давила Виктор
|1
|0
|Суасо Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Канада
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Чили
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
0
Канада
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Чили
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Канада
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Перу - Канада 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Франция - Канада 0:0 Нидерланды - Канада 4:0
Канада - Тринидад и Тобаго 2:0 Канада - Ямайка 2:3 Ямайка - Канада 1:2 Япония - Канада 4:1 США - Канада 2:2 Канада - Куба 4:2 Гватемала - Канада 0:0 Канада - Гваделупа 2:2 Канада - США 0:2 Панама - Канада 0:2 Канада - Гондурас 4:1 Кюрасао - Канада 0:2 Канада - Марокко 1:2 Хорватия - Канада 4:1 Бельгия - Канада 1:0 Япония - Канада 1:2
Чили
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Чили - Аргентина 0:1 Перу - Чили 0:0 Чили - Парагвай 3:0 Франция - Чили 3:2
Албания - Чили 0:3 Эквадор - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Чили - Перу 2:0 Чили - Колумбия 0:0 Уругвай - Чили 3:1 Боливия - Чили 0:0 Чили - Доминиканская Республика 5:0 Чили - Куба 3:0 Чили - Парагвай 3:2 Словакия - Чили 0:0 Польша - Чили 1:0 Катар - Чили 2:2 Марокко - Чили 2:0 Гана - Чили 0:0
Результаты матчей
Канада
Чили
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Канада
Чили
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа A
Группа A
- — Выход в плей-офф
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|2
|США
|Пулишич Кристиан
|1 (1)
|Уругвай
|Винья Матиас
|1 (1)
|Венесуэла
|Рондон Саломон
|1 (1)
|Ямайка
|Антонио Майкл
|1
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|1
|Перу
|Араухо Мигель
|1
|Чили
|Исла Маурисио
|1
|Чили
|Санчес Алексис
|1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|1
Прогнозы на матч Канада - Чили
Исход игры
Канада
14.8% (8)
Ничья
29.6% (16)
Чили
55.6% (30)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (30)
Меньше
42.31% (22)
Обе команды забьют
Да
84.62% (44)
Нет
15.38% (8)
Популярный счёт
1:2 Чили
42.6% (23)
1:1 Ничья
25.9% (14)
0:1 Чили
9.3% (5)
2:1 Канада
9.3% (5)
1:0 Канада
5.6% (3)
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