  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Америки 2024
Тур: 3. Стадион: .
Канада
FIFA #48
 
Позже
Чили
FIFA #40
Прогнозы 55
Канада 14.5% (8)
X 29.1% (16)
Чили 56.4% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Канада
Ничья
Чили
3.95
Реклама, bettery.ru
3.80
3.25
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Канада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 1 0.5
Шаффелбург Джейкоб 0 0
Чили
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Канада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларьи Ричи 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Коне Исмаэль 1 0
Чили
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исла Маурисио 1 0
Санчес Алексис 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Давила Виктор 1 0
Суасо Габриэль 1 0

Результаты матчей

Канада
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Чили
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
0
Канада
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Чили
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Канада
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Перу - Канада 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Франция - Канада 0:0 Нидерланды - Канада 4:0
Канада - Тринидад и Тобаго 2:0 Канада - Ямайка 2:3 Ямайка - Канада 1:2 Япония - Канада 4:1 США - Канада 2:2 Канада - Куба 4:2 Гватемала - Канада 0:0 Канада - Гваделупа 2:2 Канада - США 0:2 Панама - Канада 0:2 Канада - Гондурас 4:1 Кюрасао - Канада 0:2 Канада - Марокко 1:2 Хорватия - Канада 4:1 Бельгия - Канада 1:0 Япония - Канада 1:2
Чили
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Чили - Аргентина 0:1 Перу - Чили 0:0 Чили - Парагвай 3:0 Франция - Чили 3:2
Албания - Чили 0:3 Эквадор - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Чили - Перу 2:0 Чили - Колумбия 0:0 Уругвай - Чили 3:1 Боливия - Чили 0:0 Чили - Доминиканская Республика 5:0 Чили - Куба 3:0 Чили - Парагвай 3:2 Словакия - Чили 0:0 Польша - Чили 1:0 Катар - Чили 2:2 Марокко - Чили 2:0 Гана - Чили 0:0

Результаты матчей

Канада
Чили

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Канада
Чили

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Канада
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Чили
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Перу
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Перу
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
3.
Канада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чили
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Канада
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Чили
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Перу
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 2
США Пулишич Кристиан 1 (1)
Уругвай Винья Матиас 1 (1)
Венесуэла Рондон Саломон 1 (1)
Ямайка Антонио Майкл 1
Весь список

Топ нарушителей
Эквадор Валенсия Эннер 1
Перу Араухо Мигель 1
Чили Исла Маурисио 1
Чили Санчес Алексис 1
Перу Самбрано Очандарте 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Канада - Чили от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июня 2024, осталось 2 дня 16 часов 14 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Канада.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.15. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.15 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 55
    Канада 14.5% (8)
    X 29.1% (16)
    Чили 56.4% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Канада
    Ничья
    Чили
    3.95
    Реклама, bettery.ru
    3.80
    3.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Канада - Чили онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Канада - Чили

    Исход игры
    Канада
    14.8% (8)
    Ничья
    29.6% (16)
    Чили
    55.6% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.69% (30)
    Меньше
    42.31% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (44)
    Нет
    15.38% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Чили
    42.6% (23)
    1:1 Ничья
    25.9% (14)
    0:1 Чили
    9.3% (5)
    2:1 Канада
    9.3% (5)
    1:0 Канада
    5.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Канада
    Чили
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный