Тур: 1. Стадион: Тойота.
0:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
18'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Пас
Мартен
18
Фрейзер
Лиам
31
Анса
Юджин
14
Келлер
Кипп
32
Мерфи
Ян
27
Асад
Ямиль
7
Кубо
Юя
20
Буха
Павел
19
Келси
Кевин
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Анса ЮджинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Сили ДантеЗащитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
32 Норрис НоланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Tarik Scott
-
Главный тренер: Петер Люксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Келлер КиппЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
-
27 Асад ЯмильЗащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Келси КевинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Хэлси БреттЗащитник
-
33 Фостер ИсайяЗащитник
-
34 Агедо ЛондонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нунан Пэт
История личных встреч
Даллас
Цинциннати
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|9
|0.45
|Феррейра Хесус
|4 (1)
|0.2
|Дельгадо Патриксон
|3
|0.15
|Ильяраменди Асьер
|2
|0.1
|Льетгет Себастьян
|1
|0.05
|Джункуа Сэм
|1
|0.05
|Фаррингтон Логан
|1
|0.05
|Анса Юджин
|1
|0.05
|Арриола Пол
|1
|0.05
|Фрейзер Лиам
|1
|0.05
|Ибеага Себастьен
|1
|0.05
|Сили Данте
|1
|0.05
|Берджесс Нкоси
|1
|0.05
|Камунго Бернард
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|9 (2)
|0.45
|Кубо Юя
|7
|0.35
|Орельяно Лука
|4
|0.2
|Келси Кевин
|4
|0.2
|Сантос Сержио II
|2
|0.1
|Бупендза Аарон
|2
|0.1
|Асад Ямиль
|1
|0.05
|Буха Павел
|1
|0.05
|Бэрд Кори
|1
|0.05
|Робинсон Майлз
|1
|0.05
|Йедлин Деандре
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильяраменди Асьер
|4
|0
|Арриола Пол
|4
|0
|Ибеага Себастьен
|4
|0
|Муса Петар
|4
|0
|Фрейзер Лиам
|4
|0
|Берджесс Нкоси
|2
|1
|Сили Данте
|3
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Дельгадо Патриксон
|2
|0
|Норрис Нолан
|2
|0
|Фаррингтон Логан
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Фарфан Марко
|1
|0
|Джункуа Сэм
|1
|0
|Твумаси Эма
|1
|0
|Камунго Бернард
|1
|0
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|5
|1
|Кубо Юя
|5
|0
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Буха Павел
|4
|0
|Орельяно Лука
|4
|0
|Мерфи Ян
|4
|0
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Робинсон Майлз
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Келси Кевин
|2
|0
|Пауэлл Альвас
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Келлер Кипп
|1
|0
|Челентано Роман
|1
|0
|Валенсуэла Херардо
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Цинциннати
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
5
2
Даллас
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Цинциннати
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
2
12
Даллас
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
53% (10)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Цинциннати
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
18
20
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
4
22%
6
30%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
4
22%
7
35%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
5
36%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Пропущено
17
10
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
4
40%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
4
24%
2
20%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
5
29%
29%
1
10%
76-90
Забито
28
34
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
2
7%
3
9%
1-15
4
14%
2
6%
16-30
5
18%
2
6%
31-45
6
21%
11
32%
46-60
5
18%
7
21%
61-75
6
21%
9
26%
76-90
Пропущено
30
21
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
3
10%
0
0%
1-15
4
13%
5
24%
16-30
4
13%
4
19%
31-45
6
20%
5
24%
46-60
5
17%
4
19%
61-75
8
27%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1
Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2
Цинциннати
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2
Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2
Результаты матчей
Даллас
Цинциннати
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
Точный счет
2:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:2
6 раз 32%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Даллас
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
63
37
27
28
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
19
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
163
712
910
217
415
118
316
118
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|38 - 23
|37
|2.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|38 - 27
|37
|4.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|38 - 32
|31
|5.
|1:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|27 - 23
|30
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 33
|27
|8.
|0:1 Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 29
|27
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 24
|25
|10.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|27 - 25
|25
|11.
|0:0 Заявка
|20
|5
|6
|9
|27 - 31
|21
|12.
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|24 - 31
|19
|13.
|1:0 Заявка
|21
|4
|5
|12
|32 - 44
|17
|14.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|29 - 51
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|21
|12
|6
|3
|46 - 29
|42
|2.
|0:0 Заявка
|20
|12
|4
|4
|32 - 23
|40
|3.
|1:2 Заявка
|21
|9
|7
|5
|35 - 27
|34
|4.
|5:1 Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 18
|33
|5.
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|30 - 25
|32
|6.
|0:1 Заявка
|21
|9
|5
|7
|23 - 21
|32
|7.
|0:0 Заявка
|20
|6
|9
|5
|23 - 23
|27
|8.
|1:1 Заявка
|21
|7
|4
|10
|29 - 36
|25
|9.
|1:1 Заявка
|20
|5
|7
|8
|27 - 25
|22
|10.
|2:1 Заявка
|21
|5
|7
|9
|28 - 38
|22
|11.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|25 - 35
|21
|12.
|2:2 Заявка
|20
|4
|9
|7
|33 - 33
|21
|13.
|2:2 Заявка
|20
|4
|8
|8
|28 - 43
|20
|14.
|1:5 Заявка
|18
|6
|1
|11
|18 - 35
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 34
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|20 - 8
|19
|4.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|5.
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|8.
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 15
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|12.
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|21 - 23
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|23 - 14
|22
|2.
|0:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|3.
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|4.
|1:2 Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|5.
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|17 - 12
|18
|6.
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|7.
|5:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|1:1 Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|20 - 17
|12
|10.
|2:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|11.
|2:2 Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 15
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|1:5 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|2:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|3.
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|1:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|18 - 32
|4
|14.
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 12
|23
|2.
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 13
|21
|3.
|5:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|2:2 Заявка
|10
|3
|6
|1
|20 - 15
|15
|5.
|1:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 21
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|1:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|0:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|10.
|2:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|11.
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|12.
|1:5 Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|13.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|14.
|2:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 28
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (8)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|8