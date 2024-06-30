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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
0:0
Первый тайм: 41'
Цинциннати
0'
18' Желтая карточка
Кубо Юя

Ход матча

18'
 
Кубо Юя
28'
Норрис Нолан
Фрейзер Лиам
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Даллас
Ничья
Цинциннати
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
4
Фарфан
Марко
77
Камунго
Бернард
7
Арриола
Пол
18
Фрейзер
Лиам
14
Ильяраменди
Асьер
8
Льетгет
Себастьян
31
Анса
Юджин
23
Фаррингтон
Логан
18
Челентано
Роман
91
Йедлин
Деандре
14
Келлер
Кипп
32
Мерфи
Ян
23
Орельяно
Лука
27
Асад
Ямиль
7
Кубо
Юя
20
Буха
Павел
10
Акоста
Лусиано
19
Келси
Кевин
22
Валенсуэла
Херардо
Даллас
3-4-2-1
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Даллас
Цинциннати

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 9 0.45
Феррейра Хесус 4 (1) 0.2
Дельгадо Патриксон 3 0.15
Ильяраменди Асьер 2 0.1
Льетгет Себастьян 1 0.05
Джункуа Сэм 1 0.05
Фаррингтон Логан 1 0.05
Анса Юджин 1 0.05
Арриола Пол 1 0.05
Фрейзер Лиам 1 0.05
Ибеага Себастьен 1 0.05
Сили Данте 1 0.05
Берджесс Нкоси 1 0.05
Камунго Бернард 0 0
Фарфан Марко 0 0
Твумаси Эма 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 9 (2) 0.45
Кубо Юя 7 0.35
Орельяно Лука 4 0.2
Келси Кевин 4 0.2
Сантос Сержио II 2 0.1
Бупендза Аарон 2 0.1
Асад Ямиль 1 0.05
Буха Павел 1 0.05
Бэрд Кори 1 0.05
Робинсон Майлз 1 0.05
Йедлин Деандре 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильяраменди Асьер 4 0
Арриола Пол 4 0
Ибеага Себастьен 4 0
Муса Петар 4 0
Фрейзер Лиам 4 0
Берджесс Нкоси 2 1
Сили Данте 3 0
Пас Мартен 2 0
Дельгадо Патриксон 2 0
Норрис Нолан 2 0
Фаррингтон Логан 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Фарфан Марко 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Твумаси Эма 1 0
Камунго Бернард 1 0
Нтсабеленг Тсики 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 5 1
Кубо Юя 5 0
Акоста Лусиано 4 0
Буха Павел 4 0
Орельяно Лука 4 0
Мерфи Ян 4 0
Йедлин Деандре 3 0
Миазга Мэтт 3 0
Хэлси Бретт 1 1
Робинсон Майлз 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Келси Кевин 2 0
Пауэлл Альвас 1 0
Бэрд Кори 1 0
Келлер Кипп 1 0
Челентано Роман 1 0
Валенсуэла Херардо 1 0

Результаты матчей

Даллас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Цинциннати
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

5
2
Даллас
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Цинциннати
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

2
12
Даллас
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
53% (10)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Цинциннати
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

18
20
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
4
22%
6
30%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
4
22%
7
35%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
5
36%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Пропущено

17
10
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
4
40%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
4
24%
2
20%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
5
29%
29%
1
10%
76-90

Забито

28
34
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
2
7%
3
9%
1-15
4
14%
2
6%
16-30
5
18%
2
6%
31-45
6
21%
11
32%
46-60
5
18%
7
21%
61-75
6
21%
9
26%
76-90

Пропущено

30
21
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
3
10%
0
0%
1-15
4
13%
5
24%
16-30
4
13%
4
19%
31-45
6
20%
5
24%
46-60
5
17%
4
19%
61-75
8
27%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1
Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2
Цинциннати
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2
Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2

Результаты матчей

Даллас
Цинциннати

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%

Точный счет

2:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:2
6 раз 32%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Даллас
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
6
3
1.5
3
7
2
7
2.5
2
8
1
8
3.5
1
9
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
1
9
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
16
3
7
12
1.5
9
10
2
17
2.5
4
15
1
18
3.5
3
16
1
18
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 19 11 4 4 38 - 23 37
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 20 10 7 3 38 - 27 37
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 9 4 7 38 - 32 31
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 20 8 6 6 27 - 23 30
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
8.
Остин
 0:1 Заявка 21 7 6 8 23 - 29 27
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 18 7 4 7 26 - 24 25
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 20 6 7 7 27 - 25 25
11.
Даллас
 0:0 Заявка 20 5 6 9 27 - 31 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 19 3 10 6 24 - 31 19
13.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 21 4 5 12 32 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 19 3 2 14 29 - 51 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 21 12 6 3 46 - 29 42
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 20 12 4 4 32 - 23 40
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
4.
Коламбус Крю
 5:1 Заявка 18 9 6 3 34 - 18 33
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 20 10 2 8 30 - 25 32
6.
Шарлотт
 0:1 Заявка 21 9 5 7 23 - 21 32
7.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 20 6 9 5 23 - 23 27
8.
Торонто
 1:1 Заявка 21 7 4 10 29 - 36 25
9.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 20 5 7 8 27 - 25 22
10.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 21 5 7 9 28 - 38 22
11.
Орландо Сити
 Заявка 20 5 6 9 25 - 35 21
12.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 20 4 9 7 33 - 33 21
13.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 20 4 8 8 28 - 43 20
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:5 Заявка 18 6 1 11 18 - 35 19
15.
Чикаго Файр
 Заявка 19 4 6 9 23 - 34 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 6 1 2 20 - 8 19
4.
Даллас
 0:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 13 18
5.
Остин
 0:1 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
8.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 4 3 2 20 - 15 15
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 5 1 13 - 7 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 11 3 3 5 21 - 23 12
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 2 1 6 11 - 19 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 7 1 3 23 - 14 22
2.
Шарлотт
 0:1 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
3.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 10 6 3 1 19 - 7 21
5.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 12 4 6 2 17 - 12 18
6.
Цинциннати
 0:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
7.
Коламбус Крю
 5:1 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 1:1 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 11 3 3 5 20 - 17 12
10.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
11.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 9 2 5 2 15 - 15 11
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:5 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
3.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 0:1 Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 1 8 18 - 32 4
14.
Даллас
 0:0 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 Заявка 10 7 2 1 19 - 12 23
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 13 21
3.
Коламбус Крю
 5:1 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 10 3 6 1 20 - 15 15
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 3 4 14 - 21 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
9.
Шарлотт
 0:1 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
10.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
11.
Торонто
 1:1 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:5 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
14.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 11 2 3 6 13 - 28 9
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 1 4 4 12 - 17 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (8)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 8
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Цинциннати
2.80
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3.65
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2.80
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