  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
0:1
Конец матча
Цинциннати
0'
18' Желтая карточка
Кубо Юя
0:1
47' Гол
Орельяно Лука
56' Желтая карточка
Пауэлл Альвас
58' Желтая карточка
Норрис Нолан
61' Желтая карточка
Йедлин Деандре
65' Желтая карточка
Келси Кевин
82' Желтая карточка
Ибеага Себастьен
88' Желтая карточка
Челентано Роман
90' Желтая карточка
Акоста Лусиано
90'+7
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
4
Фарфан
Марко
77
Камунго
Бернард
7
Арриола
Пол
18
Фрейзер
Лиам
14
Ильяраменди
Асьер
8
Льетгет
Себастьян
31
Анса
Юджин
23
Фаррингтон
Логан
18
Челентано
Роман
91
Йедлин
Деандре
14
Келлер
Кипп
32
Мерфи
Ян
23
Орельяно
Лука
27
Асад
Ямиль
7
Кубо
Юя
20
Буха
Павел
10
Акоста
Лусиано
19
Келси
Кевин
22
Валенсуэла
Херардо
Даллас
3-4-2-1
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Даллас
Цинциннати

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 9 0.45
Феррейра Хесус 4 (1) 0.2
Дельгадо Патриксон 3 0.15
Ильяраменди Асьер 2 0.1
Льетгет Себастьян 1 0.05
Джункуа Сэм 1 0.05
Фаррингтон Логан 1 0.05
Анса Юджин 1 0.05
Арриола Пол 1 0.05
Фрейзер Лиам 1 0.05
Ибеага Себастьен 1 0.05
Сили Данте 1 0.05
Берджесс Нкоси 1 0.05
Камунго Бернард 0 0
Фарфан Марко 0 0
Твумаси Эма 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 9 (2) 0.45
Кубо Юя 7 0.35
Орельяно Лука 5 0.25
Келси Кевин 4 0.2
Сантос Сержио II 2 0.1
Бупендза Аарон 2 0.1
Асад Ямиль 1 0.05
Буха Павел 1 0.05
Бэрд Кори 1 0.05
Робинсон Майлз 1 0.05
Йедлин Деандре 0 0
Валенсуэла Херардо 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибеага Себастьен 5 0
Ильяраменди Асьер 4 0
Арриола Пол 4 0
Муса Петар 4 0
Фрейзер Лиам 4 0
Берджесс Нкоси 2 1
Сили Данте 3 0
Норрис Нолан 3 0
Пас Мартен 2 0
Дельгадо Патриксон 2 0
Фаррингтон Логан 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Фарфан Марко 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Твумаси Эма 1 0
Камунго Бернард 1 0
Нтсабеленг Тсики 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 5 1
Кубо Юя 5 0
Акоста Лусиано 5 0
Йедлин Деандре 4 0
Буха Павел 4 0
Орельяно Лука 4 0
Мерфи Ян 4 0
Миазга Мэтт 3 0
Келси Кевин 3 0
Хэлси Бретт 1 1
Пауэлл Альвас 2 0
Робинсон Майлз 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Челентано Роман 2 0
Бэрд Кори 1 0
Келлер Кипп 1 0
Валенсуэла Херардо 1 0

Результаты матчей

Даллас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Цинциннати
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

5
2
Даллас
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Цинциннати
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

2
12
Даллас
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (8)
55% (11)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Цинциннати
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
4
22%
7
33%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
4
22%
7
33%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
3
21%
2
18%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
5
36%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Пропущено

17
10
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
4
40%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
4
24%
2
20%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
5
29%
29%
1
10%
76-90

Забито

28
35
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
2
7%
3
9%
1-15
4
14%
2
6%
16-30
5
18%
2
6%
31-45
6
21%
12
34%
46-60
5
18%
7
20%
61-75
6
21%
9
26%
76-90

Пропущено

31
21
11 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
3
10%
0
0%
1-15
4
13%
5
24%
16-30
4
13%
4
19%
31-45
7
23%
5
24%
46-60
5
16%
4
19%
61-75
8
26%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1
Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2
Цинциннати
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2
Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2

Результаты матчей

Даллас
Цинциннати

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
4
2 раза 20%

Точный счет

2:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:2
6 раз 30%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
0
3 раза 15%
4
3 раза 15%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Даллас
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
3
7
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
1
9
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
17
3
7
13
1.5
9
11
2
18
2.5
4
16
1
19
3.5
3
17
1
19
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 20 12 4 4 39 - 23 40
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 21 10 8 3 38 - 27 38
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 21 9 4 8 38 - 33 31
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 20 8 6 6 27 - 23 30
6.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 20 8 6 6 31 - 29 30
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
8.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
9.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 21 6 8 7 27 - 25 26
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 19 7 4 8 26 - 26 25
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 20 4 10 6 26 - 31 22
12.
Даллас
 Заявка 20 5 5 10 27 - 32 20
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 4 5 12 33 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 20 3 3 14 29 - 51 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 21 13 5 3 48 - 30 44
2.
Цинциннати
 Заявка 20 13 3 4 33 - 23 42
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 9 8 4 36 - 27 35
4.
Коламбус Крю
 Заявка 18 9 6 3 34 - 18 33
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 20 10 2 8 30 - 25 32
6.
Шарлотт
 Заявка 21 9 5 7 23 - 21 32
7.
Нэшвилл
 Заявка 20 6 8 6 24 - 25 26
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 6 6 8 28 - 25 24
9.
Торонто
 Заявка 21 7 3 11 29 - 37 24
10.
ФК Монреаль
 Заявка 20 5 7 8 30 - 43 22
11.
Орландо Сити
 Заявка 20 5 6 9 25 - 35 21
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 4 8 8 33 - 35 20
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 21 4 8 9 28 - 39 20
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 6 1 11 18 - 35 19
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 20 4 7 9 23 - 34 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 11 9 2 0 27 - 8 29
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 6 1 2 20 - 8 19
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
6.
Даллас
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
10.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 10 3 6 1 13 - 7 15
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
13.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 7 1 3 23 - 14 22
3.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
4.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
5.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
7.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
10.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 4 2 17 - 15 13
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 4 5 3 16 - 14 17
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 10 4 2 4 16 - 18 14
6.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 12 4 2 6 20 - 21 14
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 9 1 5 3 15 - 19 8
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 10 1 1 8 18 - 32 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 8 1 1 20 - 12 25
2.
Интер Майами
 Заявка 10 7 2 1 20 - 14 23
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 5 2 20 - 17 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 3 4 14 - 21 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
9.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
12.
Торонто
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 2 3 6 13 - 28 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (8)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Bernard Kamungo уходит с поля. Муса Петар выходит вместо него
    • 47'
      Валенсуэла Херардо сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Орельяно Лука бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Фрейзер Лиам уходит с поля. Норрис Нолан выходит вместо него
    • 18'
      Кубо Юя получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Даллас 0:1 Цинциннати онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный