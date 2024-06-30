Тур: 1. Стадион: Тойота.
0:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаКубо Юя
0:1
47' ГолОрельяно Лука
56' Желтая карточкаПауэлл Альвас
58' Желтая карточкаНоррис Нолан
61' Желтая карточкаЙедлин Деандре
65' Желтая карточкаКелси Кевин
82' Желтая карточкаИбеага Себастьен
88' Желтая карточкаЧелентано Роман
90' Желтая карточкаАкоста Лусиано
90'+7
Ход матча
18'
47'
56'
58'
61'
65'
82'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Пас
Мартен
18
Фрейзер
Лиам
31
Анса
Юджин
14
Келлер
Кипп
32
Мерфи
Ян
27
Асад
Ямиль
7
Кубо
Юя
20
Буха
Павел
19
Келси
Кевин
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Анса ЮджинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Сили ДантеЗащитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
32 Норрис НоланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Tarik Scott
-
Главный тренер: Петер Люксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Келлер КиппЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
-
27 Асад ЯмильЗащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Келси КевинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Хэлси БреттЗащитник
-
33 Фостер ИсайяЗащитник
-
34 Агедо ЛондонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нунан Пэт
История личных встреч
Даллас
Цинциннати
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|9
|0.45
|Феррейра Хесус
|4 (1)
|0.2
|Дельгадо Патриксон
|3
|0.15
|Ильяраменди Асьер
|2
|0.1
|Льетгет Себастьян
|1
|0.05
|Джункуа Сэм
|1
|0.05
|Фаррингтон Логан
|1
|0.05
|Анса Юджин
|1
|0.05
|Арриола Пол
|1
|0.05
|Фрейзер Лиам
|1
|0.05
|Ибеага Себастьен
|1
|0.05
|Сили Данте
|1
|0.05
|Берджесс Нкоси
|1
|0.05
|Камунго Бернард
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|9 (2)
|0.45
|Кубо Юя
|7
|0.35
|Орельяно Лука
|5
|0.25
|Келси Кевин
|4
|0.2
|Сантос Сержио II
|2
|0.1
|Бупендза Аарон
|2
|0.1
|Асад Ямиль
|1
|0.05
|Буха Павел
|1
|0.05
|Бэрд Кори
|1
|0.05
|Робинсон Майлз
|1
|0.05
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Валенсуэла Херардо
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибеага Себастьен
|5
|0
|Ильяраменди Асьер
|4
|0
|Арриола Пол
|4
|0
|Муса Петар
|4
|0
|Фрейзер Лиам
|4
|0
|Берджесс Нкоси
|2
|1
|Сили Данте
|3
|0
|Норрис Нолан
|3
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Дельгадо Патриксон
|2
|0
|Фаррингтон Логан
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Фарфан Марко
|1
|0
|Джункуа Сэм
|1
|0
|Твумаси Эма
|1
|0
|Камунго Бернард
|1
|0
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|5
|1
|Кубо Юя
|5
|0
|Акоста Лусиано
|5
|0
|Йедлин Деандре
|4
|0
|Буха Павел
|4
|0
|Орельяно Лука
|4
|0
|Мерфи Ян
|4
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Келси Кевин
|3
|0
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Пауэлл Альвас
|2
|0
|Робинсон Майлз
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Келлер Кипп
|1
|0
|Валенсуэла Херардо
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Цинциннати
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
5
2
Даллас
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Цинциннати
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
2
12
Даллас
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (8)
55% (11)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Цинциннати
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
4
22%
7
33%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
4
22%
7
33%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
3
21%
2
18%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
5
36%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Пропущено
17
10
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
4
40%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
4
24%
2
20%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
5
29%
29%
1
10%
76-90
Забито
28
35
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
2
7%
3
9%
1-15
4
14%
2
6%
16-30
5
18%
2
6%
31-45
6
21%
12
34%
46-60
5
18%
7
20%
61-75
6
21%
9
26%
76-90
Пропущено
31
21
11 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
3
10%
0
0%
1-15
4
13%
5
24%
16-30
4
13%
4
19%
31-45
7
23%
5
24%
46-60
5
16%
4
19%
61-75
8
26%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1
Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2
Цинциннати
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2
Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2
Результаты матчей
Даллас
Цинциннати
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
4
2 раза 20%
Точный счет
2:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:2
6 раз 30%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
0
3 раза 15%
4
3 раза 15%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Даллас
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
64
37
28
28
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
19
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
173
713
911
218
416
119
317
119
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|20
|12
|4
|4
|39 - 23
|40
|2.
|0:0 Заявка
|21
|10
|8
|3
|38 - 27
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|4.
|0:1 Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 33
|31
|5.
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|27 - 23
|30
|6.
|0:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|31 - 29
|30
|7.
|0:0 Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 33
|28
|8.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|9.
|0:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 25
|26
|10.
|0:2 Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 26
|25
|11.
|2:0 Заявка
|20
|4
|10
|6
|26 - 31
|22
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|27 - 32
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|33 - 44
|17
|14.
|0:0 Заявка
|20
|3
|3
|14
|29 - 51
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|48 - 30
|44
|2.
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|33 - 23
|42
|3.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|36 - 27
|35
|4.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 18
|33
|5.
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|30 - 25
|32
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|23 - 21
|32
|7.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|24 - 25
|26
|8.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 25
|24
|9.
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|29 - 37
|24
|10.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|30 - 43
|22
|11.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|25 - 35
|21
|12.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|33 - 35
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|28 - 39
|20
|14.
|Заявка
|18
|6
|1
|11
|18 - 35
|19
|15.
|0:0 Заявка
|20
|4
|7
|9
|23 - 34
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|27 - 8
|29
|2.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|20 - 8
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|7.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|8.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 7
|15
|11.
|2:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|13.
|0:2 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|14.
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|23 - 14
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 15
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|12.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|0:2 Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 18
|14
|6.
|0:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 21
|14
|7.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|1:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|2:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|15 - 19
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|0:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|18 - 32
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 12
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 14
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|20 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 21
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 28
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
|15.
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (8)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|8