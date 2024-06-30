Тур: 1. Стадион: Геодис Парк.
1:2
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаБрайт Янник
0:1
40' ГолФрэй Ян
0:2
44' ГолАльба Жорди
1:2
73' ПенальтиМухтар Хани
83' Желтая карточкаМухтар Хани
90'+11
Ход матча
31'
40'
0:1
44'
0:2
67'
73'
1:2
83'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Бауэр
Джош
16
Йервуд
Дрю
54
Дэвис
Шон
II
11
Бойд
Тайлер
10
Мухтар
Хани
12
Банбери
Тил
17
Фрэй
Ян
18
Альба
Жорди
42
Брайт
Янник
20
Гомес
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Rumba Munthali
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фрэй ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
42 Брайт ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Гомес ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Аллен НоаЗащитник
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
-
33 Негри ФранкоЗащитник
- Полузащитник
-
41 Руис ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
73 Афонсо ЛеоНападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
История личных встреч
Нэшвилл
Интер Майами
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.29
Среднее время на гол
60
70
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.57
0.67
Среднее время на гол
57
135
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.54
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|7
|0.35
|Мухтар Хани
|5 (3)
|0.25
|Банбери Тил
|3 (2)
|0.15
|Шаффелбург Джейкоб
|1
|0.05
|Бойд Тайлер
|1
|0.05
|Циммерман Уокер
|1
|0.05
|Мур Шак
|1
|0.05
|Мьюл Алекс
|1
|0.05
|Йервуд Дрю
|1
|0.05
|Годой Анибал
|1
|0.05
|Махер Джек
|1
|0.05
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|12 (1)
|0.57
|Суарес Луис
|12
|0.57
|Кампана Леонардо
|5
|0.24
|Альба Жорди
|3
|0.14
|Тейлор Роберт
|3
|0.14
|Рохас Матиас
|3
|0.14
|Гомес Диего
|2
|0.1
|Кремаски Бенджамин
|2
|0.1
|Фрэй Ян
|2
|0.1
|Афонсо Лео
|2
|0.1
|Грессель Юлиан
|1
|0.05
|Бускетс Серхио
|1
|0.05
|Руис Давид
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Редондо Федерико
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
|Брайт Янник
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|4
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Мухтар Хани
|3
|0
|Бауэр Джош
|3
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Уиллис Джо
|0
|1
|Мур Шак
|1
|0
|Мьюл Алекс
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Шаффелбург Джейкоб
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|8
|1
|Альба Жорди
|5
|0
|Бускетс Серхио
|4
|0
|Гомес Диего
|4
|0
|Вейгандт Марсело
|4
|0
|Кампана Леонардо
|4
|0
|Аллен Ноа
|4
|0
|Руис Давид
|2
|1
|Суарес Луис
|2
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Редондо Федерико
|2
|0
|Брайт Янник
|2
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Рохас Матиас
|1
|0
|Тейлор Роберт
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
|Кремаски Бенджамин
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Интер Майами
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
9
1
Нэшвилл
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Интер Майами
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
6
27
Нэшвилл
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Интер Майами
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
15
Упущенные победы
15
28
Голы по времени матча
Забито
19
20
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
6
32%
6
30%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
4
21%
5
25%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
5
36%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
5
36%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
6
30
2 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 10
0
0%
6
20%
1-15
2
33%
3
10%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
1
17%
5
17%
46-60
1
17%
7
23%
61-75
2
33%
6
20%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
3
27%
2
14%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
5
36%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Забито
25
50
12 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
1
4%
6
12%
1-15
5
20%
5
10%
16-30
6
24%
9
18%
31-45
4
16%
9
18%
46-60
3
12%
10
20%
61-75
6
24%
11
22%
76-90
Пропущено
24
28
11 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
3
13%
7
25%
1-15
3
13%
2
7%
16-30
5
21%
6
21%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
4
17%
7
25%
61-75
5
21%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1
Интер Майами
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3
Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3
Результаты матчей
Нэшвилл
Интер Майами
Точный счет
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 30%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
2:3
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
4
1 раз 5%
2
7 раз 33%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
57
83
111
47
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
82
26
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
192
713
156
119
813
119
318
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|20
|12
|4
|4
|39 - 23
|40
|2.
|0:0 Заявка
|21
|10
|8
|3
|38 - 27
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|4.
|0:1 Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 33
|31
|5.
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|27 - 23
|30
|6.
|0:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|31 - 29
|30
|7.
|0:0 Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 33
|28
|8.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|9.
|0:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 25
|26
|10.
|0:2 Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 26
|25
|11.
|2:0 Заявка
|20
|4
|10
|6
|26 - 31
|22
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|27 - 32
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|33 - 44
|17
|14.
|0:0 Заявка
|20
|3
|3
|14
|29 - 51
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|48 - 30
|44
|2.
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|33 - 23
|42
|3.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|36 - 27
|35
|4.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 18
|33
|5.
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|30 - 25
|32
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|23 - 21
|32
|7.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|24 - 25
|26
|8.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 25
|24
|9.
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|29 - 37
|24
|10.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|30 - 43
|22
|11.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|25 - 35
|21
|12.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|33 - 35
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|28 - 39
|20
|14.
|Заявка
|18
|6
|1
|11
|18 - 35
|19
|15.
|0:0 Заявка
|20
|4
|7
|9
|23 - 34
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|27 - 8
|29
|2.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|20 - 8
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|7.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|8.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 7
|15
|11.
|2:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|13.
|0:2 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|14.
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|23 - 14
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 15
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|12.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|0:2 Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 18
|14
|6.
|0:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 21
|14
|7.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|1:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|2:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|15 - 19
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|0:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|18 - 32
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 12
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 14
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|20 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 21
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 28
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
|15.
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (8)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|8