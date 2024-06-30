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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
1:0
Первый тайм: 41'
Остин
0'
1:0
26' Гол
Ляйбольд Тим
29' Желтая карточка
Вольфф Оуэн
34' Желтая карточка
Рубио Диего
34' Желтая карточка
Дэвис Якоб

Ход матча

26'
Ляйбольд Тим
(Пьер Кэйден)
1:0
29'
 
Вольфф Оуэн
34'
 
Рубио Диего
34'
Дэвис Якоб
 
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Остин
3.80
4.90
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9.00
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Все Коэффициенты
29
Мелия
Тим
24
Пьер
Кэйден
5
Росеро
Даниэль
4
Володер
Роберт
14
Ляйбольд
Тим
17
Дэвис
Якоб
6
Радоя
Неманья
26
Томми
Эрик
7
Расселл
Джонни
9
Пулидо
Алан
77
Ционис
Маринос
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
4
Хайнс-Айк
Брендан
15
Вяйсянен
Лео
29
Гильерме
дос
Сантос
33
Вольфф
Оуэн
8
Ринг
Александр
11
Обриан
Хадер
10
Дриусси
Себастьян
13
Финлей
Итан
14
Рубио
Диего
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Остин

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
3:2
М
2:1
М
4:1
М
4:3
М
0:2
М
3:1
М
1:1
М
2:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Среднее время на гол

51
51

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

2.38
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

37
60

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агада Уильям 5 0.24
Томми Эрик 4 0.19
Расселл Джонни 3 0.14
Пулидо Алан 3 0.14
Дэвис Якоб 2 0.1
Вальтер Реми 2 0.1
Росеро Даниэль 2 0.1
Африфа Стивен 2 0.1
Варгас Аленис 2 0.1
Саллой Даниэль 1 0.05
Родригес Мемо 1 0.05
Радоя Неманья 1 0.05
Ляйбольд Тим 1 0.05
Кастелланос Роберт 1 0.05
Ционис Маринос 1 0.05
Шелтон Кири 0 0
Фонтас Андреу 0 0
Бассонг Зохран 0 0
Володер Роберт 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 5 (2) 0.24
Обриан Хадер 5 0.24
Рубио Диего 4 0.19
Касканте Хулио 2 0.1
Гильерме дос Сантос 2 0.1
Ринг Александр 1 (1) 0.05
Галлахер Джон 1 0.05
Хеджес Мэтт 1 0.05
Ригони Эмилиано 1 0.05
Хайнс-Айк Брендан 1 0.05
Даниэль Перейра 0 0
Зардес Гьяси 0 0
Вольфф Оуэн 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Якоб 7 0
Родригес Мемо 6 0
Фонтас Андреу 4 0
Радоя Неманья 4 0
Росеро Даниэль 4 0
Расселл Джонни 3 0
Томми Эрик 3 0
Ляйбольд Тим 2 0
Шелтон Кири 2 0
Саллой Даниэль 2 0
Кастелланос Роберт 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 6 0
Даниэль Перейра 5 0
Валенсия Йохан 5 0
Дриусси Себастьян 4 0
Гильерме дос Сантос 4 0
Обриан Хадер 4 0
Ринг Александр 3 0
Рубио Диего 3 0
Галлахер Джон 3 0
Зардес Гьяси 2 0
Колманич Жан 2 0
Фодри Си-Джей 2 0
Вольфф Оуэн 2 0
Хименес Эктор 1 0
Стувер Брэд 1 0
Хайнс-Айк Брендан 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Остин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

15
3
Спортинг Канзас-Сити
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Остин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

4
17
Спортинг Канзас-Сити
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Остин
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

19
20

Голы по времени матча

Забито

19
5
12 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
2
11%
0
0%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
4
21%
2
40%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
3
60%
76-90

Пропущено

24
13
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
3
13%
2
15%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
5
21%
3
23%
31-45
2
8%
3
23%
46-60
6
25%
2
15%
61-75
7
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

11
18
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
5
28%
46-60
5
45%
4
22%
61-75
3
27%
3
17%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
5%
1
7%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
5
24%
4
27%
61-75
5
24%
3
20%
76-90

Забито

30
23
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
2
7%
2
9%
1-15
7
23%
3
13%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
2
7%
5
22%
46-60
7
23%
4
17%
61-75
7
23%
6
26%
76-90

Пропущено

45
28
17 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 14
4
9%
3
11%
1-15
3
7%
5
18%
16-30
10
22%
5
18%
31-45
5
11%
6
21%
46-60
11
24%
6
21%
61-75
12
27%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Остин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1
Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Остин

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
6
4
3
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
14
6
10
10
1.5
6
14
4
16
2.5
2
18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 19 11 4 4 38 - 23 37
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 20 10 7 3 38 - 27 37
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 9 4 7 38 - 32 31
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 20 8 6 6 27 - 23 30
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
8.
Остин
 0:1 Заявка 21 7 6 8 23 - 29 27
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 18 7 4 7 26 - 24 25
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 20 6 7 7 27 - 25 25
11.
Даллас
 0:0 Заявка 20 5 6 9 27 - 31 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 19 3 10 6 24 - 31 19
13.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 21 4 5 12 32 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 19 3 2 14 29 - 51 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 21 12 6 3 46 - 29 42
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 20 12 4 4 32 - 23 40
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
4.
Коламбус Крю
 5:1 Заявка 18 9 6 3 34 - 18 33
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 20 10 2 8 30 - 25 32
6.
Шарлотт
 0:1 Заявка 21 9 5 7 23 - 21 32
7.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 20 6 9 5 23 - 23 27
8.
Торонто
 1:1 Заявка 21 7 4 10 29 - 36 25
9.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 20 5 7 8 27 - 25 22
10.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 21 5 7 9 28 - 38 22
11.
Орландо Сити
 Заявка 20 5 6 9 25 - 35 21
12.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 20 4 9 7 33 - 33 21
13.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 20 4 8 8 28 - 43 20
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:5 Заявка 18 6 1 11 18 - 35 19
15.
Чикаго Файр
 Заявка 19 4 6 9 23 - 34 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 6 1 2 20 - 8 19
4.
Даллас
 0:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 13 18
5.
Остин
 0:1 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
8.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 4 3 2 20 - 15 15
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 5 1 13 - 7 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 11 3 3 5 21 - 23 12
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 2 1 6 11 - 19 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 7 1 3 23 - 14 22
2.
Шарлотт
 0:1 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
3.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 10 6 3 1 19 - 7 21
5.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 12 4 6 2 17 - 12 18
6.
Цинциннати
 0:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
7.
Коламбус Крю
 5:1 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 1:1 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 11 3 3 5 20 - 17 12
10.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
11.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 9 2 5 2 15 - 15 11
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:5 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
3.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 0:1 Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 1 8 18 - 32 4
14.
Даллас
 0:0 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 Заявка 10 7 2 1 19 - 12 23
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 13 21
3.
Коламбус Крю
 5:1 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 10 3 6 1 20 - 15 15
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 3 4 14 - 21 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
9.
Шарлотт
 0:1 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
10.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
11.
Торонто
 1:1 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:5 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
14.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 11 2 3 6 13 - 28 9
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 1 4 4 12 - 17 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (8)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Джейк Дэвис получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Рубио Диего получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Вольфф Оуэн получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Пьер Кэйден сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Ляйбольд Тим бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Остин
3.80
4.90
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9.00
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