Тур: 1. Стадион: Чилдренс Мерси Парк.
2:0
Конец матча
0'
1:0
26' ГолЛяйбольд Тим
29' Желтая карточкаВольфф Оуэн
34' Желтая карточкаРубио Диего
34' Желтая карточкаДэвис Якоб
45' Желтая карточкаПулидо Алан
64' Желтая карточкаВаленсия Йохан
2:0
69' ГолАфрифа Стивен
90' Желтая карточкаРасселл Джонни
90'+5
Ход матча
26'
1:0
29'
34'
34'
45'
64'
69'
2:0
90'
29
Мелия
Тим
24
Пьер
Кэйден
14
Ляйбольд
Тим
17
Дэвис
Якоб
26
Томми
Эрик
15
Вяйсянен
Лео
33
Вольфф
Оуэн
11
Обриан
Хадер
13
Финлей
Итан
14
Рубио
Диего
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
24 Пьер КэйденЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
-
17 Дэвис ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Шелтон КириЗащитник
-
28 Риндов КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Агада УильямНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Колманич ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Остин
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Среднее время на гол
51
51
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
3
1.25
Среднее время на гол
30
72
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
2.38
1.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
37
60
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агада Уильям
|5
|0.24
|Томми Эрик
|4
|0.19
|Расселл Джонни
|3
|0.14
|Пулидо Алан
|3
|0.14
|Африфа Стивен
|3
|0.14
|Дэвис Якоб
|2
|0.1
|Вальтер Реми
|2
|0.1
|Росеро Даниэль
|2
|0.1
|Варгас Аленис
|2
|0.1
|Саллой Даниэль
|1
|0.05
|Родригес Мемо
|1
|0.05
|Радоя Неманья
|1
|0.05
|Ляйбольд Тим
|1
|0.05
|Кастелланос Роберт
|1
|0.05
|Ционис Маринос
|1
|0.05
|Шелтон Кири
|0
|0
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
|Пьер Кэйден
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|5 (2)
|0.24
|Обриан Хадер
|5
|0.24
|Рубио Диего
|4
|0.19
|Касканте Хулио
|2
|0.1
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.1
|Ринг Александр
|1 (1)
|0.05
|Галлахер Джон
|1
|0.05
|Хеджес Мэтт
|1
|0.05
|Ригони Эмилиано
|1
|0.05
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.05
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Зардес Гьяси
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Якоб
|8
|0
|Родригес Мемо
|6
|0
|Расселл Джонни
|4
|0
|Фонтас Андреу
|4
|0
|Радоя Неманья
|4
|0
|Росеро Даниэль
|4
|0
|Томми Эрик
|3
|0
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|Шелтон Кири
|2
|0
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Кастелланос Роберт
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|6
|0
|Валенсия Йохан
|6
|0
|Даниэль Перейра
|5
|0
|Рубио Диего
|4
|0
|Дриусси Себастьян
|4
|0
|Гильерме дос Сантос
|4
|0
|Обриан Хадер
|4
|0
|Ринг Александр
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Вольфф Оуэн
|3
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Фодри Си-Джей
|2
|0
|Хименес Эктор
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Остин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
15
3
Спортинг Канзас-Сити
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Остин
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
4
17
Спортинг Канзас-Сити
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Остин
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
19
20
Голы по времени матча
Забито
21
5
13 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 16
2
10%
0
0%
1-15
7
33%
0
0%
16-30
4
19%
2
40%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
3
60%
76-90
Пропущено
24
15
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
3
13%
2
13%
1-15
1
4%
4
27%
16-30
5
21%
3
20%
31-45
2
8%
3
20%
46-60
6
25%
3
20%
61-75
7
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
11
18
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
2
11%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
5
28%
46-60
5
45%
4
22%
61-75
3
27%
3
17%
76-90
Пропущено
21
15
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
5%
1
7%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
5
24%
4
27%
61-75
5
24%
3
20%
76-90
Забито
32
23
15 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
2
6%
2
9%
1-15
8
25%
3
13%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
2
6%
5
22%
46-60
8
25%
4
17%
61-75
7
22%
6
26%
76-90
Пропущено
45
30
17 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 15
4
9%
3
10%
1-15
3
7%
6
20%
16-30
10
22%
5
17%
31-45
5
11%
6
20%
46-60
11
24%
7
23%
61-75
12
27%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Остин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1
Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
Остин
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Спортинг Канзас-Сити
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
38
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
56
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
147
1110
615
417
219
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|20
|12
|4
|4
|39 - 23
|40
|2.
|0:0 Заявка
|21
|10
|8
|3
|38 - 27
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|4.
|0:1 Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 33
|31
|5.
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|27 - 23
|30
|6.
|0:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|31 - 29
|30
|7.
|0:0 Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 33
|28
|8.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|9.
|0:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 25
|26
|10.
|0:2 Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 26
|25
|11.
|2:0 Заявка
|20
|4
|10
|6
|26 - 31
|22
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|27 - 32
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|33 - 44
|17
|14.
|0:0 Заявка
|20
|3
|3
|14
|29 - 51
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|48 - 30
|44
|2.
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|33 - 23
|42
|3.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|36 - 27
|35
|4.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 18
|33
|5.
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|30 - 25
|32
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|23 - 21
|32
|7.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|24 - 25
|26
|8.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 25
|24
|9.
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|29 - 37
|24
|10.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|30 - 43
|22
|11.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|25 - 35
|21
|12.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|33 - 35
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|28 - 39
|20
|14.
|Заявка
|18
|6
|1
|11
|18 - 35
|19
|15.
|0:0 Заявка
|20
|4
|7
|9
|23 - 34
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|27 - 8
|29
|2.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|20 - 8
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|7.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|8.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 7
|15
|11.
|2:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|13.
|0:2 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|14.
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|23 - 14
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 15
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|12.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|0:2 Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 18
|14
|6.
|0:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 21
|14
|7.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|1:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|2:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|15 - 19
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|0:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|18 - 32
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 12
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 14
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|20 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 21
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 28
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
|15.
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (8)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|8