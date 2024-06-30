Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
1:0
Первый тайм: 42'
Ход матча
5'
27'
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
14
Бёрн
Натан
21
Уронен
Йере
11
Абада
Лиэль
15
Бендер
Бен
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абада ЛиэльПолузащитник
-
15 Бендер БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Тавареш ЮриПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
20 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
25 Tyger Smalls
-
Главный тренер: Смит Дин
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Шарлотт
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|5
|0.25
|Блессинг Латиф
|5
|0.25
|Феррейра Карлос III
|4 (1)
|0.2
|Ковальчик Себастьян
|3
|0.15
|Басси Амине
|2
|0.1
|Эскобар Франко
|2
|0.1
|Сегал Габриэль
|2
|0.1
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.05
|Смит Брэд
|1
|0.05
|Эррера Эктор
|1
|0.05
|Дорси Гриффин
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|5
|0.24
|Варгас Кервин Кальдерон
|4
|0.19
|Абада Лиэль
|3
|0.14
|Вествуд Эшли
|2
|0.1
|Деягере Брехт
|1
|0.05
|Петкович Никола
|1
|0.05
|Бронико Брандт
|1
|0.05
|Копетти Энцо
|1
|0.05
|Тавареш Юри
|1
|0.05
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.05
|Маланда Адилсон
|1
|0.05
|Бендер Бен
|1
|0.05
|Уронен Йере
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорси Гриффин
|4
|1
|Ковальчик Себастьян
|5
|0
|Микаэль
|4
|0
|Эскобар Франко
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Алию Ибрахим
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|3
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Артур Хосе
|2
|0
|Рейнс Бруклин
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Басси Амине
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|6
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0
|Деягере Брехт
|5
|0
|Тавареш Юри
|4
|0
|Приветт Эндрю
|4
|0
|Арфилд Скотт
|2
|1
|Агьеманг Патрик
|3
|0
|Кахлина Кристиян
|3
|0
|Бёрн Натан
|3
|0
|Урсо Жуниор
|3
|0
|Бронико Брандт
|3
|0
|Диани Джибриль
|3
|0
|Петкович Никола
|2
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Tyger Smalls
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Шарлотт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
4
Хьюстон Динамо
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Шарлотт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
12
13
Хьюстон Динамо
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Шарлотт
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
5% (1)
65% (13)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
17
17
Голы по времени матча
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Пропущено
9
13
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
7
54%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
1
11%
5
38%
76-90
Забито
14
13
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
2
14%
2
15%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
6
43%
5
38%
76-90
Пропущено
15
8
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
3
20%
3
38%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
4
27%
3
38%
76-90
Забито
25
22
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
3
12%
3
14%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
20%
4
18%
31-45
3
12%
6
27%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
9
36%
6
27%
76-90
Пропущено
24
21
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
2
8%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
5
21%
8
38%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
5
21%
2
10%
61-75
5
21%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1
Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Шарлотт
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
83
36
47
18
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
55
27
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
155
811
614
217
218
118
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|38 - 23
|37
|2.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|38 - 27
|37
|4.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|38 - 32
|31
|5.
|1:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|27 - 23
|30
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|7.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 33
|27
|8.
|0:1 Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 29
|27
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 24
|25
|10.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|27 - 25
|25
|11.
|0:0 Заявка
|20
|5
|6
|9
|27 - 31
|21
|12.
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|24 - 31
|19
|13.
|1:0 Заявка
|21
|4
|5
|12
|32 - 44
|17
|14.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|29 - 51
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|21
|12
|6
|3
|46 - 29
|42
|2.
|0:0 Заявка
|20
|12
|4
|4
|32 - 23
|40
|3.
|1:2 Заявка
|21
|9
|7
|5
|35 - 27
|34
|4.
|5:1 Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 18
|33
|5.
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|30 - 25
|32
|6.
|0:1 Заявка
|21
|9
|5
|7
|23 - 21
|32
|7.
|0:0 Заявка
|20
|6
|9
|5
|23 - 23
|27
|8.
|1:1 Заявка
|21
|7
|4
|10
|29 - 36
|25
|9.
|1:1 Заявка
|20
|5
|7
|8
|27 - 25
|22
|10.
|2:1 Заявка
|21
|5
|7
|9
|28 - 38
|22
|11.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|25 - 35
|21
|12.
|2:2 Заявка
|20
|4
|9
|7
|33 - 33
|21
|13.
|2:2 Заявка
|20
|4
|8
|8
|28 - 43
|20
|14.
|1:5 Заявка
|18
|6
|1
|11
|18 - 35
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 34
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|20 - 8
|19
|4.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|5.
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|8.
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 15
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|12.
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|21 - 23
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|23 - 14
|22
|2.
|0:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|3.
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|4.
|1:2 Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|5.
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|17 - 12
|18
|6.
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|7.
|5:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|1:1 Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|20 - 17
|12
|10.
|2:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|11.
|2:2 Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 15
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|1:5 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|2:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|3.
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 20
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|11.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|13 - 19
|5
|12.
|1:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|18 - 32
|4
|14.
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 12
|23
|2.
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 13
|21
|3.
|5:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|2:2 Заявка
|10
|3
|6
|1
|20 - 15
|15
|5.
|1:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 21
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|1:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|0:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|10.
|2:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|11.
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|12.
|1:5 Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|13.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|14.
|2:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 28
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (8)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|8