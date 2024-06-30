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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
1:0
Первый тайм: 42'
Шарлотт
0'
1:0
5' Гол
Алию Ибрахим
27' Желтая карточка
Диани Джибриль

Ход матча

5'
Алию Ибрахим
(Феррейра Карлос III)
1:0
27'
 
Диани Джибриль
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Шарлотт
1.87
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6.00
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Все Коэффициенты
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
6
Артур
Хосе
16
Эррера
Эктор
15
Блессинг
Латиф
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
11
Феррейра
Карлос
III
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
21
Уронен
Йере
13
Бронико
Брандт
28
Диани
Джибриль
11
Абада
Лиэль
15
Бендер
Бен
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
33
Агьеманг
Патрик
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Шарлотт
4-2-3-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Шарлотт

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СИЦА
2:1
М
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 5 0.25
Блессинг Латиф 5 0.25
Феррейра Карлос III 4 (1) 0.2
Ковальчик Себастьян 3 0.15
Басси Амине 2 0.1
Эскобар Франко 2 0.1
Сегал Габриэль 2 0.1
Карраскилья Адальберто 1 0.05
Смит Брэд 1 0.05
Эррера Эктор 1 0.05
Дорси Гриффин 0 0
Стирс Дэниэл 0 0
Артур Хосе 0 0
Бартлоу Итан 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 5 0.24
Варгас Кервин Кальдерон 4 0.19
Абада Лиэль 3 0.14
Вествуд Эшли 2 0.1
Деягере Брехт 1 0.05
Петкович Никола 1 0.05
Бронико Брандт 1 0.05
Копетти Энцо 1 0.05
Тавареш Юри 1 0.05
Диани Джибриль 1 (1) 0.05
Маланда Адилсон 1 0.05
Бендер Бен 1 0.05
Уронен Йере 0 0
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорси Гриффин 4 1
Ковальчик Себастьян 5 0
Микаэль 4 0
Эскобар Франко 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Алию Ибрахим 4 0
Стирс Дэниэл 3 0
Феррейра Карлос III 2 0
Артур Хосе 2 0
Рейнс Бруклин 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Эррера Эктор 1 0
Басси Амине 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Сегал Габриэль 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 6 0
Варгас Кервин Кальдерон 6 0
Деягере Брехт 5 0
Тавареш Юри 4 0
Приветт Эндрю 4 0
Арфилд Скотт 2 1
Агьеманг Патрик 3 0
Кахлина Кристиян 3 0
Бёрн Натан 3 0
Урсо Жуниор 3 0
Бронико Брандт 3 0
Диани Джибриль 3 0
Петкович Никола 2 0
Уронен Йере 2 0
Tyger Smalls 2 0
Педро Жоао 1 0
Копетти Энцо 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Абада Лиэль 1 0
Бендер Бен 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Шарлотт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
4
Хьюстон Динамо
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Шарлотт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

12
13
Хьюстон Динамо
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Шарлотт
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
5% (1)
65% (13)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

17
17

Голы по времени матча

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
7
54%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
1
11%
5
38%
76-90

Забито

14
13
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
2
14%
2
15%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
6
43%
5
38%
76-90

Пропущено

15
8
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
3
20%
3
38%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
4
27%
3
38%
76-90

Забито

25
22
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
3
12%
3
14%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
20%
4
18%
31-45
3
12%
6
27%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
9
36%
6
27%
76-90

Пропущено

24
21
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
2
8%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
5
21%
8
38%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
5
21%
2
10%
61-75
5
21%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1
Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Шарлотт

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
3
3
6
1.5
4
7
1
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
5
1.5
2
7
1
9
2.5
1
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
15
5
8
11
1.5
6
14
2
17
2.5
2
18
1
18
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 19 11 4 4 38 - 23 37
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 20 10 7 3 38 - 27 37
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 9 4 7 38 - 32 31
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 20 8 6 6 27 - 23 30
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 20 7 6 7 36 - 33 27
8.
Остин
 0:1 Заявка 21 7 6 8 23 - 29 27
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 18 7 4 7 26 - 24 25
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 20 6 7 7 27 - 25 25
11.
Даллас
 0:0 Заявка 20 5 6 9 27 - 31 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 19 3 10 6 24 - 31 19
13.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 21 4 5 12 32 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 19 3 2 14 29 - 51 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 21 12 6 3 46 - 29 42
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 20 12 4 4 32 - 23 40
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
4.
Коламбус Крю
 5:1 Заявка 18 9 6 3 34 - 18 33
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 20 10 2 8 30 - 25 32
6.
Шарлотт
 0:1 Заявка 21 9 5 7 23 - 21 32
7.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 20 6 9 5 23 - 23 27
8.
Торонто
 1:1 Заявка 21 7 4 10 29 - 36 25
9.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 20 5 7 8 27 - 25 22
10.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 21 5 7 9 28 - 38 22
11.
Орландо Сити
 Заявка 20 5 6 9 25 - 35 21
12.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 20 4 9 7 33 - 33 21
13.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 20 4 8 8 28 - 43 20
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:5 Заявка 18 6 1 11 18 - 35 19
15.
Чикаго Файр
 Заявка 19 4 6 9 23 - 34 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 6 1 2 20 - 8 19
4.
Даллас
 0:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 13 18
5.
Остин
 0:1 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
8.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 4 3 2 20 - 15 15
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 5 1 13 - 7 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 11 3 3 5 21 - 23 12
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 2 1 6 11 - 19 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 7 1 3 23 - 14 22
2.
Шарлотт
 0:1 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
3.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 10 6 3 1 19 - 7 21
5.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 12 4 6 2 17 - 12 18
6.
Цинциннати
 0:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
7.
Коламбус Крю
 5:1 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 1:1 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 11 3 3 5 20 - 17 12
10.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
11.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 9 2 5 2 15 - 15 11
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:5 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
3.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 4 2 5 20 - 20 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 16 - 18 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 0:1 Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 0 5 3 13 - 19 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 1 8 18 - 32 4
14.
Даллас
 0:0 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 Заявка 10 7 2 1 19 - 12 23
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 10 6 3 1 18 - 13 21
3.
Коламбус Крю
 5:1 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Филадельфия Юнион
 2:2 Заявка 10 3 6 1 20 - 15 15
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 3 4 14 - 21 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
9.
Шарлотт
 0:1 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
10.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
11.
Торонто
 1:1 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:5 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
14.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 11 2 3 6 13 - 28 9
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 1 4 4 12 - 17 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (8)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 8
Весь список
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Хьюстон Динамо
Ничья
Шарлотт
1.87
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