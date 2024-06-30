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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
3:0
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
3' Желтая карточка
Кабрал Кевин
1:0
20' Гол
Богуш Матеуш
36' Желтая карточка
Наварро Рафа
41' Желтая карточка
Мурильо Хесус
41' Желтая карточка
Абубакар Лалас
2:0
58' Гол
Богуш Матеуш
62' Вторая желтая карточка
Кабрал Кевин
3:0
72' Гол
Богуш Матеуш
90'+6
1
Льорис
Уго
14
Паленсия
Серги
3
Мурильо
Хесус
33
Лонг
Аарон
24
Холлингсхед
Райан
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
20
Атуэста
Эдуард
19
Богуш
Матеуш
23
Камара
Кей
99
Буанга
Денис
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
3
Винс
Сэмюэл
23
Бассетт
Коул
20
Ронен
Коннор
14
Харрис
Кельвин
10
Михайлович
Джордже
91
Кабрал
Кевин
9
Наварро
Рафа
Лос-Анджелес
4-3-3
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

М
3:2
М
4:0
М
0:0
М
2:0
М
3:0
М
5:2
М
2:1
М
3:1
М
1:0
М
0:3
М
2:0

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.8
1.17

Среднее время на гол

32
77

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

1.83
0.4

Среднее время на гол

49
225

Всего голов

25
9

Голов в среднем за матч

2.27
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

39
110

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 13 (5) 0.65
Богуш Матеуш 12 0.6
Тильман Тимоти 4 0.2
Оливера Кристиан 4 0.2
Камара Кей 2 0.1
Атуэста Эдуард 2 0.1
Холлингсхед Райан 1 0.05
Моралес Давид 1 0.05
Анхель Томас 1 0.05
Паленсия Серги 0 0
Ордаз Натан 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
Лонг Аарон 0 0
Кампос Омар 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 11 (4) 0.52
Михайлович Джордже 9 (2) 0.43
Бассетт Коул 6 0.29
Харрис Кельвин 4 0.19
Кабрал Кевин 3 0.14
Бомбито Мойс 2 0.1
Фернандес Омир 1 0.05
Махсо Андреас 0 0
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Андерсон Себастьян 0 0
Винс Сэмюэл 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 6 1
Тильман Тимоти 5 0
Паленсия Серги 4 0
Шано Максим 3 0
Холлингсхед Райан 3 0
Мурильо Хесус 3 0
Богуш Матеуш 3 0
Моралес Давид 1 1
Санчес Илье 2 0
Буанга Денис 2 0
Сегура Эдди 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Камара Кей 1 0
Лонг Аарон 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Кевин 3 1
Наварро Рафа 4 0
Михайлович Джордже 4 0
Япи Даррен 3 0
Стеффен Закари 2 0
Махсо Андреас 2 0
Абубакар Лалас 2 0
Бомбито Мойс 2 0
Ронен Коннор 1 0
Андерсон Себастьян 1 0
Бассетт Коул 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Ларраз Оливер 1 0
Леффелсенд Яспер 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Колорадо Рэпидс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

3
11
Лос-Анджелес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Колорадо Рэпидс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

9
15
Лос-Анджелес
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
65% (13)
25% (5)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
Колорадо Рэпидс
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

12
26

Голы по времени матча

Забито

29
21
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
4
14%
3
14%
1-15
4
14%
2
10%
16-30
7
24%
3
14%
31-45
5
17%
6
29%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
5
17%
5
24%
76-90

Пропущено

8
22
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
1
13%
4
18%
16-30
2
25%
3
14%
31-45
1
13%
4
18%
46-60
3
38%
3
14%
61-75
1
13%
5
23%
76-90

Забито

13
17
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
5
38%
4
24%
76-90

Пропущено

14
13
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
14%
2
15%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
4
29%
4
31%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
4
31%
76-90

Забито

42
38
18 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
5
12%
3
8%
1-15
5
12%
5
13%
16-30
8
19%
8
21%
31-45
8
19%
9
24%
46-60
6
14%
4
11%
61-75
10
24%
9
24%
76-90

Пропущено

22
35
12 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
2
9%
5
14%
1-15
4
18%
5
14%
16-30
6
27%
7
20%
31-45
2
9%
5
14%
46-60
4
18%
4
11%
61-75
4
18%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Лос-Анджелес - Даллас 1:0
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Лоудаун Юнайтед 3:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лас-Вегас Лайтс - Лос-Анджелес 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс

Точный счет

2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
3
5 раз 24%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
1
9
2
1.5
6
3
5
6
2.5
3
6
2
9
3.5
1
8
2
9
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
11
1
4
5
1.5
6
6
1
8
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
19
2
13
7
1.5
12
9
6
14
2.5
6
15
2
18
3.5
1
20
2
18
4.5
1
19
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 12 4 4 41 - 23 40
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 11 7 3 41 - 27 40
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 21 9 4 8 38 - 35 31
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 20 8 6 6 27 - 23 30
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 8 6 7 39 - 35 30
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 20 8 5 7 33 - 32 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 19 8 4 7 30 - 27 28
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 7 7 7 29 - 26 28
10.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
11.
Даллас
 Заявка 20 5 5 10 27 - 32 20
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 20 3 10 7 27 - 35 19
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 4 5 12 33 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 20 3 2 15 29 - 54 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 21 13 5 3 48 - 30 44
2.
Цинциннати
 Заявка 20 13 3 4 33 - 23 42
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 9 8 4 36 - 27 35
4.
Коламбус Крю
 Заявка 18 9 6 3 34 - 18 33
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 20 10 2 8 30 - 25 32
6.
Шарлотт
 Заявка 21 9 5 7 23 - 21 32
7.
Нэшвилл
 Заявка 20 6 8 6 24 - 25 26
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 6 6 8 28 - 25 24
9.
Торонто
 Заявка 21 7 3 11 29 - 37 24
10.
ФК Монреаль
 Заявка 20 5 7 8 30 - 43 22
11.
Орландо Сити
 Заявка 20 5 6 9 25 - 35 21
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 4 8 8 33 - 35 20
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 21 4 8 9 28 - 39 20
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 6 1 11 18 - 35 19
15.
Чикаго Файр
 Заявка 20 4 6 10 24 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 6 1 2 20 - 8 19
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
5.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
7.
Даллас
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 5 1 15 - 8 17
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 7 1 3 23 - 14 22
3.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
4.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
5.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
7.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
10.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 4 2 17 - 15 13
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 1 8 18 - 32 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 8 1 1 20 - 12 25
2.
Интер Майами
 Заявка 10 7 2 1 20 - 14 23
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 5 2 20 - 17 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 3 4 14 - 21 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
9.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
12.
Торонто
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 2 3 6 13 - 28 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (9)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 8
Весь список
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