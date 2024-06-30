Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
3:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаКабрал Кевин
1:0
20' ГолБогуш Матеуш
36' Желтая карточкаНаварро Рафа
41' Желтая карточкаМурильо Хесус
41' Желтая карточкаАбубакар Лалас
2:0
58' ГолБогуш Матеуш
62' Вторая желтая карточкаКабрал Кевин
3:0
72' ГолБогуш Матеуш
90'+6
Ход матча
3'
20'
1:0
36'
41'
41'
58'
2:0
62'
72'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
23
Камара
Кей
99
Буанга
Денис
23
Бассетт
Коул
20
Ронен
Коннор
91
Кабрал
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
23 Камара КейНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
-
36 Мусто ТомасПолузащитник
-
21 Анхель ТомасНападающий
- Нападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бодри АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
-
Главный тренер: Армас Крис
История личных встреч
Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2.8
1.17
Среднее время на гол
32
77
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
1.83
0.4
Среднее время на гол
49
225
Всего голов
25
9
Голов в среднем за матч
2.27
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
39
110
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|13 (5)
|0.65
|Богуш Матеуш
|12
|0.6
|Тильман Тимоти
|4
|0.2
|Оливера Кристиан
|4
|0.2
|Камара Кей
|2
|0.1
|Атуэста Эдуард
|2
|0.1
|Холлингсхед Райан
|1
|0.05
|Моралес Давид
|1
|0.05
|Анхель Томас
|1
|0.05
|Паленсия Серги
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|11 (4)
|0.52
|Михайлович Джордже
|9 (2)
|0.43
|Бассетт Коул
|6
|0.29
|Харрис Кельвин
|4
|0.19
|Кабрал Кевин
|3
|0.14
|Бомбито Мойс
|2
|0.1
|Фернандес Омир
|1
|0.05
|Махсо Андреас
|0
|0
|Ронен Коннор
|0
|0
|Розенберри Киган
|0
|0
|Андерсон Себастьян
|0
|0
|Винс Сэмюэл
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|6
|1
|Тильман Тимоти
|5
|0
|Паленсия Серги
|4
|0
|Шано Максим
|3
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Богуш Матеуш
|3
|0
|Моралес Давид
|1
|1
|Санчес Илье
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Сегура Эдди
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Камара Кей
|1
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Кевин
|3
|1
|Наварро Рафа
|4
|0
|Михайлович Джордже
|4
|0
|Япи Даррен
|3
|0
|Стеффен Закари
|2
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Абубакар Лалас
|2
|0
|Бомбито Мойс
|2
|0
|Ронен Коннор
|1
|0
|Андерсон Себастьян
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
|Ларраз Оливер
|1
|0
|Леффелсенд Яспер
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Колорадо Рэпидс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
3
11
Лос-Анджелес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Колорадо Рэпидс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
9
15
Лос-Анджелес
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
65% (13)
25% (5)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
Колорадо Рэпидс
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
12
26
Голы по времени матча
Забито
29
21
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
4
14%
3
14%
1-15
4
14%
2
10%
16-30
7
24%
3
14%
31-45
5
17%
6
29%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
5
17%
5
24%
76-90
Пропущено
8
22
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
1
13%
4
18%
16-30
2
25%
3
14%
31-45
1
13%
4
18%
46-60
3
38%
3
14%
61-75
1
13%
5
23%
76-90
Забито
13
17
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
5
38%
4
24%
76-90
Пропущено
14
13
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
14%
2
15%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
4
29%
4
31%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
4
31%
76-90
Забито
42
38
18 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
5
12%
3
8%
1-15
5
12%
5
13%
16-30
8
19%
8
21%
31-45
8
19%
9
24%
46-60
6
14%
4
11%
61-75
10
24%
9
24%
76-90
Пропущено
22
35
12 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
2
9%
5
14%
1-15
4
18%
5
14%
16-30
6
27%
7
20%
31-45
2
9%
5
14%
46-60
4
18%
4
11%
61-75
4
18%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Лос-Анджелес - Даллас 1:0
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Лоудаун Юнайтед 3:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лас-Вегас Лайтс - Лос-Анджелес 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс
Точный счет
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
3
5 раз 24%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
81
92
63
56
36
29
18
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
111
45
66
18
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
192
137
129
614
615
218
120
218
119
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 27
|40
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|4.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 35
|31
|5.
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|27 - 23
|30
|6.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|39 - 35
|30
|7.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|33 - 32
|29
|8.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 27
|28
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 26
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|11.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|27 - 32
|20
|12.
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|27 - 35
|19
|13.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|33 - 44
|17
|14.
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|29 - 54
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|48 - 30
|44
|2.
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|33 - 23
|42
|3.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|36 - 27
|35
|4.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 18
|33
|5.
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|30 - 25
|32
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|23 - 21
|32
|7.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|24 - 25
|26
|8.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 25
|24
|9.
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|29 - 37
|24
|10.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|30 - 43
|22
|11.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|25 - 35
|21
|12.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|33 - 35
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|28 - 39
|20
|14.
|Заявка
|18
|6
|1
|11
|18 - 35
|19
|15.
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|24 - 36
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|20 - 8
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|23 - 14
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 15
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|18 - 32
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 12
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 14
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|20 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 21
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 28
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|8