Тур: 1. Стадион: Стэнфорд.
0:3
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаДельгадо Марко
29' Желтая карточкаСеррильо Эдвин
0:1
37' ГолПейнтсил Джозеф
39' Желтая карточкаНил Джален
45' Желтая карточкаТоньяо
0:2
72' ГолЙовелич Деян
75' Желтая карточкаМаккарти Джон
0:3
90' ГолКуэвас Маурисио
90'+3
Ход матча
22'
29'
37'
0:1
39'
45'
72'
0:2
75'
90'
0:3
26
Тоньяо
94
Коста
Витор
30
Цакирис
Нико
14
Юилл
Джексон
23
Hernan
Lopez
24
Нил
Джален
11
Пек
Габриэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 ТоньяоЗащитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
23 Hernan LopezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джексон ЯкобВратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ian Russell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пек ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси
26 матчей
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
34.6%
15.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.4%
42.3%
17 побед 11 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 18 побед
50 матчей
36%
24%
40%
18 побед 12 ничьих 20 побед
Первый тайм
26%
40%
34%
13 побед 20 ничьих 17 побед
Второй тайм
34%
30%
36%
17 побед 15 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
37
Голов в среднем за матч
1.56
1.61
Среднее время на гол
57
55
Всего голов
42
44
Голов в среднем за матч
1.83
1.63
Среднее время на гол
49
55
Всего голов
84
81
Голов в среднем за матч
1.68
1.62
Тотал матчей
2.5
47
Больше 94%
Меньше 6%
3
40
Больше 80%
Меньше 20%
10
33
Больше 66%
Меньше 34%
17
24
Больше 48%
Меньше 52%
26
13
Больше 26%
Меньше 74%
37
5
Больше 10%
Меньше 90%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
Среднее время на гол
53
55
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|5
|0.25
|Эбобисс Жереми
|4 (1)
|0.2
|Эспиноса Кристиан
|3
|0.15
|Hernan Lopez
|3
|0.15
|Тоньяо
|3
|0.15
|Киканович Бенджамин
|3
|0.15
|Коста Витор
|2
|0.1
|Марье Поль
|2
|0.1
|Скахен Джек
|1
|0.05
|Вилсон Бруно
|1
|0.05
|Джадд Престон
|1
|0.05
|Цакирис Нико
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|12
|0.57
|Пек Габриэл
|6
|0.29
|Пуч Рикард
|6 (1)
|0.29
|Пейнтсил Джозеф
|6 (1)
|0.29
|Фагундес Диего
|3
|0.14
|Ёсида Мая
|2
|0.1
|Берри Мигель
|2
|0.1
|Дельгадо Марко
|1
|0.05
|Ауде Хулиан
|1
|0.05
|Завалета Эрик
|1
|0.05
|Куэвас Маурисио
|1
|0.05
|Бругман Гастон
|0
|0
|Ямане Мики
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Витор
|8
|0
|Акапо Карлос
|5
|0
|Вилсон Бруно
|3
|1
|Джадд Престон
|3
|1
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Юилл Джексон
|2
|1
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Скахен Джек
|3
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Тоньяо
|2
|0
|Hernan Lopez
|1
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Киканович Бенджамин
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Касерес Мартин
|3
|1
|Пейнтсил Джозеф
|4
|0
|Пуч Рикард
|4
|0
|Серрильо Эдвин
|3
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Ауде Хулиан
|3
|0
|Ямане Мики
|2
|0
|Завалета Эрик
|0
|1
|Ёсида Мая
|1
|0
|Бругман Гастон
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Маккарти Джон
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Куэвас Маурисио
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
6
Сан-Хосе Эрткуэйкс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
29
0
Упущенные победы
4
23
Сан-Хосе Эрткуэйкс
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Лос-Анджелес Гэлакси
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
33
4
Упущенные победы
9
29
Голы по времени матча
Забито
10
19
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
20%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
2
20%
7
37%
61-75
1
10%
5
26%
76-90
Пропущено
23
14
6 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
4%
2
14%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
3
13%
4
29%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
5
22%
2
14%
61-75
8
35%
2
14%
76-90
Забито
18
23
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 12
3
17%
4
17%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
6
33%
3
13%
31-45
4
22%
6
26%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Пропущено
32
12
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
2
6%
0
0%
1-15
7
22%
4
33%
16-30
4
13%
2
17%
31-45
3
9%
2
17%
46-60
4
13%
2
17%
61-75
12
38%
2
17%
76-90
Забито
28
42
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
5
18%
5
12%
1-15
1
4%
4
10%
16-30
8
29%
5
12%
31-45
7
25%
8
19%
46-60
6
21%
10
24%
61-75
1
4%
10
24%
76-90
Пропущено
55
26
19 В 1-м тайме 14
36 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
3
5%
2
8%
1-15
9
16%
6
23%
16-30
7
13%
6
23%
31-45
7
13%
4
15%
46-60
9
16%
4
15%
61-75
20
36%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
4:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
6 раз 29%
2
5 раз 24%
1
5 раз 24%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
37
72
28
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
66
37
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
183
812
138
515
813
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 27
|40
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|4.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 35
|31
|5.
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|27 - 23
|30
|6.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|39 - 35
|30
|7.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|33 - 32
|29
|8.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 27
|28
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 26
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|11.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|27 - 32
|20
|12.
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|27 - 35
|19
|13.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|33 - 44
|17
|14.
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|29 - 54
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|48 - 30
|44
|2.
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|33 - 23
|42
|3.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|36 - 27
|35
|4.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 18
|33
|5.
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|30 - 25
|32
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|23 - 21
|32
|7.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|24 - 25
|26
|8.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 25
|24
|9.
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|29 - 37
|24
|10.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|30 - 43
|22
|11.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|25 - 35
|21
|12.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|33 - 35
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|28 - 39
|20
|14.
|Заявка
|18
|6
|1
|11
|18 - 35
|19
|15.
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|24 - 36
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|20 - 8
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|23 - 14
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 15
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|18 - 32
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 12
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 14
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|20 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 21
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 28
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|8