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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:3
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
22' Желтая карточка
Дельгадо Марко
29' Желтая карточка
Серрильо Эдвин
0:1
37' Гол
Пейнтсил Джозеф
39' Желтая карточка
Нил Джален
45' Желтая карточка
Тоньяо
0:2
72' Гол
Йовелич Деян
75' Желтая карточка
Маккарти Джон
0:3
90' Гол
Куэвас Маурисио
90'+3
25
Ярброуг
Вильям
3
Марье
Поль
24
Мюнье
Даниэль
26
Тоньяо
94
Коста
Витор
30
Цакирис
Нико
14
Юилл
Джексон
23
Hernan
Lopez
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
9
Пеллегрино
Амаль
77
Маккарти
Джон
2
Ямане
Мики
24
Нил
Джален
4
Ёсида
Мая
3
Ауде
Хулиан
8
Дельгадо
Марко
20
Серрильо
Эдвин
11
Пек
Габриэл
7
Фагундес
Диего
28
Пейнтсил
Джозеф
9
Йовелич
Деян
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси

26 матчей

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
34.6%
15.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
42.3%
17 побед 11 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 18 побед

50 матчей

36%
24%
40%
18 побед 12 ничьих 20 побед

Первый тайм

26%
40%
34%
13 побед 20 ничьих 17 побед

Второй тайм

34%
30%
36%
17 побед 15 ничьих 18 побед

История матчей

М
4:3
М
1:3
М
2:3
М
2:2
М
2:1
М
2:3
М
2:3
М
1:2
М
1:3
М
1:0
М
0:4
М
2:1
М
0:0
М
3:2
М
1:3
М
3:0
М
3:3
М
1:0
М
0:3
ОК
3:2
М
2:1
М
2:4
М
1:1
М
1:1
М
3:1
М
1:0
М
5:2
ОК
0:1
М
3:1
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
0:0
М
3:0
М
3:2
М
1:3
М
0:1
М
2:2
М
3:4
М
2:3
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
1:1
М
3:2
М
0:3
М
2:0

Голы

Всего голов

42
37

Голов в среднем за матч

1.56
1.61

Среднее время на гол

57
55

Всего голов

42
44

Голов в среднем за матч

1.83
1.63

Среднее время на гол

49
55

Всего голов

84
81

Голов в среднем за матч

1.68
1.62

Тотал матчей

2.5
47
Больше 94%
Меньше 6%
3
40
Больше 80%
Меньше 20%
10
33
Больше 66%
Меньше 34%
17
24
Больше 48%
Меньше 52%
26
13
Больше 26%
Меньше 74%
37
5
Больше 10%
Меньше 90%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
47

Среднее время на гол

53
55

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 5 0.25
Эбобисс Жереми 4 (1) 0.2
Эспиноса Кристиан 3 0.15
Hernan Lopez 3 0.15
Тоньяо 3 0.15
Киканович Бенджамин 3 0.15
Коста Витор 2 0.1
Марье Поль 2 0.1
Скахен Джек 1 0.05
Вилсон Бруно 1 0.05
Джадд Престон 1 0.05
Цакирис Нико 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 12 0.57
Пек Габриэл 6 0.29
Пуч Рикард 6 (1) 0.29
Пейнтсил Джозеф 6 (1) 0.29
Фагундес Диего 3 0.14
Ёсида Мая 2 0.1
Берри Мигель 2 0.1
Дельгадо Марко 1 0.05
Ауде Хулиан 1 0.05
Завалета Эрик 1 0.05
Куэвас Маурисио 1 0.05
Бругман Гастон 0 0
Ямане Мики 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Витор 8 0
Акапо Карлос 5 0
Вилсон Бруно 3 1
Джадд Престон 3 1
Эспиноса Кристиан 4 0
Юилл Джексон 2 1
Груэсо Карлос 3 0
Марье Поль 3 0
Скахен Джек 3 0
Моралес Альфредо 2 0
Тоньяо 2 0
Hernan Lopez 1 0
Ярброуг Вильям 1 0
Томпсон Томми 1 0
Бисон Таннер 1 0
Киканович Бенджамин 1 0
Цакирис Нико 1 0
Боуда Уссени 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дельгадо Марко 4 1
Касерес Мартин 3 1
Пейнтсил Джозеф 4 0
Пуч Рикард 4 0
Серрильо Эдвин 3 0
Нил Джален 3 0
Ауде Хулиан 3 0
Ямане Мики 2 0
Завалета Эрик 0 1
Ёсида Мая 1 0
Бругман Гастон 1 0
Фагундес Диего 1 0
Маккарти Джон 1 0
Йовелич Деян 1 0
Куэвас Маурисио 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
6
Сан-Хосе Эрткуэйкс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

29
0

Упущенные победы

4
23
Сан-Хосе Эрткуэйкс
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Лос-Анджелес Гэлакси
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

33
4

Упущенные победы

9
29

Голы по времени матча

Забито

10
19
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
20%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
2
20%
7
37%
61-75
1
10%
5
26%
76-90

Пропущено

23
14
6 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
4%
2
14%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
3
13%
4
29%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
5
22%
2
14%
61-75
8
35%
2
14%
76-90

Забито

18
23
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 12
3
17%
4
17%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
6
33%
3
13%
31-45
4
22%
6
26%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Пропущено

32
12
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
2
6%
0
0%
1-15
7
22%
4
33%
16-30
4
13%
2
17%
31-45
3
9%
2
17%
46-60
4
13%
2
17%
61-75
12
38%
2
17%
76-90

Забито

28
42
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
5
18%
5
12%
1-15
1
4%
4
10%
16-30
8
29%
5
12%
31-45
7
25%
8
19%
46-60
6
21%
10
24%
61-75
1
4%
10
24%
76-90

Пропущено

55
26
19 В 1-м тайме 14
36 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
3
5%
2
8%
1-15
9
16%
6
23%
16-30
7
13%
6
23%
31-45
7
13%
4
15%
46-60
9
16%
4
15%
61-75
20
36%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
4:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
6 раз 29%
2
5 раз 24%
1
5 раз 24%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
7
2
2
8
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
6
6
3
7
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
18
3
8
12
1.5
13
8
5
15
2.5
8
13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 12 4 4 41 - 23 40
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 11 7 3 41 - 27 40
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 21 9 4 8 38 - 35 31
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 20 8 6 6 27 - 23 30
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 8 6 7 39 - 35 30
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 20 8 5 7 33 - 32 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 19 8 4 7 30 - 27 28
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 7 7 7 29 - 26 28
10.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
11.
Даллас
 Заявка 20 5 5 10 27 - 32 20
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 20 3 10 7 27 - 35 19
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 4 5 12 33 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 20 3 2 15 29 - 54 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 21 13 5 3 48 - 30 44
2.
Цинциннати
 Заявка 20 13 3 4 33 - 23 42
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 9 8 4 36 - 27 35
4.
Коламбус Крю
 Заявка 18 9 6 3 34 - 18 33
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 20 10 2 8 30 - 25 32
6.
Шарлотт
 Заявка 21 9 5 7 23 - 21 32
7.
Нэшвилл
 Заявка 20 6 8 6 24 - 25 26
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 6 6 8 28 - 25 24
9.
Торонто
 Заявка 21 7 3 11 29 - 37 24
10.
ФК Монреаль
 Заявка 20 5 7 8 30 - 43 22
11.
Орландо Сити
 Заявка 20 5 6 9 25 - 35 21
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 4 8 8 33 - 35 20
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 21 4 8 9 28 - 39 20
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 6 1 11 18 - 35 19
15.
Чикаго Файр
 Заявка 20 4 6 10 24 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 6 1 2 20 - 8 19
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
5.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
7.
Даллас
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 5 1 15 - 8 17
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 7 1 3 23 - 14 22
3.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
4.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
5.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
7.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
10.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 4 2 17 - 15 13
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 1 8 18 - 32 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 8 1 1 20 - 12 25
2.
Интер Майами
 Заявка 10 7 2 1 20 - 14 23
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 5 2 20 - 17 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 3 4 14 - 21 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
9.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
12.
Торонто
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 2 3 6 13 - 28 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (9)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Тоньяо получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Нил Джален получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Пек Габриэл сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Пейнтсил Джозеф бьет в цель!
    • 29'
      Серрильо Эдвин получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Дельгадо Марко получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

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