Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
2:1
Конец матча
0'
0:1
30' ГолХайле-Селассие Марен
42' Желтая карточкаПинеда Маурисио
56' Желтая карточкаДин Джонатан
1:1
57' ПенальтиРуснак Альберт
78' Желтая карточкаРаген Джексон
2:1
90' ПенальтиРуснак Альберт
90' Желтая карточкаРуснак Альберт
90'+10
Ход матча
30'
42'
56'
57'
1:1
78'
90'
2:1
90'
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
18
Варгас
Обед
23
Чу
Лео
34
Брэди
Крис
24
Дин
Джонатан
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чу ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
- Защитник
-
33 Бейкер КодиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Ротрок ПолПолузащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Дин ДжонатанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Чикаго Файр
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
18 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.8%
66.7%
5.5%
5 побед 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
2
1.3
Среднее время на гол
45
69
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.63
Среднее время на гол
64
144
Всего голов
30
18
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|8 (4)
|0.38
|Моррис Джордан
|7
|0.33
|Руснак Альберт
|2 (1)
|0.1
|Ротрок Пол
|2
|0.1
|Чу Лео
|1
|0.05
|Варгас Обед
|1
|0.05
|Ролдан Кристиан
|1
|0.05
|Мусовски Дэниел
|1
|0.05
|Раген Джексон
|1
|0.05
|Рольдан Александер
|1
|0.05
|Тевес Дилан
|1
|0.05
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.05
|Пауло Жуан I
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|7
|0.35
|Гутьеррес Брайан
|4 (1)
|0.2
|Хайле-Селассие Марен
|4 (1)
|0.2
|Герберс Фабиан
|2
|0.1
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.1
|Акоста Келлин
|2
|0.1
|Теран Карлос
|1
|0.05
|Аригони Аллан
|1
|0.05
|Пинеда Маурисио
|1
|0.05
|Суке Арно
|0
|0
|Хименес Гастон
|0
|0
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Гутман Эндрю
|0
|0
|Куциас Георгиос
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|6
|1
|Раген Джексон
|4
|1
|Рольдан Александер
|2
|1
|Reed Baker-Whiting
|2
|1
|Моррис Джордан
|3
|0
|Варгас Обед
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Руидиас Рауль
|2
|0
|Гомес Еймар
|2
|0
|Фрай Стефан
|0
|1
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Пауло Жуан I
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аригони Аллан
|6
|0
|Герберс Фабиан
|5
|0
|Теран Карлос
|3
|1
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|Пинеда Маурисио
|4
|0
|Гутьеррес Брайан
|4
|0
|Акоста Келлин
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Наварро Федерико
|2
|0
|Дин Джонатан
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Чикаго Файр
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
8
Сиэтл Саундерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Чикаго Файр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
8
9
Сиэтл Саундерс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
45% (9)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Чикаго Файр
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
15%
5
42%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
38%
2
17%
76-90
Пропущено
7
17
0 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
14%
3
18%
46-60
3
43%
3
18%
61-75
3
43%
3
18%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
3
23%
1
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
2
18%
61-75
1
8%
5
45%
76-90
Пропущено
19
17
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
11%
4
24%
1-15
3
16%
2
12%
16-30
6
32%
3
18%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
3
16%
2
12%
76-90
Забито
26
23
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
5
19%
1
4%
1-15
5
19%
1
4%
16-30
1
4%
5
22%
31-45
4
15%
5
22%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
6
23%
7
30%
76-90
Пропущено
26
34
11 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
2
8%
6
18%
1-15
3
12%
5
15%
16-30
6
23%
6
18%
31-45
5
19%
5
15%
46-60
4
15%
7
21%
61-75
6
23%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Чикаго Файр
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
64
36
37
27
19
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
72
56
36
110
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
136
812
613
317
217
119
217
119
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 27
|40
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|4.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 35
|31
|5.
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|27 - 23
|30
|6.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|39 - 35
|30
|7.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|33 - 32
|29
|8.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 27
|28
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 26
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|11.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|27 - 32
|20
|12.
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|27 - 35
|19
|13.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|33 - 44
|17
|14.
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|29 - 54
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|48 - 30
|44
|2.
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|33 - 23
|42
|3.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|36 - 27
|35
|4.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 18
|33
|5.
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|30 - 25
|32
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|23 - 21
|32
|7.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|24 - 25
|26
|8.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 25
|24
|9.
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|29 - 37
|24
|10.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|30 - 43
|22
|11.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|25 - 35
|21
|12.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|33 - 35
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|28 - 39
|20
|14.
|Заявка
|18
|6
|1
|11
|18 - 35
|19
|15.
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|24 - 36
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|20 - 8
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|23 - 14
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 15
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|18 - 32
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 12
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 14
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|20 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 21
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 28
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|8