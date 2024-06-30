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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
2:1
Конец матча
Чикаго Файр
0'
0:1
30' Гол
Хайле-Селассие Марен
42' Желтая карточка
Пинеда Маурисио
56' Желтая карточка
Дин Джонатан
1:1
57' Пенальти
Руснак Альберт
78' Желтая карточка
Раген Джексон
2:1
90' Пенальти
Руснак Альберт
90' Желтая карточка
Руснак Альберт
90'+10
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
21
Reed
Baker-Whiting
18
Варгас
Обед
6
Пауло
Жуан
I
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
23
Чу
Лео
13
Моррис
Джордан
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
4
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
27
Аригони
Аллан
21
Герберс
Фабиан
30
Хименес
Гастон
17
Гутьеррес
Брайан
24
Дин
Джонатан
9
Кейперс
Уго
7
Хайле-Селассие
Марен
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Чикаго Файр
3-5-2

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Чикаго Файр

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

18 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.8%
66.7%
5.5%
5 побед 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

М
1:0
М
2:1
М
2:1
М
2:4
М
1:1
М
4:1
М
1:0
М
1:0
ОК
6:0
М
2:3
М
2:1
М
1:2
М
0:0
М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
0:0
М
1:1

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

2
1.3

Среднее время на гол

45
69

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.63

Среднее время на гол

64
144

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 8 (4) 0.38
Моррис Джордан 7 0.33
Руснак Альберт 2 (1) 0.1
Ротрок Пол 2 0.1
Чу Лео 1 0.05
Варгас Обед 1 0.05
Ролдан Кристиан 1 0.05
Мусовски Дэниел 1 0.05
Раген Джексон 1 0.05
Рольдан Александер 1 0.05
Тевес Дилан 1 0.05
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.05
Пауло Жуан I 0 0
Бейкер Коди 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 7 0.35
Гутьеррес Брайан 4 (1) 0.2
Хайле-Селассие Марен 4 (1) 0.2
Герберс Фабиан 2 0.1
Шакири Джердан 2 (2) 0.1
Акоста Келлин 2 0.1
Теран Карлос 1 0.05
Аригони Аллан 1 0.05
Пинеда Маурисио 1 0.05
Суке Арно 0 0
Хименес Гастон 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Гутман Эндрю 0 0
Куциас Георгиос 0 0
Брэди Крис 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 6 1
Раген Джексон 4 1
Рольдан Александер 2 1
Reed Baker-Whiting 2 1
Моррис Джордан 3 0
Варгас Обед 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Руидиас Рауль 2 0
Гомес Еймар 2 0
Фрай Стефан 0 1
Ролдан Кристиан 1 0
Пауло Жуан I 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аригони Аллан 6 0
Герберс Фабиан 5 0
Теран Карлос 3 1
Кцихос Рафаэль 4 0
Пинеда Маурисио 4 0
Гутьеррес Брайан 4 0
Акоста Келлин 3 0
Барлоу Том 2 0
Наварро Федерико 2 0
Дин Джонатан 2 0
Шакири Джердан 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Кейперс Уго 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Брэди Крис 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Чикаго Файр
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
8
Сиэтл Саундерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Чикаго Файр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

8
9
Сиэтл Саундерс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
45% (9)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Чикаго Файр
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
15%
5
42%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
38%
2
17%
76-90

Пропущено

7
17
0 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
14%
3
18%
46-60
3
43%
3
18%
61-75
3
43%
3
18%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
3
23%
1
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
2
18%
61-75
1
8%
5
45%
76-90

Пропущено

19
17
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
11%
4
24%
1-15
3
16%
2
12%
16-30
6
32%
3
18%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
3
16%
2
12%
76-90

Забито

26
23
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
5
19%
1
4%
1-15
5
19%
1
4%
16-30
1
4%
5
22%
31-45
4
15%
5
22%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
6
23%
7
30%
76-90

Пропущено

26
34
11 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
2
8%
6
18%
1-15
3
12%
5
15%
16-30
6
23%
6
18%
31-45
5
19%
5
15%
46-60
4
15%
7
21%
61-75
6
23%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Чикаго Файр

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
4
3
6
1.5
3
7
2
7
2.5
1
9
1
8
3.5
1
9
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
2
5
6
1.5
3
6
1
10
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
13
6
8
12
1.5
6
13
3
17
2.5
2
17
1
19
3.5
2
17
1
19
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 12 4 4 41 - 23 40
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 11 7 3 41 - 27 40
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 21 9 4 8 38 - 35 31
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 20 8 6 6 27 - 23 30
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 8 6 7 39 - 35 30
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 20 8 5 7 33 - 32 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 19 8 4 7 30 - 27 28
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 7 7 7 29 - 26 28
10.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
11.
Даллас
 Заявка 20 5 5 10 27 - 32 20
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 20 3 10 7 27 - 35 19
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 4 5 12 33 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 20 3 2 15 29 - 54 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 21 13 5 3 48 - 30 44
2.
Цинциннати
 Заявка 20 13 3 4 33 - 23 42
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 9 8 4 36 - 27 35
4.
Коламбус Крю
 Заявка 18 9 6 3 34 - 18 33
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 20 10 2 8 30 - 25 32
6.
Шарлотт
 Заявка 21 9 5 7 23 - 21 32
7.
Нэшвилл
 Заявка 20 6 8 6 24 - 25 26
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 6 6 8 28 - 25 24
9.
Торонто
 Заявка 21 7 3 11 29 - 37 24
10.
ФК Монреаль
 Заявка 20 5 7 8 30 - 43 22
11.
Орландо Сити
 Заявка 20 5 6 9 25 - 35 21
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 4 8 8 33 - 35 20
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 21 4 8 9 28 - 39 20
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 6 1 11 18 - 35 19
15.
Чикаго Файр
 Заявка 20 4 6 10 24 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 6 1 2 20 - 8 19
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
5.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
7.
Даллас
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 5 1 15 - 8 17
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 7 1 3 23 - 14 22
3.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
4.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
5.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
7.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
10.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 4 2 17 - 15 13
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 1 8 18 - 32 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 8 1 1 20 - 12 25
2.
Интер Майами
 Заявка 10 7 2 1 20 - 14 23
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 5 2 20 - 17 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 3 4 14 - 21 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
9.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
12.
Торонто
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 2 3 6 13 - 28 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (9)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 8
Весь список
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