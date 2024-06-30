Тур: 14.
0:0
Первый тайм: 16'
0'
23
Max
Nilsson
10
Эгнелль
Адам
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
21
Кроон
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Max NilssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Jesper Strid
-
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кроон СимонНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Ландскруна
Эстерсунд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
10 матчей
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
2.6
1.2
Среднее время на гол
34
75
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|7
|0.5
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|0.21
|Эгнелль Адам
|3
|0.21
|Max Nilsson
|3
|0.21
|Дзабич Робин
|2
|0.14
|Samuel Burakovsky
|2
|0.14
|Vincent Sundberg
|1
|0.07
|Карлссон Виктор
|1
|0.07
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.07
|Йонссон Мелкер
|1
|0.07
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|Rassa Rahmani
|0
|0
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Jesper Strid
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аджумани Янник
|2
|0.14
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.14
|Сульич Али
|2
|0.14
|Ордоньес Аркимидес
|2
|0.14
|Мусолитин Николай
|1
|0.07
|Jakob Hedenquist
|1
|0.07
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.07
|Хопкатт Джейми
|0
|0
|Chrisnovic N'sa
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Andersson I
|4
|0
|Эдвардссон Давид
|3
|0
|Max Nilsson
|3
|0
|Rassa Rahmani
|1
|1
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Vincent Sundberg
|2
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Gustaf Bruzelius
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Мусолитин Николай
|2
|0
|Аджумани Янник
|2
|0
|Ордоньес Аркимидес
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Chrisnovic N'sa
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
|Philip Bonde
|1
|0
|Henrik Norrby
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Эстерсунд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
2
Ландскруна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Эстерсунд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
10
8
Ландскруна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Эстерсунд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
13
4
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
3
23%
2
50%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
6
55%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
38%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
4
57%
76-90
Забито
24
12
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
8
33%
2
17%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
17%
4
33%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
4
33%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
3
30%
7
47%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1
Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2
Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1
Результаты матчей
Ландскруна
Эстерсунд
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
15
24
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
76
211
49
112
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|9
|4
|1
|24 - 10
|31
|2.
|14
|7
|5
|2
|26 - 15
|26
|3.
|14
|7
|3
|4
|20 - 17
|24
|4.
|13
|6
|5
|2
|20 - 10
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|6.
|14
|5
|5
|4
|14 - 15
|20
|7.
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|8.
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|9.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|10.
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|11.
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|12.
|13
|4
|3
|6
|9 - 17
|15
|13.
|14
|4
|3
|7
|17 - 22
|15
|14.
|14
|3
|5
|6
|22 - 25
|14
|15.
|13
|2
|4
|7
|18 - 23
|10
|16.
|14
|2
|3
|9
|11 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|13 - 4
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|4.
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|3 - 6
|8
|16.
|7
|1
|2
|4
|9 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|2.
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|3.
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|4.
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|11.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|15.
|7
|0
|3
|4
|9 - 15
|3
|16.
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (4)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|7 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Утсиктенс
|Фальцетас Александр
|5
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|5