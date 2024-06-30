  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 14.
Ландскруна
0:0
Первый тайм: 16'
Эстерсунд
0'
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Эстерсунд
3.60
4.20
4.30
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Все Коэффициенты
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
12
Йонссон
Мелкер
4
Gustaf
Bruzelius
2
Rassa
Rahmani
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
8
Дзабич
Робин
19
Vincent
Sundberg
9
Frederik
Ihler
17
Samuel
Burakovsky
30
Andrew
Mills1
3
Chrisnovic
N'sa
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
11
Мусолитин
Николай
28
Аджумани
Янник
16
Спорронг
Альбин
7
Перри
Небию
20
Michael
Oluwayemi
9
Карлссон
Грач
Себастьян
21
Кроон
Симон
Ландскруна
4-3-3
Эстерсунд
5-3-2

История личных встреч

Ландскруна
Эстерсунд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

10 матчей

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

К
1:0
С
0:1
С
4:1
С
3:1
С
1:1
К
0:3
С
0:1
С
3:2
С
4:0
С
2:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.6
1.2

Среднее время на гол

34
75

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 7 0.5
Kofi Fosuhene Asare 3 0.21
Эгнелль Адам 3 0.21
Max Nilsson 3 0.21
Дзабич Робин 2 0.14
Samuel Burakovsky 2 0.14
Vincent Sundberg 1 0.07
Карлссон Виктор 1 0.07
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.07
Йонссон Мелкер 1 0.07
Сахпекидис Филип 0 0
Rassa Rahmani 0 0
Gustaf Bruzelius 0 0
Jesper Strid 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аджумани Янник 2 0.14
Брэндон Эрик 2 (2) 0.14
Сульич Али 2 0.14
Ордоньес Аркимидес 2 0.14
Мусолитин Николай 1 0.07
Jakob Hedenquist 1 0.07
Карлссон Грач Себастьян 1 0.07
Хопкатт Джейми 0 0
Chrisnovic N'sa 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Andersson I 4 0
Эдвардссон Давид 3 0
Max Nilsson 3 0
Rassa Rahmani 1 1
Карлссон Виктор 2 0
Vincent Sundberg 2 0
Каддура Амр 1 0
Сахпекидис Филип 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Gustaf Bruzelius 1 0
Jesper Strid 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хопкатт Джейми 2 0
Сульич Али 2 0
Мусолитин Николай 2 0
Аджумани Янник 2 0
Ордоньес Аркимидес 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Chrisnovic N'sa 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Philip Bonde 1 0
Henrik Norrby 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Эстерсунд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
2
Ландскруна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Эстерсунд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

10
8
Ландскруна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Эстерсунд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

13
4
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
3
23%
2
50%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
6
55%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Забито

24
12
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
8
33%
2
17%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
17%
4
33%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
4
33%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
3
30%
7
47%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1
Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2
Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1

Результаты матчей

Ландскруна
Эстерсунд

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
2
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
1
6
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
7
6
1.5
2
11
4
9
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 0:0 14 9 4 1 24 - 10 31
2.
Дегерфорс
 14 7 5 2 26 - 15 26
3.
Сандвикен
 14 7 3 4 20 - 17 24
4.
Эстер
 13 6 5 2 20 - 10 23
5.
Браге
 14 6 4 4 18 - 12 22
6.
Хельсинборг
 14 5 5 4 14 - 15 20
7.
Треллеборг
 13 5 4 4 13 - 13 19
8.
Утсиктенс
 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Эстерсунд
 0:0 14 4 5 5 12 - 15 17
10.
Оддевольд
 14 4 5 5 15 - 19 17
11.
Эребру
 14 4 4 6 16 - 18 16
12.
Сковде АИК
 13 4 3 6 9 - 17 15
13.
Варберг БоИС
 14 4 3 7 17 - 22 15
14.
Гефле
 14 3 5 6 22 - 25 14
15.
Эргрюте
 13 2 4 7 18 - 23 10
16.
Сундсвалль
 14 2 3 9 11 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 0:0 7 5 2 0 13 - 4 17
2.
Дегерфорс
 7 5 1 1 17 - 8 16
3.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
4.
Эстер
 7 4 3 0 13 - 3 15
5.
Браге
 7 4 2 1 12 - 5 14
6.
Треллеборг
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Эстерсунд
 0:0 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
9.
Утсиктенс
 7 3 2 2 9 - 6 11
10.
Эребру
 7 3 2 2 10 - 8 11
11.
Варберг БоИС
 7 3 1 3 12 - 12 10
12.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
13.
Оддевольд
 6 2 3 1 6 - 5 9
14.
Сундсвалль
 7 2 2 3 8 - 11 8
15.
Сковде АИК
 7 2 2 3 3 - 6 8
16.
Эргрюте
 7 1 2 4 9 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 0:0 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 6 3 1 2 8 - 9 10
3.
Дегерфорс
 7 2 4 1 9 - 7 10
4.
Сандвикен
 8 2 3 3 9 - 13 9
5.
Эстер
 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Браге
 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Утсиктенс
 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Оддевольд
 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
Треллеборг
 6 2 1 3 4 - 6 7
10.
Сковде АИК
 6 2 1 3 6 - 11 7
11.
Эстерсунд
 0:0 8 1 3 4 4 - 8 6
12.
Эргрюте
 6 1 2 3 9 - 13 5
13.
Эребру
 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 5 - 10 5
15.
Гефле
 7 0 3 4 9 - 15 3
16.
Сундсвалль
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Браге Ieltsin Camoes 7 (4)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Дегерфорс Вукоевич Диян 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Утсиктенс Фальцетас Александр 5
Варберг БоИС Закриссон Хампус 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Ландскруна
Ничья
Эстерсунд
3.60
4.20
4.30
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