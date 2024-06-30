Тур: 14.
4:3
Конец матча
0'
1:0
17' ГолДзабич Робин
32' Желтая карточкаЭдвардссон Давид
2:0
35' ГолЭгнелль Адам
2:1
59' ГолСпорронг Альбин
3:1
71' ГолVincent Sundberg
3:2
75' ГолОрдоньес Аркимидес
3:3
78' ГолСульич Али
79' Желтая карточкаЭгнелль Адам
4:3
81' ГолSamuel Burakovsky
90'+5
Ход матча
17'
1:0
32'
35'
2:0
59'
2:1
71'
3:1
75'
78'
3:3
79'
81'
23
Max
Nilsson
10
Эгнелль
Адам
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
21
Кроон
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Max NilssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Jesper Strid
-
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кроон СимонНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Ландскруна
Эстерсунд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
10 матчей
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
2.6
1.2
Среднее время на гол
34
75
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|7
|0.5
|Эгнелль Адам
|4
|0.29
|Дзабич Робин
|3
|0.21
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|0.21
|Max Nilsson
|3
|0.21
|Samuel Burakovsky
|3
|0.21
|Vincent Sundberg
|2
|0.14
|Карлссон Виктор
|1
|0.07
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.07
|Йонссон Мелкер
|1
|0.07
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|Rassa Rahmani
|0
|0
|Jesper Strid
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сульич Али
|3
|0.21
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0.21
|Аджумани Янник
|2
|0.14
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.14
|Мусолитин Николай
|1
|0.07
|Jakob Hedenquist
|1
|0.07
|Спорронг Альбин
|1
|0.07
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.07
|Хопкатт Джейми
|0
|0
|Chrisnovic N'sa
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Andersson I
|4
|0
|Эдвардссон Давид
|4
|0
|Max Nilsson
|3
|0
|Rassa Rahmani
|1
|1
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Vincent Sundberg
|2
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Gustaf Bruzelius
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Мусолитин Николай
|2
|0
|Аджумани Янник
|2
|0
|Ордоньес Аркимидес
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Chrisnovic N'sa
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
|Philip Bonde
|1
|0
|Henrik Norrby
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Эстерсунд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
0
5
Ландскруна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Эстерсунд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
10
8
Ландскруна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Эстерсунд
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
17
7
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
4
24%
2
29%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
2
12%
2
29%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
3
43%
4
33%
76-90
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
6
55%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
38%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
4
57%
76-90
Забито
28
15
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
8
29%
2
13%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
5
18%
4
27%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
4
14%
1
7%
61-75
4
14%
5
33%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
2
15%
4
21%
61-75
4
31%
8
42%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1
Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2
Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1
Результаты матчей
Ландскруна
Эстерсунд
Точный счет
4:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
4
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
4:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
52
15
34
15
34
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
34
26
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
86
311
59
212
311
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|28 - 13
|33
|2.
|2:0
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|3.
|14
|7
|5
|2
|26 - 15
|26
|4.
|14
|7
|3
|4
|20 - 17
|24
|5.
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|6.
|14
|5
|5
|4
|14 - 15
|20
|7.
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|8.
|0:2
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|9.
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|10.
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|11.
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|17 - 22
|15
|13.
|0:2
|14
|4
|3
|7
|9 - 19
|15
|14.
|14
|3
|5
|6
|22 - 25
|14
|15.
|2:0
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|16.
|14
|2
|3
|9
|11 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 7
|19
|2.
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|4.
|2:0
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|6.
|0:2
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|15.
|0:2
|7
|2
|2
|3
|3 - 6
|8
|16.
|2:0
|8
|2
|2
|4
|11 - 10
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|2.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|4.
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|5.
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|6.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|0:2
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|11.
|2:0
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|15.
|7
|0
|3
|4
|9 - 15
|3
|16.
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (4)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|7 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|5
|Утсиктенс
|Фальцетас Александр
|5