  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 14.
Ландскруна
4:3
Конец матча
Эстерсунд
0'
1:0
17' Гол
Дзабич Робин
32' Желтая карточка
Эдвардссон Давид
2:0
35' Гол
Эгнелль Адам
2:1
59' Гол
Спорронг Альбин
3:1
71' Гол
Vincent Sundberg
3:2
75' Гол
Ордоньес Аркимидес
3:3
78' Гол
Сульич Али
79' Желтая карточка
Эгнелль Адам
4:3
81' Гол
Samuel Burakovsky
90'+5
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
12
Йонссон
Мелкер
4
Gustaf
Bruzelius
2
Rassa
Rahmani
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
8
Дзабич
Робин
19
Vincent
Sundberg
9
Frederik
Ihler
17
Samuel
Burakovsky
30
Andrew
Mills1
3
Chrisnovic
N'sa
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
11
Мусолитин
Николай
28
Аджумани
Янник
16
Спорронг
Альбин
7
Перри
Небию
20
Michael
Oluwayemi
9
Карлссон
Грач
Себастьян
21
Кроон
Симон
Ландскруна
4-3-3
Эстерсунд
5-3-2

История личных встреч

Ландскруна
Эстерсунд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

10 матчей

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

К
1:0
С
0:1
С
4:1
С
3:1
С
1:1
К
0:3
С
0:1
С
3:2
С
4:0
С
2:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.6
1.2

Среднее время на гол

34
75

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 7 0.5
Эгнелль Адам 4 0.29
Дзабич Робин 3 0.21
Kofi Fosuhene Asare 3 0.21
Max Nilsson 3 0.21
Samuel Burakovsky 3 0.21
Vincent Sundberg 2 0.14
Карлссон Виктор 1 0.07
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.07
Йонссон Мелкер 1 0.07
Gustaf Bruzelius 0 0
Сахпекидис Филип 0 0
Rassa Rahmani 0 0
Jesper Strid 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сульич Али 3 0.21
Ордоньес Аркимидес 3 0.21
Аджумани Янник 2 0.14
Брэндон Эрик 2 (2) 0.14
Мусолитин Николай 1 0.07
Jakob Hedenquist 1 0.07
Спорронг Альбин 1 0.07
Карлссон Грач Себастьян 1 0.07
Хопкатт Джейми 0 0
Chrisnovic N'sa 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Andersson I 4 0
Эдвардссон Давид 4 0
Max Nilsson 3 0
Rassa Rahmani 1 1
Эгнелль Адам 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Vincent Sundberg 2 0
Каддура Амр 1 0
Сахпекидис Филип 1 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Gustaf Bruzelius 1 0
Jesper Strid 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хопкатт Джейми 2 0
Сульич Али 2 0
Мусолитин Николай 2 0
Аджумани Янник 2 0
Ордоньес Аркимидес 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Chrisnovic N'sa 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Philip Bonde 1 0
Henrik Norrby 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Эстерсунд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

0
5
Ландскруна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Эстерсунд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

10
8
Ландскруна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Эстерсунд
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

17
7
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
4
24%
2
29%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
2
12%
2
29%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
3
43%
4
33%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
6
55%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Забито

28
15
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
8
29%
2
13%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
5
18%
4
27%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
4
14%
1
7%
61-75
4
14%
5
33%
76-90

Пропущено

13
19
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
2
15%
4
21%
61-75
4
31%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ландскруна - Эргрюте 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Хельсинборг - Ландскруна 0:1
Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2
Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1

Результаты матчей

Ландскруна
Эстерсунд

Точный счет

4:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

4
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
4:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
2
1.5
1
5
3
4
2.5
1
5
3
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
4
1.5
2
6
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
8
6
1.5
3
11
5
9
2.5
2
12
3
11
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 14 10 3 1 28 - 13 33
2.
Эстер
 2:0 14 7 5 2 22 - 10 26
3.
Дегерфорс
 14 7 5 2 26 - 15 26
4.
Сандвикен
 14 7 3 4 20 - 17 24
5.
Браге
 14 6 4 4 18 - 12 22
6.
Хельсинборг
 14 5 5 4 14 - 15 20
7.
Утсиктенс
 14 5 4 5 16 - 15 19
8.
Треллеборг
 0:2 14 5 4 5 13 - 15 19
9.
Оддевольд
 14 4 5 5 15 - 19 17
10.
Эребру
 14 4 4 6 16 - 18 16
11.
Эстерсунд
 14 4 4 6 15 - 19 16
12.
Варберг БоИС
 14 4 3 7 17 - 22 15
13.
Сковде АИК
 0:2 14 4 3 7 9 - 19 15
14.
Гефле
 14 3 5 6 22 - 25 14
15.
Эргрюте
 2:0 14 3 4 7 20 - 23 13
16.
Сундсвалль
 14 2 3 9 11 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 6 1 0 17 - 7 19
2.
Дегерфорс
 7 5 1 1 17 - 8 16
3.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
4.
Эстер
 2:0 7 4 3 0 13 - 3 15
5.
Браге
 7 4 2 1 12 - 5 14
6.
Треллеборг
 0:2 8 3 3 2 9 - 9 12
7.
Эстерсунд
 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
9.
Утсиктенс
 7 3 2 2 9 - 6 11
10.
Эребру
 7 3 2 2 10 - 8 11
11.
Варберг БоИС
 7 3 1 3 12 - 12 10
12.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
13.
Оддевольд
 6 2 3 1 6 - 5 9
14.
Сундсвалль
 7 2 2 3 8 - 11 8
15.
Сковде АИК
 0:2 7 2 2 3 3 - 6 8
16.
Эргрюте
 2:0 8 2 2 4 11 - 10 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Эстер
 2:0 7 3 2 2 9 - 7 11
3.
Хельсинборг
 6 3 1 2 8 - 9 10
4.
Дегерфорс
 7 2 4 1 9 - 7 10
5.
Сандвикен
 8 2 3 3 9 - 13 9
6.
Браге
 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Утсиктенс
 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Оддевольд
 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
Треллеборг
 0:2 6 2 1 3 4 - 6 7
10.
Сковде АИК
 0:2 7 2 1 4 6 - 13 7
11.
Эргрюте
 2:0 6 1 2 3 9 - 13 5
12.
Эребру
 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Эстерсунд
 8 1 2 5 7 - 12 5
15.
Гефле
 7 0 3 4 9 - 15 3
16.
Сундсвалль
 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Браге Ieltsin Camoes 7 (4)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Дегерфорс Вукоевич Диян 7 (1)
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Эргрюте Файе Абдулайе 5
Утсиктенс Фальцетас Александр 5
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