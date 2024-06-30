  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 14.
Треллеборг
0:2
Второй тайм: 66'
Эстер
0'
0:1
33' Гол
Люнг Даниэль
35' Желтая карточка
Варманен Тату
0:2
42' Гол
Люнг Даниэль

Ход матча

33'
0:1
Люнг Даниэль
(Мёрфельт Альбин)
35'
 
Варманен Тату
42'
0:2
Люнг Даниэль
(Lukas Bergqvist)
52'
 
Сёдерберг Никлас
Алиев Алибек
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Треллеборг
Ничья
Эстер
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Все Коэффициенты
1
Ларсен
Андреас
II
15
Emmanuel
Godwin
5
Огвуче
Абель
19
Карлссон
Тобиас
21
Eren
Alievski
7
Pierre
Larsen
12
Zander
Hyltoft
37
Kalle
Wendt
29
Othmane
Salama
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
18
Люнг
Даниэль
7
Сегер
Давид
17
Adam
Herdonsson
10
Мёрфельт
Альбин
20
Алиев
Алибек
19
Бергмарк-Виберг
Адам
Треллеборг
4-3-3
Эстер
4-3-3

История личных встреч

Треллеборг
Эстер

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:3
ТМК
2:1
С
5:2
С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
1:1
ТМК
3:3
С
0:1
С
4:1
ПД
0:0
ПД
1:3
С
2:3
С
2:1

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1.13
1.5

Среднее время на гол

80
60

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.33
1.39

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

67
64

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hady Saleh Karim 4 0.29
Armin Culum 2 0.14
Zander Hyltoft 2 0.14
Filip Bohman 2 0.14
Мортенсен Николас 1 0.07
Бьеркен Фритьоф 1 0.07
Eren Alievski 1 0.07
Хёрберг Феликс 0 0
Pierre Larsen 0 0
Emmanuel Godwin 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 4 0.29
Алиев Алибек 4 0.29
Родич Владимир 4 0.29
Мёрфельт Альбин 3 0.21
Сегер Давид 2 0.14
Люнг Даниэль 2 0.14
Кусу Манассе 1 0.07
Кричак Иван 1 0.07
Theodor Johansson 1 0.07
Lukas Bergqvist 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 5 0
Filip Bohman 4 0
Zander Hyltoft 3 0
Хёрберг Феликс 3 0
Ларсен Андреас II 2 0
Othmane Salama 2 0
Огвуче Абель 2 0
Pierre Larsen 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Веберг Чарли 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 4 0
Кричак Иван 3 0
Кусу Манассе 3 0
Адольфссон Маттис 3 0
Варманен Тату 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Люнг Даниэль 2 0
Родич Владимир 1 0
Хедлунд Себастьян 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Сегер Давид 1 0
Сёдерберг Никлас 1 0
Lukas Bergqvist 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Эстер
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
3
Треллеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Эстер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
13
Треллеборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Эстер
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
44%
3
43%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
1
25%
5
38%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

13
20
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
8%
2
10%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
5
38%
8
40%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
0
0%
1
10%
1-15
2
15%
3
30%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2
Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2
Эстер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2
Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0

Результаты матчей

Треллеборг
Эстер

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
7
6
1
12
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 14 10 3 1 28 - 13 33
2.
Эстер
 2:0 14 7 5 2 22 - 10 26
3.
Дегерфорс
 14 7 5 2 26 - 15 26
4.
Сандвикен
 14 7 3 4 20 - 17 24
5.
Браге
 14 6 4 4 18 - 12 22
6.
Хельсинборг
 14 5 5 4 14 - 15 20
7.
Утсиктенс
 14 5 4 5 16 - 15 19
8.
Треллеборг
 0:2 14 5 4 5 13 - 15 19
9.
Оддевольд
 14 4 5 5 15 - 19 17
10.
Эребру
 14 4 4 6 16 - 18 16
11.
Эстерсунд
 14 4 4 6 15 - 19 16
12.
Варберг БоИС
 14 4 3 7 17 - 22 15
13.
Сковде АИК
 0:2 14 4 3 7 9 - 19 15
14.
Гефле
 14 3 5 6 22 - 25 14
15.
Эргрюте
 2:0 14 3 4 7 20 - 23 13
16.
Сундсвалль
 14 2 3 9 11 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 6 1 0 17 - 7 19
2.
Дегерфорс
 7 5 1 1 17 - 8 16
3.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
4.
Эстер
 2:0 7 4 3 0 13 - 3 15
5.
Браге
 7 4 2 1 12 - 5 14
6.
Треллеборг
 0:2 8 3 3 2 9 - 9 12
7.
Эстерсунд
 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
9.
Утсиктенс
 7 3 2 2 9 - 6 11
10.
Эребру
 7 3 2 2 10 - 8 11
11.
Варберг БоИС
 7 3 1 3 12 - 12 10
12.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
13.
Оддевольд
 6 2 3 1 6 - 5 9
14.
Сундсвалль
 7 2 2 3 8 - 11 8
15.
Сковде АИК
 0:2 7 2 2 3 3 - 6 8
16.
Эргрюте
 2:0 8 2 2 4 11 - 10 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Эстер
 2:0 7 3 2 2 9 - 7 11
3.
Хельсинборг
 6 3 1 2 8 - 9 10
4.
Дегерфорс
 7 2 4 1 9 - 7 10
5.
Сандвикен
 8 2 3 3 9 - 13 9
6.
Браге
 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Утсиктенс
 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Оддевольд
 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
Треллеборг
 0:2 6 2 1 3 4 - 6 7
10.
Сковде АИК
 0:2 7 2 1 4 6 - 13 7
11.
Эргрюте
 2:0 6 1 2 3 9 - 13 5
12.
Эребру
 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Эстерсунд
 8 1 2 5 7 - 12 5
15.
Гефле
 7 0 3 4 9 - 15 3
16.
Сундсвалль
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Браге Ieltsin Camoes 7 (4)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Дегерфорс Вукоевич Диян 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Эргрюте Файе Абдулайе 5
Утсиктенс Фальцетас Александр 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Алиев Алибек уходит с поля. Сёдерберг Никлас выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Lukas Bergqvist сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Люнг Даниэль бьет в цель!
  • 35'
    Варманен Тату получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Albin Moerfelt сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Эстер
5.00
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3.85
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1.84
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Треллеборг
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