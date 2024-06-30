Тур: 14.
0:2
Второй тайм: 66'
Ход матча
33'
0:1
35'
42'
0:2
37
Kalle
Wendt
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
15
Кричак
Иван
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Kalle WendtПолузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
11 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
16 Ammar Asani
-
38 Henry Palven
-
36 Harry Beyer
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
История личных встреч
Треллеборг
Эстер
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
1.13
1.5
Среднее время на гол
80
60
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.33
1.39
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
67
64
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hady Saleh Karim
|4
|0.29
|Armin Culum
|2
|0.14
|Zander Hyltoft
|2
|0.14
|Filip Bohman
|2
|0.14
|Мортенсен Николас
|1
|0.07
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.07
|Eren Alievski
|1
|0.07
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Pierre Larsen
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0.29
|Алиев Алибек
|4
|0.29
|Родич Владимир
|4
|0.29
|Мёрфельт Альбин
|3
|0.21
|Сегер Давид
|2
|0.14
|Люнг Даниэль
|2
|0.14
|Кусу Манассе
|1
|0.07
|Кричак Иван
|1
|0.07
|Theodor Johansson
|1
|0.07
|Lukas Bergqvist
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|5
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Zander Hyltoft
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Ларсен Андреас II
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Огвуче Абель
|2
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|4
|0
|Кричак Иван
|3
|0
|Кусу Манассе
|3
|0
|Адольфссон Маттис
|3
|0
|Варманен Тату
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Родич Владимир
|1
|0
|Хедлунд Себастьян
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
|Сёдерберг Никлас
|1
|0
|Lukas Bergqvist
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Эстер
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
3
Треллеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Эстер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
13
Треллеборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Эстер
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
44%
3
43%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
1
25%
5
38%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
13
20
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
8%
2
10%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
5
38%
8
40%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
0
0%
1
10%
1-15
2
15%
3
30%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2
Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2
Эстер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2
Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0
Результаты матчей
Треллеборг
Эстер
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
43
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
310
76
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|28 - 13
|33
|2.
|2:0
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|3.
|14
|7
|5
|2
|26 - 15
|26
|4.
|14
|7
|3
|4
|20 - 17
|24
|5.
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|6.
|14
|5
|5
|4
|14 - 15
|20
|7.
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|8.
|0:2
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|9.
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|10.
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|11.
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|17 - 22
|15
|13.
|0:2
|14
|4
|3
|7
|9 - 19
|15
|14.
|14
|3
|5
|6
|22 - 25
|14
|15.
|2:0
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|16.
|14
|2
|3
|9
|11 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 7
|19
|2.
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|4.
|2:0
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|6.
|0:2
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|15.
|0:2
|7
|2
|2
|3
|3 - 6
|8
|16.
|2:0
|8
|2
|2
|4
|11 - 10
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|2.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|4.
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|5.
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|6.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|0:2
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|11.
|2:0
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|15.
|7
|0
|3
|4
|9 - 15
|3
|16.
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (4)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|7 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|5
|Утсиктенс
|Фальцетас Александр
|5